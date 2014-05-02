VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км

 

    Десятый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 стартует в Фолиньо (Foligno). Этот старинный городок расположен в регионе Умбрия. Его история восходит к античным временам, когда город назывался Фульгиния (Fulginium) и был заселен умбрами. В Средние века Фолиньо соперничал с Перуджей (Perugia) за звание главного города Умбрии.

 

  Римляне, прокладывавшие дорогу виа Фламиния, которая соединяла Рим с Адриатическим побережьем (Равенной), построили на месте современной Перуджи укрепление, которое со временем превратилось в город с акведуком, форумом, мостами, виллами римской знати. В наши дни археологические раскопки римского поселения – одна из достопримечательностей Фолиньо. Исторический центр Фолиньо, который благодаря Фридриху Барбароссе получил право свободного города в 1165 году, овальной формы, так как сформировался внутри средневековых стен, разрушенных в 19 веке.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км

 

 В 15 веке Фолиньо процветал, славился своей школой живописи, именно в этом городе учеником Гуттенберга Йоханом Ноймайстером в 1472 году была напечатана первая книга на итальянском языке, а также первый экземпляр «Божественной комедии» Данте.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км

 

 Типография Ноймайстера сделала Фолиньо центром итальянского книгопечатания. В Палаццо Андреоцци (Palazzo Andreozzi) находится одна из старейших публичных библиотек Умбрии.

 

 Фолиньо три раза был разрушен до основания землетрясениями (последнее было в 1997 году). В 1832 году в Умбрии произошло сильное землетрясение, многие здания города были разрушены. В годы Второй мировой войны в городе располагался один из крупнейших железнодорожных узлов региона и поэтому город подвергался серьезным бомбардировкам. Эти события сильно изменили облик города, но тем не менее многие из памятников старины уцелели, в том числе главный собор города – Дуомо ди Сан-Фелициано (Собор Святого Фелициана).

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км

 

 Собор, у которого два фасада, начали строить в 1133 году, затем он расширялся и перестраивался, в результате чего у здания и появился второй фасад. Сильнейшее землетрясение 1703 года разрушило собор, его восстанавливали сто лет.

 

  В Дуомо ди Сан-Фелициано хранится копия знаменитой картины Рафаэля «Мадонна ди Фолиньо», написанной мастером в 1511-1512 годах в Риме по заказу Сиджисмондо дей Конти, секретаря папы Юлия II, в память о чудесном избавлении от смерти, когда на его дом в Фолиньо упал метеорит. Эта картина в хронологическом и художественном отношении предшествует самому выдающемуся шедевру Рафаэля, «Сикстинской Мадонне». Оригинал «Мадонны ди Фолиньо» или «Мадонны Конти», как её называют по имени заказчика, хранится в пинакотеке Ватикана. Внизу картины можно увидеть самого заказчика, изображённого молящимся, а в центре полотна Рафаэль написал пейзаж с городом Фолиньо, который охватывает яркая дуга света, обозначившая или падающий метеорит, или молнию, ударивших в дом Конти.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км


    Итальянцы считают, что Фолиньо является "центром мира", потому что город находится в самом центре Аппенинского полуострова. Когда-то этот "центр" обозначался кеглей, которая была установлена в кафе и символизировала центр города. С тех пор прошло много времени, а на месте кафе стоит бизнес-центр, про "центр мира " не забыли и в пол вмонтировали кристалл.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км


    В Фолиньо расположено огромное количество "паллацо" - дворцов, по некоторым данным их более 120. Во многих расположились музеи. Например, в старинном дворце Тринчи (1389-1407) разместились Художественный и Археологический музей, Мультимедийный музей рыцарских турниров. Уцелели руины сильно повреждённого собора (1133-1201) и романская церковь Санта-Мария-Инфра-Портас.

 

Альтиметрия 10 этапа Джиро д’Италия-2017:  Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км

   

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км

 

 

 Город Фолиньо в 5-ый раз принимает старт этапа Джиро д’Италия, в прошлый раз в 2016 году.

 

  После финиша на Блокхаусе и последующего дня отдыха гонщикам предстоит проехать индивидуальную гонку на время с раздельным стартом протяженностью 39.8 км.

 

 Это первая из двух индивидуальных разделок на Джиро д’Италия-2017. Маршрут 10 этапа проложен против хода часовой стрелки по провинции Перуджа. Из Фолиньо гонщики стартуют на северо-запад, далее после нескольких поворотов, покинув город, они отправятся на юго-запад, а через 2.5 км после старта  повернут на северо-запад.

 

 Через 5.2 км после старта снова повернув на юго-запад и, проехав по прямой дороге 4.6 км, гонщики окажутся на первой промежуточной отсечке.

 

  После ещё одного поворота на северо-запад гонщики проедут 3 км по равнине и окажутся у подножия некатегорийного подъема Мадонна делле Грацие (Madonna delle Grazie) протяженностью 5 км, 200-370м, перепад 170м, средний градиент 3.4%, максимальный градиент 9%. Это ступенчатый подъем, на котором чередуются крутые участки и полочки, участок с максимальным градиентом находится ближе к вершине.

 

  Продолжая двигаться на юг и проехав еще 3.5 км после некатегорийной вершины, гонщики пройдут спуск с несколькими неприятными поворотами, после чего пойдёт отрезок с выполаживанием.

 

  На 28.2 км маршрута расположена вторая промежуточная отсечка времени, после которой дорога повернёт на юго-восток. Проехав 5.5км тягуна, гонщики повернут на северо-восток.

 

  После короткого спуска начнется восхождение на некатегорийный подъем протяженностью 5.75 км, 326-451м, перепад 125м, средний градиент 2.2%, максимальный градиент 6% до самого финиша этапа в Монтефалько (Montefalco). На заключительных 200 м дистанции 10 этапа Джиро д’Италия-2017 организаторы устроили три 90-градусных поворота.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км

 

 

 Это силовая разделка с примерно 25 км дистанции по столу и небольшому тягуну, несколько участков в подъем (суммарно около 9 км) и под спуск (примерно 5 км), где градиенты будут достигать 4-9%.

 

  Фаворитами можно назвать белоруса Василия Кириенко и голландца Тома Дюмулина, также среди генеральщиков-раздельщиками отметим Боба Юнгельса, Винченцо Нибали, Геранта Томаса, Тибо Пино, Бауке Моллема. Горнякам-генеральщикам придется же минимизировать свои отставания, например Наиро Кинтане, Микеле Ланде, Адаму Йейтсу и другим. Разрывы между генеральщиками будут достигать 2-3 минут, возможно, до четырёх минут.

 

  Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое гонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 53 минут до 1 часа.

 

   Деревушку Монтефалько называют «балконом Умбрии». Отсюда открываются потрясающие виды на долину и соседние города. В окрестностях выращивают виноград, из которого потом производится знаменитое умбрийское вино Сагрантино (Sagrantino).

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 кмДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км


   Название Монтефалько с итальянского языка переводится как «соколиная гора». Местные жители сложили легенду: император Фридрих II Швабский, во время своего пребывания здесь, увидел огромное количество соколов и решил переименовать Коккороне в Монтефалько.


  Монтефалько – средневековая деревня, расположенная в самом зелёном регионе Италии. Цепочка живописных холмов растянулась между Ассизи и Сполето, на одной из таких вершин и раскинулся Монтефалько, окруженный каменной стеной и склонами покрытами виноградниками.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 кмДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км


  Для всех любителей итальянского вина Монтефалько ассоциируется с сагрантино. Виноград, из которого производят это вино произрастает только здесь, в Умбрии. В деревушке многие вещи указывают на главную достопримечательность города - вино сагрантино: деревянные бочки, виноградные лоза и кисти винограда - частые элементы в декоре магазинов, домов, баров и семейных тратторий.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 кмДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км


  Древняя деревушка хранит изящность узких каменных улочек, бегущих по холму вверх к центральной площади. Все дороги деревушки ведут на главную городскую площадь - piazza del Comune, где находятся городской дворец (1270 года) с лоджией, бывшая церковь Сан-Филиппо-Нери (XVIII века) и ораторий Святой Марии (XIII века).


   В бывшей церкви Святого Франциска, восходящей к 1335 году, городскими властями был обустроен городской музей. Он делится на три части: церковь, где хранятся 12 живописных полотен, изображающих жизнь святого, работы флорентийского художника Беноццо Гоццоли (1420-1497), пинакотека, и крипта с археологическими ценностями.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 10 этап, Фолиньо - Монтефалько (ITT), 39.8 км


   В Монтефалько особо почитаема святая Кьяра, которая родилась здесь и жила с 1268 по 1308 годы. Она происходила из богатой семьи и с детства отличалась религиозностью. Кьяра обладала сверхъестественными способностями, её всегда посещали видения, самое значимое из которых – Христос, придавленный тяжестью распятия, к нему Кьяра обратилась с просьбой занять его место, в ответ прозвучало, что свой крест она несёт в сердце. После смерти Кьяры, сделали вскрытие и обнаружили сердце размером с голову ребёнка, на нем были символы – распятие, бечева, столб, терновый венец и три гвоздя. Также желчный пузырь Кьяры «свидетельствовал» о святости, на нем обнаружили изображения трёх глобусов одинакового размера, которые являются символом святой Троицы. В церкви Святой Кьяры хранятся реликвии и фрески XIII века.

 

Стартовый протокол разделки на 10 этапе Джиро д'Италия-2017

 

  Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках, вКонтактеТелеграм и Гугль+. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2017.

По материалам Интернет

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Юра

    YuraHist

    Сегодня, 14:09 | Регистрация: 2.05.2014

    Посмотрим как Том будет ехать на полную мощь?

    1. Имя: Стас

      lebr123

      Сегодня, 14:16 | Регистрация: 15.05.2017

      Как ракета на реактивном топливе

  2. Имя: Юра

    YuraHist

    Сегодня, 15:48 | Регистрация: 2.05.2014

    Цитата: lebr123
    Как ракета на реактивном топливе
    Главное что бы погода не внесла своих корректиров...

  3. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 17:54 | Регистрация: 12.07.2014

    Дюмулин конечно главный фаворит, который наверняка оденет розовое, главный его конкурент Юнгельс

    Относительно Дюмулина, Нибали +1,00, Кинтана +1,20. По Моллеме и Пино трудно что-то сказать могут хорошо проехать, а могут и много проиграть, при хорошем дне для них Моллема будет где-то возле Нибали, А Пино возле Кинтаны, при плохом может быть и две и три минуты

     

    Большая вероятность, что после завтрашнего этапа сойдет Томас

  4. Имя: Юра

    GTX

    Сегодня, 18:00 | Регистрация: 22.05.2016

    Цитата: Bjoern
    Дюмулин конечно главный фаворит, который наверняка оденет розовое, главный его конкурент Юнгельс
    Относительно Дюмулина, Нибали +1,00, Кинтана +1,20. По Моллеме и Пино трудно что-то сказать могут хорошо проехать, а могут и много проиграть, при хорошем дне для них Моллема будет где-то возле Нибали, А Пино возле Кинтаны, при плохом может быть и две и три минуты
     
    Большая вероятность, что после завтрашнего этапа сойдет Томас
    Пино разделку очень сильно подтянул, он привезет Кинтане полминуты точно

  5. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:41 | Регистрация: 31.05.2014

    Том Дюмулин конечно-же главный фафорит на этап, но надеюсь, что Кири Скай на эту Джиру в основном и привозила под две длинные силовые разделки.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California

17 - 21 мая 2017

Tour of Norway

19 - 21 мая 2017

Vuelta a Castilla y Leon

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • kwwk
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (6)
    kwwk-Фото

    Том Дюмулин конечно-же главный фафорит на этап, но надеюсь, что Кири Скай на эту Джиру в основном и привозила под две длинные силовые разделки.

  • Student
    Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (19)
    Student-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Теперь кажись Мовистар в опале до конца сезона для Орики и М.Вайта
    "I have a lot of respect for that team but I think they made a poor decision today"

    И ещё немного флуда по Розе: не хотелось бы, но если не уйдёт вовремя из СКАЙа, то ИМХО суждено ему повторить судьбу Ланды, а ведь Диего отлчиный горняк и уже сейчас гото бороться за генерал недельных туров.
    А так при благоприятных обстоятельств в некой команде (обойдёмся пока без названия) Д.Розу вполне могут подГотовить и на генеральщика гранд-туров. на будущие Джиро через пару лет 
    Господи вот откуда только ноги растут, все абсолютно все притягивают за уши.
  • GTX
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (6)
    GTX-Фото
    Цитата: Bjoern
    Дюмулин конечно главный фаворит, который наверняка оденет розовое, главный его конкурент Юнгельс
    Относительно Дюмулина, Нибали +1,00, Кинтана +1,20. По Моллеме и Пино трудно что-то сказать могут хорошо проехать, а могут и много проиграть, при хорошем дне для них Моллема будет где-то возле Нибали, А Пино возле Кинтаны, при плохом может быть и две и три минуты
     
    Большая вероятность, что после завтрашнего этапа сойдет Томас
    Пино разделку очень сильно подтянул, он привезет Кинтане полминуты точно
  • SSS
    Наиро Кинтана: «Том Дюмулин се ... (30)
    SSS-Фото

    Всех смешал в одной кастрюле-и живых, и мертвых, и жителей ЛА, и Колумбии. Короче, победу посвящаю всем)

  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (6)
    Bjoern-Фото

    Дюмулин конечно главный фаворит, который наверняка оденет розовое, главный его конкурент Юнгельс

    Относительно Дюмулина, Нибали +1,00, Кинтана +1,20. По Моллеме и Пино трудно что-то сказать могут хорошо проехать, а могут и много проиграть, при хорошем дне для них Моллема будет где-то возле Нибали, А Пино возле Кинтаны, при плохом может быть и две и три минуты

     

    Большая вероятность, что после завтрашнего этапа сойдет Томас

  • Barjomet
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (102)
    Barjomet-Фото
    Что значит нет, а как же Umbrailpass/Giogo Di S. Maria возле Bormio? Такая же примерно гора, да финишь после спуска с неё, зато и сам 16 этап посложнее, сначала нужно проехать Mortirollo и Passo dello Stelvio.
  • Николай Н.
    Тур Калифорнии-2017. Этап 1 (1)
    Николай Н.-Фото

    Саган снова второй. И здесь ему не везёт.

  • Адриен
    Наиро Кинтана: «Том Дюмулин се ... (30)
    Адриен-Фото
    Да мы вообще велосипед только по телевизору видели )))
  • vitali
    Наиро Кинтана: «Том Дюмулин се ... (30)
    vitali-Фото

    Посмотрел прогноз, и похоже на то, чтот ветерок будет в спину, с северо-востока, а ехать на юго-запад

  • YuraHist
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (6)
    YuraHist-Фото
    Цитата: lebr123
    Как ракета на реактивном топливе
    Главное что бы погода не внесла своих корректиров...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 мая

Tom Stamsnijder (Team Sunweb)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2017 (107)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)