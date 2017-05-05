Горка Исагирре, Джованни Висконти, Луис-Леон Санчес и Валерио Конти о 8-м этапе Джиро д'Италия-2017

Первая победа Горки Исагирре на этапе Джиро д’Италия-2017

Горка Исагирре (Gorka Izagirre) одержал самую крупную победу в карьере, выиграв 8-й этап Джиро д’Италия-2017. Это первая и единственная победа 29-летнего испанского гонщика команды Movistar на Гран-туре и гонке Мирового тура.

За 80 км до финиша, на спуске с подъёма 2-й категории Сант’Анжело Горка Исагирре атаковал в числе 8 других гонщиков, стремившихся переложиться к отрыву. Испанский гонщик команды Movistar прошёл этот 12,5 километровый спуск быстрее всех, со средней скоростью 57,106 км/ч. Присоединившись к лидирующей группе, Исагирре ответил на атаки 24-летнего итальянского гонщика команды UAE Team Emirates Валерио Конти (Valerio Conti) и 34-летнего итальянского гонщика команды Bahrain Merida Джованни Висконти (Giovanni Visconti). Вместе с Исагирре к Конти и Висконти переложился 33-летний гонщик команды Astana Луис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez) и 23-летний австрийский гонщик команды Bora–Hansgrohe Грегор Мюльбергер (Gregor Mühlberger), который за 14 км до финиша после ускорения Конти и Исагирре выпал из отрыва.

Попытка Луиса-Леона Санчеса уехать от соперников за 8 км до финиша не увенчалась успехом, Горка Исагирре, Джованни Висконти и Валерио Конти ответили на рывок. За 1 км до финиша на повороте Валерио Конти, ехавший первым колесом, упал. Горка Исагирре атаковал за несколько сотен метров до финиша и уехал от своих попутчиков по отрыву, одержав победу на 8-м этапе Джиро д’Италия-2017.

Луис-Леон Санчес, добиравший отрыв дня, атаковав из пелотона, проехал часть этапа в одиночном отрыве после атаки на подъёме 2-й категории. Он предпринял попытку сбросить попутчиков за 8 км до финиша, но она не увенчалась успехом, и испанский гонщик команды Astana замкнул на этапе тройку лучших.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Горка Исагирре (Movistar): «Отъезд в отрыв не планировался, но я увидели шанс на длинном спуске, а также нам надо было следить за некоторыми командами, и Висконти был из такой команды. Гонка шла очень быстро. Когда Джованни Висконти уехал в отрыв, мне тоже пришлось, потому что мы в той же ситуации, что и команда Bahrain-Merida. Поэтому я переложился в отрыв, догнал на спуске. Мы увидели возможность побороться за этап, и я рад, что у меня получилось.

Когда Конти упал прямо передо мной, у меня был момент нерешительности, потому что оставался километр до финиша. Когда я посмотрел назад, увидел, что наша группа порвалась. Я решил идти полным ходом до самого конца. Это был очень долгий подъём. Я выиграл сегодня благодаря обстоятельствам, нашей целью остаётся победа на Джиро д’Италия с Наиро Кинтаной.

Победа на этом этапе очень много значит для меня, это самая крупная победа в моей карьере. Я много лет старался добиться успеха на этапах Гран-туров, много раз уезжал в отрывы, множество раз был близко к победе, и, наконец, добился её на таком этапе Джиро д’Италия. Это потрясающе. Для команды победа также важна, потому что укрепила боевой настрой. В воскресенье начинается новая часть Джиро д’Италия, посмотрим, что получится».

Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto

Джованни Висконти (Bahrain-Merida): «Из-за падения Валерия Конти мне пришлось почти остановиться и рестартовать. Мне жаль, потому что я верил, что смогу сегодня выиграть, но в любом случае я доволен этапом».

Луис-Леон Санчес (Astana): «Старт получился очень быстрым и хаотичным. Я хотел попасть в отрыв, поэтому атаковал несколько раз. Затем, группе из 13 гонщиков удалось получить преимущество. Наша команда начала догонять эту группу, после чего мне удалось переложиться туда вместе еще с двумя гонщиками. Я видел, что пелотон не дает нам уехать слишком далеко, поэтому увеличил темп на первом подъеме, оставшись в одиночестве. Затем, 4 гонщика присоединились ко мне. В финале у двух из них сил осталось немного больше, чем у меня. Я сделал все, что мог, но мне жаль, что не удалось победить. С другой стороны, я понял, что моя форма улучшается, поэтому я с оптимизмом смотрю на следующие две недели. Я буду пробовать снова!»

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Валерио Конти (UAE Team Emirates): «Досадно, я ошибся, и мне очень жаль. Я верил в победу. Возможно, я слишком широко вошёл в поворот, слишком нажимал на педали. Или у меня зашкаливал адреналин. Я упал, не сняв ногу с педали, потерял время. Но этап я проехал отлично, в финале впереди в отрыве остались сильнейшие, мы были готовы бороться друг с другом за победу на этапе. Единственное, что могу сказать, я чувствовал себя отлично, и верил, что смогу выиграть. Сейчас же я разочарован, мне жаль. Надеюсь, мне представится другая возможность, потому что я в хорошей форме».