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Герант Томас сошёл с Джиро д’Италия-2020

Перелом таза у Геранта Томаса после падения на 3-м этапе Джиро д'Италия-2020

 

Герант Томас сошёл с Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

 

  Капитан велокоманды Ineos Grenadiers Герант Томас не выйдет на старт 4-го этапа Джиро д’Италия-2020. 34-летний британский гонщик упал в нейтральной зоне 3-го этапа, наехав на бачок, но продолжил гонку. Он не смог поддерживать темп группы на подъёме к Этне, потеряв шансы в борьбе за розовую майку. Рентген после финиша не выявил переломов, но утром перед стартом 4-го этапа было проведено повторное сканирование. Команда Ineos Grenadiers подтвердила, что Герант Томас не будет продолжать гонку.

 

  Врач команды Фил Райли (Phil Riley): «Герант упал на левую сторону, сильно ударил спину и левое бедро, у него ссадины на левой руке и ноге.  Ему провели МРТ и компьютерную томографию утром, которые показали небольшой перелом без смещения в нижней части таза. Это не смог выявить рентген. В качестве меры предосторожности мы сняли его с гонки, так как его состояние может быстро усугубиться».

 

  Герант Томас: «Я так расстроен. Очень много работал ради этой гонки. Сделал всё, что мог, чувствовал, что в хорошей, если не в лучшей форме по сравнению с той, в которой выиграл Тур де Франс. Я был отлично подготовлен. И закончить вот так – это удар».

 

Герант Томас стартовал на Джиро д’Италия трижды в карьере, но лишь в 2008 году доехал гонку до конца, заняв 80-е место.

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:07 | Регистрация: 4.07.2011

    Ну вот, что я и предположил 20 минут назад в другой ветке.

  2. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 13:16 | Регистрация: 5.10.2016

    это джиро. это просто джиро. джиро не любит скай, в какие бы цвета они ни красились sad

  3. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 13:31 | Регистрация: 14.12.2015

    Тем интереснее становится Вуэльта, если даст бог она состоится.

    Тому конечно же здоровья! 

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