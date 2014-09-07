Танел Кангерт сходит с Джиро д'Италия-2017 после падения на 15-м этапе

Танел Кангерт прекращает борьбу на Джиро д'Италия-2017 после падения на 15-м этапе
30-летний эстонский гонщик команды Astana Танел Кангерт (Tanel Kangert) сошёл с Джиро д’Италия-2017 после падения на 15-м этапе. Он упал на финальных 10 км дистанции, перелетев через дорожный знак, получив перелом плечевой кости левой руки и вывих с переломом правого плеча. Гонщик был отправлен в больницу города Брешия, где сегодня (22 мая) ему проведут операцию.
По предварительным данным, Танелу Кангерту потребуется 6-7 месяцев на восстановление. Сезон 2017 года для эстонского гонщика закончен.
Танел Кангерт шёл на 7-й позиции в генеральной классификации Джиро д’Италия-2017.
Конечно такие " островки безопасности" на финишных километрах , это просто "засада". Если следовать логике организаторов, можно пойти дальше. Выставлять мотоциклистов посередине дороги, выпускать собачек в "нужном месте" автомобилям следующем в пелотоне гоняться за отставшими, или врываться в группу - это же гонка , и вы , стартующие , должны быть готовы. Только вот к чему? И зачем? Скоростные спуски , брусчатка , почему нет. Но есть ли резон прокладывать дорогу там, где сможет проехать только один? Мои пожелания Танелу Кангерту - скорейшего выздоровления без последствий и конечно обязательно стартовать капитаном на нескольких град турах!
Присоеденяюсь к выше сказанному, у Астаны на этом туре, только и были шансы на командный зачет и они испарились.Жаль Кангерта, очень жестко упал, на повторе было видно что у него не было шансов ,его просто выносило по траектории на этот разделитель.И за несколько секунд до этого, туда же ,чуть на залетел Ролан... а этап ,если бы он был в рамках однодневки, Нибали мог запросто взять.
Да этап сложный, и технически не простой. Очень много падений,трасса изобилует множеством поворотов,ротонд островков безопасности,которые затрудняют прохождение трассы.Отрыв так и не смог оторваться от пелатона,финиш разыграли из группы победил Боб Юнгельс.Лидер тот же,а вот Кинтане не повезло падение.После отдыха посмотрим у кого что осталось. & nbsp;
Вот какие этапы нужны на Туре, и не обязательно крутые перевалы под 2км. 2-3 добротные горкы под финишщ (что самое главное), 2-3 спуска (моджно и без брусчатки), а главное что работают все: и генеральщики, и "простые" горняки, и люди в отрыве и даже "шальные велогонщики", которые готовы рвануть на удачу, так сказать. И это нравится всем!!
А Кинтана да, даже злобро сплюнул после финиша не тот от того падение, не то от того, что даже хотел зацепить этап, и максимальную бонификацию).
Жаль что ни Л.Л.Санчесу не удалсь взять этап, ни П.Ролану. А Юнгельс просто возомнил себя (в хорошем смысле этого слова) на пару минут чтотон на Фландрии)) великолепно "рубил" эту брусчатку. Ну и Нибали отмечу. Будут ещё спуски, есть чуйка что понесётся Винченцо на полную
Стали известны сроки восстановления Танела Кангерта. Вот цитата: "Гонщик прошел медицинское обследование в больнице города Брешиа (Poliambulanza), в результате которого был поставлен диагноз: перелом плечевой кости левой руки и вывих с переломом правого плеча. Сегодня утром, в 11.00 Кангерту будет проведена операция. Предварительный прогноз: 6 — 7 месяцев на восстановление. Сезон 2017 года для Танела Кангерта закончен. " Так что, увы и ах! Очень, очень жаль! Желаю ему скорейшего выздоровления. А команде крепости духа! Держитесь ребята!