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Тео Геоган Харт купил брату автомобиль, проиграв пари о результате Джиро д’Италия-2020

Тео Геоган Харт проиграл пари, не поверив, что сможет выиграть Джиро д’Италия-2020

 

 

  Победителю Джиро д’Италия-2020 Тео Геогану Харту (Tao Geoghegan Hart) пришлось потратить часть призовых денег, чтобы выполнить условия пари, проигранного брату. 25-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers выиграл итальянский Гранд-тур на финальном этапе в Милане, обойдя в индивидуальной гонке австралийца Джея Хиндли (Sunweb), у которого выиграл в общем зачёте 39 секунд.

 

  В день 15-го этапа Джиро д’Италия-2020 младший брат сказал Тео, что он станет победителем гонки. Тео Геоган Харт, не веря в  свой успех, заключил с братом пари, что в случае победы купит ему машину. Одержав победу на Джиро д’Италия-2020, Тео Геогану Харту пришлось выполнить условие пари, о чём он рассказал в своём аккаунте в Instargam.

 

 

Тео Геоган Харт купил брату автомобиль, проиграв пари о результате Джиро д&rsquo;Италия-2020Тео Геоган Харт купил брату автомобиль, проиграв пари о результате Джиро д&rsquo;Италия-2020

 

 

 

  Тео Геоган Харт: «Слышали о пари, которое я заключил с собственным братом? Победа на Джиро д’Италия-2020 стоила мне машины. На 15-м этапе я заключил с ним пари, что у нет шансов выиграть. Сказал ему не быть смешным. И пообещал купить ему автомобиль, если выиграю.

 

Не держите пари с детьми … и также не делайте ставок против себя».  

 

  Историю про пари с младшим братом победитель Джиро д’Италия-2020 рассказал во время посещения магазина Pinarello в Лондоне, где производитель велосипедов приготовил ему сюрприз – специально сделанный велосипед Pinarello Dogma F12 розового цвета с номером 165, под которым Тео Геоган Харт выиграл Джиро, и надписью, сделанной главой компании Фаусто Пинарелло: «Спасибо, Тео!» ( “Grazie Tao!”)

 

 

 

 

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Теги к статье: Тео Геоган Харт Tao Geoghegan Hart Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:34 | Регистрация: 30.06.2017

    Кто на него ставил, покажите? А кто поставил, озолотился.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Велокоманда Sunweb подвела ито ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот тебе Том.получай. Некрасиво я думаю.
  • VeloVelo
    Фабио Ару: «За этот год научил ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Ирина, именно так: Утер нюни и вперед!

    меня, кстати, тоже очень много чего тяготит в этой нашей тяжелой жизненной реальности, к тому же я много каких талантов растратил и растрачиваю в своей жизни.

    Но, уже поздно оглядываться назад, зубы сцепил и вперед, ничего другого не остается ;)

  • Адриен
    Трансферные новости пелотона-2 ... (95)
    Адриен-Фото
    Ситуация (если всё происходит как написано) странная. К чему такая спешка, если Власову осталось провести в Астане всего один сезон ? Досрочный разрыв контракта - при ГРАМОТНОМ его составлении - обойдется Власову довольно дорого. Ведь для Астаны время для подписания равноценной кандидатуры упущено, команда остается в очевидном проигрыше. И конечно приложит все силы для отстаивания своих интересов. А значит ФИНАНСОВЫЕ издержки для Власова могут быть неподъемными, другое дело, ели Ineos возьмет их на себя... Только ЗАЧЕМ, если всего через год можно заполучить Власова бесплатно ?
  • Ернат
    Трансферные новости пелотона-2 ... (95)
    Ернат-Фото

    Российский велогонщик Александр Власов может покинуть состав команды Astana Pro Team.


    Власов провел впечатляющий 2020 год, одержав победы на Мон Ванту и «Джиро д’Эмилия», заняв третье место на «Джиро д’Ломбардия» и 11-е место в общем зачете «Вуэльты».

    Сообщается, что 24-летний россиянин может разорвать контракт с «Астаной», чтобы присоединиться к британской велокоманде Ineos Grenadiers в сезоне 2021 года.

    У Власова есть год до окончания контракта с «Астаной», который он подписал только в начале сезона, но, как говорят, он пытается уйти в середине сезона.

    По данным испанской газеты El Mundo, агент Джузеппе Аквадро пытается расторгнуть контракт Власова с «Астаной» и подготовить почву для присоединения его гонщика к Ineos Grenadiers.

     

  • Astanaforever
    Тео Геоган Харт купил брату ав ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Кто на него ставил, покажите? А кто поставил, озолотился.
  • motte
    Винченцо Нибали о сезоне 2020 ... (14)
    motte-Фото
    Я где то читал кого то из квиков о Нибали, но это было не его одностороннее мнение, вот как.
  • кнд
    Фабио Ару: «За этот год научил ... (12)
    кнд-Фото

    Думаю,что сортсменов можно в какой-то степени сравнить с плодовыми деревьями.Одни сорта очень прихотливы-надо тратить много сил и средств,что бы создать идеальные условия для получения урожая.Другие-практически не требуют особых усили и не каприны к погодным условиям.Видимо Ару из первых.Астана смогла содать необходимые условия как на тренировочном отрезке так и в гонках.Эмираты наверное не заморачиваются над этим-не можешь... ну и в результате-"до свидания".Да и Погачар поинререснее сейчас будет,если вкладываться то точно не в Ару.

  • Александра
    Фабио Ару: «За этот год научил ... (12)
    Александра-Фото

    Цитата: Earl57

    Джанни Савио говорил, что с радостью подписал бы Ару, но команду покинул один из титульных спонсоров и поэтому зарплату Ару они не потянут. Но есть и другие команды, где ему предлагают контракт.

    Это надо быть рисковым человеком, чтобы предлагать Ару большие деньги после нескольких лет странных выступлений в гонках. Я не возьмусь судить, насколько у него логичные и уважительные причины неудач, это, как мне кажется, не особо важно для потенциального работодателя. Важно, что результатов нет, как нет ничего, что эти результаты обещало бы.

    Можно посочувствовать Ару, это для нас велоспорт шоу, а для него при всем прочем - способ заработка. Будет интересно посмотреть, какая команда возьмет на себя риск подписать настолько нестабильного и непредсказуемого гонщика. А Ару, конечно, удачи, что тут еще можно сказать?

  • Earl57
    Фабио Ару: «За этот год научил ... (12)
    Earl57-Фото

    Да всё нормально у Фабио будет. У него любящая и любимая семья, жена и годовалая дочурка. У него "банда" в Лугано, где ему помогут и поддержат в трудную минуту - Нибали, Поццовиво, Гаспаротто. 

    Джанни Савио говорил, что с радостью подписал бы Ару, но команду покинул один из титульных спонсоров и поэтому зарплату Ару они не потянут. Но есть и другие команды, где ему предлагают контракт.

  • AmLoket
    Фабио Ару: «За этот год научил ... (12)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Адриен
    Вы о спортсменах, прям как некоторые о женщинах - "Они тоже люди". Не надо искать чего-то глубинного там, где его нет... Есть те, кто развивает свои способности, свои возможности, свой талант. А другие их РАСТРАЧИВАЮТ. Помните, как у Высоцкого - "Когда миллион меняют по рублю". А психологическими проблемами - при желании - можно вообще всё оправдать, любые проступки, любые неудачи, любые глупости, любые преступления...
    Может и растрачивает, но его что-то тяготит, и сказанное: "Утер нюни - и вперёд" может только ещё больше усугубить ситуацию.

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