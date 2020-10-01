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«Джиро на электровелосипедах» пройдёт с 8 по 30 мая 2021 года

“Giro-E-2021” стартует из Турина

 

 

  Параллельно с классической Джиро д’Италия 8 мая в Турине стартует и третий выпуск “Джиро на электровелосипедах” (Giro-E), который проводит RCS Sport. Гонка на электровелосипедах пройдёт по тем же дорогам, что и «Корса Роза», и в те же самые дни.

 

 

&laquo;Джиро на электровелосипедах&raquo; пройдёт с 8 по 30 мая 2021 года&laquo;Джиро на электровелосипедах&raquo; пройдёт с 8 по 30 мая 2021 года

Photo Credits: LaPresse

 

  8 мая из Турина стартуют 9 команд, велогонщики которых будут бороться за шесть маек. За 21 этап они проедут 1540 км. “Giro-E”, по словам организаторов,  не гонка, а праздник. Главное, это исключительный шанс  для велосипедистов-любителей  примерить на себя опыт профессиональных велогонщиков во время Джиро. Участники «Джиро на электровелосипедах» так же будут расписываться на старте, бороться за майки, участвовать в церемонии награждения на подиуме, восстанавливать силы после финиша. Хотя велосипедисты поедут на велосипедах с электромотором, попотеть им всё же придётся – общий набор высоты на “Giro-E” составит 25 500 м. Среди самых сложных этапов – 14-й с прохождением Маниаго-Дзонколана с 2700 м набора высоты и 16-й этап до Кортина д’Ампеццо с 2200 м набора высоты и прохождением Пассо Джау и Пордой.

 

&laquo;Джиро на электровелосипедах&raquo; пройдёт с 8 по 30 мая 2021 года&laquo;Джиро на электровелосипедах&raquo; пройдёт с 8 по 30 мая 2021 года

 

&laquo;Джиро на электровелосипедах&raquo; пройдёт с 8 по 30 мая 2021 года&laquo;Джиро на электровелосипедах&raquo; пройдёт с 8 по 30 мая 2021 года

Photo Credits: LaPresse

 

 

  Паоло Беллино, исполнительный директор и генеральный менеджер RCS Sport: «”Giro-E” – уникальное событие на сцене международного велоспорта. Мы первыми поверили в электровелосипеды. Мы предсказали и предугадали взрыв популярности велосипедов с электромотором на рынке. Сегодня “Giro-E” – результат нашей работы в течение последних четырёх лет. Эта гонка заслужила высокую оценку энтузиастов велоспорта, компаний и спонсоров».

 

Титульные спонсоры “Giro-E” – национальное агентство по туризму «ENIT» (Agenzia Nazionale Turismo) и компания «Enel X».

 

  Джованни Бастьянелли (Giovanni Bastianelli), исполнительный директор компании ENIT: «Мы очень гордимся, что в этом году поддерживаем “Giro-E”. Мы титульные соспонсоры, хотим показать, что Италия готова к рестарту. С нетерпением смотрим в будущее, где новая энергия, совместные усилия, устойчивое развитие, адаптируемость и открытия станут главными составляющими туристического опыта в Италии и нового старта после пандемии. Мы хотим заново выстроить образ Италии, продвигая традиции, расширяя знакомство с культурным наследием нашей страны благодаря маршрутам на электровелосипедах и современных транспортных средствах, которые предлагают другую перспективу и понимание путешествия».

 

  Аугусто Раджи (Augusto Raggi), глава “Enel X”: «”Giro-E” – идеальная возможность для нашей компании привлечь внимание энтузиастов велоспорта к интеллектуальному передвижению, устойчивому развитию и многому другому. Электрический транспорт должен стать целью всей страны. Как компания, мы хотим популяризировать электрический, защищающий окружающую среду транспорт».

 

  Все участники “Giro-E”-2021 смогут внести вклад в благотворительный проект «2+ Milioni di KM», созданный Bikevo для Dynamo Camp, чтобы вдохновить людей вместе крутить педали. Цель – дойти до 2 миллионов км на велосипеде. Зарегистрировавшись на сайте 2milionikm.com и заплатив 15 евро за регистрацию, участники получат набор гонщика и смогут выбрать любое время в течение трёх недель Giro-E, чтобы решить, сколько километров на велосипеде смогут пожертвовать проекту.

 

Команды-участницы “Giro-E”-2021:

 

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Toyota

Trenitalia

Randstad eCycling

Fly Cycling Team/CDI

Banca Mediolanum

Valsir

RCS Sport

Emika-Powers

 

В числе капитанов команд в том числе и бывшие профессиональные велогонщики Макс Лелли (Max Lelli), Морено Мозер (Moreno Moser), Амедео Табини (Amedeo Tabini) и Роберто Феррари (Roberto Ferrari).

 

Этапы “Giro-E”-2021:

 

Stage 1    8 May    TORINO – TORINO    43,8km

Stage 2    9 May    VILLANOVA MONFERRATO – NOVARA    61,9km

Stage 3    10 May    ALBA – CANALE    79,6km

Stage 4    11 May    POLINAGO – SESTOLA    85,3km

Stage 5    12 May    FAENZA – CATTOLICA    90,6km

Stage 6    13 May    CASTELSANTANGELO SUL NERA – ASCOLI PICENO (San Giacomo)    82,4km

Stage 7    14 May    CRECCHIO – TERMOLI    87,9km

Stage 8    15 May    VINCHIATURO – GUARDIA SANFRAMONDI    75,5km

Stage 9    16 May    SULMONA – CAMPO FELICE (Rocca di Cambio)    97,5km

Stage 10    17 May    RIETI – FOLIGNO    86,3km

Stage 11    19 May    MONTEPULCIANO – MONTALCINO (Brunello di Montalcino – Wine Stage)    80,8km

Stage 12    20 May    PONTASSIEVE – BAGNO DI ROMAGNA    96,1km

Stage 13    21 May    OSTIGLIA – VERONA    75,9km

Stage 14    22 May    MANIAGO – MONTE ZONCOLAN    94,1km

Stage 15    23 May    AQUILEIA – GORIZIA    74,2km

Stage 16    24 May    CANAZEI – CORTINA D’AMPEZZO    70,7km

Stage 17    26 May    TRENTO – SEGA DI ALA    56,7km

Stage 18    27 May    CASALPUSTERLENGO – STRADELLA    86,6km

Stage 19    28 May    STRESA – ALPE DI MERA (Valsesia)    72,6km

Stage 20    29 May    MADESIMO – VALLE SPLUGA – ALPE MOTTA    31,5km

Stage 21    30 May    SESTO SAN GIOVANNI – MILANO TISSOT ITT    10,6km

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Теги к статье: Giro-E Джиро д'Италия

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  1. Имя: Игорь

    shain

    Сегодня, 16:59 | Регистрация: 1.10.2020

    Уже 3-й, а мы то и не в курсе.

     

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Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Earl57-Фото
    А зачем им было что-то делать? Место в первом ряду основной гонки они и так себе обеспечили. Это Матье нужно рейтинговые очки собирать.
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Earl57-Фото
    Фосс же победитель Авенира, нет? Аффини тоже всегда был отличным раздельщиком. Просто они всегда пашут на капитанов и потом тихо отпадают в хвост пелотона. Либо ездят в отрывы дня, разгружая команду. А тут в кои веки свободу получили.
  • Karmatron
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Karmatron-Фото

    Цитата: Sezar
    Невезучий, но генеральщик.

    Пусть забирает это почетное звание у Джи)

  • Ser Gio
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Ser Gio-Фото
    Согласен, красиво МВДП пришел-увидел-победил, первая гонка после возвращения - и сразу победа, ни Шуртер, ни дейвствующий ЧМ в МТБ ничего не смогли сделать.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Sezar-Фото

    Генеральщики кучно заехали.

    Ремко еще недовосстановился даже до прежнего уровня, но если пойдет по нарастающей, то и на генерал.

    Не понятно в деталях а чем причина, в диете, в методике или еще в чем- то еще, но желтые майки Юмбо работают.

    И да, Поццовиво теперь тоже генеральщик. Невезучий, но генеральщик.

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    rude_rider-Фото
    Уже генерал раздали после пролога?))))
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Earl57-Фото

    Цитата: uran
    Цитата: BaTman
    Александр и Павел молодцы, достойно проехали, приятно смотреть.
     
     Йейтс и Берналь очень слабо, так нельзя начинать. Хуже только Барде, ужас, осталось что бы Саган его в горе обогнал.  
     
    Ну смешно, 30-40 сек от первого и 15-20 от претендентов в 10-ку это ниочем, раскатка перед 3 неделями.

    Там вон МВДП на 2-3 сек оторвался за несколько сотен метров до финиша в шорт-треке - Курдюков рассказал что он всех порвал. А тут аж 30-40 сек))

  • Arciv
    Джордж Беннетт о целях на Джир ... (1)
    Arciv-Фото
    Удачи! Надеюсь в тройку попадёт,хотя шансов не много,но все же!
  • uran
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    uran-Фото
    Цитата: BaTman
    Александр и Павел молодцы, достойно проехали, приятно смотреть.
     
     Йейтс и Берналь очень слабо, так нельзя начинать. Хуже только Барде, ужас, осталось что бы Саган его в горе обогнал.  
     
    Ну смешно, 30-40 сек от первого и 15-20 от претендентов в 10-ку это ниочем, раскатка перед 3 неделями.
  • marketbk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    marketbk-Фото

    [quote=Astanaforever][quote=atacama]А Ремко уже не на генерал?
    [/quote]Ни одного дня на многодневках грантуров и после десяти месяцев локдауна? Прям супермонстра из него публика сделала. Не ну я не знаю наверное что то ещё про его способности тогда[/q

    Да какие 10 месяцев? Прочитал интервью его увидел там эти 10 месяцев без гонок. Не стал комментить. Нет нашлись кто эту ересь подхватил. Ломбардия 2020 была 15 августа. У меня 9 месяцев получается. Тоже не мало, но все же посчитать можно, что бы не повторят.

    Тем не менее Власов красавчик, держу кулаки!

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