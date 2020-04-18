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Виртуальные этапы Джиро д’Италия-2020 стартуют 18 апреля

Любители, профессионалы и легенды велоспорта примут участие в виртуальной Джиро д’Италия

 

 

  RCS Sport приглашает любителей велоспорта всего мира присоединиться к звёздам велоспорта и принять участие в семи виртуальных этапах Джиро д’Италия, которые пройдут с 18 апреля по 10 мая. В числе участников восемь профессиональых команд: Astana, Movistar, Bahrain-Merida, Jumbo-Visma, Androni Giocattoli-Sidermec, Vini Zabu KTM и сборная Италии. В числе участников женской гонки – женские команды Astana, Movistar, Trek-Segafredo, сборная Италии.

 

 

  Из действующих профессионалов участие в виртуальной Джиро д’Италия примут Примож Роглич, Лиззи Дейньян, Элиа Вивиани, Элиза Лонго Боргини, Эллен ван Дейк и другие.

 

Все желающие, которым необходим аккаунт в Garmin Connect, смогут зарегистрироваться бесплатно на www.garminvirtualride.com/it. После регистрации участники смогут загрузить файлы GPX семи виртуальных этапов Джиро д’Италия и инсталлировать их в велокомпьютер Garmin Edge. Также для участия требуется велотренажёр нового поколения, такой, как предлагает Tacx или любой другой бренд интерактивного смарт-тренажёра с подобными характеристиками.

 

При регистрации участники делятся на четыре категории: «Любители» (Amateur), «Легенды», «Про» и «Женщины». У каждой категории будет своя генеральная классификация.

 

В категории «Легенды» будут бороться Иван Бассо, Стефано Гардзелли, Алессандро Баллан, Клаудио Кьяппуччи, Андреа Тафи, Стефано Аллоккьо и Алессандро Бертолини.

 

Среди участников профессионалов – Примож Роглич, Якоб Фульсанг, Элиа Вивиани, Альберто Беттиоль, Давиде Формоло, Маттео Трентин, Диего Улисси, Сонни Кольбрелли.

 

18 апреля из числа профессионалов на старт виртуальных этапов выйдут Алексей Луценко и Давиде Мартинелли (Astana), Грега Боле (Bahrain-Merida), Йохан Якобс и Хорхе Аркас (Movistar), Пауль Мартенс и Тако ван дер Хоорн (Jumbo-Visma), Фред Райт и Грега Боле (Bahrain-Merida), Мирко Маэстри и Николас Далла Валле (Bardiani CSF Faizane), Маттиа Фраппорти и Никола Бальоли (Androni Giocattoli-Sidermec), Элиа Вивиани и Самуэле Дзоккарато (сборная Италии).

 

В отличие от уже прошедших виртуальных велогонок виртуальная Джиро д’Италия позволяет велогонщикам проезжать каждый из этапов тогда, когда им удобно. Они должны финишировать и загрузить данные своей гонки в течение трёх дней после каждого этапа.

 

Этап San Salvo-Tortoreto – 32.1 км с набором высоты 480 м можно будет проехать с 18 по 21 апреля.

 

 

 

 

Виртуальные этапы Джиро д’Италия:

 

Виртуальные этапы Джиро д’Италия-2020 стартуют 18 апреля

 

Этап 10 – с субботы 18 по вторник 21 апреля

SAN SALVO > TORTORETO – (от Controguerra, финальные 32.1 км – 480м набор высоты)

 

Этап 12 – со среды 22 по пятницу 24 апреля

 

CESENATICO > CESENATICO (NOVE COLLI) – (от Linaro до Sogliano al Rubicone, 32.7 км – 980 м набор высоты)

 

Этап 16 – с субботы 25 по вторник 28 апреля

 

UDINE > SAN DANIELE DEL FRIULI (1 круг из финальных кругов этапа) – (финальные 26.9 км – 550 м набор высоты)

 

Этап 17 – со среды 29 апреля до пятницы 1 мая

 

BASSANO DEL GRAPPA > MADONNA DI CAMPIGLIO – (from Villa Rendena, final 25.9km – 930m vertical elevation)

 

Этап 18 – с субботы 2  мая to до вторника 5 мая

 

PINZOLO > LAGHI DI CANCANO (Stelvio National Park) – (from Bocca del Braulio, final 30.0km – 710m vertical elevation)

 

Этап 20 – со среды 6 по пятницу 8 мая   

 

ALBA > SESTRIERE – (от Briancon, финальные 31.5 км – 1,180 м набор высоты)

 

Этап 21 – с субботы 9 по воскресенье 10 мая

 

CERNUSCO SUL NAVIGLIO > MILAN ITT TISSOT – (полный этап, 15.7 км – 30 м набор высоты)

 

Результаты каждого этапа и генеральная классификация будут публиковаться каждые вторник и пятницу на сайте www.giroditalia.it.

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Теги к статье: виртуальные велогонки Джиро д'Италия Giro d'Italia

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Комментарии

  • Earl57
    Команда Ineos оставляет за соб ... (4)
    Earl57-Фото

    "...Если ситуация даёт ему небольшое преимущество, когда он может тренироваться больше, чем остальные..."

    Откуда Брейлсфорд или Фрум знают, сколько тренируются остальные гонщики? Тем более в условиях карантина, когда все сидят дома. Присутствовали на тренировках? То, что кто-то что-то не рассказывает, не означает что этого нет.

    Вон в биатлоне Йоханнес Бё рассказывает, что мало тренируется, больше с ребенком гуляет, однако это не помешало ему забрать Большой хрустальный глобус. Даже при том, что из-за декрета пропустил 2 этапа и дал фору Фуркаду, который, по его словам, тренировался просто гиперусердно...

  • RVL
    Филипп Жильбер получил штраф з ... (8)
    RVL-Фото

    Как Филипп обнулился.....

     

    Фил нашел в Монако круг

    Полицейских встретил вдруг

    -выиграл я вчера Рубэ

    Полицейский сказал - не..

    Ты обычный гражданин

    Штраф давай и в карантин...

  • RVL
    Команда Ineos оставляет за соб ... (4)
    RVL-Фото

    Многие будут только рады

  • SportSpirit
    Команда Ineos оставляет за соб ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Восхищаюсь внутренней мотивацией Фрума!

  • sashaney
    Команда Ineos оставляет за соб ... (4)
    sashaney-Фото

    Блефует, конечно. Ну и продавливает свои условия. Ему о деньгах не очень надо дрожать - ему не производитель женских сумок деньги даёт.

  • Александра
    Роман Барде и Пьер Латур – два ... (2)
    Александра-Фото

    Оптимисты! Уже и капитанов расписали.)

  • APXEOLOG
    Том Дюмулин о перспективах и т ... (1)
    APXEOLOG-Фото
    F
  • uran
    Филипп Жильбер получил штраф з ... (8)
    uran-Фото
    И Жильбера я пойму, Подготовка вся в трубу. Как же быть и что же делать В час когда коронавирус Не даёт нам эдорфинов. Остаюсь я человеком Не безгрешным пред законом При своих всех убеждениях.
  • Zhanzhak
    Филипп Жильбер получил штраф з ... (8)
    Zhanzhak-Фото

    Почему? Уж лучше дома, 

    Лёжа, будем мы вести борьбу, 

    с вирусом, который в марте 

    обьявил нам всем войну! 

  • 0x5F375A86
    Крис Фрум надеется проехать дв ... (5)
    0x5F375A86-Фото
    Нибали, Контадор, Йейтс, Келдерман, Закарин - те еще щеглы :)

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