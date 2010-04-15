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Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 19 этап, Сан-Кандидо/Иннихен - Пьянкавалло, 191 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 19 этап, Сан-Кандидо/Иннихен - Пьянкавалло, 191 км

 

  Девятнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 стартует в Сан-Кандидо (San Candido), городок расположен в автономной провинции Больцано-Боцен - Южный Тироль. Сан-Кандидо имеет второе название, немецкое - Иннихен (Innichen). Находится в долине Пустерталь на реке Драва, в 80 км к северо-востоку от Больцано и в 120 км к востоку от Тренто.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 19 этап, Сан-Кандидо/Иннихен - ПьянкаваллоДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 19 этап, Сан-Кандидо/Иннихен - Пьянкавалло


   Сан-Кандидо - город, расположенный на территории популярного горнолыжного курорта Альта Пустерия (Alta Pusteria) на входе в долину Валь ди Сесто (Valle di Sesto). Он также является частью национального парка Доломити ди Сесто (Dolomiti di Sesto).


  Территория современного Сан-Кандидо была заселена племенами иллирийцев с первого тысячелетия до н.э. Потом здесь жили кельтские племена, которых в 1-м веке до н.э. сменили римляне, сделавшие эти земли своим военным аванпостом. Римляне же основали военный пост Литтамум, а нынешний центр развивался вокруг монастыря, построенного герцогом Тассило III Баварским и епископом Фрейзинга для препятствия проникновению славянских племён, которые в те годы были языческими. В 769 году появилось название - Индия, в 822 оно поменялось на Интихха, в 1070 году стало называться - Интихинген. С того времени Сан-Кандидо находился в составе княжества Фрейзинг, пока в 1803-м году не были отменены феодальные права. В 1918 году Иннихен мог стать частью Австрии, но отошёл Италии.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 19 этап, Сан-Кандидо/Иннихен - Пьянкавалло


  Современный Сан-Кандидо - это очаровательный городок, окружённый великолепными ландшафтами Доломитовых Альп с их покрытыми снегом склонами, альпийскими озёрами и живописными горными тропами. Среди местных достопримечательностей стоит отметить здание соборной церкви Сан-Кандидо (Stiftskirche Innichen) - превосходный образец романской архитектуры в Южном Тироле. Оно было построено в 1043-м году на месте бенедиктинского монастыря 769 года. Рядом возвышается массивная квадратная колокольня, а внутри хранятся деревянное распятие и фрески художника Михаэля Пакера. Также заслуживают внимания церковь монастыря францисканцев 17-го века, церковь Сан-Микеле 12-го века и барочные часовни Алтоттинг и Святого Распятия. А на территории отеля «Grand Hotel Wildbad» расположены горячие серные источники, использовавшиеся в терапевтических целях со времён античности. Гостиница появилась здесь после того, как здравницу посетили европейские императоры - австрийский император Карл I, немецкие императоры Вильгельм II и Фидрих. После Первой мировой войны гостиничный комплекс с горячими источниками начал приходить в упадок. Но десятилетия спустя, с развитием туристической индустрии, горячие источники Вильбад обрели былую славу и популярность.

 

Альтиметрия 19 этапа Джиро д’Италия-2017:  Сан-Кандидо/Иннихен - Пьянкавалло, 191 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 19 этап, Сан-Кандидо/Иннихен - Пьянкавалло, 191 км

 

 

 Со старта этапа гонщики начнут восхождение к вершине перевала Монте Кроче Комелико (Passo Monte Croce Comelico/Kreuzbergpass) 3 категория 1295-1636 м, перепад 341 м, протяженность 7.9 км, средний градиент 4.9%, максимальный градиент 8%.

 

 После 20-км спуска пойдёт некатегорийный подъем протяженностью в 10 км. Разыграв промежуточный спринт в Саппаде (Sappada), гонщики поедут на спуск протяженностью в 43 км, который приведёт к подножия подъема 2 категории  Кьянцутан (Sella Chianzutan) 305-955 м, перепад 650 м, протяженность 11.7 км, средний градиент 5.6%, максимальный градиент 11%. 

 

 

 

  Вершина подъема расположена на 105 км. После спуска с Кьянцутана и 60 км по равнине пелотон окажется у подножия финального подъема 19 этапа - Пьянкавалло (Piancavallo) 1 категория 159-1290 м, перепад 1131 м, протяженность 15.4 км, средний градиент 7.3%, максимальный градиент 14%.

 

  Подъем начинается с 6-ти километрового участка со средним градиентом в 9.4%, следующие 5 км со средним градиентом в 7.5%. После километровой полочки начнется 3-х километровый участок со средним градиентом в 7.5%. Заключительные 1.8 км до финиша в  Пьянкавалло (Piancavallo) выполаживание.

 

 Скорее всего этап разделится на две части, отрыв уедет за этапом, а генеральщики будут вести свою борьбу.


   Пьянкавалло - популярный зимний горный курорт области Фриули-Венеция Джулия (Friuli-Venezia Giulia), расположенный на высоте 1267 м над уровнем моря, он начал работать в конце 1960-х. Там можно найти 24 км горнолыжных трасс различной степени сложности и 26 км – для беговых лыж. Есть трассы для сноубордистов, любителей фристайла.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 19 этап, Сан-Кандидо/Иннихен - ПьянкаваллоДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 19 этап, Сан-Кандидо/Иннихен - Пьянкавалло


   Особое значение Пьянкавалло имеет для поклонников Марко Пантани (Marco Pantani). Там Пират выиграл 14-й этап Джиро д'Италия 1998 года, первый из двух победных этапов. Он атаковал за 12 км до финиша, Иван Готти (Ivan Gotti) был в кризисе, а Павлу Тонкову (Pavel Tonkov) и Алексу Цулле (Alex Zülle) Пантани привёз 12 секунд, что позволило ему стать лидером гонки.

 

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По материалам Интернет

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 18:34 | Регистрация: 11.07.2015

    после того,что было сегодня-этап равнинный.

    под спринтеров.

    думаю победит Гавирия.

     

    Том-два этапа осталось потерпеть))

    давай Друг-ты можешь))

    покажи этим трусливым колесникам чьи в доме тапки) трусы не должны выигрывать генерал.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:14 | Регистрация: 15.04.2010

    Вся разборка будет на последнем торчке.

    1. Имя: юрий

      крыс хрум

      Сегодня, 19:21 | Регистрация: 11.03.2017

      Уверен вы как всегда правы. Кап.оч.

  3. Имя: Denis Pashkov

    Denis Pashkov

    Сегодня, 19:15 | Регистрация: 7.03.2016

    Ну следуя логике надо ждать атак прям с подножья, Том даже проиграв условно минуту на первых 6-7 километрах, скорее всего сможет минимизировать своё отставание. Сегодня Зак слегка испугал сидя последним колесом, но надеюсь перетерпит первые сложные километры. Верим 

  4. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Сегодня, 19:22 | Регистрация: 17.07.2014

    Привезти много Тому можно, на мой взгляд, только заслав своих ребят в отрыв (если они способны будут работать тянуть на последней горе) и атаковав на крутом начале подъема. На последних 8 километрах от Тома, если он не поймает мощный кризис, на большое расстояние не уехать. Если вообще получится уехать.

    1. Имя: Алексей

      sixpack

      Сегодня, 19:38 | Регистрация: 20.11.2012

      и Бахрейн, и Мувики завтра будут полумертвыми и не сделают погоды перед финишем. Плюсую в том смысле, что большое преимущество завтра сделать не получится.

  5. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 19:22 | Регистрация: 21.06.2011

    Думаю,отпустят отрыв и решающий момент будет в начале последнего подъема. Если не удастся уехать от Дюмулена на первых 6 км Пьянкавалло,то отыгрываться уже будет негде.

    Впрочем,для Тома ситуация несколько усложнилась - теперь уже нельзя беззаботно отпускать Пино и Закарина,которые могут,как и сегодня, воспользоваться переглядками трех лидеров и ворваться в тройку. А на финальной разделке они могут и не проиграть слишком много даже Дюмулену.

    Но это уже проблема не только Тома,но и Кинтаны с Нибали,которые,борясь за розовую майку,в итоге вообще рискуют остаться без подиума.

    Нельзя сбрасывать со счетов и Поццовиво,который,думаю,способен на сюрприз,неприятный для конкурентов. Хотя все надеются в случае чего отыграть у него в разделке.

  6. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 19:27 | Регистрация: 20.11.2012

    отрыв завтра должен выиграть - команды генералов слишком измотаны, горы до последней по нисходящей. Вдруг у Фирсанова есть нога?

     

    Ждем атак в первой половине Пьянкавалло. Напророчествую, что Кинтана выдаст все, на что способен, и даже оденется в розовое. Ненадолго, ибо главный шанс потерян. Если будет сидеть, значит форма уходит, с соответствующими последствиями в Милане.

    1. Имя: Андрей

      ТОЛСТЫЙ МАЧО

      Сегодня, 19:33 | Регистрация: 11.07.2015

      у Фирсанова две ноги,а толку то?(
      артель напрасный труд.
      они просто не тянут.
      они на голову слабее.

      1. Имя: Алексей

        sixpack

        Сегодня, 19:40 | Регистрация: 20.11.2012

        скорее всего так и есть

  7. Имя: Андрей

    Khan

    Сегодня, 19:31 | Регистрация: 17.05.2010

    Демулен проиграет только если у него будет плохой день. По нынешнему самочувствию он уступить не должен.

     

    Если вспомнить Вуэльту-15, то там он все горы шёл даже не на выживание, а на доезд. Он скатывался вниз по группе, до последнего держался за колёса, а потом уже своим ровным темпом пытался минимизировать. Было такое на этой Джиро? - Не было. Конкретно сейчас он горняк более сильный, чем сам же полуторалетней давности.

     

    По идее его могла бы остановить Англиру, Дзонколан, или не дай Бог какая-нить Скануппия. Но тут ничего похожего нет и близко. Нормальная рабочая гора, еще и с выполаживанием под конец.

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24 - 28 мая 2017

Belgium Tour

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • motte
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (59)
    motte-Фото

    Какая то не такая Джиро юбилейная...а может просто Том силен?

    ЗЫ и опять-таки сожалею, что Томас так сошел...ибо при таком раскладе как сейчас он мог бы стучаться на подиум, но увы...да и яланда не плох...но разделка это все-:)

  • ungvar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (59)
    ungvar-Фото
    На Нибали просто проще реагировать.
  • Rokka
    Тур Бельгии-2017. Этап 2 (1)
    Rokka-Фото
    Ван Эрт уже перебрался на шоссе? Неплохой результат для начала
  • ungvar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (59)
    ungvar-Фото

    Не держит Кинтана ритм. Рывок хороший, но больше 10-15 секунд ему это не приносит и дальше он не работает. Темпа а-ля Контадор нескольколетней давности у него сейчас нет.  Завтра Пинкьявилло: тут никакой тактики уже придумывать не надо. А просто провести все а стиле Дискавери/Скай. Быстрый развоз и солирование. Кинтане и Нибали надо привезти больше минуты. Но вряд ли у них получится. Впервые оцениваю шансы Дюмолана больше 50%.

  • крыс хрум
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (59)
    крыс хрум-Фото
    Дюмулан только открывает в себе горняка я думаю мы еще увидим его атаки и отъезды навсегда. А Кинтане так и надо не х. на Закарина руками махать.
  • vitali
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (59)
    vitali-Фото

    Этап совсем не скучный.

    Том просто молодчина, не стал спешить в финале, и мог-бы подождать вообще до такого момента, пока не снялись-бы Кинтана и Нибали, но побоялся, наверно, что на первое место выйдет неожиданно рванувший вперед Пино.

    Ильнур проспал атаку Пино и Поццовиво, а может не хватило сегодня сил.

    Нибали - или ждет, и время его атаки сегодня еще не пришло, либо уже сильнее в гонке не поедет.

    Кинтана, назовем его "умотавший команду", - проблеска не видно.

    Такое впечатление - Нибали и Кинтана думают, что Дюмулен, пройдя три или четыре больших горы, на следующей обязан капнуть под их атаками. Но так не происходит, и они просто смиряются.

    До разделки еще два этапа - посмотрим, на какую импровизацию сподобятся Мувистар и Бахрейн, если хотят победить 

  • крыс хрум
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (59)
    крыс хрум-Фото
    Когда идешь в длинную гору самочувствие скачет по синусоиде и не на каждый рывок можно сразу ответить.
  • sixpack
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (11)
    sixpack-Фото
    скорее всего так и есть
  • sixpack
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (11)
    sixpack-Фото
    и Бахрейн, и Мувики завтра будут полумертвыми и не сделают погоды перед финишем. Плюсую в том смысле, что большое преимущество завтра сделать не получится.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (59)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    то есть вы считаете что Дюмулан ехал от обороны?)
    а по моему как раз наоборот))

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