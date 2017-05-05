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Горка Исагирре, Джованни Висконти, Луис-Леон Санчес и Валерио Конти о 8-м этапе Джиро д'Италия-2017

Первая победа Горки Исагирре на этапе Джиро д’Италия-2017

 

  Горка Исагирре (Gorka Izagirre) одержал самую крупную победу в карьере, выиграв 8-й этап Джиро д’Италия-2017. Это первая и единственная победа 29-летнего испанского гонщика команды Movistar на Гран-туре и гонке Мирового тура.

 

  За 80 км до финиша, на спуске с подъёма 2-й категории Сант’Анжело Горка Исагирре атаковал в числе 8 других гонщиков, стремившихся переложиться к отрыву. Испанский гонщик команды Movistar прошёл этот 12,5 километровый спуск быстрее всех, со средней скоростью 57,106 км/ч. Присоединившись к лидирующей группе, Исагирре ответил на атаки 24-летнего итальянского гонщика команды UAE Team Emirates Валерио Конти (Valerio Conti) и 34-летнего итальянского гонщика команды Bahrain Merida Джованни Висконти (Giovanni Visconti). Вместе с Исагирре к Конти и Висконти переложился 33-летний гонщик команды Astana Луис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez) и 23-летний австрийский гонщик команды Bora–Hansgrohe Грегор Мюльбергер (Gregor Mühlberger), который за 14 км до финиша после  ускорения Конти и Исагирре выпал из отрыва.

 

  Попытка Луиса-Леона Санчеса уехать от соперников за 8 км до финиша не увенчалась успехом, Горка Исагирре, Джованни Висконти и Валерио Конти ответили на рывок. За 1 км до финиша на повороте Валерио Конти, ехавший первым колесом, упал. Горка Исагирре атаковал за несколько сотен метров до финиша и уехал от своих попутчиков по отрыву, одержав победу на 8-м этапе Джиро д’Италия-2017.

 

 Луис-Леон Санчес, добиравший отрыв дня, атаковав из пелотона, проехал часть этапа в одиночном отрыве после атаки на подъёме 2-й категории. Он предпринял попытку сбросить попутчиков за 8 км до финиша, но она не увенчалась успехом, и испанский гонщик команды Astana замкнул на этапе тройку лучших.

 

Горка Исагирре, Джованни Висконти, Луис-Леон Санчес и Валерио Конти о 8-м этапе Джиро д'Италия-2017

Горка Исагирре, Джованни Висконти, Луис-Леон Санчес и Валерио Конти о 8-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Горка Исагирре (Movistar): «Отъезд в отрыв не планировался, но я увидели шанс на длинном спуске, а также нам надо было следить за некоторыми командами, и Висконти был из такой команды. Гонка шла очень быстро. Когда Джованни Висконти уехал в отрыв, мне тоже пришлось, потому что мы в той же ситуации, что и команда Bahrain-Merida.  Поэтому я переложился в отрыв, догнал на спуске. Мы увидели возможность побороться за этап, и я рад, что у меня получилось.

 

  Когда Конти упал прямо передо мной, у меня был момент нерешительности, потому что оставался километр до финиша. Когда я посмотрел назад, увидел, что наша группа порвалась. Я решил идти полным ходом до самого конца. Это был очень долгий подъём. Я выиграл сегодня благодаря обстоятельствам, нашей целью остаётся победа на Джиро д’Италия с Наиро Кинтаной.

 

  Победа на этом этапе очень много значит для меня, это самая крупная победа в моей карьере. Я много лет старался добиться успеха на этапах Гран-туров, много раз уезжал в отрывы, множество раз был близко к победе, и, наконец, добился её на таком этапе Джиро д’Италия. Это потрясающе. Для команды победа также важна, потому что укрепила боевой настрой. В воскресенье начинается новая часть Джиро д’Италия, посмотрим, что получится».

 

Горка Исагирре, Джованни Висконти, Луис-Леон Санчес и Валерио Конти о 8-м этапе Джиро д'Италия-2017

 Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto

 

  Джованни Висконти (Bahrain-Merida): «Из-за падения Валерия Конти мне пришлось почти остановиться и рестартовать. Мне жаль, потому что я верил, что смогу сегодня выиграть, но в любом случае я доволен этапом».

 

 

  Луис-Леон Санчес (Astana): «Старт получился очень быстрым и хаотичным. Я хотел попасть в отрыв, поэтому атаковал несколько раз. Затем, группе из 13 гонщиков удалось получить преимущество. Наша команда начала догонять эту группу, после чего мне удалось переложиться туда вместе еще с двумя гонщиками. Я видел, что пелотон не дает нам уехать слишком далеко, поэтому увеличил темп на первом подъеме, оставшись в одиночестве. Затем, 4 гонщика присоединились ко мне. В финале у двух из них сил осталось немного больше, чем у меня. Я сделал все, что мог, но мне жаль, что не удалось победить. С другой стороны, я понял, что моя форма улучшается, поэтому я с оптимизмом смотрю на следующие две недели. Я буду пробовать снова!»

 

Горка Исагирре, Джованни Висконти, Луис-Леон Санчес и Валерио Конти о 8-м этапе Джиро д'Италия-2017

  PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

 Валерио Конти (UAE Team Emirates): «Досадно, я ошибся, и мне очень жаль. Я верил в победу. Возможно, я слишком широко вошёл в поворот, слишком нажимал на педали. Или у меня зашкаливал адреналин. Я упал, не сняв ногу с педали, потерял время. Но этап я проехал отлично, в финале впереди в отрыве остались сильнейшие, мы были готовы бороться друг с другом за победу на этапе. Единственное, что могу сказать, я чувствовал себя отлично, и верил, что смогу выиграть. Сейчас же я разочарован, мне жаль. Надеюсь, мне представится другая возможность,  потому что я в хорошей форме».

 

  

Результаты 8 этапа Джиро д'Италия-2017

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Теги к статье: Горка Исагирре Джованни Висконти Луис-Леон Санчес Валерио Конти Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Адриен
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (17)
    Адриен-Фото

    Как говорится - мы предполагаем, а там, НАВЕРХУ - располагают. Не хочу гадать, кто победит, но очень хочется, чтобы удача и мастерство способствовали Нибали и Ланде. А если Закарин оставит всех записных претендентов с носом, заставив действительно с собой считаться по серьезному и по итогам этапа наденет розовую майку - это будет революция... Ну и астанчанам - достойного места на финише, Кангерт и Катальдо тоже способны удивить... А вообще - выиграть этап могут дать кому-нибудь из отрыва - тому же Тиралонго например - генеральщики же будут пасти друг  друга .

  • Tom_Boonen
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (17)
    Tom_Boonen-Фото
    Кошту не отпустят, очень мало проигрывает.
  • Khan
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (17)
    Khan-Фото

    И опять ничего эпического не жду. Хотелось бы ошибиться, но не жду.

     

    Думаю, уедет отрыв, в который Русвеловцам надо влезть кровь из носу. Туда же должен ехать Кангерт (если Катальдо не тянет), плюс полсостава Бардиани, кто-то из поляков + Барта, Роллан, Антон или Фрайле и Кошта. Они там и разыграют.

     

    В основной группе подёргаются, но больше 20 секунд никто не нарисует.

     

    Хотелось бы ошибиться

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (17)
    Sezar-Фото

    Если Кинтана идет по траектории, которой он готовился к ТДФ, то вряд ли он сегодня пойдет на все. Скорее км. За 4, попробует пальцем ногу, совсем соперники готовы сдаться или нет. Да и гора, хоть и суперская, но по сути единственная. невидимые радарами лошадки Ейтс, Моллема и Круйсвик пока не давали слабины. Ланду очень  жалко, когда парень в форме, а думаю сейчас он в форме близкой к Джиро 2015 на него не делают ставку, а когда-нет взваливают ответственность к которой пока не готов. Как бы не ушел в Бахрейн)). Думаю Скай сделает ошибку, поставив на Томаса, раньше или позже он капнет.  Нибали в хорошей форме, даст бой. Если среди рездельщиков будет тот, кто проиграет менее минуты-это будет серьезная заявка. Интересный должен быть денек))).

  • marketbk
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (17)
    marketbk-Фото
    Складно "поете"))) Завтра посмотрим сбудется аль нет ))
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этап с 1-й горой на финише (ещё какой матерой), напоминат этапы а-ка до Монт-Вонту на Туре или на Лагос де Ковадонга на Вуэльте. А это значит что:

     - нас ждёт отрыв (наверное большой, 10+ человек), которых отпустят ятак думаю на минут 10;

     - подвоз генеральщиков будет неимоврено быстрым (надо учесть и коротковатость этого воскресного этапа), так что команды будут пахать на все 100%, и некотоыре будут "вылетать" с пелотона ещё до начала подъема;

     - день отдыха впереди, а значит фавориты отдадуться на полную, особенно те, у которых нелады с разделкой (сами знаете кто это) и надо набирать "компенсацию" перед вторником.

     - вконце впереди останутся действительно только главные из главных, но не факт, что впереди них окажется какой то горянк котоырй захочет войти в историю, и который, что саме главное, не претендует на генерал.

     

    Так что ставлю на Роллана, но победит Кинтана))

    А так болеть буду конечно же за Нибса

  • aksbor
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (17)
    aksbor-Фото

    Перед днем отдыха должны двинуть по-настоящему. Останется человек 5, которые и разыграют финиш (догнав остатки отрыва). Остальные отхватят от полуминуты до двух. В первой пачке наверняка останутся Кинтана,Томас и Нибали.

  • Eugeny1210
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (17)
    Eugeny1210-Фото
    Я думаю, такой вариант вполне вероятен.
  • Tom_Boonen
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (17)
    Tom_Boonen-Фото
    А когда вместе с Саганом пошёл, тоже одни капитаны остались?
    Здесь практически не оставалось равнины, а в момент атаки голова пелотона была очень слаба, никаких толковых поездов и близко не было видно.
  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (17)
    Bjoern-Фото
    У Фрума был спуск с перевала, после тяжелого и горного этапа и группа, где остались одни капитаны, а тут два пупыря кусок равнины и командные поезда соперников, вроде как совсем не равнозначные события

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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