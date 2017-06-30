Тео Геоган Харт проиграл пари, не поверив, что сможет выиграть Джиро д’Италия-2020

Победителю Джиро д’Италия-2020 Тео Геогану Харту (Tao Geoghegan Hart) пришлось потратить часть призовых денег, чтобы выполнить условия пари, проигранного брату. 25-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers выиграл итальянский Гранд-тур на финальном этапе в Милане, обойдя в индивидуальной гонке австралийца Джея Хиндли (Sunweb), у которого выиграл в общем зачёте 39 секунд.

В день 15-го этапа Джиро д’Италия-2020 младший брат сказал Тео, что он станет победителем гонки. Тео Геоган Харт, не веря в свой успех, заключил с братом пари, что в случае победы купит ему машину. Одержав победу на Джиро д’Италия-2020, Тео Геогану Харту пришлось выполнить условие пари, о чём он рассказал в своём аккаунте в Instargam.

Тео Геоган Харт купил брату автомобиль, проиграв пари о результате Джиро д’Италия-2020

Тео Геоган Харт: «Слышали о пари, которое я заключил с собственным братом? Победа на Джиро д’Италия-2020 стоила мне машины. На 15-м этапе я заключил с ним пари, что у нет шансов выиграть. Сказал ему не быть смешным. И пообещал купить ему автомобиль, если выиграю.

Не держите пари с детьми … и также не делайте ставок против себя».

Историю про пари с младшим братом победитель Джиро д’Италия-2020 рассказал во время посещения магазина Pinarello в Лондоне, где производитель велосипедов приготовил ему сюрприз – специально сделанный велосипед Pinarello Dogma F12 розового цвета с номером 165, под которым Тео Геоган Харт выиграл Джиро, и надписью, сделанной главой компании Фаусто Пинарелло: «Спасибо, Тео!» ( “Grazie Tao!”)