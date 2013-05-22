Фотогалерея 7-го этапа Джиро д'Италия-2020

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 21:54
Победа Арно Демара на самом быстром в истории этапе Джиро д’Италия
7-й этап Джиро д’Италия-2020, равнинный, протяжённостью 143 км, стал самым скоростным в истории итальянского Гранд-тура. Этап был пройден со средней скоростью 51,234 км/ч. Из-за этого организаторы увеличили время лимита, который по регламенту составил 16 минут 45 секунд, до 22 минут.
Через 8 км после старта сформировался отрыв, в который уехали четыре гонщика, но им не удалось долго лидировать. За 130 км до финиша на боковых ветрах велокоманды Deceuninck-Quick Step и Jumbo-Visma взвинтили скорость, и пелотон порвался. Впереди осталось около 40 гонщиков, а в двух догоняющих группах оказались в том числе Якоб Фульсанг (Astana), Саймон Йейтса (Mitchelton-Scott), Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers), Пельо Бильбао (Bahrain McLaren), Рафал Майка (Bora-hansgrohe) и многие другие.
За 119 км до финиша первая группа пелотона поглотила отрыв, а за 96 км вторая группа пелотона воссоединилась с первой. Третья группа пелотона, в числе которой находились Саймон Йейтс, Доменико Поццовиво (NTT), сумела добрать пелотон за 82 км до финиша. Во время этапа произошло несколько завалов, в которые попали в том числе Ильнур Закарин и Павел Кочетков (CCC). Отставшие из-за завалов группы, в том числе группа Ильнура Закарина, вернулись в пелотон за 17 км до финиша.
7-й этап завершился общим спринтом и третьей победой чемпиона Франции, гонщика велокоманды Groupama-FDJ Арно Демара, который опередил Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Майкла Мэттьюса (Sunweb).
Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил на плечах розовую майку лидера, Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) продолжает лидировать в классификации лучшего горного гонщика.
Photo Credits: LaPresse
Результаты 7 этапа Джиро д'Италия-2020
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