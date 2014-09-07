Танел Кангерт сходит с Джиро д'Италия-2017 после падения на 15-м этапе

А теперь насчёт гонки/этапа.

Вот какие этапы нужны на Туре, и не обязательно крутые перевалы под 2км. 2-3 добротные горкы под финишщ (что самое главное), 2-3 спуска (моджно и без брусчатки), а главное что работают все: и генеральщики, и "простые" горняки, и люди в отрыве и даже "шальные велогонщики", которые готовы рвануть на удачу, так сказать. И это нравится всем!!

А Кинтана да, даже злобро сплюнул после финиша не тот от того падение, не то от того, что даже хотел зацепить этап, и максимальную бонификацию).

Жаль что ни Л.Л.Санчесу не удалсь взять этап, ни П.Ролану. А Юнгельс просто возомнил себя (в хорошем смысле этого слова) на пару минут чтотон на Фландрии)) великолепно "рубил" эту брусчатку. Ну и Нибали отмечу. Будут ещё спуски, есть чуйка что понесётся Винченцо на полную

Цитата: motte

У Танела перелом локтя? Сошел......почему так?

Вот такой кульбит на полной скорости:

https://twitter.com/Alpe__dHuez/status/866299537643778050/video/1

и Тут ещё видео:

http://www.steephill.tv/players/720/eurosportbrightcove/?title=10+km+to+go:+Tan

el+Kangert+taken+out+by+a+median+sign,+Stage+15&dashboard=giro-d-italia&

; ;id=5442773091001&yr=2017

Отправлен в госпиталь Бергамо для тщательного обследования.

Жаль, конечно Астану, теперь шансы на командый зачёт у них просто испарились...блин, ну не везёт команде Винокурвоа в этом сезоне просто катастрофически(((