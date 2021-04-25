Тибо Пино отказывается от участия в Джиро д’Италия-2021

Тибо Пино продолжит лечение травмы спины и не будет стартовать на Джиро д’Италия-2021

Велокоманда Groupama-FDJ после обсуждений с Тибо Пино (Thibaut Pinot) решила, что 30-летний французский велогонщик не будет принимать участие в Джиро д’Италия-2021. Тур Альп-2021 стал для Тибо Пино тестом формы перед Джиро, итог которого – отказ от участия в итальянском Гранд-туре, который стартует через две недели. Боль в спине мешала Тибо Пино полностью проявить свой потенциал на велосипеде.

Команда Groupama-FDJ сообщает, что Тибо Пино продолжит лечение, которое проходил в течение последних 8 месяцев, и сделает всё, чтобы вернуть полную физическую силу. На данный момент у Тибо Пино в календаре нет предстоящих гонок, новые спортивные цели он ещё не определил.

В своей карьере Тибо Пино дважды стартовал на Джиро д’Италия – в 2017 году занял 4-е место, в 2018 не стартовал на финальном этапе, попав в больницу с обезвоживанием и высокой температурой после 20-го этапа, на котором потерял третью позицию в общем зачёте.

Тибо Пино: «Не могу себя обманывать – я не настолько здоров, чтобы блистать на Джиро. Неизбежные мучения и неспособность помочь товарищам по команде – это ждало бы впереди. Дело даже не в физической форме. Боль в спине не даёт мне хорошо выступать. Это трудно объяснить.

В начале Тура Альп всё было хорошо, я даже смог отобраться в отрыв. К сожалению, чем больше километров проходили, тем сильнее в какой-то момент становилась боль. Мне слишком больно, чтобы себя принуждать. Вторник стал для меня ужасным психологически. Я не ожидал, что окажусь так далеко в генеральной классификации. У меня промелькнула мысль сдаться, но я же спортсмен. Мне хотелось довести этот тест до конца. Я нуждался в этом, чтобы не осталось никаких сожалений.

Каждый день я выкладывался полностью. Отказ от участия в Джиро д’Италия разрывает сердце, ведь мы сделали всё, чтобы я там стартовал! Мы правда сделали всё возможное, чтобы на Джиро я мог выступить как можно лучше. Я расстроен, но фокусируюсь на следующем шаге. Сейчас думаю лишь о выздоровлении, о том, чтобы оставить проблемы со спиной в прошлом, выйти на свой обычный соревновательный уровень и бороться наравне с сильнейшими».

Жаки Майо (Jacky Maillot), врач команды Groupama-FDJ: «За последние недели мы видели постепенно улучшение в тренировках Тибо. Мы ждали, что Тур Альп даст нам некоторые ответы. К сожалению, вывод ясен – воспаление в крестцово-подвздошной области, ставшее следствием его падения на прошедшем Тур де Франс-2020, несмотря на всё лечение, не даёт ему выступать в гонках, требующих высокой нагрузки. Мы уже назначили следующие консультации с новыми специалистами в этой области на следующую неделю».

Марк Мадьо (Marc Madiot), генеральный менеджер команды Groupama-FDJ: «Мы сделали всё, что могли, чтобы Тибо Пино вернулся на свой настоящий уровень. Мы разочарованы, но не можем ни о чём сожалеть, потому что мы хотели верить. Он боролся до конца на Туре Альп, но его тело не позволяет выступать на одном уровне с сильнейшими на трёхнедельной гонке. Мы дадим Тибо время на возвращение, будем поддерживать его во время процесса выздоровления. Он знает, что в него верит и его поддерживает вся команда».