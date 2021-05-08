Джакомо Ниццоло сошёл с Джиро д’Италия-2021 перед стартом 15 этапа

Команда Qhubeka ASSOS решила, что Джакомо Ниццоло нужно закончить Джиро д’Италия-2021 после 14 этапа

Чемпион Европы Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) сошёл с Джиро д’Италия-2021 после 14 этапа с финишем на Дзонколане. 32-летний итальянский спринтер команды Qhubeka Assos одержал первую в карьере победу на этапе итальянского Гранд-тура, выиграв 13-й этап.

Джакомо Ниццоло тщательно готовился к этому выпуску Джиро д’Италия, чтобы использовать все возможности и, наконец, достичь долгожданной цели – победы на этапе. В этом выпуске Джиро Ниццоло дважды финишировал вторым (на 2-м и 5-м этапе). Команда Qhubeka Assos после этапа до Дзонколана решила снять Ниццоло с гонки, чтобы он мог сосредоточиться на следующих целях, отдохнуть и восстановиться.

Джакомо Ниццоло: «Все знают, как я люблю эту гонку, что она для меня значит. Одержанная, наконец, победа на этапе – сбывшаяся мечта. Яркие эмоции на финише в Вероне это показали. Я сохраню эти ценные воспоминания на всю жизнь.

Я приехал на Джиро в хорошей форме, нога шла, я фокусировался на равнинных этапах, которые должны были завершаться общим спринтом. Но преодоление подъёмов даёт о себе знать. Мы решили, что мне лучше закончить гонку, восстановиться и начать подготовку к будущим целям.

Для нашей команды эта Джиро д’Италия уже стала невероятной. Мы говорим об общем духе команды – “Ubuntu”: «Я есть, потому что есть мы». Думаю, все видели воплощение этого настроя в том, как мы вели гонку.

Победа в Вероне была не только для меня, но и для тех, кто находится вне поля зрения. Важно продолжать бороться за командные цели, ради большой цели, которую мы разделяем с благотворительным проектом Qhubeka Charity – велосипедов, которые меняют жизни».