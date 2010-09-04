Открытое письмо Ассоциации профессиональных велосипедистов по поводу сокращения 19 этапа Джиро д’Италия-2020

Открытое письмо Ассоциации профессиональных велосипедистов по поводу ситуации с 19-м этапом Джиро д’Италия-2020

Ассоциация профессиональных велосипедистов (CPA) опубликовала открытое письмо, в котором объяснила свою позицию по поводу сокращения 19-го этапа Джиро д’Италия-2020.

«Уважаемое велосипедное сообщество!

Мы хотим объяснить нашу позицию в отношении того, что случилось на 19-м этапе Джиро д’Италия-2020.

Во время кульминации трудного для всех и наполненного стрессами сезона, к усталости после предыдущих этапов, на которых мы набрали 15 000 м высоты за 600 км, добавились бесконечные переезды, подъёмы на рассвете, завтраки в автобусе, беспокойство о том, чтобы не заболеть, возрастающие опасения по поводу ситуации со здоровьем в мире, страх о настоящем и будущем. В этих условиях мы попросили, чтобы плоский этап протяжённостью 258 км был сокращён на 100 км.

Мы не боимся дождя или холода, что доказали, поднимаясь на Стельвио в конце октября. Но мы посчитали, что для нашей иммунной системы это слишком – ехать плоский 260-километровый этап в плохую погоду, устраивая ещё одно шоу силы в конце изматывающей Джиро при продолжающейся пандемии, когда нашей безопасности уделяют не слишком много внимания.

На этапе Морбеньо – Асти мы предложили компромисс, чтобы избежать протеста, который мог ухудшить имидж гонки. Возможно, мы неправильно выбрали время, и сначала нам надо было поговорить с организаторами и жюри. Но каждый раз, когда мы пытались это сделать, мы не были услышаны. Нас не слышали даже когда произошли серьёзные инциденты, когда мы просили оценить дороги и трансферы, и многочисленные ситуации, которые могли представлять опасность.

В любом случае мы не хотим продолжать полемику. Наоборот, хотим упреждать подобные ситуации и подчеркнуть, как благодаря сотрудничеству всех заинтересованных лиц велоспорт может расти как в смысле безопасности, так и в отношении зрелищности.

Мы всегда на передовой. Мы благодарны тем, кто в этот очень трудный год смог организовать велогонки, основать команды, сделать так, чтобы сезон 2020 года состоялся.

Что касается нас, мы проходили все виды проверок, столкнулись с трансферами и путешествиями, которые несли риск нашему здоровью и здоровью наших близких. Мы всегда отдавали все силы, несмотря на летящие барьеры, мотоциклистов, которые нас задевали, когда мы боролись на велосипедах. Усталость и заботы накапливались в наших телах и душах, и взорвались в Морбеньо.

Мы не герои, как кто-то может подумать, а обычные люди со своими сильными сторонами и слабостями. Мы заботимся о себе, наших семьях, товарищах по команде и людях, которые работают рядом с нами.

Мы счастливы, что прибыли в Париж на Тур де Франс, в Милан с Джиро д’Италия-2020. Надеемся, что Вуэльта Испании сможет достичь Мадрида, и что в 2021 году мы сможем проехать все гонки, которые были отложены, от самых известных до малознакомых. Все эти соревнования ценны для нас и для всего движения, представителями, самыми заметными действующими лицами мы являемся.

Мы заслужили быть услышанными, даже когда мы говорим что-то, что кому-то не нравится».