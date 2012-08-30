Тим Мерлир сошёл с Джиро д’Италия-2021 в первый день отдыха

Тим Мерлир сошёл Джиро д’Италия-2021 перед второй неделей из-за усталости

Тим Мерлир (Tim Merlier) сошёл с Джиро д’Италия-2021 в первый день отдыха. 28-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix впервые в карьере принял участие в Гранд-туре, одержал победу на 2-м этапе, финишировал в тройке призёров на 7-м этапе, на пяти этапах носил цикламеновую майку лидера очковой классификации.

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На 10-м этапе Тим Мерлир выпал из пелотона, когда команда Bora-hansgrohe начала диктовать скорость в голове пелотона. Бельгийский гонщик впервые в карьере ехал гонку десять дней подряд.

Тим Мерлир: «Жаль, что приходится покидать Джиро. Но я считаю, сейчас это самое благоразумное решение. Я впервые в карьере ехал велогонку десять дней подряд. Последние несколько дней повлияли негативно. С моей текущей физической формой чувствую, что не способен бороться за победу в спринте. Не хочу подвергать риску оставшуюся часть своего сезона.

Для меня честь, что моим первым Гранд-туром стала Джиро д’Италия. Это честь для меня. Эта Джиро – незабываемое событие для меня и команды Alpecin-Fenix. Мы приехали сюда с целью одержать победу на этапе. Я очень рад, что мы достигли цели, и что продолжили бороться за победы на этапах.

Пять дней в легендарной цикламеновой майке – огромная честь. Майка давала невероятную мотивацию. В следующие 11 дней буду поддерживать ребят из дома».