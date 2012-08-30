VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тим Мерлир сошёл с Джиро д’Италия-2021 в первый день отдыха

Тим Мерлир сошёл Джиро д’Италия-2021 перед второй неделей из-за усталости

 

 

  Тим Мерлир (Tim Merlier) сошёл с Джиро д’Италия-2021 в первый день отдыха. 28-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix впервые в карьере принял участие в Гранд-туре, одержал победу на 2-м этапе, финишировал в тройке призёров на 7-м этапе, на пяти этапах носил цикламеновую майку лидера очковой классификации.

 

Тим Мерлир сошёл с Джиро д’Италия-2021 в первый день отдыха

Photo Credit: LaPresse

 

  На 10-м этапе Тим Мерлир выпал из пелотона, когда команда Bora-hansgrohe начала диктовать скорость в голове пелотона. Бельгийский гонщик впервые в карьере ехал гонку десять дней подряд.  

 

  Тим Мерлир: «Жаль, что приходится покидать Джиро. Но я считаю, сейчас это самое благоразумное решение. Я впервые в карьере ехал велогонку десять дней подряд. Последние несколько дней повлияли негативно. С моей текущей физической формой чувствую, что не способен бороться за победу в спринте. Не хочу подвергать риску оставшуюся часть своего сезона.

 

  Для меня честь, что моим первым Гранд-туром стала Джиро д’Италия. Это честь для меня. Эта Джиро – незабываемое событие для меня и команды Alpecin-Fenix. Мы приехали сюда с целью одержать победу на этапе. Я очень рад, что мы достигли цели, и что продолжили бороться за победы на этапах.

Пять дней в легендарной цикламеновой майке – огромная честь. Майка давала невероятную мотивацию. В следующие 11 дней буду поддерживать ребят из дома».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тим Мерлир Tim Merlier Alpecin-Fenix Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Роман Черняев

    svenfischer

    Сегодня, 21:35 | Регистрация: 21.05.2017

    Вяло... Если неспособен ехать 3 недели, к чему заявлялся?

    1. MVDP

      Сегодня, 22:06 | Регистрация: 3.10.2020

      "Мы приехали сюда с целью одержать победу на этапе. Я очень рад, что мы достигли цели".
      Да и как узнать, способен или неспособен, не заявившись?

    2. RVL

      Сегодня, 22:08 | Регистрация: 30.08.2012

      феникс тут вообще только ради спринтов первой недели. или вандерпула вы тут ожидали на генерал?

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

18 - 22 мая 2021

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • SportSpirit
    Вуэльта Андалусии. Рута дель С ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Удивительные вы люди: успевать смотреть другие гонки во время Джиро)

     

    После коммента про Кэва, долго искала его в протоколе) не могу придумать правдопободного объяснения этим цифрам, кроме "здесь вам не Тур Турции"beach

  • close2you
    Компания “Deceuninck” перестан ... (1)
    close2you-Фото

    Если Ремко заберет Джиро, то проблем не будет вообще с поиском нового спонсора. Имхо biggrin

  • EL-Fenomeno
    UCI изменил правила выброса му ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вообще то такое приветствуется от ЮСиАй, а то как то странно было видеть, когда зона выброса мусора на этапе стоит на последих 10-20 км., когда пелотон уже валит по настоящему, а тут приходится избавляться от фантиков и бачков ибо раньше нельзя - накажут. Смотришь, а фляги летят во все стороны, причём те кто колесит в середине пелотона бросают сильно и по дуге чтобы не было "эффекта бумеранга". Даже на одном этапе этой Джиро был повтор когда кто то бросил флягу, а она попала в столб или знак и от сильного удара прям сфонтарировала.

    Однако, перед тем, как бросать бачки в сторону публики, гонщики должны удостовериться, что не причинят вреда зрителям (в случае слишком сильного броска)

    Ну да)) Тут ты борешся за секунды или место/позицию в пелотоне, а надо выбрасывать. Одним глазом видишь что народ и слева, и справа, и чисто уже на "автоматной интуитивности" кричишь: "разойдитесь люди, я бросаю мусор флягу и мне надо потом штрафа что кому то я сделал фингал или вмятину на теле". И смех, и грех tease

    Однако любители сувениров порой сами подвергают себя опасности из-за желания, мол сейчас будут бросать, нужно собирать (хорошо хоть когда бросают порожняк) или бегут фиг знает куда в огород только чтобы достать этот бачек))  

  • RVL
    Тим Мерлир сошёл с Джиро д’Ита ... (3)
    RVL-Фото
    феникс тут вообще только ради спринтов первой недели. или вандерпула вы тут ожидали на генерал?
  • MVDP
    Тим Мерлир сошёл с Джиро д’Ита ... (3)
    MVDP-Фото
    "Мы приехали сюда с целью одержать победу на этапе. Я очень рад, что мы достигли цели".
    Да и как узнать, способен или неспособен, не заявившись?
  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20)
    RVL-Фото

    я думал, только Роглич мелочится на промежутках за секунды. ну мол генералу зашквар. ан нет. ремко с эганом зарубились))

    о чем это говорит? может дзонколан и не решает особо?

    лет сии...



    пертуха снес испаньелку)) обтекаемости ради)) работает

    как и бора



    а сашка то...рядом..молодец какой

  • svenfischer
    Тим Мерлир сошёл с Джиро д’Ита ... (3)
    svenfischer-Фото

    Вяло... Если неспособен ехать 3 недели, к чему заявлялся?

  • Ice
    Вуэльта Андалусии. Рута дель С ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: patar
    Интересно Кэвендиш финишировал...

    Что-то произошло наверное, или вообще в гору не тянет, хотя, какие тут горы. Да и Ходж на 4 с лишним минуты отстал, вроде колумбиец, хоть и спринтер, должне быть привычен к подъемам. На следующий сезон квикам нужен топовый финишер, если хотят и дальше штамповать победы.

  • patar
    Вуэльта Андалусии. Рута дель С ... (7)
    patar-Фото
    Интересно Кэвендиш финишировал...
  • Ice
    Вуэльта Андалусии. Рута дель С ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Серафим
     Посмотрел немного финишную часть этапа. Особенно понравилась игра "угадай гонщика" от Отара.
     - неужели Лопес?
     - нет, все-же Карретеро
     - все-таки Рохас
     - теперь точно видно, что Карретеро
     - Серрано???

    Согласен, у него там еще Імпи не Імпи был поначалу)))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 мая

Kevin Reza (BB Hotels)

Niki Terpstra (Total Direct Energie)

Chris Hamilton (Team DSM)

Remy Rochas (Cofidis)

19 мая

Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation)

Yevgeniy Gidich (Astana – Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2021 (125)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)