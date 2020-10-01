“Giro-E-2021” стартует из Турина

Параллельно с классической Джиро д’Италия 8 мая в Турине стартует и третий выпуск “Джиро на электровелосипедах” (Giro-E), который проводит RCS Sport. Гонка на электровелосипедах пройдёт по тем же дорогам, что и «Корса Роза», и в те же самые дни.

«Джиро на электровелосипедах» пройдёт с 8 по 30 мая 2021 года

Photo Credits: LaPresse

8 мая из Турина стартуют 9 команд, велогонщики которых будут бороться за шесть маек. За 21 этап они проедут 1540 км. “Giro-E”, по словам организаторов, не гонка, а праздник. Главное, это исключительный шанс для велосипедистов-любителей примерить на себя опыт профессиональных велогонщиков во время Джиро. Участники «Джиро на электровелосипедах» так же будут расписываться на старте, бороться за майки, участвовать в церемонии награждения на подиуме, восстанавливать силы после финиша. Хотя велосипедисты поедут на велосипедах с электромотором, попотеть им всё же придётся – общий набор высоты на “Giro-E” составит 25 500 м. Среди самых сложных этапов – 14-й с прохождением Маниаго-Дзонколана с 2700 м набора высоты и 16-й этап до Кортина д’Ампеццо с 2200 м набора высоты и прохождением Пассо Джау и Пордой.

«Джиро на электровелосипедах» пройдёт с 8 по 30 мая 2021 года

«Джиро на электровелосипедах» пройдёт с 8 по 30 мая 2021 года

Photo Credits: LaPresse

Паоло Беллино, исполнительный директор и генеральный менеджер RCS Sport: «”Giro-E” – уникальное событие на сцене международного велоспорта. Мы первыми поверили в электровелосипеды. Мы предсказали и предугадали взрыв популярности велосипедов с электромотором на рынке. Сегодня “Giro-E” – результат нашей работы в течение последних четырёх лет. Эта гонка заслужила высокую оценку энтузиастов велоспорта, компаний и спонсоров».

Титульные спонсоры “Giro-E” – национальное агентство по туризму «ENIT» (Agenzia Nazionale Turismo) и компания «Enel X».

Джованни Бастьянелли (Giovanni Bastianelli), исполнительный директор компании ENIT: «Мы очень гордимся, что в этом году поддерживаем “Giro-E”. Мы титульные соспонсоры, хотим показать, что Италия готова к рестарту. С нетерпением смотрим в будущее, где новая энергия, совместные усилия, устойчивое развитие, адаптируемость и открытия станут главными составляющими туристического опыта в Италии и нового старта после пандемии. Мы хотим заново выстроить образ Италии, продвигая традиции, расширяя знакомство с культурным наследием нашей страны благодаря маршрутам на электровелосипедах и современных транспортных средствах, которые предлагают другую перспективу и понимание путешествия».

Аугусто Раджи (Augusto Raggi), глава “Enel X”: «”Giro-E” – идеальная возможность для нашей компании привлечь внимание энтузиастов велоспорта к интеллектуальному передвижению, устойчивому развитию и многому другому. Электрический транспорт должен стать целью всей страны. Как компания, мы хотим популяризировать электрический, защищающий окружающую среду транспорт».

Все участники “Giro-E”-2021 смогут внести вклад в благотворительный проект «2+ Milioni di KM», созданный Bikevo для Dynamo Camp, чтобы вдохновить людей вместе крутить педали. Цель – дойти до 2 миллионов км на велосипеде. Зарегистрировавшись на сайте 2milionikm.com и заплатив 15 евро за регистрацию, участники получат набор гонщика и смогут выбрать любое время в течение трёх недель Giro-E, чтобы решить, сколько километров на велосипеде смогут пожертвовать проекту.

Команды-участницы “Giro-E”-2021:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Toyota

Trenitalia

Randstad eCycling

Fly Cycling Team/CDI

Banca Mediolanum

Valsir

RCS Sport

Emika-Powers

В числе капитанов команд в том числе и бывшие профессиональные велогонщики Макс Лелли (Max Lelli), Морено Мозер (Moreno Moser), Амедео Табини (Amedeo Tabini) и Роберто Феррари (Roberto Ferrari).

Этапы “Giro-E”-2021:

Stage 1 8 May TORINO – TORINO 43,8km

Stage 2 9 May VILLANOVA MONFERRATO – NOVARA 61,9km

Stage 3 10 May ALBA – CANALE 79,6km

Stage 4 11 May POLINAGO – SESTOLA 85,3km

Stage 5 12 May FAENZA – CATTOLICA 90,6km

Stage 6 13 May CASTELSANTANGELO SUL NERA – ASCOLI PICENO (San Giacomo) 82,4km

Stage 7 14 May CRECCHIO – TERMOLI 87,9km

Stage 8 15 May VINCHIATURO – GUARDIA SANFRAMONDI 75,5km

Stage 9 16 May SULMONA – CAMPO FELICE (Rocca di Cambio) 97,5km

Stage 10 17 May RIETI – FOLIGNO 86,3km

Stage 11 19 May MONTEPULCIANO – MONTALCINO (Brunello di Montalcino – Wine Stage) 80,8km

Stage 12 20 May PONTASSIEVE – BAGNO DI ROMAGNA 96,1km

Stage 13 21 May OSTIGLIA – VERONA 75,9km

Stage 14 22 May MANIAGO – MONTE ZONCOLAN 94,1km

Stage 15 23 May AQUILEIA – GORIZIA 74,2km

Stage 16 24 May CANAZEI – CORTINA D’AMPEZZO 70,7km

Stage 17 26 May TRENTO – SEGA DI ALA 56,7km

Stage 18 27 May CASALPUSTERLENGO – STRADELLA 86,6km

Stage 19 28 May STRESA – ALPE DI MERA (Valsesia) 72,6km

Stage 20 29 May MADESIMO – VALLE SPLUGA – ALPE MOTTA 31,5km

Stage 21 30 May SESTO SAN GIOVANNI – MILANO TISSOT ITT 10,6km