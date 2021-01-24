Жуан Алмейда и Бен Свифт – победители 2-го выпуска виртуальной велогонки “The Challenge of Stars”

Жуан Алмейда и Бен Свифт – победители виртуальной велогонки “The Challenge of Stars by Enel”

Второй выпуск виртуальной велогонки «Вызов звёзд» (“The Challenge of Stars by Enel”), организованный RCS Sport в сотрудничестве с платформой Bkool завершился победой 22-летнего португальского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step Жуана Алмейды (João Almeida) в соревновании горняков и победой 33-летнего британского велогонщика команды Ineos Grenadiers Бена Свифта (Ben Swift) в категории спринтеров.

Жуан Алмейда и Бен Свифт – победители виртуальной велогонки “The Challenge of Stars by Enel”

В турнире горняков победитель прошлого выпуска «Вызова звёзд» Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) дошёл до полуфинала, выиграв раунд у победителя Джиро д’Италия-2020 Тео Геогана Харта (Ineos Grenadiers), в то время как Жуан Алмейда победил бельгийского гонщика Харма Ванхауке (Lotto Soudal). Харольд Техада (Astana) выиграл раунд у Бауке Моллемы (Trek-Segafredo), а немецкий велогонщик Бен Цвихофф обошёл двукратного победителя Вуэльты Испании, призёра Тур де Франс-2020 Приможа Роглича (Jumbo-Visma). В полуфинале Жуан Алмейда обошёл Джулио Чикконе, а Бен Цвихофф – Харольда Техаду. В финале Жуан Алмейда взял победу в борьбе с Цвихоффом.

Жуан Алмейда, который в этом году финишировал 4-м на первом в карьере Гранд-туре Джиро д’Италия, прокомментировал победу в виртуальной велогонке: «Второй раз за несколько месяцев я проехал Стельвио. В первый раз во время Джиро подъём пройти было тяжелее, но и на этот раз, конечно, легко тоже не было! Это был интересный опыт в борьбе с лучшими горняками. Не ожидал, что так хорошо выступлю.

Я знал, что Бен Цвихофф будет силён, он сразу дал полный газ. Вначале было трудно его догнать, потом я тоже пошёл на полной мощности и выиграл. За короткий промежуток приходится прикладывать большие усилия, но отдохнуть невозможно. Приходится стараться изо всех сил, но в то же время необходимо сохранить немного сил.

Этот год сложился для меня довольно хорошо. Благодарю команду за постоянную поддержку. Теперь с нетерпением жду, что принесёт следующий год, надеюсь, высоких результатов будет больше!»

Жуан Алмейда и Бен Свифт – победители виртуальной велогонки “The Challenge of Stars by Enel”

В турнире спринтеров в первом раунде Мадс Педерсен (Trek-Segafredo) обошёл Калеба Юэна (Lotto Soudal), а Арно Демар (Groupama-FDJ) – Сашу Модоло (Alpecin-Fenix). Бен Свифт опередил Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe), а Тим Мерлье (Alpecin-Fenix) – Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step). В полуфинале Арно Демар выиграл у Мадса Педерсена, а Бен Свифт у Тима Мерлье. В финале Бен Свифт опередил Арно Демара.

Бен Свифт: «Гонка была тяжёлой, совершенно не такой, как на открытой дороге. Было довольно сложно прилагать такие усилия, во взрывном темпе, особенно в декабре. Но такой тип соревнований очень интересный. Мне понравилось. Уверен, что и другие гонщики чувствовали то же самое. 2020 год для меня был особенным тем, как мы проехали Джиро д’Италия-2020. Я очень много работал, думаю, показал, что нахожусь на совершенно новом уровне. Мне бы хотелось в будущем одержать победу на этапе Corsa Rosa».