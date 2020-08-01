- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 16:49
Джиро д’Италия 2020: лучшие коэффициенты букмекеров, ставки и фавориты
Велосезон 2020 был прерван из-за пандемии коронавируса, а все гонки перенесены. Многодневка «Джиро д’Италия» всегда стояла первой в календаре Гранд-тура, но в этом году она пройдет позже и чемпионата мира (20 сентября), и «Тур де Франс» (29 августа).
Старт «Джиро д’Италия» в этом году запланирован на 3 октября 2020, а финиш – на 25 октября. Некоторые букмекерские конторы уже принимают ставки на эту велогонку.
Виды ставок на велогонку «Джиро д’Италия»
Ставки на велоспорт имеют свою специфику и отличаются от ставок на другие виды спорта. Вот самые популярные из них:
- ставка на победителя этапа;
- ставка на победителя всей велогонки;
- ставка на попадание в призы;
- дуэль гонщиков или «кто выше» (нужно выбрать двух спортсменов и поставить на того из них, кто по вашему мнению придет к финишу быстрее).
Ставка «кто выше» особенно захватывает при игре в «лайв». Можно следить за тем как разворачиваются события на этапе и ловить на этом свой шанс.
Коэффициенты на «Джиро д’Италия» всегда очень высокие, потому что предсказать заранее фаворита здесь невероятно сложно. Каждый этап приносит свои сюрпризы и влияет на окончательный результат. Чтоб вы понимали, в предыдущий раз гонщику удалось победить в двух генеральных классификациях подряд – только в 1992/1993 году, сделал это легендарный Мигель Индурайн.
На что следует обратить внимание перед тем, как сделать ставку
Так же как и в других видах спорта, здесь нужно посмотреть предыдущие результаты спортсмена, его позицию в рейтинге и как он готовился к конкретной велогонке. Были ли у него травмы, сложности с тренировочным лагерем, какие-то другие моменты, влияющие на подготовку.
Очень важный момент – команда, за которую выступает гонщик. Опытные и классные партнеры в многодневке – это больше половины успеха.
Рельеф трассы – кто-то из спортсменов хорошо себя чувствует на горных этапах, а кто-то – на равнинных. Также очень сильно влияет и погода – если идет дождь, то итоги этапа будут еще более непредсказуемыми.
Очень важно выбрать надежную букмекерскую контору с наиболее выгодными коэффициентами, хорошими отзывами от игроков и привлекательным бонусом для новых клиентов.
Букмекерские конторы, которые уже предложили линию на «Джиро д’Италия»
БК «Марафон», ставка на победителя:
- Ричард Карапаз, ДА – 3,00, НЕТ – 1,34
- Винченцо Нибали, ДА – 4,50, НЕТ – 1,16
- Ремко Эвенепул, ДА – 5,00, НЕТ – 1,13
- Саймон Йейтс, ДА – 5,00, НЕТ – 1,13
- Якоб Фуглсанг, ДА – 6,50, НЕТ – 1,08.
В рейтинге букмекеров БК «Марафон» занимает 4 строчку и имеет оценку 79/100 (на основе почти 1800 отзывов от игроков).
БК «Олимп», ставка на победителя:
- Карапаз Р. – 3,05
- Нибали В. – 4,20
- Эвенепул Р. – 4,65
- Йейтс С. – 4,75
БК «Олимп» занимает 5 строчку и имеет оценку 77/100 (на основе 2350 отзывов).
«Джиро д’Италия» – вторая по популярности веломногодневка в мире, после «Тур де Франс». Первая гонка состоялась в 1909 году, а прошлогодний победитель – Ричард Карапаз (Эквадор). Из российских гонщиков гонку выигрывали Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009). Старт престижной веломногодневки запланирован на 3 октября 2020 года.
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