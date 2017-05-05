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Йос ван Эмден - победитель 21-го этапа Джиро д'Италия-2017

Первая победа Йоса ван Эмдена на этапе Гран-тура

 

  Йос ван Эмден (Jos van Emden) стал победителем финального, 21-го этапа, юбилейного 100-го выпуска Джиро д’Италия.  32-летний голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo проехал дистанцию индивидуальной гонки на время протяжённостью 29,3 км за 33 минуты 8 секунд со средней скоростью 53,058 км/ч.

  Он был лидером на всех промежуточных отсечках, но заключительный отрезок быстрее всех проехал  Джоуи Росскопф (Joey Rosskopf ) из команды BMC, опередивший Ван Эмдена на этом участке на 3 секунды.

 

  Ближайшим соперником Йоса ван Эмдена на 21-м этапе стал его соотечественник, победитель Джиро д’Италия-2017, действующий чемпион Нидерландов в индивидуальной гонке на время Том Дюмулин (Sunweb), уступивший ему на дистанции разделки 15  секунд. Тройку лучших на заключительном этапе Джиро д’Италия-2017 замкнул итальянский гонщик команды BMC, действующий чемпион Италии в гонке с раздельным стартом, Мануэль Квинцато, уступивший Ван Эмдену 27 секунд.

 

Это первая победа Йоса ван Эмдена на этапе Гран-тура.

 

 

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Йос ван Эмден: «Я так счастлив, у меня столько эмоций. Я так много раз финишировал вторым, сегодня великолепный день для голландского велоспорта. Выиграл Том, и я выиграл, наконец.

 

  Победа в общем зачёте намного значительнее, но для меня очень важна победа на этапе Джиро д’Италия. В прошлом году я боролся за розовую майку, когда гонка стартовала в Нидерландах, и тогда мне не повезло. Если бы я не упал, то был бы на 4-м или 5-м месте.

 

  На этот раз у меня в ногах было больше сил. Это самое огромное достижение в моей карьере, и большой день для голландского велоспорта. Впервые в истории голландец выиграл Джиро д’Италия. Я так счастлив, что стал частью этого особенного дня.

 

  Сначала я видел, что я на 2 секунды быстрее, потом на 6 секунд. Вторую часть дистанции я проехал очень быстро, но когда увидел, как едет её Том, и как часы отсчитывают секунды, то больше не смог смотреть на экран. Я кричал. Эмоции переполняли.

 

  Я люблю Италию, люблю Джиро, я проехал 6 выпусков итальянского Гран-тура, и даже был «Малья Нера» (Maglia Nera – майка гонщика, занявшего последнее место в общем зачёте). Но я не специалист в том, чтобы финишировать последним на Джиро д’Италия.

 

  В прошлом я также занимал 5-е место в разделке. Сегодня я перебирал в голове список пяти человек, которые могли бы выиграть у меня. Трое из них стартовали по времени недалеко от меня, и они проехали медленнее. Я думал, что, возможно, меня опередит Боб Юнгельс, но главным соперником был Том Дюмулин. Теперь я знаю, что такое ждать на месте гонщика, идущего на первой позиции. У меня кипела кровь. Разочарование от проигрыша в самом конце гонки было бы сильным, но радость от победы ещё сильнее.

 

  Я знаком с Томом шесть лет. Мы живём рядом, в 10 км друг от друга, я в Велдвезельте (в Бельгии) как раз через границу. Между нами нет соперничества.

 

  6 недель назад я стал отцом, и своего сына Брама видел только две недели, после чего отправился на Джиро д’Италия. Но я нашёл маленькую розовую майку и отправил ему домой. Прошлым вечером я отправил фотографию моего сына, одетого в розовое, Тому, и сказал, что у меня дома за него болеют. Он получил тысячи сообщений, но мне ответил мгновенно, сказав, что надеется увидеть меня завтра на подиуме. Я благодарен, что он помнил о моём небольшом кусочке праздничного пирога.

 

  Он прогрессировал как горняк, это огромное достижение – от специалиста разделки до победителя Гран-тура. Он провёл потрясающую работу».

 

Результаты 21-го этапа Джиро д'Италия-2017

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Теги к статье: Jos van Emden Йос Ван Эмден Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2017 Giro d'Italia Гран-тур ITT разделка индивидуальная гонка на время

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Belgium Tour

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    EL-Fenomeno-Фото

    Молодцы все, и подиумщики (кто бы там что не говорил о Нибали и Кинтане), и обладатели наградных/призовых маек, и другите велогонщиики (ака Хирт, Ланда, Конрад, Райшенбах, Гешке, Поланц, Луис Леон...и конечно Гавирия, который перетерпел Альпы 3-й недели и взял свою заслуженную малью чикламино). Все кто доехал этот марафон - все герои, даже Дж.Фоци, который проиграл в итоге ТД 5 часов и 48 минту (целый тяжелый и полноценный горный этап).

    Больше 90 часов в седле за 3 недели, красивая борьба, крутейшая интрига - спасибо профикам за это (и Евроспорту в т.ч)

    Цитата: Salamandra
    А объясните мне, пожалуйста, почему Бора на подиуме? За что они получают призы?

    Спец.приз Fair Play этой Джиро получила команда Bora-Hansgrohe (20 очков в этой номинации)
     

  • EL-Fenomeno
    Том Дюмулин – первый голландец ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот, теперь и Голландия имеет этакой хет-трик с победами на всех гранд-турах. И хочу сказать, что эти две инд.разделки очень помогли ТД для генерала, именно ПОМОГЛИ, а не спасли.

    Кстати, кто знает, а почему в Тома на велосипеде был заклеен номер во время ITT?

    P.S.

    "наградные" девушки Джиро очень симпатичные angel 

  • neverest
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    neverest-Фото
    Если бы не было той прогулки в кусты на 2 мин+, то Дюма и с одной разделкой уже вёз бы записным горнякам минуту с лишним.
    А вместо второй разделки могли поставить и "этап дружбы" на последний день.
  • Salamandra
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    Salamandra-Фото

    А объясните мне, пожалуйста, почему Бора на подиуме? За что они получают призы?

  • EL-Fenomeno
    Павел Брутт – самый активный г ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    610 км. в отрывах на этой Джиро; для сравнения, второе место албанец Жупа - 404 км.

    Помимо этого российский велогонщик занял второе место в зачете промежуточных финишей

    Уступил Д.Теклехаманоту всего 1 очко (55 против 54)

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    Гонщик-Фото

    Цитата: ezhachok
    Цитата: GTX
    Кто говорил о дубле?
       
    Кинтана говорил...сказал что цель - Тур, но постарается выиграть и Джиро.
    Думаю, потому так и вел гонку. Почти получилось.
    https://velolive.com/velo_race/giro/13416-nairo-quintana-v-2017-godu-poed
    et-giro-ditalia-i-tour-de-france.html
    что значит так , одной ногой думал выиграть ? Просто получилось банально , хочется но не можется .

  • Boris
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    Boris-Фото

    Том - заслуженный успех.
    Удивил Гавирия, достойный соперник признанным мастерам спринта.
    Порадовал Ильнур. Ну, за него уже все написали )))
    Откровенно разочаровал Кинтана. Уже довольно долго казалось, что это следствие стратегии Мувиков с двумя капитанами, но теперь наблюдаю отсутствие психологии лиднра.
    Нибали по прежнему силен, но команда ...

     

    Спасибо всем присутствовавшим за интересные и временами острые комментарии, они прекрасно дополняли картину гонки :-) 

    И снова персональное спесабо VeloVelo за прекрасные текстовые трансляции этапов. Возможности смотреть все - нет, да и СК местами раздражает :-)

    Всем удачи!

  • Ayrton
    Наиро Кинтана, Том Дюмулин, Ви ... (29)
    Ayrton-Фото
    Если не толстый и не мачо -тогда в дилетанты )))
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    EL-Fenomeno-Фото

    Голландия - ТРИУМФ: этап+генерал; так что не только футболом и конькобежным спортом теперь будут гордиться в королевстве Нидерландов. holl

    Это были замечательные 3 недели баталий и борьбы, а кто не согласен, то НЕ болельщик и НЕ любитель шоссейного велоспорта.

    Цитата: ungvar
    Горняки придумают меньше 70 км ITT.

    Скорее орги горнякам сами что-то придумают в будущем в этом роде)) а если серьезно, то считаю логычным было бы оставить 2 разделки на ГТ, но одну сделать горную километров на 15-20 (аля на Монте-Граппа прошлогодней Джиро), ну а другую столообразную, этак на 40-45 км.

    Цитата: tim147
    Всем спасибо и желаю такой же интриги на ТдФ!

    Да все мы желаем такого же, но кто удержит ФРУМИя и его СКАЙ !?

  • Olivia Nibali
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    Olivia Nibali-Фото
    СК верно подметил, юбилейная Джиро раздает долги, а ещё открыла молодые таланты! Ну а Том показал себя как настоящий ЧЕМПИОН и ЧЕЛОВЕК с большой буквы. С окончанием веломарафона всех!

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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