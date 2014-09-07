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Танел Кангерт сходит с Джиро д'Италия-2017 после падения на 15-м этапе

Танел Кангерт прекращает борьбу на Джиро д'Италия-2017 после падения на 15-м этапе

 

  30-летний эстонский гонщик команды Astana Танел Кангерт (Tanel Kangert) сошёл с Джиро д’Италия-2017 после падения на 15-м этапе. Он упал на финальных 10 км дистанции, перелетев через дорожный знак, получив перелом плечевой кости левой руки и вывих с переломом правого плеча. Гонщик был отправлен в больницу города Брешия, где сегодня (22 мая) ему проведут операцию.

 

  По предварительным данным, Танелу Кангерту потребуется 6-7 месяцев на восстановление. Сезон 2017 года для эстонского гонщика закончен.

 

Танел Кангерт шёл на 7-й позиции в генеральной классификации Джиро д’Италия-2017.

 

Танел Кангерт сходит с Джиро д'Италия-2017 после падения на 15-м этапе

 

Танел Кангерт сходит с Джиро д'Италия-2017 после падения на 15-м этапе

 

 

 

По материалам пресс-релиза команды Astana.

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Теги к статье: Танел Кангерт Tanel Kangert Astana Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Rokka

    Сегодня, 10:37 | Регистрация: 23.01.2016

    Какой кошмар! Когда увидел падение аж плохо стало. А теперь ещё вот и такие последствия..очень грустная новость. Скорейшего выздоровления Танелу!

  2. tim147

    Сегодня, 10:37 | Регистрация: 7.09.2014

    Очень жаль! А я так надеялся увидеть парную атаку Кангерта и Катальдо на Стельвио в качестве, так сказать, коллективного Де Гендта..

  3. sborez

    Сегодня, 10:58 | Регистрация: 10.03.2015

    Конечно такие " островки безопасности" на финишных километрах , это просто "засада". Если следовать логике организаторов, можно пойти дальше. Выставлять мотоциклистов посередине дороги, выпускать собачек в "нужном месте" автомобилям следующем в пелотоне гоняться за отставшими, или врываться в группу - это же гонка , и вы , стартующие , должны быть готовы. Только вот к чему? И зачем? Скоростные спуски , брусчатка , почему нет. Но есть ли резон прокладывать дорогу там, где сможет проехать только один? Мои пожелания Танелу Кангерту - скорейшего выздоровления без последствий и конечно обязательно стартовать капитаном на нескольких град турах!

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Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • sborez
    Танел Кангерт сходит с Джиро д ... (3)
    sborez-Фото
    Конечно такие " островки безопасности" на финишных километрах , это просто "засада". Если следовать логике организаторов, можно пойти дальше. Выставлять мотоциклистов посередине дороги, выпускать собачек в "нужном месте" автомобилям следующем в пелотоне гоняться за отставшими, или врываться в группу - это же гонка , и вы , стартующие , должны быть готовы. Только вот к чему? И зачем? Скоростные спуски , брусчатка , почему нет. Но есть ли резон прокладывать дорогу там, где сможет проехать только один? Мои пожелания Танелу Кангерту - скорейшего выздоровления без последствий и конечно обязательно стартовать капитаном на нескольких град турах!
  • tim147
    Танел Кангерт сходит с Джиро д ... (3)
    tim147-Фото

    Очень жаль! А я так надеялся увидеть парную атаку Кангерта и Катальдо на Стельвио в качестве, так сказать, коллективного Де Гендта..

  • Rokka
    Танел Кангерт сходит с Джиро д ... (3)
    Rokka-Фото
    Какой кошмар! Когда увидел падение аж плохо стало. А теперь ещё вот и такие последствия..очень грустная новость. Скорейшего выздоровления Танелу!
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (23)
    старт-шоссе 82-Фото
    Присоеденяюсь к выше сказанному, у Астаны на этом туре, только и были шансы на командный зачет и они испарились.Жаль Кангерта, очень жестко упал, на повторе было видно что у него не было шансов ,его просто выносило по траектории на этот разделитель.И за несколько секунд до этого, туда же ,чуть на залетел Ролан... а этап ,если бы он был в рамках однодневки, Нибали мог запросто взять.
  • Cha
    Боб Юнгельс, Наиро Кинтана, Ад ... (5)
    Cha-Фото

    Уж и не помню когда Нибс привозил на спуске. Веломир меняется и чтобы быть действующим специалистом это нужно показывать. Вперед, Нибали!

  • YuraHist
    Боб Юнгельс, Наиро Кинтана, Ад ... (5)
    YuraHist-Фото
    Тоже жду Нибали-шоу😊 Не хватает итальянской победы на итальянских дорогах, к тому спусков будет предостаточно на последней неделе.
  • Sezar
    Боб Юнгельс, Наиро Кинтана, Ад ... (5)
    Sezar-Фото

    Нибали спихнул с себя груз ответственности и затаился. Надеюсь на что-то безумное с его участием :). Том по-королевски ответил, с уважением к себе и другим.

  • bob.velo17
    Боб Юнгельс, Наиро Кинтана, Ад ... (5)
    bob.velo17-Фото

    Да этап сложный, и технически не простой.  Очень много падений,трасса изобилует множеством поворотов,ротонд островков безопасности,которые затрудняют прохождение трассы.Отрыв так и не смог оторваться от пелатона,финиш разыграли из группы победил Боб Юнгельс.Лидер тот же,а вот Кинтане не повезло падение.После отдыха посмотрим у кого что осталось.              &
    nbsp;            

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    А теперь насчёт гонки/этапа.

    Вот какие этапы нужны на Туре, и не обязательно крутые перевалы под 2км. 2-3 добротные горкы под финишщ (что самое главное), 2-3 спуска (моджно и без брусчатки), а главное что работают все: и генеральщики, и "простые" горняки, и люди в отрыве и даже "шальные велогонщики", которые готовы рвануть на удачу, так сказать. И это нравится всем!!

    А Кинтана да, даже злобро сплюнул после финиша не тот от того падение, не то от того, что даже хотел зацепить этап, и максимальную бонификацию).

    Жаль что ни Л.Л.Санчесу не удалсь взять этап, ни П.Ролану. А Юнгельс просто возомнил себя (в хорошем смысле этого слова) на пару минут чтотон на Фландрии)) великолепно "рубил" эту брусчатку. Ну и Нибали отмечу. Будут ещё спуски, есть чуйка что понесётся Винченцо на полную

    Цитата: motte
    У Танела перелом локтя? Сошел......почему так?

    Вот такой кульбит на полной скорости:

    https://twitter.com/Alpe__dHuez/status/866299537643778050/video/1
    и Тут ещё видео:

    http://www.steephill.tv/players/720/eurosportbrightcove/?title=10+km+to+go:+Tan
    el+Kangert+taken+out+by+a+median+sign,+Stage+15&dashboard=giro-d-italia&
    ; ;id=5442773091001&yr=2017
    Отправлен в госпиталь Бергамо для тщательного обследования.

    Жаль, конечно Астану, теперь шансы на командый зачёт у них просто испарились...блин, ну не везёт команде Винокурвоа в этом сезоне просто катастрофически(((

  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (23)
    Zhanzhak-Фото

    Стали известны сроки восстановления Танела Кангерта. Вот цитата: "Гонщик прошел медицинское обследование в больнице города Брешиа (Poliambulanza), в результате которого был поставлен диагноз: перелом плечевой кости левой руки и вывих с переломом правого плеча. Сегодня утром, в 11.00 Кангерту будет проведена операция. Предварительный прогноз: 6 — 7 месяцев на восстановление.
    Сезон 2017 года для Танела Кангерта закончен. " Так что, увы и ах! Очень, очень жаль! Желаю ему скорейшего выздоровления. А команде крепости духа! Держитесь ребята! 

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3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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