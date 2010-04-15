Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 19 этап, Сан-Кандидо/Иннихен - Пьянкавалло, 191 км

Девятнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 стартует в Сан-Кандидо (San Candido), городок расположен в автономной провинции Больцано-Боцен - Южный Тироль. Сан-Кандидо имеет второе название, немецкое - Иннихен (Innichen). Находится в долине Пустерталь на реке Драва, в 80 км к северо-востоку от Больцано и в 120 км к востоку от Тренто.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 19 этап, Сан-Кандидо/Иннихен - Пьянкавалло



Сан-Кандидо - город, расположенный на территории популярного горнолыжного курорта Альта Пустерия (Alta Pusteria) на входе в долину Валь ди Сесто (Valle di Sesto). Он также является частью национального парка Доломити ди Сесто (Dolomiti di Sesto).



Территория современного Сан-Кандидо была заселена племенами иллирийцев с первого тысячелетия до н.э. Потом здесь жили кельтские племена, которых в 1-м веке до н.э. сменили римляне, сделавшие эти земли своим военным аванпостом. Римляне же основали военный пост Литтамум, а нынешний центр развивался вокруг монастыря, построенного герцогом Тассило III Баварским и епископом Фрейзинга для препятствия проникновению славянских племён, которые в те годы были языческими. В 769 году появилось название - Индия, в 822 оно поменялось на Интихха, в 1070 году стало называться - Интихинген. С того времени Сан-Кандидо находился в составе княжества Фрейзинг, пока в 1803-м году не были отменены феодальные права. В 1918 году Иннихен мог стать частью Австрии, но отошёл Италии.



Современный Сан-Кандидо - это очаровательный городок, окружённый великолепными ландшафтами Доломитовых Альп с их покрытыми снегом склонами, альпийскими озёрами и живописными горными тропами. Среди местных достопримечательностей стоит отметить здание соборной церкви Сан-Кандидо (Stiftskirche Innichen) - превосходный образец романской архитектуры в Южном Тироле. Оно было построено в 1043-м году на месте бенедиктинского монастыря 769 года. Рядом возвышается массивная квадратная колокольня, а внутри хранятся деревянное распятие и фрески художника Михаэля Пакера. Также заслуживают внимания церковь монастыря францисканцев 17-го века, церковь Сан-Микеле 12-го века и барочные часовни Алтоттинг и Святого Распятия. А на территории отеля «Grand Hotel Wildbad» расположены горячие серные источники, использовавшиеся в терапевтических целях со времён античности. Гостиница появилась здесь после того, как здравницу посетили европейские императоры - австрийский император Карл I, немецкие императоры Вильгельм II и Фидрих. После Первой мировой войны гостиничный комплекс с горячими источниками начал приходить в упадок. Но десятилетия спустя, с развитием туристической индустрии, горячие источники Вильбад обрели былую славу и популярность.

Альтиметрия 19 этапа Джиро д’Италия-2017: Сан-Кандидо/Иннихен - Пьянкавалло, 191 км

Со старта этапа гонщики начнут восхождение к вершине перевала Монте Кроче Комелико (Passo Monte Croce Comelico/Kreuzbergpass) 3 категория 1295-1636 м, перепад 341 м, протяженность 7.9 км, средний градиент 4.9%, максимальный градиент 8%.

После 20-км спуска пойдёт некатегорийный подъем протяженностью в 10 км. Разыграв промежуточный спринт в Саппаде (Sappada), гонщики поедут на спуск протяженностью в 43 км, который приведёт к подножия подъема 2 категории Кьянцутан (Sella Chianzutan) 305-955 м, перепад 650 м, протяженность 11.7 км, средний градиент 5.6%, максимальный градиент 11%.

Вершина подъема расположена на 105 км. После спуска с Кьянцутана и 60 км по равнине пелотон окажется у подножия финального подъема 19 этапа - Пьянкавалло (Piancavallo) 1 категория 159-1290 м, перепад 1131 м, протяженность 15.4 км, средний градиент 7.3%, максимальный градиент 14%.

Подъем начинается с 6-ти километрового участка со средним градиентом в 9.4%, следующие 5 км со средним градиентом в 7.5%. После километровой полочки начнется 3-х километровый участок со средним градиентом в 7.5%. Заключительные 1.8 км до финиша в Пьянкавалло (Piancavallo) выполаживание.

Скорее всего этап разделится на две части, отрыв уедет за этапом, а генеральщики будут вести свою борьбу.



Пьянкавалло - популярный зимний горный курорт области Фриули-Венеция Джулия (Friuli-Venezia Giulia), расположенный на высоте 1267 м над уровнем моря, он начал работать в конце 1960-х. Там можно найти 24 км горнолыжных трасс различной степени сложности и 26 км – для беговых лыж. Есть трассы для сноубордистов, любителей фристайла.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 19 этап, Сан-Кандидо/Иннихен - Пьянкавалло



Особое значение Пьянкавалло имеет для поклонников Марко Пантани (Marco Pantani). Там Пират выиграл 14-й этап Джиро д'Италия 1998 года, первый из двух победных этапов. Он атаковал за 12 км до финиша, Иван Готти (Ivan Gotti) был в кризисе, а Павлу Тонкову (Pavel Tonkov) и Алексу Цулле (Alex Zülle) Пантани привёз 12 секунд, что позволило ему стать лидером гонки.

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