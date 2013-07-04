VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велокоманда Israel Start-Up Nation представила форму на Джиро д’Италия-2021

Велокоманда Israel Start Up Nation поменяет цвета велоформы на Джиро д'Италия-2021

 

 

  Велокоманда Israel Start-Up Nation выйдет на старт на Джиро д’Италия-2021 в велоформе нового дизайна, созданной специально для участия в итальянском Гранд-туре. Бело-синяя цветовая гамма веломаек сменится на тёмно-красную с вкраплениями тёмно-синего в честь одного из спонсоров команды – итальянской компании Vini Fantini. Рубиновый (тёмно-красный) цвет, символизирующий цвет вина, производимого Vini Fantini, сочетается с привычным синим цветом оригинальной формы израильской велокоманды. Дизайн новой велоформы разработан израильской компанией по производству одежды Jinga.

 

Велокоманда Israel Start-Up Nation представила форму на Джиро д’Италия-2021

 

Велокоманда Israel Start-Up Nation представила форму на Джиро д’Италия-2021

 

Велокоманда Israel Start-Up Nation представила форму на Джиро д’Италия-2021

Photo (c) Team Israel Start-Up Nation

 

  Патрик Бевин: «Мне нравится форма. Очень классный дизайн. Прекрасный жест – изменить велоформу ради наших спонсоров Vini Fantini во время Джиро. Думаю, форма выглядит великолепно!»

 

  Валентино Шиотти (Valentino Sciotti), президент Fantini Group: «Мы благодарим Сильвана (Адамса, совладельца) и Рона (Барона, совладельца) и всю команду за этот прекрасный подарок. Мы получили потрясающую возможность привлечь внимание на самой важной в Италии гонке».

 

  Авиад Израэль (Aviad Izrael), основатель и директор компании Jinga: «Вино, Италия и велоспорт – три вещи, которые все мы людим! Проект Giro-Fantini – один из наших самых любимых. Мы очень тщательно разрабатывали мягкое сочетание цвета вина с цветами Israel Start-Up Nation, используя во время работы над дизайном обратную связь с лучшими гонщиками мира, и, конечно, с болельщиками. Мы рады представить эту ограниченную серию велоформы. Желаем хорошей гонки, хорошего вина, хороших вещей!»

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Israel Start-Up Nation Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур велоформа

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:50 | Регистрация: 4.07.2013

    Со спины бы еще посмотреть. Будут ли узнаваемы?

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

5 - 9 мая 2021

Volta ao Algarve em Bicicleta

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

18 - 22 мая 2021

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Со спины бы еще посмотреть. Будут ли узнаваемы?

  • sashaney
    Предварительные составы команд ... (40)
    sashaney-Фото

    Джей Хиндли не едет Джиро, едет ДжАй Хиндли.

  • sashaney
    Состав команды DSM на Джиро д’ ... (4)
    sashaney-Фото

    Вообще то ДжАй Хиндли.

  • close2you
    Вольта Альгарве-2021. Этап 2 (1)
    close2you-Фото

    ужасно не интересная гонка... увидел профиль, включил трансляцию, думал, такая гора, будет интересно... а тут, колхоз.

  • Moiseenkoyv
    Джиро д'Италия-2021. Цикламен ... (6)
    Moiseenkoyv-Фото
    Похоже, что велогонки (с комментарием Курдюкова) – это наркотик. Чем больше употребляешь, тем больше хочется. Уж как мы ждали в прошлом году, на фоне всеобщего безобразия! Ан нет – В этом году ещё сильнее хочется :-).
  • Moiseenkoyv
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (28)
    Moiseenkoyv-Фото
    Мнямнямням... уже слюнки текут???... успехов нашим!!! И Петеру... И Ремко...да и остальным, в принципе ??!

    Вместо облизывающихся и смеющихся эмодзи - знаки вопроса :(.
  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Цикламен ... (6)
    RVL-Фото
    прекрасно это для Поджио. для Дзонколана или нескольких подряд Поджио-похоже не конкурент Сагану
  • uran
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (28)
    uran-Фото
    30 км длинная разделка? Самая обычная. Длинная это под 50.
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Цикламен ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    На бумаге каг бэ Юэн главный цикламенщик выходит что (?), но перевалить через высокие горы точно не его удел, тем более, что Саган уже давно зарекомендовал себя как боец, который бросается в отрывы на горных этапах ГТ дабы зацепить "летучие премии" там.

    Самое интересное, что Юэн один из немногих чистых спринтеров, кто прекрасно переваливает через горы, но считает нерациональным тратить на это силы без особой необходиности. По этой же причине не ездит на прмежуточные спринты.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Цикламен ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    На бумаге каг бэ Юэн главный цикламенщик выходит что (?), но перевалить через высокие горы точно не его удел, тем более, что Саган уже давно зарекомендовал себя как боец, который бросается в отрывы на горных этапах ГТ дабы зацепить "летучие премии" там.

    Ну а мне лично будет интересно понаблюдать за дебютом на Джиро Мерльера и что Тим сможет показать на спринтерскиъх этапах в борьбе с тем самым Юэном, Саганом и остальными кандидатами на цикламэн.

     

    P.S.

    Думаю опрометчиво включать Дилана Груневегана в списки кандидатов на/за майку лучшего в пунктовой классификации, ровно так же как Эвенпула в претенденты на генерал.

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

7 мая

Anders Skaarseth (Uno-X Team)

8 мая

Quinn Simmons (Trek-Segafredo)

Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2021 (30)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)