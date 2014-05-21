VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Новый дизайн велоформы гонщиков команды EF Pro Cycling на Джиро д'Италия-2020

Новый дизайн велоформы гонщиков команды EF Pro Cycling на Джиро д'Италия-2020

 

Новый дизайн велоформы гонщиков команды EF Pro Cycling на Джиро д'Италия-2020

 

Новый дизайн велоформы гонщиков команды EF Pro Cycling на Джиро д'Италия-2020

 

 

  Компания по производству спортивной одежды Rapha и лондонский магазин скейтбордов и бренд одежды  Palace Skateboards создали велоформу для команды EF Pro Cycling для Джиро д’Италия-2020, так как розовый цвет их обычной формы совпадает с розовой майкой лидера гонки. Результатом сотрудничества стала форма, подобную которой едва ли видели в пелотоне.

 

Шведская компания POC, производитель шлемов, изменили дизайн велошлемов гонщиков команды EF Pro Cycling в соответствии с замыслом Palace Skateboards.

 

 

Дизайнеры Palace Skateboards вдохновлялись модой и рисунками на скейтбордах 1990-х.  

 

 Мэри Уиттенберг (Mary Wittenberg), президент EF Pro Cycling: «Невозможно сдержать улыбку, не повернуть головы и не воскликнуть: «Что?». По крайней мере, мы надеемся на такую реакцию, когда вы увидите потрясающий результат сотрудничества Rapha и Palace на форме, велосипедах и аксессуарах наших гонщиков. Даже в профессиональном велоспорте Мирового тура помимо нагрузок и борьбы есть место веселью».

 

 

  Фабрицио Гвиди (Fabrizio Guidi), спортивный директор команды EF Pro Cycling: «Наша команда намерена атаковать, команда будет каждый день искать и использовать возможности руководствуясь не только расчётами и стратегиями, но и интуицией, желанием проявлять себя. Мы мотивированы и не будем зацикливаться на каких бы то ни было неудачах. Короче, мы готовы к борьбе».

 

  Матти Брешель (Matti Breschel), спортивный директор: «Мы долго ждали этой Джиро. Мне очень нравится наш состав – опытные и молодые ребята. Каждый этап будет для нас шансом. Джиро д’Италия – прекрасная гонка, в которой все гонщики – звёзды. Погода в Италии в этом время года может быть непредсказуемой, бросит серьёзный вызов гонщикам, когда приблизимся к Альпам и Доломитам».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: EF Pro Cycling Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Олег

    Karmatron

    Сегодня, 16:56 | Регистрация: 6.06.2019

    Форма, конечно, своеобразная, но надо отдать должное EF - они умеют выбрать интересные варианты. А уж чемпионские майки Кайседо, Игиты, Мартинеса и Хауса выглядят в разы бодрее формы Роглича.

  2. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 18:13 | Регистрация: 21.05.2014

    В пелотоне вообще мало красивой, стильной формы. И эта не войдет в этот список.

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 18:32 | Регистрация: 7.12.2014

    Люди уже интересуются, когда новый комплект формы EF поступит в продажу. Готовы купить прямо сейчас.

    Марк Кавендиш написал в твиттере: Now this is cool. Confirmed by the fact my eldest asked me excitedly if I’d seen it. Well done.

    У него "eldest" девочка. Ей сейчас 9 или 10 лет, насколько я помню. Ну, Кэву не надо ждать официального старта продаж, и так раздобудет маечку, которая так понравилась его дочурке.

    Продажи будут, что и требовалось спонсору.

  4. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 19:00 | Регистрация: 8.07.2017

    Прекрасная новая форма EF Pro! good

    А их же обычная розовая - ужас, ужас

     

    Язычок Коломбины
    Константин А. Сомов
    1915

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

29 сентября - 3 октября 2020

BinckBank Tour

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

4 октября 2020

Liege-Bastogne-Liege

7 октября 2020

De Brabantse Pijl

11 октября 2020

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

11 октября 2020

Paris - Tours Elite

14 октября 2020

Scheldeprijs

18 октября 2020

Ronde van Vlaanderen

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

25 октября 2020

Paris-Roubaix

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

2 октября

Mitchell Docker (EF Pro Cycling)

3 октября

Sean De Bie (Wallonie Bruxelles)

Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation)

Johan Le Bon (BB Hotels - Vital Concept)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2020 (22)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)