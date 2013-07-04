Велокоманда Israel Start-Up Nation представила форму на Джиро д’Италия-2021

Велокоманда Israel Start Up Nation поменяет цвета велоформы на Джиро д'Италия-2021

Велокоманда Israel Start-Up Nation выйдет на старт на Джиро д’Италия-2021 в велоформе нового дизайна, созданной специально для участия в итальянском Гранд-туре. Бело-синяя цветовая гамма веломаек сменится на тёмно-красную с вкраплениями тёмно-синего в честь одного из спонсоров команды – итальянской компании Vini Fantini. Рубиновый (тёмно-красный) цвет, символизирующий цвет вина, производимого Vini Fantini, сочетается с привычным синим цветом оригинальной формы израильской велокоманды. Дизайн новой велоформы разработан израильской компанией по производству одежды Jinga.

Photo (c) Team Israel Start-Up Nation

Патрик Бевин: «Мне нравится форма. Очень классный дизайн. Прекрасный жест – изменить велоформу ради наших спонсоров Vini Fantini во время Джиро. Думаю, форма выглядит великолепно!»

Валентино Шиотти (Valentino Sciotti), президент Fantini Group: «Мы благодарим Сильвана (Адамса, совладельца) и Рона (Барона, совладельца) и всю команду за этот прекрасный подарок. Мы получили потрясающую возможность привлечь внимание на самой важной в Италии гонке».

Авиад Израэль (Aviad Izrael), основатель и директор компании Jinga: «Вино, Италия и велоспорт – три вещи, которые все мы людим! Проект Giro-Fantini – один из наших самых любимых. Мы очень тщательно разрабатывали мягкое сочетание цвета вина с цветами Israel Start-Up Nation, используя во время работы над дизайном обратную связь с лучшими гонщиками мира, и, конечно, с болельщиками. Мы рады представить эту ограниченную серию велоформы. Желаем хорошей гонки, хорошего вина, хороших вещей!»