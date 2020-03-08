Виртуальные этапы Джиро д’Италия со звёздами велоспорта

12 апреля звёзды велоспорта и все желающие стартуют в прологе виртуальной Джиро д’Италия

12 апреля Джиро д’Италия вместе с бывшими профессиональными велогонщиками, звёздами велоспорта начинает акцию по сбору средств для борьбы с коронавирусом, в рамках которой будут проведены виртуальные этапы Джиро д’Италия. Предложение о благотворительной акции на страницах La Gazzetta dello Sport сделали Марио Чиполлини, являющийся рекордсменом по количеству выигранных этапов Джиро, и Джанни Буньо, президент Ассоциации профессиональных велосипедистов. На их призыв ответили организаторы Джиро д’Италия, компания RCS Sport и La Gazzetta dello Sport, которые организовали виртуальную велогонку «Легенды Джиро д’Италия» (Giro d’Italia Legends).

Первая велогонка пройдёт 12 апреля. Для участия приглашаются все желающие, имеющие необходимое оборудование - Garmin Edge (Edge 520, Edge 530, Edge 820, Edge 830, Edge 1000, Edge 1030) и велотренажёр нового поколения, такой, как Tacx или другой интерактивный тренажёр. Чтобы получить доступ к трассе, гонщики просто должны войти в портал Garmin Connect (вход бесплатный), присоединиться к виртуальной группе «Любители» (Amatori group (https://www.garmin.com/it-IT/blog/giro-d-italia-legends/), нажав на 12 апреля.

12 апреля с 11 до 18 часов (CEST) пройдёт «пролог» виртуальной Джиро д’Италия, на котором будет пройдено 37,4 км маршрута 9-го этапа Джиро д’Италия-2020. Участникам придётся виртуально дважды преодолевать короткий крутой подъём Кьесуола (1 км со средним градиентом 9,3% и максимальным 17%).

В этой виртуальной велогонке примут участие звёзды велоспорта, бывшие профессиональные велогонщики Марио Чиполлини, Джанни Буньо, Паоло Беттини, Клаудио Кьяппуччи, Давиде Кассани, Стефано Гардзелли, Иван Готти, Маурицио Фондриест, Алессандро Баллан, Филиппо Поццато, Андреа Тафи, Микеле Бартоли, Даниэле Беннати, Стефано Аллоккьо, Алессандро Бертолини, Джузеппе Гуэрини, Риккардо Магрини, Андреа Ноэ, Маттео Монтагути, Франческо Кикки, Марио Ширеа, Марко Вело, Алессандро Ванотти и Альберто Вольпи.

С 18 апреля по 10 мая дважды в неделю будут проходить 7 виртуальных этапов Джиро д’Италия.

Пожертвования в фонд помощи итальянскому Красному Кресту можно сделать через портал Rete del Dono с 12 апреля по 10 мая.