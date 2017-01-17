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- Дата:
- Сегодня, 07:00
Винченцо Нибали планирует пропустить классику Милан-Сан-Ремо
Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), капитан команды Bahrain – Merida, начнёт сезон в Аргентине, на Туре Сан-Хуан. Главной целью 32-летнего итальянского гонщика будет Джиро д’Италия-2017. Ради подготовке к юбилейному выпуску итальянского Гран-тура Винченцо Нибали готов отказаться от участия в весенних классиках, о чём рассказал в интервью Messina Sportiva.
Винченцо Нибали с братом Антонио (Фото @vincenzonibali)
Винченцо Нибали: «Этот год будет необычным, 100-й выпуск Джиро д’Италия – самое важное событие сезона. Милан-Сан-Ремо возвращается на классический маршрут, это приятно, но не думаю, что я приму участие. Что касается Льеж-Бастонь-Льеж, эта классика слишком близко к Джиро, в то же самое время пройдёт Тур Хорватии. Мне нравится Льеж, но если я не поеду гонку в этом году, мир не изменится».
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