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Вилко Келдерман, Якоб Фульсанг, Рафал Майка, Винченцо Нибали, Доменико Поццовиво, Стевен Крёйсвейк о 3-м этапе Джиро д’Италия-2020

 Вилко Келдерман, Якоб Фульсанг, Рафал Майка, Винченцо Нибали, Доменико Поццовиво, Стевен Крёйсвейк о 3-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

 

  На 3-м этапе Джиро д’Италия-2020, первом из этапов с финишем в подъём 1-й категории, генеральщики проверили друг друга атаками, но успешной стали лишь атаки Вилко Келдермана (Sunweb) и Харма Ванхауке (Lotto Soudal). Молодой бельгийский гонщик команды Lotto Soudal финишировал 3-м, опередив группу генеральщиков на 21 секунду, а Вилко Келдерман 4-м, выиграв у группы генеральщиков 12 секунд. Якоб Фульсанг (Astana), Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) и Доменико Поццовиво (NTT) финишировали в одной группе, а Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma) проиграл им на финише 5 секунд.

 

Вилко Келдерман, Якоб Фульсанг, Рафал Майка, Винченцо Нибали, Доменико Поццовиво, Стевен Крёйсвейк о 3-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

Вилко Келдерман, Якоб Фульсанг, Рафал Майка, Винченцо Нибали, Доменико Поццовиво, Стевен Крёйсвейк о 3-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Вилко Келдерман (Sunweb): «Весь этап чувствовал себя хорошо. Погода сегодня была немного странной – в долине жара и пот градом, а на вершине холод и дождь, так что это тоже влияло на тело. Подъём со всей этой лавой умопомрачительный, как на Тенерифе. Во время прохождения подъёма ни одна команда не контролировала группу, поэтому появился хороший шанс атаковать и посмотреть, что получится. Оказалось, что я правильно решил атаковать. Гонка только началась, последняя неделя будет тяжёлой, но старт получился хорошим».

 

  Люк Робертс, тренер команды Sunweb: «Сегодня был первый настоящий тест для генеральщиков. Когда уехал отрыв, мы сосредоточились на том, чтобы уберечь от неприятностей Вилко и Джея (Хиндли), чтобы довезти их до финального подъёма как можно более свежими.

 

  На подъёме лидирующая группа быстро проредилась, а генеральщики лишись своих  помощников. Вилко воспользовался шансом ускользнуть от них и заработать преимущество в общем зачёте, опередить их до того, как они начнут атаковать. До финиша Вилко сумел удержать хорошую скорость, выиграл несколько секунд у генеральщиков. В отрыве были сильные гонщики, боровшиеся за победу на этапе, и, к сожалению, в финале их было уже не догнать. Вилко и ребята хорошо выступили, показали, что мы в числе претендентов на высокое место в генеральной классификации».

 

  Якоб Фульсанг (Astana): «Как мне кажется, день получился неплохим. В финале было очень много атак, но я хорошо себя чувствовал, и сумел ответить на каждую из них. Мне очень жаль, что Герант Томас упал в начале этапа, не таким образом хочется выигрывать время. Также, погода сильно изменилась, и после нескольких ветреных дней сегодня пошел дождь. Команда на сегодняшнем этапе была великолепна, особенно Мануэле Боаро оказал мне огромную поддержку. После последних двух дней, когда нам откровенно не везло, так как мы потеряли двух сильных гонщиков, которых нам будет очень не хватать, сегодняшний день действительно прошел хорошо».

 

  Рафал Майка (Bora-hansgrohe): «Это первый горный этап Джиро, я проверил ногу. Команда отлично отработала. Маттео Фаббро и Павел Полянски мощно тащили. Это моя первая гонка после тренировочного лагеря на Этне, форма становится лучше. Надеюсь, нога пойдёт хорошо».

 

  Кристиан Пёмер, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «У нас было два плана на сегодня. Первый – бороться за победу на этапе с Рафалом Майкой. Второй – помочь Патрику Конраду подняться в генеральной классификации. К сожалению, за победу на этапе побороться не удалось, но день прошёл хорошо. Хочу отметить фантастическую работу Маттео Фаббро на финальном подъёме. Он помог нашим ребятам подвинуться в общем зачёте. Думаю, мы можем быть довольны итогом этапа – у нас 11-е и 12-е место в генеральной классификации. Если мы продолжим в том же духе, будет отлично».

 

  Винченцо Нибали (Trek-Segafredo): «На Гранд-туре важен каждый день, особенно, когда непредвиденные факторы меняют ситуацию в гонке. В начале этапа было жарко и душно, потом холодно, с ветром и дождём на Этне. Вдобавок это всего лишь третий этап, и уже трудный. Эти элементы повлияли, что мы сегодня увидели.

 

  Краем глаза видел падение Томаса, но потом он вернулся в пелотон и ехал на первых позициях. Если честно, не ожидал, что ему будет так плохо. То же самое относится к Йейтсу, хотя у него другие причины.

 

  По опыту могу сказать, что не удивился, что такой трудный подъём на первой неделе гонки может принести такие большие потери  в генеральной классификации. Мы, генеральщики, сейчас в фазе вкатывания в гонку, когда дорого платишь за плохой день.

 

  Я доволен своей гонкой. Но нельзя витать в облаках. Повторюсь – сейчас только третий день гонки.

 

  И так же, как я не расстроился из-за результата в разделке, так и сейчас не время прыгать от радости. Возможно, скажу шаблонно, но результат на Гранд-туре строится этап за этапом. Такие дни как сегодня успокаивают больше, но концентрация должна быть предельной. В этой Джиро мне много о чём надо заботиться».

 

 Доменико Поццовиво (NTT): «Трудный этап. Мы проезжали по маленьким городкам с брусчаткой, на которой мне было трудно с моей рукой. Но я отлично знаю эти дороги, поэтому смог удержать позицию в пелотоне. Благодаря товарищам по команде в нужный момент я был на хорошей позиции. В финале ехал впереди. Нога шла прилично, но там был сильный встречный ветер. Я пробовал атаковать, когда порывы ветра ослабевали. Доволен, что сейчас борюсь за генеральную классификацию».

 

  Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma): «Этап был очень тяжёлым. Держали высокую скорость, особенно в конце. Как результат, гонка распалась на части. К счастью, мне удалось присоединиться к сильнейшим ребятам, хотя было нелегко.

 

  Сегодня выступил неплохо, но мне всё ещё надо усиливать форму. Ощущения хорошие, времени проиграл не так много. Но мне пока не хватает нескольких процентов, чтобы мог соперничать с лучшими. Сегодня был хороший тест, рад, что прошёл его. Джиро д’Италия ещё вся впереди, никогда не знаешь, что случится, как, например, мы увидели сегодня, когда генеральщики потеряли время или из-за неудачи вообще выбыли из борьбы».

 

  Адди Энгельс, спортивный директор Jumbo-Visma: «Разделка прошла не так, как мы надеялись, но в генеральной классификации ситуация для нас сегодня выглядит гораздо лучше. Некоторые соперники уже потеряли время, и это бонус. Стевен после травмы ещё не вошёл в гоночный ритм, но мы знаем, что он может улучшать форму на трёхнедельной гонке».

 

 

 

Результаты 3 этапа Джиро д'Италия-2020

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Теги к статье: Вилко Келдерман Якоб Фульсанг Рафал Майка Винченцо Нибали Доменико Поццовиво Стевен Крёйсвейк Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • uran
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (11)
    uran-Фото
    В том соло Мартин не выиграл этап Вуэльты. Но запомнился всем.
  • DenisRodikov
    Падение Геранта Томаса на стар ... (21)
    DenisRodikov-Фото
    Наверное, где-то трясло сильно, вот и повылетали. Могли быть выбоины на дороге. А скорость на спуске большая, группа едет плотно - никуда не перестроиться, заранее ничего не увидеть. =(
  • salomon
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    salomon-Фото
    Чую, щас на Джиро ожидается разброд и шатания . И как прогнозами заниматся уж точно глупо!
  • DenisRodikov
    Падение Геранта Томаса на стар ... (21)
    DenisRodikov-Фото
    Там, судя по комментариям в Твиттере судьи его не пускали проехать к гонщику за 11 км до финиша, чтобы дать ему бачок с питьём. А когда пропустили, то было уже 9.8км и нельзя было передавать питьё - так как на последних 10км нельзя. Поэтому, он кричал судьям и так активно жестикулировал жалуясь на них. Вроде даже извинился после этого...
  • salomon
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (11)
    salomon-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: salomon
    Цитата: Ернат
    Скорее всего победа из отрыва будет 
    Согласен. Похоже,на этом Джиро будут побеждать отрывы

    Спринтерские команды очень слабы, напоминает ситуацию, когда на Вуэльте Тони Мартин уехал в одиночный отрыв и выиграл этап, здесь точно также, хороший индивидуальный ход и ты на коне. 
    Вот именно! - Моторных спринтерских команд на Джиро не наблюдается. А единственная суперкоманда - Инеос после падения Томаса больше не будет возить пелотон! Так что ребята, некому догонять отрывы !
  • AmLoket
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (11)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Rasmussen
    Учитывая тенденцию феноменальных результатов вундеркиндов, стоит отметить, что обладатель розовой майки Жоао Алмейда имеет хорошую почву для борьбы за генерал, даже несмотря на то, что это его первый гранд-тур.В первой разделке был вторым, опередив Томаса и бросив полторы минуты другим генеральщикам. А впереди еще 2 разделки. На Этне от генеральщиков отстал всего на 12 секунд.Ранее в этом году на Giro dell'Emilia был вторым после Власова, а также поднялся на подиум ГК Вуэльты Бургоса.
    Словенцы, эквадорцы, португальцы... География ширится!
  • Student
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (11)
    Student-Фото

    Цитата: salomon
    Цитата: Ернат
    Скорее всего победа из отрыва будет 
    Согласен. Похоже,на этом Джиро будут побеждать отрывы

    Спринтерские команды очень слабы, напоминает ситуацию, когда на Вуэльте Тони Мартин уехал в одиночный отрыв и выиграл этап, здесь точно также, хороший индивидуальный ход и ты на коне. 

  • AmLoket
    Падение Геранта Томаса на стар ... (21)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Earl57
    Лука Шинто гневно швырнул бачок, который полетел под колесо его же гонщику.
    https://twitter.com/ProCyclingStats/status/1313175551880900608
    Получил штраф 500 швейцарских франков. Остановит его штраф от таких действий в будущем?
    Вот кого надо было снимать с гонки, а не джамбовского Плюгге. Ну поспорил он с ренгенологами, ничьему здоровью это не угрожало. А тут прямо бачок под ноги... Там же мотоциклисты ехали, могло и их коснуться.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    Sezar-Фото

    Цитата: Адриен
    Интересная складывается тенденция, уже перерастающая в ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. Карапас, Берналь, Погачар. А записные фавориты сдуваются... Если Джиро возьмет и выиграет Caicedo - наверное никто не удивится, так как уже устали удивляться.

    Скорее уж Алмейда и Макналти. Кому там еще 22 года? Это уникально слабый ГТ. Я таких с 2009 года и не вспомню. Мало того, что 2-3 эшелон приехал, так он еще и не готов оказался. Отрыв из 2-х гонщиков пропилил всю гору и доехал! Еще и Ейтса высадили на пустом месте..

  • Student
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    Student-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Еще) чтоб не сильно грустить за Томаса.
     
    Келдерман сегодня на горе сморелся одиноким бодрячком. Учитывая, как поехал Sunweb без Тома, не удивлюсь, если и Вилко порадует сюрпризами со знаком "+".

    Считаю, что многие его недооценивают. Белая майка Джиро, и 4-е место Вуэльты, +2 попадания в топ-10 на ГТ. Может и зацепить Джиро. 

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2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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