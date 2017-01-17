 Винченцо Нибали планирует пропустить классику Милан-Сан-Ремо

Интересно посмотреть на то, что сможет Альберто показать в нынешнем сезоне, выступая за Трек. На фотке выглядит неплохо, как и раньше, довольно скромно.

Хорошие слова сказал Лука Гуэрчилена. Из сказанного следует, что для гонщика будут созданы благоприятные условия. Натерпелся Контадор от Тинькова. Уходя с велоарены, тот еще отстреливался грязью. Отдыхай Альберто и готовься к новым сражениям.

В статье нет ни слова о Молеме. Он тоже претендует на капитанство. Кто где будет капитанить? Альберто все же нацеливают на Тур? Очень, очень будет сложно его взять, почти невозможно. Удачи!