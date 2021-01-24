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Жуан Алмейда и Бен Свифт – победители 2-го выпуска виртуальной велогонки “The Challenge of Stars”

Жуан Алмейда и Бен Свифт – победители виртуальной велогонки “The Challenge of Stars by Enel”

 

 

  Второй выпуск виртуальной велогонки «Вызов звёзд» (“The Challenge of Stars by Enel”), организованный RCS Sport в сотрудничестве с платформой Bkool завершился победой 22-летнего португальского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step Жуана Алмейды (João Almeida) в соревновании горняков и победой 33-летнего британского велогонщика команды Ineos Grenadiers Бена Свифта (Ben Swift) в категории спринтеров.

 

Жуан Алмейда и Бен Свифт – победители виртуальной велогонки “The Challenge of Stars by Enel”

 

Жуан Алмейда и Бен Свифт &ndash; победители виртуальной велогонки &ldquo;The Challenge of Stars by Enel&rdquo;Жуан Алмейда и Бен Свифт &ndash; победители виртуальной велогонки &ldquo;The Challenge of Stars by Enel&rdquo;

 

  В турнире горняков победитель прошлого выпуска «Вызова звёзд» Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) дошёл до полуфинала, выиграв раунд у победителя Джиро д’Италия-2020 Тео Геогана Харта (Ineos Grenadiers), в то время как Жуан Алмейда победил бельгийского гонщика Харма Ванхауке (Lotto Soudal). Харольд Техада (Astana) выиграл раунд у Бауке Моллемы (Trek-Segafredo), а немецкий велогонщик Бен Цвихофф обошёл двукратного победителя Вуэльты Испании, призёра Тур де Франс-2020 Приможа Роглича (Jumbo-Visma). В полуфинале Жуан Алмейда обошёл Джулио Чикконе, а Бен Цвихофф – Харольда Техаду. В финале Жуан Алмейда взял победу в борьбе с Цвихоффом.

 

  Жуан Алмейда, который в этом году финишировал 4-м на первом в карьере Гранд-туре Джиро д’Италия, прокомментировал победу в виртуальной велогонке: «Второй раз за несколько месяцев я проехал Стельвио. В первый раз во время Джиро подъём пройти было тяжелее, но и на этот раз, конечно, легко тоже не было!  Это был интересный опыт в борьбе с лучшими горняками. Не ожидал, что так хорошо выступлю.

 

  Я знал, что Бен Цвихофф будет силён, он сразу дал полный газ. Вначале было трудно его догнать, потом я тоже пошёл на полной мощности и выиграл. За короткий промежуток приходится прикладывать большие усилия, но отдохнуть невозможно. Приходится стараться изо всех сил, но в то же время необходимо сохранить немного сил.

 

  Этот год сложился для меня довольно хорошо. Благодарю команду за постоянную поддержку. Теперь с нетерпением жду, что принесёт следующий год, надеюсь, высоких результатов будет больше!»

 

Жуан Алмейда и Бен Свифт – победители виртуальной велогонки “The Challenge of Stars by Enel”

 

Жуан Алмейда и Бен Свифт &ndash; победители виртуальной велогонки &ldquo;The Challenge of Stars by Enel&rdquo;Жуан Алмейда и Бен Свифт &ndash; победители виртуальной велогонки &ldquo;The Challenge of Stars by Enel&rdquo;

 

 

   В турнире спринтеров в первом раунде Мадс Педерсен (Trek-Segafredo) обошёл Калеба Юэна (Lotto Soudal), а Арно Демар (Groupama-FDJ) – Сашу Модоло (Alpecin-Fenix). Бен Свифт опередил Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe), а Тим Мерлье (Alpecin-Fenix) – Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step). В полуфинале Арно Демар выиграл у Мадса Педерсена, а Бен Свифт у Тима Мерлье. В финале Бен Свифт опередил Арно Демара.

 

  Бен Свифт: «Гонка была тяжёлой, совершенно не такой, как на открытой дороге. Было довольно сложно прилагать такие усилия, во взрывном темпе, особенно в декабре. Но такой тип соревнований очень интересный. Мне понравилось. Уверен, что и другие гонщики чувствовали то же самое. 2020 год для меня был особенным тем, как мы проехали Джиро д’Италия-2020. Я очень много работал, думаю, показал, что нахожусь на совершенно новом уровне. Мне бы хотелось в будущем одержать победу на этапе Corsa Rosa».

 

 

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Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida Deceuninck-Quick Step Бен Свифт Ben Swift Ineos Grenadiers The Challenge of Stars

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Комментарии

  • Earl57
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: RVL
    Жаль Микеле, но неужели вы думаете ,что можно просто так сбить насмерть человека и не сесть в тюрьму? (Есть исключения конечно)
    Я просто не слышал продолжения .

    Человек, который сбил Микеле, перестал принить лекарства от рака и умер до суда над ним.

  • RVL
    Карлос Бетанкур будет выступат ... (3)
    RVL-Фото
    Вопрос стимулов и мотивации...
    На самом деле, мы занимаемся тем чем занимаемся по нашим желаниям и возможностям. Готов работать на трёх работах и выжимать из себя 300%- вперёд. Но не всем это надо.особенно в вело где небезграничная физуха решает много.
  • RVL
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    RVL-Фото
    Жаль Микеле, но неужели вы думаете ,что можно просто так сбить насмерть человека и не сесть в тюрьму? (Есть исключения конечно)
    Я просто не слышал продолжения .
  • RVL
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    RVL-Фото
    Согласен. Такая же история с выбором. За копейки взял и на авто и на вел. И друзьям на подарки. Но, реально что мешало это же сделать этому гонщику?
    Ну и многим другим.
    обязывать? это перегиб.
    Выходит тут спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
  • Ice
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    В идеале да. Как это реализовать когда регик даже в машине не у каждого есть. Хотя если ты топ спортсмен может даже должно быть мастхэв.
    Команда или страховая только выиграет от этого.

    В принципе, это намного доступнее, чем кажется, я себе как-то подбирал на машину, так обалдел, с какими функциями можно взять регистратор за 20-30 долларов. Для велика может и дороже будут, но ненамного, а с такой частотой инцидентов в Европе без камеры врообще ездить не стоит. Это мы слышим только о авариях с профи, а сколько простых велосипедистов сбивают?

     

  • Astanaforever
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Бедный Микеле Скарпони. Вот одна дрянь оборвала жизнь очень хорошему человееу и великому спортсмену. Валерио еще хорошо отделался. Здоровья всем...Будьте осторожны.
  • Cyrill
    Карлос Бетанкур будет выступат ... (3)
    Cyrill-Фото

    Возможно скажу "страшную" и несуразную вещь - если бы, то любой гранд-тур мог бы быть его ... а самое смешное, что если когда-нибудь человек возьмётся за ум, то выше написанное остаётся в силе...причина проста - талант+его "измождённость" велоспортом процентов 30-40% по сравнению с теми же Кинтаной, Лопесом, Йетсом. Главное не то, что Париж-Ницца и Джиро Д'Италия, а то как он ехал/выигрывал там. И главное - он ещё далеко не "выжатый" лимон... Предположу, что человека в свой время остановило именно нежелание "ломать"/выжимать организм.

  • flugegeheimen
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    flugegeheimen-Фото
    Цитата: Ice
    Давно пора камеры спереди и сзади ставить, чтобы нормально наказывать таких упырей на авто.
    Сама задумываюсь о подобном. Хотя бы одну. Сейчас камеры есть совсем миниатюрные. Да и без инцидентов, можно стучать в гибдд на неадекватных водителей кто подрезал, и тд
  • flugegeheimen
    Чери Придхэм – первая женщина ... (17)
    flugegeheimen-Фото
    И штат пополнили, и попиарились на модной теме. Молодцы
  • RVL
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    RVL-Фото
    В идеале да. Как это реализовать когда регик даже в машине не у каждого есть. Хотя если ты топ спортсмен может даже должно быть мастхэв.
    Команда или страховая только выиграет от этого.

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