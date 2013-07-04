Павел Сиваков сохранил белую майку на 14-м этапе Джиро д’Италия-2019

Павел Сиваков удержал белую майку и поднялся на одну строчку в общем зачёте Джиро д’Италия-2019 после 14 этапа

21-летний российский гонщик британской команды INEOS Павел Сиваков удержал на плечах белую майку лучшего молодого гонщика после тяжёлого горного 14 этапа с прохождением пяти категорийных подъёмов и финишем в подъём 3-й категории. Он выпал из группы генеральщиков лишь на одном из самых сложных подъёмов гонки – подъёме 1-й категории Колле Сан-Карло, но потом с помощью Ивана Сосы прошёл этот подъём. Затем в одиночку он вернулся к фаворитам. Павел Сиваков финишировал в итоге 7-м, а также поднялся на одну строчку в генеральной классификации.

Павел Сиваков: «На первом подъёме все дали полный газ. Несколько ребят пытались уехать, но никто не смог. Все лидеры следили друг за другом. Потом на равнине уехала маленькая группа, в которой от нашей команд был Иван Соса. План состоял в том, чтобы сегодня попытаться выиграть с ним этап, он отлично поработал.

До предпоследнего подъёма поехали спокойнее, но на подъёме каждый начал выкладываться по максимуму. Фавориты уехали вперёд. Подъём был очень крутым, слишком крутым для меня, так как, думаю, я самый тяжёлый в группе. Я просто поехал своей скоростью. Иван был рядом, помогал мне. И все ребята команды потрясающе работали во время этапа, чтобы удерживать меня впереди.

Иван помогал мне до вершины Колле Сан-Карло, а потом я остался один позади группы фаворитов. Но я знал, что могу к ним вернуться, потому что никто из них не брал на себя ответственность в гонке, и у них не осталось товарищей по команде. Поэтому я продолжил ехать своей скоростью, вернулся к их группе как раз у подножия финального подъёма».