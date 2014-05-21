Новый дизайн велоформы гонщиков команды EF Pro Cycling на Джиро д'Италия-2020

Компания по производству спортивной одежды Rapha и лондонский магазин скейтбордов и бренд одежды Palace Skateboards создали велоформу для команды EF Pro Cycling для Джиро д’Италия-2020, так как розовый цвет их обычной формы совпадает с розовой майкой лидера гонки. Результатом сотрудничества стала форма, подобную которой едва ли видели в пелотоне.

Шведская компания POC, производитель шлемов, изменили дизайн велошлемов гонщиков команды EF Pro Cycling в соответствии с замыслом Palace Skateboards.

Дизайнеры Palace Skateboards вдохновлялись модой и рисунками на скейтбордах 1990-х.

Мэри Уиттенберг (Mary Wittenberg), президент EF Pro Cycling: «Невозможно сдержать улыбку, не повернуть головы и не воскликнуть: «Что?». По крайней мере, мы надеемся на такую реакцию, когда вы увидите потрясающий результат сотрудничества Rapha и Palace на форме, велосипедах и аксессуарах наших гонщиков. Даже в профессиональном велоспорте Мирового тура помимо нагрузок и борьбы есть место веселью».

Can't stop won't stop 🔥🦆 pic.twitter.com/kowl3wsdiZ — EF Pro Cycling (@EFprocycling) October 1, 2020

Wait until you see the TT helmets..... pic.twitter.com/K7q2MgWjD8 — Jonathan Vaughters (@Vaughters) October 1, 2020

Фабрицио Гвиди (Fabrizio Guidi), спортивный директор команды EF Pro Cycling: «Наша команда намерена атаковать, команда будет каждый день искать и использовать возможности руководствуясь не только расчётами и стратегиями, но и интуицией, желанием проявлять себя. Мы мотивированы и не будем зацикливаться на каких бы то ни было неудачах. Короче, мы готовы к борьбе».

Матти Брешель (Matti Breschel), спортивный директор: «Мы долго ждали этой Джиро. Мне очень нравится наш состав – опытные и молодые ребята. Каждый этап будет для нас шансом. Джиро д’Италия – прекрасная гонка, в которой все гонщики – звёзды. Погода в Италии в этом время года может быть непредсказуемой, бросит серьёзный вызов гонщикам, когда приблизимся к Альпам и Доломитам».