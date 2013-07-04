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Павел Сиваков сохранил белую майку на 14-м этапе Джиро д’Италия-2019

Павел Сиваков удержал белую майку и поднялся на одну строчку в общем зачёте Джиро д’Италия-2019 после 14 этапа

 

 

  21-летний российский гонщик британской команды INEOS Павел Сиваков удержал на плечах белую майку лучшего молодого гонщика после тяжёлого горного 14 этапа с прохождением пяти категорийных подъёмов и финишем в подъём 3-й категории. Он выпал из группы генеральщиков лишь на одном из самых сложных подъёмов гонки – подъёме 1-й категории Колле Сан-Карло, но потом с помощью Ивана Сосы прошёл этот подъём. Затем в одиночку он вернулся к фаворитам. Павел Сиваков финишировал в итоге 7-м, а также поднялся на одну строчку в генеральной классификации.

 

 

 

 

  Павел Сиваков: «На первом подъёме все дали полный газ. Несколько ребят пытались уехать, но никто не смог. Все лидеры следили друг за другом. Потом на равнине уехала маленькая группа, в которой от нашей команд был Иван Соса. План состоял в том, чтобы сегодня попытаться выиграть с ним этап, он отлично поработал.

 

  До предпоследнего подъёма поехали спокойнее, но на подъёме каждый начал выкладываться по максимуму. Фавориты уехали вперёд. Подъём был очень крутым, слишком крутым для меня, так как, думаю, я самый тяжёлый в группе. Я просто поехал своей скоростью. Иван был рядом, помогал мне. И все ребята команды потрясающе работали во время этапа, чтобы удерживать меня впереди.

 

  Иван помогал мне до вершины Колле Сан-Карло, а потом я остался один позади группы фаворитов. Но я знал, что могу к ним вернуться, потому что никто из них не брал на себя ответственность в гонке, и у них не осталось товарищей по команде. Поэтому я продолжил ехать своей скоростью, вернулся к их группе как раз у подножия финального подъёма».

 

 

Результаты 14 этапа Джиро д’Италия-2019

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Теги к статье: Павел Сиваков Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:35 | Регистрация: 4.07.2013

    Не по годам мудр Паша )
    Удачи!

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Павел Сиваков сохранил белую м ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Не по годам мудр Паша )
    Удачи!

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    VeloVelo-Фото
    Золотые слова.
  • AndreyEst
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    AndreyEst-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Закарин и Моллема можно сказать поплатились за свои рейды на этапах поСледующего дня. Один только Ланда (молодец) выдержал. Посмотрим что будет завтра с Карапазом (и его розовой майкой). Это конечно на альпийские вершины, но "стенки" весьма добротные. А вообще то мне понравилось как сказал Курдюков, что "в Мовистаре сейчас два автономных капитана". Наверное это не совсесм хорошо (для команды), но пока что работает на все 100%
    Цитата: Николай Н.
    Генералы наверно возьмут для себя отдых. Отпустят отрыв, чтоб порезвились.

    Зачем им брать "отдых", когда в понедельник будт полноценный день отдыха? Тем более, что для Нибса Роглич на этой Джиро как выяснилось большая заноза, а тут (перед отходным) почти "этап Ломбардии". И уже на этих подъемах, и что самое главное спусках Винченцо елси хочет сбросить Примо будет (должен) валить. Акула знает эти дороги как свои 5 пальцев. И даже если отпустят ОТРЫВщиков, ожидаю борьбу бигов "на гонке в гонке".

    Очень бы этого хотелось.Нибали должен уже на деле показать,кто есть кто,а Рогличу тоже пора что-то сделать перед днем отдыха.

    Тем более Гавия,к сожалению,отпала.

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Cyrill-Фото

    Про Нибса - нельзя ничего говорить до конца предпоследнего этапа, акула - она и есть акула, одной капельки крови хватит ... И если даже словенец капнет на самой последней горе - минуту-полторы Нибс ему привезёт ...

    Про Зака - истина в мелочах...кофточку на подъёмах надо хоть чуточку прикрывать, чтобы в любой момент закрыть на полную (утеплиться) ... кто вчера кроме Зака ехал на высоту 2200 "нараспашку"???... по-моему только Лопес...

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Закарин и Моллема можно сказать поплатились за свои рейды на этапах поСледующего дня. Один только Ланда (молодец) выдержал. Посмотрим что будет завтра с Карапазом (и его розовой майкой). Это конечно на альпийские вершины, но "стенки" весьма добротные. А вообще то мне понравилось как сказал Курдюков, что "в Мовистаре сейчас два автономных капитана". Наверное это не совсесм хорошо (для команды), но пока что работает на все 100%

    Цитата: Николай Н.
    Генералы наверно возьмут для себя отдых. Отпустят отрыв, чтоб порезвились.

    Зачем им брать "отдых", когда в понедельник будт полноценный день отдыха? Тем более, что для Нибса Роглич на этой Джиро как выяснилось большая заноза, а тут (перед отходным) почти "этап Ломбардии". И уже на этих подъемах, и что самое главное спусках Винченцо елси хочет сбросить Примо будет (должен) валить. Акула знает эти дороги как свои 5 пальцев. И даже если отпустят ОТРЫВщиков, ожидаю борьбу бигов "на гонке в гонке".

  • астана супер
    Дубль и розовая майка Ричарда ... (1)
    астана супер-Фото
    Попутного ветра Карапазу до финиша 21 этапа.Заслужил он Олимп Джиро. Так будет очень справедливо, я думаю. И самое главное он может это сделать и уделать слишком хитрого, расчетливого, скучного и чуть трусливого Роглича. Вперед Ричард, только вперед.
  • Mikael
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Mikael-Фото
    А этот состав за идею ездит?) За флаг)
    Братьев как-то подписали. Че уж прибедняться.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Три гонки Race Horizon Park пр ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодцв
  • Mikael
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Mikael-Фото
    Нет абсолютно ничего опасного. Джиро его на 99%.
    Как правильно сказал Курдюков маршрут строили под Нибали, а забыли про Роглича, которому подходит еще больше.
    Но атаковать будет т.к. иначе такие как Нибали будут говорить, что чемпион не настоящий!
    Будет атака на третьей неделе на хорошем (эпических там нет) этапе.
  • Оригинальный ник
    Ричард Карапас – победитель 14 ... (5)
    Оригинальный ник-Фото
    Тяжело переименовать боксерскую команду, которой больше нет

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