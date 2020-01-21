Якоб Фульсанг ставит целью Джиро д’Италия и Олимпийские игры-2020

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 00:13
Якоб Фульсанг нацелен бороться за общий зачёт на Джиро д’Италия-2020
Серебряный призёр групповой гонки Олимпиады-2016, победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2019 Якоб Фульсанг в 2020 году ставит целью Арденнские классики, Джиро д’Италия и Олимпийских играх-2020. В его планах также участие в Тур де Франс, которое должно стать подготовкой к групповой гонке Олимпийских игр в Токио. Об этом 34-летний датский велогонщик команды Astana рассказал в интервью телеканалу TV2 Sport.
Photo credit: © Getty Images
Якоб Фульсанг: «Я всё ещё не отказался от попытки побороться за генеральную классификацию на Тур де Франс несмотря на то, что последние пару лет Тур проходил у меня не слишком хорошо. Но я считаю, что мне надо попробовать что-то новое. И посмотреть, что я смогу сделать на Джиро д’Италия-2020 – хорошая идея.
На данный момент есть вероятность, что я поеду Тур де Франс и буду там помогать Мигелю Лопесу. Но пока что это не точно, а больше в качестве размышлений по поводу маршрута Джиро д’Италия, который должен подойти мне больше. А Тур де Франс выглядит более подходящим Лопесу.
Было бы сложно бороться за общий зачёт на Туре и остаться достаточно свежим к групповой гонке на Олимпиаде-2020».
В 2016 году Якоб Фульсанг перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро-2016 проехал Тур де Франс в качестве помощника Фабио Ару, а затем завоевал серебро на Олимпиаде: «В прошлый раз это отлично сработало, так что в каком-то смысле вопрос в том, чтобы воссоздать то, что получилось потом».
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