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Открытое письмо Ассоциации профессиональных велосипедистов по поводу сокращения 19 этапа Джиро д’Италия-2020

Открытое письмо Ассоциации профессиональных велосипедистов по поводу ситуации с 19-м этапом Джиро д’Италия-2020

 

 

 

  Ассоциация профессиональных велосипедистов (CPA) опубликовала открытое письмо, в котором объяснила свою позицию по поводу сокращения 19-го этапа Джиро д’Италия-2020.

 

  «Уважаемое велосипедное сообщество!

 

  Мы хотим объяснить нашу позицию в отношении того, что случилось на 19-м этапе Джиро д’Италия-2020.

 

  Во время кульминации трудного для всех и наполненного стрессами сезона, к усталости  после предыдущих этапов, на которых мы набрали 15 000 м высоты за 600 км, добавились бесконечные переезды, подъёмы на рассвете, завтраки в автобусе, беспокойство о том, чтобы не заболеть, возрастающие опасения по поводу ситуации со здоровьем в мире, страх о настоящем и будущем. В этих условиях мы попросили, чтобы плоский этап протяжённостью 258 км был сокращён на 100 км.

 

  Мы не боимся дождя или холода, что доказали, поднимаясь на Стельвио в конце октября. Но  мы посчитали, что для нашей иммунной системы это слишком – ехать плоский 260-километровый этап в плохую погоду, устраивая ещё одно шоу силы в конце изматывающей Джиро  при продолжающейся пандемии, когда нашей безопасности уделяют не слишком много внимания.

 

  На этапе Морбеньо – Асти мы предложили компромисс, чтобы избежать протеста, который мог ухудшить имидж гонки. Возможно, мы неправильно выбрали время, и сначала нам надо было поговорить с организаторами и жюри. Но каждый раз, когда мы пытались это сделать, мы не были услышаны. Нас не слышали даже когда произошли серьёзные инциденты, когда мы просили оценить дороги и трансферы, и многочисленные ситуации, которые могли представлять опасность.

 

  В любом случае мы не хотим продолжать полемику. Наоборот, хотим упреждать подобные ситуации и подчеркнуть, как благодаря сотрудничеству всех заинтересованных лиц велоспорт может расти как в смысле безопасности, так и в отношении зрелищности.

 

  Мы всегда на передовой. Мы благодарны тем, кто в этот очень трудный год смог организовать велогонки, основать команды, сделать так, чтобы сезон 2020 года состоялся.

 

  Что касается нас, мы проходили все виды проверок, столкнулись с трансферами и путешествиями, которые несли риск нашему здоровью и здоровью наших близких. Мы всегда отдавали все силы, несмотря на летящие барьеры, мотоциклистов, которые нас задевали, когда мы боролись на велосипедах. Усталость и заботы накапливались в наших телах и душах, и взорвались в Морбеньо.

 

  Мы не герои, как кто-то может подумать, а обычные люди со своими сильными сторонами и слабостями. Мы заботимся о себе, наших семьях, товарищах по команде и людях, которые работают рядом с нами.

 

   Мы счастливы, что прибыли в Париж на Тур де Франс, в Милан с Джиро д’Италия-2020. Надеемся, что Вуэльта Испании сможет достичь Мадрида, и что в 2021 году мы сможем проехать все гонки, которые были отложены, от самых известных до малознакомых. Все эти соревнования ценны для нас и для всего движения, представителями, самыми заметными действующими лицами мы являемся.

 

Мы заслужили быть услышанными, даже когда мы говорим что-то, что кому-то не нравится».

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур Ассоциация профессиональных велосипедистов

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  1. Имя: Рокко Сифреди

    patar

    Вчера, 23:51 | Регистрация: 25.10.2019

    Интересно, есть ли  какой-то механизм "согласования" гоночных маршрутов? Как-то не очень верится, что все зависит только от организаторов.

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:27 | Регистрация: 4.07.2013

    Письмо Вани Жукова "на деревню дедушке". увы и ахъ.

  3. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:23 | Регистрация: 4.09.2010

    проехать эту сотню км было куда легче, чем раздувать всё это позорище а потом ещё и сочинять эту ахинею

  4. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 07:16 | Регистрация: 5.09.2020

    Интересно, маршрут этапа гонки и его дата стали известны непосредственно перед стартом? Почему этим не озаботились заранее?

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Комментарии

  • BlAr
    Открытое письмо Ассоциации про ... (4)
    BlAr-Фото
    Интересно, маршрут этапа гонки и его дата стали известны непосредственно перед стартом? Почему этим не озаботились заранее?
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (11)
    BlAr-Фото
    Цитата: aksbor
    Это на каком Евроспорте? Имелся в виду Евроспорт-Россия. В других странах программа может быть совсем другой.
    Вроде на Е2 должен быть с 17 часов, если верить их сайту. Другое дело, что повода верить нет никакого!
  • Shalam s Urala
    Открытое письмо Ассоциации про ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    проехать эту сотню км было куда легче, чем раздувать всё это позорище а потом ещё и сочинять эту ахинею

  • Earl57
    Тео Геоган Харт – победитель Д ... (4)
    Earl57-Фото

    Эйфория пройдет, а что дальше? Как заметил Курдюков, теперь статус выше будет.

    Да, статус будет выше, соответственно и зарплата выше. Выше зарплата - выше ожидания. Чтобы оправдывать эти ожидания, надо больше тренироваться и увеличивать нагрузки. 

    К чему это приводит, можно увидеть на примере Берналя и Ару. И не надо говорить, что у Ару нет таланта. Он не самый умный парень, но талант горняка к него есть.

    Состояние Берналя просто жесть. Он говорит, что разбираться с проблемами спины и ноги ему придется много месяцев. Не два-три, а значительно больше.

  • VeloVelo
    Примож Роглич потерял красную ... (12)
    VeloVelo-Фото
    Примож переохладился.
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании. Этап 6. Йон И ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Потрясающий дуэт от братьев Изагирре! 
    Не помню, когда подобное случалось.

  • VeloVelo
    Филиппо Ганна выиграл четыре э ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Гроссо! Грациа, Пиппо!

  • VeloVelo
    Тео Геоган Харт – победитель Д ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Очень тонко вы подметили. good

  • VeloVelo
    Открытое письмо Ассоциации про ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Письмо Вани Жукова "на деревню дедушке". увы и ахъ.

  • Tom_Boonen
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (11)
    Tom_Boonen-Фото

    Цитата: Адриен
    И профессиональные велогонщики - одни из самых низкооплачиваемых, хотя пашут так - футболистам и гольфистам и не снилось...

    Стоит заметить, что из НЕигровых видов спорта велоспорт - один из самых высокооплачиваемых, если не самый...

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