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Якоб Фульсанг ставит целью Джиро д’Италия и Олимпийские игры-2020

Якоб Фульсанг нацелен бороться за общий зачёт на Джиро д’Италия-2020

 

 

  Серебряный призёр групповой гонки Олимпиады-2016, победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2019 Якоб Фульсанг в 2020 году ставит целью Арденнские классики, Джиро д’Италия и Олимпийских играх-2020. В его планах также участие в Тур де Франс, которое должно стать подготовкой к групповой гонке Олимпийских игр в Токио.  Об этом 34-летний датский велогонщик команды Astana рассказал в интервью телеканалу TV2 Sport.

 

Photo credit: © Getty Images

 

  Якоб Фульсанг: «Я всё ещё не отказался от попытки побороться за генеральную классификацию на Тур де Франс несмотря на то, что последние пару лет Тур проходил у меня не слишком хорошо. Но я считаю, что мне надо попробовать что-то новое. И посмотреть, что я смогу сделать на Джиро д’Италия-2020 – хорошая идея.

 

  На данный момент есть вероятность, что я поеду Тур де Франс и буду там помогать Мигелю Лопесу. Но пока что это не точно, а больше в качестве размышлений по поводу маршрута Джиро д’Италия, который должен подойти мне больше. А Тур де Франс выглядит более подходящим Лопесу.

 

Было бы сложно бороться за общий зачёт на Туре и остаться достаточно свежим к групповой гонке на Олимпиаде-2020».  

 

  В 2016 году Якоб Фульсанг перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро-2016 проехал Тур де Франс в качестве помощника Фабио Ару, а затем завоевал серебро на Олимпиаде:  «В прошлый раз это отлично сработало, так что в каком-то смысле вопрос в том, чтобы воссоздать то, что получилось потом».

 

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гран-тур Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры Токио-2020

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Комментарии

  • Astanaforever
    Даниэле Беннати завершает карь ... (2)
    Astanaforever-Фото
    52 победы, это говорит о его таланте.
  • Student
    Спортивный директор команды Ju ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))

    Если бы было иначе, спортдир во всеуслышание не заявлял бы. Вообще на западе не принято прибедняться, тем более перед теми, кто знает правду. 
    Сколько всего команд в волдтуре?

    Он же написал, вторые с конца))) Команд в сезоне 2019 было 18, так что все сходится. Или мы то-то упустили?)))
    Нет не упустил, но и намёк не понял...

    В данном случае ни на что не намекал, сам немного засомневался, вот и написал.
    Нет намекал я, не может команда с бюджетом вторым с конца показывать такие результаты, не знаю не одного примера, когда гонщик отказывался получать больше, чтобы остаться в "родной" команде.
  • Mima
    Даниэле Беннати завершает карь ... (2)
    Mima-Фото
    Удачи дальнейшей жизни! Здоровья и радости в семье и с друзьями.
  • Vadik22
    Трансферные новости пелотона-2 ... (65)
    Vadik22-Фото

    Странно, что Поллита еще никто не подписал. Это огромное усиление северных классик

     

  • Серафим
    Алессандро де Марки едва избеж ... (7)
    Серафим-Фото
    Ну, без этого правила у нас вообще не выжить. Причем это и автоводителей касается.
  • jerzyk
    Квоты на участие в соревновани ... (17)
    jerzyk-Фото

    Слава Богу, ОИ не завтра! :)

  • Yuriy 17
    Ригоберто Уран вернулся на вел ... (1)
    Yuriy 17-Фото

     

     

  • Cyrill
    Алессандро де Марки едва избеж ... (7)
    Cyrill-Фото

    Ситуация у Алессандро конечно не простая, но в России всё немного жестче ... А как насчёт пятитонного грузовика на скорости 60 км/ч на расстоянии чуть более локтя ??? А как насчёт просто счастливой случайности и силы рук, что не "втянуло" под прицеп длинющей фуры на скорости 60+ на мокрой дороге ... Но, если кроме шуток, да, проблема есть и она более чем серьёзна ...

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (65)
    levonardo-Фото
    Наварро и Бирманс на год в ICA.
  • Ice
    Спортивный директор команды Ju ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))

    Если бы было иначе, спортдир во всеуслышание не заявлял бы. Вообще на западе не принято прибедняться, тем более перед теми, кто знает правду. 
    Сколько всего команд в волдтуре?

    Он же написал, вторые с конца))) Команд в сезоне 2019 было 18, так что все сходится. Или мы то-то упустили?)))
    Нет не упустил, но и намёк не понял...

    В данном случае ни на что не намекал, сам немного засомневался, вот и написал.

Страницы истории велоспорта

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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