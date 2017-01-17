VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Винченцо Нибали планирует пропустить классику Милан-Сан-Ремо

 Винченцо Нибали планирует пропустить классику Милан-Сан-Ремо

 

  Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), капитан команды Bahrain – Merida, начнёт сезон в Аргентине, на Туре Сан-Хуан. Главной целью 32-летнего итальянского гонщика будет Джиро д’Италия-2017. Ради подготовке к юбилейному выпуску итальянского Гран-тура Винченцо Нибали готов отказаться от участия в весенних классиках, о чём рассказал в интервью Messina Sportiva.

 

 Винченцо Нибали с братом Антонио (Фото ‏@vincenzonibali)

 

   Винченцо Нибали: «Этот год будет необычным, 100-й выпуск Джиро д’Италия – самое важное событие сезона. Милан-Сан-Ремо возвращается на классический маршрут, это приятно, но не думаю, что я приму участие. Что касается Льеж-Бастонь-Льеж, эта классика слишком близко к Джиро, в то же самое время пройдёт Тур Хорватии. Мне нравится Льеж, но если я не поеду гонку в этом году, мир не изменится».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2016

Ближайшие старты

17 - 22 января 2017

Santos Tour Down Under


ОПРОС

Понравился ли вам маршрут Джиро д'Италия-2017?

Комментарии

  • velodoctor
    22.547 км за час на велосипеде ... (3)
    velodoctor-Фото

    Я знаю люди у которых была физическая работа, довольно долго живут. У меня прабабка была ткачихой, ручища у нее были огого,  прожила 98. Этому дедуле большой респект, мотивирует. good

  • VeloVelo
    Часовой рекорд для горняков? (9)
    VeloVelo-Фото

    Часовая для спринтеров? А в чем смысл? Это уже будут не спринтеры )

  • VeloVelo
    22.547 км за час на велосипеде ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Скоро уже с вечностью встречаться, а он всё рекорды ставит ) )
    Или правнучкам на свадьбу зарабатывает? Тогда Молодец!

  • Александра
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (12)
    Александра-Фото
    Неудачники, удачники... Слишком черно-белая картинка получается.)
  • Александра
    22.547 км за час на велосипеде ... (3)
    Александра-Фото

    Ай, молодец! Браво!!

  • collega2011
    Часовой рекорд для горняков? (9)
    collega2011-Фото

    Джо молодец,ищет что-то новое.На треке могут еще лет 100 ставить рекорды. и что?? Много рассуждений,главное попробовать,а дальше пойдет.



    я бы еще часовую гонку среди спринтеров замутил.bomb

  • rdktr
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (12)
    rdktr-Фото

    Надеюсь, в этом году, сбросив ярмо тинковщины, он покажет на что он способен и победит на ТДФ.

  • Андрон
    Часовой рекорд для горняков? (9)
    Андрон-Фото

      Даже на закрытом треке результаты зависят от разных переменных составляющих( атмосферное давление, время года, магнитные бури и т.д.), а также от высоты над уровнем моря и прочего. Чего уж тут говорить об открытых горах. Джо Домбровски большой фантазер, а еще он американец, а американцы очень любят всякие рекорды, в том числе и глупые.

  • LLL
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (12)
    LLL-Фото

    Интересно посмотреть на то, что сможет Альберто показать в нынешнем сезоне, выступая за Трек. На фотке выглядит неплохо, как и раньше, довольно скромно.

    Хорошие слова сказал Лука Гуэрчилена. Из сказанного следует, что для гонщика будут созданы благоприятные условия. Натерпелся Контадор от Тинькова. Уходя с велоарены, тот еще отстреливался грязью. Отдыхай Альберто и готовься к новым сражениям. 

    В статье нет ни слова о Молеме. Он тоже претендует на капитанство. Кто где будет капитанить? Альберто все же нацеливают на Тур? Очень, очень будет сложно его взять, почти невозможно. Удачи!

  • Cyrill
    Часовой рекорд для горняков? (9)
    Cyrill-Фото

     Ну как бы да... про разность подъёмов. Протяжённость подъёмов может быть одинаковой, но вот сам профиль. Ехать почти весь путь с градиентом "пологих" участков около 1-2%, но уткнуться раз пять-шесть в 10-15% стенки - это совсем другое, нежели чем весь путь ехать в стабильные 3-5%, а суммарный набор высоты будет тем же :)

     Лучше бы Джо не фантазировал,а просто бы взял несколько горных этапов в след.году

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

5 января

Mirko Tedeschi (Wilier Triestina - Selle Italia)

Benoit Vaugrenard (FDJ)

Natnael Berhane (Dimension Data)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (TNK) 669
2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2017 (12)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)
Сентябрь 2016 (174)
Август 2016 (237)