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Тибо Пино отказывается от участия в Джиро д’Италия-2021

Тибо Пино продолжит лечение травмы спины и не будет стартовать на Джиро д’Италия-2021

 

 

  Велокоманда Groupama-FDJ после обсуждений с Тибо Пино (Thibaut Pinot) решила, что 30-летний французский велогонщик не будет принимать участие в Джиро д’Италия-2021. Тур Альп-2021 стал для Тибо Пино тестом формы перед Джиро, итог которого – отказ от участия в итальянском Гранд-туре, который стартует через две недели. Боль в спине мешала Тибо Пино полностью проявить свой потенциал на велосипеде.  

 

Тибо Пино отказывается от участия в Джиро д’Италия-2021

 

  Команда Groupama-FDJ сообщает, что Тибо Пино продолжит лечение, которое проходил в течение последних 8 месяцев, и сделает всё, чтобы вернуть полную физическую силу. На данный момент у Тибо Пино в календаре нет предстоящих гонок, новые спортивные цели он ещё не определил.

 

  В своей карьере Тибо Пино дважды стартовал на Джиро д’Италия – в 2017 году занял 4-е место, в 2018 не стартовал на финальном этапе, попав в больницу с обезвоживанием и высокой температурой после 20-го этапа, на котором потерял третью позицию в общем зачёте.

 

  Тибо Пино: «Не могу себя обманывать –  я не настолько здоров, чтобы блистать на Джиро. Неизбежные мучения и неспособность помочь товарищам по команде – это ждало бы впереди. Дело даже не в физической форме. Боль в спине не даёт мне хорошо выступать. Это трудно объяснить.

 

  В начале Тура Альп всё было хорошо, я даже смог отобраться в отрыв. К сожалению, чем больше километров проходили, тем сильнее в какой-то момент становилась боль. Мне слишком больно, чтобы себя принуждать. Вторник стал для меня ужасным психологически. Я не ожидал, что окажусь так далеко в генеральной классификации. У меня промелькнула мысль сдаться, но я же спортсмен. Мне хотелось довести этот тест до конца. Я нуждался в этом, чтобы не осталось никаких сожалений.

 

  Каждый день я выкладывался полностью. Отказ от участия в Джиро д’Италия разрывает сердце, ведь мы сделали всё, чтобы я там стартовал! Мы правда сделали всё возможное, чтобы на Джиро я мог выступить как можно лучше. Я расстроен, но фокусируюсь на следующем шаге. Сейчас думаю лишь о выздоровлении, о том, чтобы оставить проблемы со спиной в прошлом, выйти на свой обычный соревновательный уровень и бороться наравне с сильнейшими».

 

  Жаки Майо (Jacky Maillot), врач команды Groupama-FDJ: «За последние недели мы видели постепенно улучшение в тренировках Тибо. Мы ждали, что Тур Альп даст нам некоторые ответы. К сожалению, вывод ясен – воспаление в крестцово-подвздошной области, ставшее следствием его падения на прошедшем Тур де Франс-2020, несмотря на всё  лечение,  не даёт ему выступать в гонках, требующих высокой нагрузки. Мы уже назначили следующие консультации с новыми специалистами в этой области на следующую неделю».

 

  Марк Мадьо (Marc Madiot), генеральный менеджер команды Groupama-FDJ: «Мы сделали всё, что могли, чтобы Тибо Пино вернулся на свой настоящий уровень. Мы разочарованы, но не можем ни о чём сожалеть, потому что мы хотели верить. Он боролся до конца на Туре Альп, но его тело не позволяет выступать на одном уровне с сильнейшими на трёхнедельной гонке. Мы дадим Тибо время на возвращение, будем поддерживать его во время процесса выздоровления. Он знает, что в него верит и его поддерживает вся команда».

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Саймон Йейтс – победитель Тура ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Дмитрий, так он уже не в первый раз готов к Джиро. Даже три этапа в розовом брал! И что было потом!

    Комментировать как-то не хочется. Вдруг опять или снова шо-нибудь.

  • VeloVelo
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью (7)
    VeloVelo-Фото
    Леша, похоже, не в форме.
    Возможно, здоровье не идеальное на данный момент.
    Лучше не ждать от него победы.
  • RVL
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью (7)
    RVL-Фото
    Серая лошадка...решил не светиться
  • AzaKonta
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью (7)
    AzaKonta-Фото
    Почему Луценко нет в претендентах?)
  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью (7)
    EL-Fenomeno-Фото
    Если ОАЭ колесят, то моя ставка Тадей, а возможно даже и Хирши (план Бэ, как любит говорить Курдюков). Рогла вМотивирован вернуть должок Жулиану за недавнюю ФВ, так что вот он и подиум нарисовался) ЛБЛ - самая любимая арденская классика, может из-за того что как и Фландрия (или Рубэ) смотрится на одном дыхании; интересная классика ибо события которые влияют на ход гонки (иногда даже на итоговый результат) могут происходить задолго ещё до финиша. Кстати, женская ЛБЛ (141 км.) тоже LIVE на E1 ?
  • uran
    Саймон Йейтс – победитель Тура ... (3)
    uran-Фото
    Серьезно Саймон готов, и едет умно. Но сейчас столько новых имён выстреливают без авансов, что победа на таких недельках никакого предварительного положительного прогноза не даёт.
  • Earl57
    Том Пидкок примет участие в Ль ... (2)
    Earl57-Фото

    Не поедет Пидкок ЛБЛ. Сказали что у него все еще последствия падения на Флешь Валонь. Поэтому решили, что  он отдохнет и в следущее воскресенье поедет МТБ в Швейцарии.

  • Серафим
    Александр Власов – третий в ит ... (2)
    Серафим-Фото
    Все претензии и предложения теперь к Яне Зель. Если состав противоречит программе оптимизации - то пардоньте, подвиньтесь.
  • Sezar
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью (7)
    Sezar-Фото

    Смотрю я на промежуточные результаты опроса и думаю: если бы здесь был тотализатор, то ставящий постоянно на "другого" просто бы озолотился)

  • nibali
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью (7)
    nibali-Фото
    Жаль Нибали не будет (((((

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