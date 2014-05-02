Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км

Десятый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 стартует в Фолиньо (Foligno). Этот старинный городок расположен в регионе Умбрия. Его история восходит к античным временам, когда город назывался Фульгиния (Fulginium) и был заселен умбрами. В Средние века Фолиньо соперничал с Перуджей (Perugia) за звание главного города Умбрии.

Римляне, прокладывавшие дорогу виа Фламиния, которая соединяла Рим с Адриатическим побережьем (Равенной), построили на месте современной Перуджи укрепление, которое со временем превратилось в город с акведуком, форумом, мостами, виллами римской знати. В наши дни археологические раскопки римского поселения – одна из достопримечательностей Фолиньо. Исторический центр Фолиньо, который благодаря Фридриху Барбароссе получил право свободного города в 1165 году, овальной формы, так как сформировался внутри средневековых стен, разрушенных в 19 веке.



В 15 веке Фолиньо процветал, славился своей школой живописи, именно в этом городе учеником Гуттенберга Йоханом Ноймайстером в 1472 году была напечатана первая книга на итальянском языке, а также первый экземпляр «Божественной комедии» Данте.

Типография Ноймайстера сделала Фолиньо центром итальянского книгопечатания. В Палаццо Андреоцци (Palazzo Andreozzi) находится одна из старейших публичных библиотек Умбрии.

Фолиньо три раза был разрушен до основания землетрясениями (последнее было в 1997 году). В 1832 году в Умбрии произошло сильное землетрясение, многие здания города были разрушены. В годы Второй мировой войны в городе располагался один из крупнейших железнодорожных узлов региона и поэтому город подвергался серьезным бомбардировкам. Эти события сильно изменили облик города, но тем не менее многие из памятников старины уцелели, в том числе главный собор города – Дуомо ди Сан-Фелициано (Собор Святого Фелициана).

Собор, у которого два фасада, начали строить в 1133 году, затем он расширялся и перестраивался, в результате чего у здания и появился второй фасад. Сильнейшее землетрясение 1703 года разрушило собор, его восстанавливали сто лет.

В Дуомо ди Сан-Фелициано хранится копия знаменитой картины Рафаэля «Мадонна ди Фолиньо», написанной мастером в 1511-1512 годах в Риме по заказу Сиджисмондо дей Конти, секретаря папы Юлия II, в память о чудесном избавлении от смерти, когда на его дом в Фолиньо упал метеорит. Эта картина в хронологическом и художественном отношении предшествует самому выдающемуся шедевру Рафаэля, «Сикстинской Мадонне». Оригинал «Мадонны ди Фолиньо» или «Мадонны Конти», как её называют по имени заказчика, хранится в пинакотеке Ватикана. Внизу картины можно увидеть самого заказчика, изображённого молящимся, а в центре полотна Рафаэль написал пейзаж с городом Фолиньо, который охватывает яркая дуга света, обозначившая или падающий метеорит, или молнию, ударивших в дом Конти.



Итальянцы считают, что Фолиньо является "центром мира", потому что город находится в самом центре Аппенинского полуострова. Когда-то этот "центр" обозначался кеглей, которая была установлена в кафе и символизировала центр города. С тех пор прошло много времени, а на месте кафе стоит бизнес-центр, про "центр мира " не забыли и в пол вмонтировали кристалл.



В Фолиньо расположено огромное количество "паллацо" - дворцов, по некоторым данным их более 120. Во многих расположились музеи. Например, в старинном дворце Тринчи (1389-1407) разместились Художественный и Археологический музей, Мультимедийный музей рыцарских турниров. Уцелели руины сильно повреждённого собора (1133-1201) и романская церковь Санта-Мария-Инфра-Портас.

Альтиметрия 10 этапа Джиро д’Италия-2017: Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км

Город Фолиньо в 5-ый раз принимает старт этапа Джиро д’Италия, в прошлый раз в 2016 году.

После финиша на Блокхаусе и последующего дня отдыха гонщикам предстоит проехать индивидуальную гонку на время с раздельным стартом протяженностью 39.8 км.

Это первая из двух индивидуальных разделок на Джиро д’Италия-2017. Маршрут 10 этапа проложен против хода часовой стрелки по провинции Перуджа. Из Фолиньо гонщики стартуют на северо-запад, далее после нескольких поворотов, покинув город, они отправятся на юго-запад, а через 2.5 км после старта повернут на северо-запад.

Через 5.2 км после старта снова повернув на юго-запад и, проехав по прямой дороге 4.6 км, гонщики окажутся на первой промежуточной отсечке.

После ещё одного поворота на северо-запад гонщики проедут 3 км по равнине и окажутся у подножия некатегорийного подъема Мадонна делле Грацие (Madonna delle Grazie) протяженностью 5 км, 200-370м, перепад 170м, средний градиент 3.4%, максимальный градиент 9%. Это ступенчатый подъем, на котором чередуются крутые участки и полочки, участок с максимальным градиентом находится ближе к вершине.

Продолжая двигаться на юг и проехав еще 3.5 км после некатегорийной вершины, гонщики пройдут спуск с несколькими неприятными поворотами, после чего пойдёт отрезок с выполаживанием.



На 28.2 км маршрута расположена вторая промежуточная отсечка времени, после которой дорога повернёт на юго-восток. Проехав 5.5км тягуна, гонщики повернут на северо-восток.

После короткого спуска начнется восхождение на некатегорийный подъем протяженностью 5.75 км, 326-451м, перепад 125м, средний градиент 2.2%, максимальный градиент 6% до самого финиша этапа в Монтефалько (Montefalco). На заключительных 200 м дистанции 10 этапа Джиро д’Италия-2017 организаторы устроили три 90-градусных поворота.

Это силовая разделка с примерно 25 км дистанции по столу и небольшому тягуну, несколько участков в подъем (суммарно около 9 км) и под спуск (примерно 5 км), где градиенты будут достигать 4-9%.

Фаворитами можно назвать белоруса Василия Кириенко и голландца Тома Дюмулина, также среди генеральщиков-раздельщиками отметим Боба Юнгельса, Винченцо Нибали, Геранта Томаса, Тибо Пино, Бауке Моллема. Горнякам-генеральщикам придется же минимизировать свои отставания, например Наиро Кинтане, Микеле Ланде, Адаму Йейтсу и другим. Разрывы между генеральщиками будут достигать 2-3 минут, возможно, до четырёх минут.

Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое гонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 53 минут до 1 часа.

Деревушку Монтефалько называют «балконом Умбрии». Отсюда открываются потрясающие виды на долину и соседние города. В окрестностях выращивают виноград, из которого потом производится знаменитое умбрийское вино Сагрантино (Sagrantino).

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км



Название Монтефалько с итальянского языка переводится как «соколиная гора». Местные жители сложили легенду: император Фридрих II Швабский, во время своего пребывания здесь, увидел огромное количество соколов и решил переименовать Коккороне в Монтефалько.



Монтефалько – средневековая деревня, расположенная в самом зелёном регионе Италии. Цепочка живописных холмов растянулась между Ассизи и Сполето, на одной из таких вершин и раскинулся Монтефалько, окруженный каменной стеной и склонами покрытами виноградниками.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км



Для всех любителей итальянского вина Монтефалько ассоциируется с сагрантино. Виноград, из которого производят это вино произрастает только здесь, в Умбрии. В деревушке многие вещи указывают на главную достопримечательность города - вино сагрантино: деревянные бочки, виноградные лоза и кисти винограда - частые элементы в декоре магазинов, домов, баров и семейных тратторий.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км



Древняя деревушка хранит изящность узких каменных улочек, бегущих по холму вверх к центральной площади. Все дороги деревушки ведут на главную городскую площадь - piazza del Comune, где находятся городской дворец (1270 года) с лоджией, бывшая церковь Сан-Филиппо-Нери (XVIII века) и ораторий Святой Марии (XIII века).



В бывшей церкви Святого Франциска, восходящей к 1335 году, городскими властями был обустроен городской музей. Он делится на три части: церковь, где хранятся 12 живописных полотен, изображающих жизнь святого, работы флорентийского художника Беноццо Гоццоли (1420-1497), пинакотека, и крипта с археологическими ценностями.



В Монтефалько особо почитаема святая Кьяра, которая родилась здесь и жила с 1268 по 1308 годы. Она происходила из богатой семьи и с детства отличалась религиозностью. Кьяра обладала сверхъестественными способностями, её всегда посещали видения, самое значимое из которых – Христос, придавленный тяжестью распятия, к нему Кьяра обратилась с просьбой занять его место, в ответ прозвучало, что свой крест она несёт в сердце. После смерти Кьяры, сделали вскрытие и обнаружили сердце размером с голову ребёнка, на нем были символы – распятие, бечева, столб, терновый венец и три гвоздя. Также желчный пузырь Кьяры «свидетельствовал» о святости, на нем обнаружили изображения трёх глобусов одинакового размера, которые являются символом святой Троицы. В церкви Святой Кьяры хранятся реликвии и фрески XIII века.

Стартовый протокол разделки на 10 этапе Джиро д'Италия-2017

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