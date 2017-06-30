Эган Берналь и Павел Сиваков о Джиро д’Италия-2021

Филиппо Ганна принёс Ineos Grenadiers победу на 1-м этапе и розовую майку лидера Джиро д’Италия-2021, а два капитана команды – Эган Берналь и Павел Сиваков проехали разделку наравне с большинством лидеров других команд.

23-летний российский велогонщик Павел Сиваков уступил 34 секунды победителю этапа, своему товарищу по команде Филиппо Ганне, а 24-летний колумбийский гонщик Эган Берналь уступил 39 секунд.

Эган Берналь: «Чувствовал себя хорошо. Посмотрим, это только начало. Очень рад быть здесь. Конечно, я не специалист разделки. Просто старался идти на полной скорости, попробуем отыграть время в горах».

Перед стартом Джиро д’Италия-2021 в интервью Эган Берналь в интервью разным изданиям, включая La Gazzetta dello Sport и Cyclingnews, подчеркнул, что цели в гонке будут зависеть от самочувствия и состояния спины: «Думаю, мне стало лучше. После Тиррено-Адриатико я смог провести хороший блок тренировок на высоте в Колумбии. В последние несколько дней работал над мощностью.

Думаю, мы правильно решили (прим. VeloLIVE - провести без гонок шесть недель в Колумбии). Я много выступал в первой части сезона, а потом поехал в Колумбию, чтобы поработать на высоте. Мы с моим тренером Чаби Арече (Xabi Artetxe) посчитали, что это именно то, что мне нужно.

Иногда спина бывает чувствительной. Но потом становилось лучше, когда уменьшал тренировочную нагрузку. Надеюсь, всё в порядке и это состояние удержится всю Джиро.

Если всё будет в порядке, сфокусируюсь на генеральной классификации и борьбу за розовую майку. Посмотрим, потому что я не выступал в гонках два месяца. Бесполезно давать ложные обещания.

Не отрицаю важность Тур де Франс. Но Гранд-туров три – Тур, Джиро и Вуэльта. Я бы не хотел быть гонщиком, концентрирующимся только на Тур де Франс.

Новое меня мотивирует. Я рад, что еду Джиро, хотел принять участие в гонке с тех пор, как стал профессионалом в 2016 году. И поехал бы Джиро д’Италия в 2019, если бы не получил травму перед стартом.

Мне нравится маршрут, есть баланс между разделками и горными этапами. Мы можем сделать гонку трудной. Претендентов много. Я не люблю называть имена, просто начну гонку.

Хочу вернуть ту уверенность, которую чувствовал перед стартом 2020 года. Ради этого очень много работал. Мне надо найти ту старую искру и уверенность. Я очень мотивирован, но впереди долгий процесс.

В этом году я проехал несколько трудных гонок. А теперь надеюсь так же хорошо проехать Гранд-тур. Но, помня о проблемах со спиной, поеду гонку день за днём. Джиро – совершенно особенная гонка. Никогда не знаешь, что может случиться на этапе».

Павел Сиваков: «Я немного разочарован, конечно, всегда хочется выступить лучше. Но в то же время этот результат – не катастрофа. Думаю, я слишком осторожно проходил повороты, хотя дважды проводил разведку трассы. Но когда едешь на максимальной скорости во время гонки – всё всегда по-другому. Конечно, несколько ребят выиграли у меня время в генеральной классификации, но это не минуты, а только секунды.

Мы знаем, что Джиро – непредсказуемая гонка. Для меня в перспективе гораздо важнее финальная разделка, и она лучше мне подходит. Посмотрим, что принесёт остальная гонка".

Перед стартом Джиро д’Италия в интервью Cyclingnews Павел Сиваков сказал, что Джиро д’Италия-2021 – первая цель его сезона:

«Джиро – моя первая главная цель сезона. Думал о ней с января. Я уже входил в топ-10 раньше, и это было хорошо. Когда такой результат показываешь в молодости – это потрясающе. Может, это кажется не таким значимым, когда видишь , Погачар побеждает на Туре и всех гонках, но я просто фокусируюсь на следующих шагах и подготовке.

Это велоспорт, может не повезти, но даже с падениями я чувствовал, что сделал шаг вверх в 2020 после сезона 2019 года.

Для меня Джиро – важная часть моего процесса развития как генеральщика. После Тур де Франс прошлого года я сначала хотел вернуться и взять своего рода реванш, но, конечно, у нас очень сильная команда. Мне бы пришлось помогать в горах. Мы с командой обсудили это и решили, что Джиро для меня – вариант намного лучше, потому что даёт больше свободы, шансов сделать что-то самому. Для меня это хороший шаг. Считают, что у меня есть потенциал, я тоже так думаю, но теперь мне надо это доказать. Конечно, ситуация изменится, если у Берналя будет майка. Но я готов на сто процентов.

Конечно, Эган будет номером один. Это без сомнений. Он выиграл Тур де Франс, у него намного больше побед, чем у меня. Знаю, что он номер один, но если я покажу прогресс, то команда сможет полагаться ещё на кого-то. Джиро более открытая гонка, поэтому когда есть два капитана, это полезно для команды. Если мне придётся пожертвовать своими шансами, чтобы он выиграл гонку, я без колебаний это сделаю. Но могут быть разные варианты. Это велоспорт, всякое может случиться.

Да, мы мало выступали с ним вместе. До недавнего итальянского блока гонок мы работали по разным программам, но у нас великолепные отношения. Мы можем отлично сработаться. Каждый из нас знает, как выступает другой, мне нравится ему помогать.

В нашей команде мы знаем, что каждый может работать на кого-то ещё. Лучший – только один, мы все работаем на него, не важно, кто это.

Я мечтаю о розовой майке, в противном случае я бы не выходил на старт. Почему бы нет. Многие гонщики мечтают о розовой майке лидера. Конечно, я о ней думаю, но гонка длится три недели. Мы не знаем, кто как будет чувствовать. Трудно сказать сейчас. Я сделаю всё, что в моих силах. Если буду достаточно силён, почему бы не побороться? Если нет, если ситуация изменится, то буду работать на команду.

Эган не стартовал бы здесь, если бы не был готов. Мы все знаем, что он – один из фаворитов. Я был 9-м в 2019, но между девятым местом и борьбой за победу огромная разница. Мне ещё надо доказать, что я могу быть среди фаворитов в течение трёх недель.

На данный момент план – не потерять много времени на первой неделе, а затем посмотрим. Наша сила в том, что мы можем разыграть много карт. Есть я и Берналь, и Дани Мартинес тоже в хорошей форме.

В прошлые годы многие гонщики, терявшие на первой неделе, возвращались и побеждали на Джиро на последней неделе. На Тур де Франс такое случается не так часто. Здесь, на Джиро, больше непредсказуемости».