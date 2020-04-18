Виртуальные этапы Джиро д’Италия-2020 стартуют 18 апреля

Любители, профессионалы и легенды велоспорта примут участие в виртуальной Джиро д’Италия

RCS Sport приглашает любителей велоспорта всего мира присоединиться к звёздам велоспорта и принять участие в семи виртуальных этапах Джиро д’Италия, которые пройдут с 18 апреля по 10 мая. В числе участников восемь профессиональых команд: Astana, Movistar, Bahrain-Merida, Jumbo-Visma, Androni Giocattoli-Sidermec, Vini Zabu KTM и сборная Италии. В числе участников женской гонки – женские команды Astana, Movistar, Trek-Segafredo, сборная Италии.

Из действующих профессионалов участие в виртуальной Джиро д’Италия примут Примож Роглич, Лиззи Дейньян, Элиа Вивиани, Элиза Лонго Боргини, Эллен ван Дейк и другие.

Все желающие, которым необходим аккаунт в Garmin Connect, смогут зарегистрироваться бесплатно на www.garminvirtualride.com/it. После регистрации участники смогут загрузить файлы GPX семи виртуальных этапов Джиро д’Италия и инсталлировать их в велокомпьютер Garmin Edge. Также для участия требуется велотренажёр нового поколения, такой, как предлагает Tacx или любой другой бренд интерактивного смарт-тренажёра с подобными характеристиками.

При регистрации участники делятся на четыре категории: «Любители» (Amateur), «Легенды», «Про» и «Женщины». У каждой категории будет своя генеральная классификация.

В категории «Легенды» будут бороться Иван Бассо, Стефано Гардзелли, Алессандро Баллан, Клаудио Кьяппуччи, Андреа Тафи, Стефано Аллоккьо и Алессандро Бертолини.

Среди участников профессионалов – Примож Роглич, Якоб Фульсанг, Элиа Вивиани, Альберто Беттиоль, Давиде Формоло, Маттео Трентин, Диего Улисси, Сонни Кольбрелли.

18 апреля из числа профессионалов на старт виртуальных этапов выйдут Алексей Луценко и Давиде Мартинелли (Astana), Грега Боле (Bahrain-Merida), Йохан Якобс и Хорхе Аркас (Movistar), Пауль Мартенс и Тако ван дер Хоорн (Jumbo-Visma), Фред Райт и Грега Боле (Bahrain-Merida), Мирко Маэстри и Николас Далла Валле (Bardiani CSF Faizane), Маттиа Фраппорти и Никола Бальоли (Androni Giocattoli-Sidermec), Элиа Вивиани и Самуэле Дзоккарато (сборная Италии).

В отличие от уже прошедших виртуальных велогонок виртуальная Джиро д’Италия позволяет велогонщикам проезжать каждый из этапов тогда, когда им удобно. Они должны финишировать и загрузить данные своей гонки в течение трёх дней после каждого этапа.

Этап San Salvo-Tortoreto – 32.1 км с набором высоты 480 м можно будет проехать с 18 по 21 апреля.

Виртуальные этапы Джиро д’Италия:

Этап 10 – с субботы 18 по вторник 21 апреля

SAN SALVO > TORTORETO – (от Controguerra, финальные 32.1 км – 480м набор высоты)

Этап 12 – со среды 22 по пятницу 24 апреля

CESENATICO > CESENATICO (NOVE COLLI) – (от Linaro до Sogliano al Rubicone, 32.7 км – 980 м набор высоты)

Этап 16 – с субботы 25 по вторник 28 апреля

UDINE > SAN DANIELE DEL FRIULI (1 круг из финальных кругов этапа) – (финальные 26.9 км – 550 м набор высоты)

Этап 17 – со среды 29 апреля до пятницы 1 мая

BASSANO DEL GRAPPA > MADONNA DI CAMPIGLIO – (from Villa Rendena, final 25.9km – 930m vertical elevation)

Этап 18 – с субботы 2 мая to до вторника 5 мая

PINZOLO > LAGHI DI CANCANO (Stelvio National Park) – (from Bocca del Braulio, final 30.0km – 710m vertical elevation)

Этап 20 – со среды 6 по пятницу 8 мая

ALBA > SESTRIERE – (от Briancon, финальные 31.5 км – 1,180 м набор высоты)

Этап 21 – с субботы 9 по воскресенье 10 мая

CERNUSCO SUL NAVIGLIO > MILAN ITT TISSOT – (полный этап, 15.7 км – 30 м набор высоты)

Результаты каждого этапа и генеральная классификация будут публиковаться каждые вторник и пятницу на сайте www.giroditalia.it.