Йос ван Эмден - победитель 21-го этапа Джиро д'Италия-2017

Первая победа Йоса ван Эмдена на этапе Гран-тура

Йос ван Эмден (Jos van Emden) стал победителем финального, 21-го этапа, юбилейного 100-го выпуска Джиро д’Италия. 32-летний голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo проехал дистанцию индивидуальной гонки на время протяжённостью 29,3 км за 33 минуты 8 секунд со средней скоростью 53,058 км/ч.

Он был лидером на всех промежуточных отсечках, но заключительный отрезок быстрее всех проехал Джоуи Росскопф (Joey Rosskopf ) из команды BMC, опередивший Ван Эмдена на этом участке на 3 секунды.

Ближайшим соперником Йоса ван Эмдена на 21-м этапе стал его соотечественник, победитель Джиро д’Италия-2017, действующий чемпион Нидерландов в индивидуальной гонке на время Том Дюмулин (Sunweb), уступивший ему на дистанции разделки 15 секунд. Тройку лучших на заключительном этапе Джиро д’Италия-2017 замкнул итальянский гонщик команды BMC, действующий чемпион Италии в гонке с раздельным стартом, Мануэль Квинцато, уступивший Ван Эмдену 27 секунд.

Это первая победа Йоса ван Эмдена на этапе Гран-тура.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Йос ван Эмден: «Я так счастлив, у меня столько эмоций. Я так много раз финишировал вторым, сегодня великолепный день для голландского велоспорта. Выиграл Том, и я выиграл, наконец.

Победа в общем зачёте намного значительнее, но для меня очень важна победа на этапе Джиро д’Италия. В прошлом году я боролся за розовую майку, когда гонка стартовала в Нидерландах, и тогда мне не повезло. Если бы я не упал, то был бы на 4-м или 5-м месте.

На этот раз у меня в ногах было больше сил. Это самое огромное достижение в моей карьере, и большой день для голландского велоспорта. Впервые в истории голландец выиграл Джиро д’Италия. Я так счастлив, что стал частью этого особенного дня.

Сначала я видел, что я на 2 секунды быстрее, потом на 6 секунд. Вторую часть дистанции я проехал очень быстро, но когда увидел, как едет её Том, и как часы отсчитывают секунды, то больше не смог смотреть на экран. Я кричал. Эмоции переполняли.

Я люблю Италию, люблю Джиро, я проехал 6 выпусков итальянского Гран-тура, и даже был «Малья Нера» (Maglia Nera – майка гонщика, занявшего последнее место в общем зачёте). Но я не специалист в том, чтобы финишировать последним на Джиро д’Италия.

В прошлом я также занимал 5-е место в разделке. Сегодня я перебирал в голове список пяти человек, которые могли бы выиграть у меня. Трое из них стартовали по времени недалеко от меня, и они проехали медленнее. Я думал, что, возможно, меня опередит Боб Юнгельс, но главным соперником был Том Дюмулин. Теперь я знаю, что такое ждать на месте гонщика, идущего на первой позиции. У меня кипела кровь. Разочарование от проигрыша в самом конце гонки было бы сильным, но радость от победы ещё сильнее.

Я знаком с Томом шесть лет. Мы живём рядом, в 10 км друг от друга, я в Велдвезельте (в Бельгии) как раз через границу. Между нами нет соперничества.

6 недель назад я стал отцом, и своего сына Брама видел только две недели, после чего отправился на Джиро д’Италия. Но я нашёл маленькую розовую майку и отправил ему домой. Прошлым вечером я отправил фотографию моего сына, одетого в розовое, Тому, и сказал, что у меня дома за него болеют. Он получил тысячи сообщений, но мне ответил мгновенно, сказав, что надеется увидеть меня завтра на подиуме. Я благодарен, что он помнил о моём небольшом кусочке праздничного пирога.

Он прогрессировал как горняк, это огромное достижение – от специалиста разделки до победителя Гран-тура. Он провёл потрясающую работу».