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Джиро д’Италия 2020: лучшие коэффициенты букмекеров, ставки и фавориты

Джиро д’Италия 2020: лучшие коэффициенты букмекеров, ставки и фавориты

 

 

Джиро д’Италия 2020: лучшие коэффициенты букмекеров, ставки и фавориты

 

  Велосезон 2020 был прерван из-за пандемии коронавируса, а все гонки перенесены. Многодневка «Джиро д’Италия» всегда стояла первой в календаре Гранд-тура, но в этом году она пройдет позже и чемпионата мира (20 сентября), и «Тур де Франс» (29 августа).

 

  Старт «Джиро д’Италия» в этом году запланирован на 3 октября 2020, а финиш – на 25 октября. Некоторые букмекерские конторы уже принимают ставки на эту велогонку.

 

 

Виды ставок на велогонку «Джиро д’Италия»

 

Джиро д’Италия 2020: лучшие коэффициенты букмекеров, ставки и фавориты

 

 

Ставки на велоспорт имеют свою специфику и отличаются от ставок на другие виды спорта. Вот самые популярные из них:

 

- ставка на победителя этапа;

- ставка на победителя всей велогонки;

- ставка на попадание в призы;

- дуэль гонщиков или «кто выше» (нужно выбрать двух спортсменов и поставить на того из них, кто по вашему мнению придет к финишу быстрее).

 

  Ставка «кто выше» особенно захватывает при игре в «лайв». Можно следить за тем как разворачиваются события на этапе и ловить на этом свой шанс.

 

 Коэффициенты на «Джиро д’Италия» всегда очень высокие, потому что предсказать заранее фаворита здесь невероятно сложно. Каждый этап приносит свои сюрпризы и влияет на окончательный результат. Чтоб вы понимали, в предыдущий раз гонщику удалось победить в двух генеральных классификациях подряд  – только в 1992/1993 году, сделал это легендарный Мигель Индурайн.

 

 

На что следует обратить внимание перед тем, как сделать ставку

 

 

  Так же как и в других видах спорта, здесь нужно посмотреть предыдущие результаты спортсмена, его позицию в рейтинге и как он готовился к конкретной велогонке. Были ли у него травмы, сложности с тренировочным лагерем, какие-то другие моменты, влияющие на подготовку.

 

Очень важный момент – команда, за которую выступает гонщик. Опытные и классные партнеры в многодневке – это больше половины успеха.

 

Рельеф трассы  – кто-то из спортсменов хорошо себя чувствует на горных этапах, а кто-то – на равнинных. Также очень сильно влияет и погода – если идет дождь, то итоги этапа будут еще более непредсказуемыми.

 

Очень важно выбрать надежную букмекерскую контору с наиболее выгодными коэффициентами, хорошими отзывами от игроков и привлекательным бонусом для новых клиентов.

 

Букмекерские конторы, которые уже предложили линию на «Джиро д’Италия»

 

 

БК «Марафон», ставка на победителя:

 

- Ричард Карапаз, ДА – 3,00, НЕТ – 1,34

- Винченцо Нибали, ДА – 4,50, НЕТ – 1,16

- Ремко Эвенепул, ДА – 5,00, НЕТ – 1,13

- Саймон Йейтс, ДА – 5,00, НЕТ – 1,13

- Якоб Фуглсанг, ДА – 6,50, НЕТ – 1,08.

 

В рейтинге букмекеров БК «Марафон» занимает 4 строчку и имеет оценку 79/100 (на основе почти 1800 отзывов от игроков).

 

БК «Олимп», ставка на победителя:

 

- Карапаз Р. – 3,05

- Нибали В. – 4,20

- Эвенепул Р. – 4,65

- Йейтс С. – 4,75

 

БК «Олимп» занимает 5 строчку и имеет оценку 77/100 (на основе 2350 отзывов).

 

  «Джиро д’Италия» – вторая по популярности веломногодневка в мире, после «Тур де Франс». Первая гонка состоялась в 1909 году, а прошлогодний победитель – Ричард Карапаз (Эквадор). Из российских гонщиков гонку выигрывали Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009). Старт престижной веломногодневки запланирован на 3 октября 2020 года.

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гранд-тур

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Earl57
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (22)
    Earl57-Фото

    Цитата: Earl57
    Данбар у них есть из горняков. Еще испанец Родригес. Он совсем молодой, всего 19 лет.
    Вчера на виртуальном Мон-Ванту Данбар очень был заметен. Но до Вудса и Поццовиво не дотянулся.
    У Вудса в марте на ПН был перелом бедра. Думали, что в этом году он уже не вернется в гонки. А тут ему реальное сопротивление только Поццо смог оказать, который немного отстал только за З км до финиша. Какая страшная авария в прошлом году, живого места не было. А сейчас молодые его догнать не могли. Барде от стыда сгорал, просил убрать камеру. Алафилип бросил на середине дистанции. Впрочем, Мон-Ванту ему совсем не подходит, ни в каком виде.

    Слона то я и позабыла)) А тут фото с прошлогодней Вуэльты Бургоса увидела и вспомнила.

    Как чистый горняк Соса превосходит Берналя и Карапаса. Но разделка никакая, поэтому генеральщиком на ГТ он не станет.

  • paindoc
    Протоколы UCI по проведению ве ... (2)
    paindoc-Фото

    Мда, потусоваться с гонцами не получится скорее всего.

    Жаль.... Главное чтобы все были здоровы.

  • Camel
    Протоколы UCI по проведению ве ... (2)
    Camel-Фото

    Судя по тому, что Кинтана приехал в двойном скафандре, приобретённом на складе списанных в утиль воздушно-космическими войсками тренировочных костюмов, велогонки будут проводиться в намордниках. А это, в свою очередь, добавляет интриги.

  • EL-Fenomeno
    Колумбийские велогонщики верну ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Инэосовские эквадорцы (Карапаз + Наварез) тоже уже прилетели чартером из Кито в Мадрид и отправились в Андорру для "аклиматизации", так сказать, и горных подготовок к будущим гонкам.

  • Ice
    Колумбийские велогонщики верну ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Гран туры покажут - кто из южноамериканцев может заставить себя качественно тренироваться самостоятельно 

    Во-во, раньше с этим беда бедовая была. Как бы сейчас не оказалось, что языком они сильны, а по факту профилонили пару месяцев. Лично у меня не вызыват вопросов разве что Кинтана, этот индеец точно тренировался, форма, наверное, огонь, не зря пару масок и щиток надел - боится, что труды даром пропадут)

  • Ice
    Ники Терпстра вернулся на вело ... (2)
    Ice-Фото

    Безумец от велоспорта, в хорошем смысле этого слова. Таких сейчас очень мало, возвращайтся, Ники!

  • Ice
    Эган Берналь: «В велоспорте не ... (16)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Ice
    Вот интересно... Многие так уверенно заявляют, что Берналь сильнее Фрума в абсолюте, даже когда Крис был на пике. Откуда такие данные? Колумбиец слишком мало показал для таких выводов пока. По большому счету, все зависит от формы Фрума в конечном итоге, и если он ее таки набрал, то разобрать зеленого Берналя сможет без проблем за счет искушенности и огромного опыта. Да и Томаса, в принципе, есть должок перед шкипером))) А вот Берналю он ничего не должен, этот момент может оказаться основоопределяющим)))

    Логика у вас действительно интересная. Берналь мало что показал с начала сезона - это ему в минус. Фрум ничего не показал, хотя участвовал в нескольких гонках (как реальной на Туре ОАЭ, так в некоторых виртуальных) - это нормально и ничего не значит. Он же к Туру готовится. Так и Берналь к Туру готовится, почему он не может это делать так же, как делает Фрум?
    Если смотреть только реальные гонки, то у Фрума 5 гоночных дней, у Берналя 8. При этом Берналь занял 3-е место как на разделке, так и в групповой гонке чемпионата Колумбии. И 4-е место на Туре Колумбии в феврале. У Фрума же 71-е место в ГК Тура ОАЭ. Самый высокий результат на этапе - 59-е место. Его обгоняли все кому не лень...
     
    Отльга, тут где-то писали, что Берналь сильнее Фрума, если сравнивать кондиции Криса в его лучшие годы, что мне показалось странным. А что касается начала сезона - Я на него даже не смотрел, тогда шкипер еще не отошел от травмы точно. Вопрос в том, насколько он готов сейчас, но ответа, к сожалению, нет. Как и о готовности Берналя.

  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь: «В велоспорте не ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    все верно, осталось только узнать в августе/сентябре кто это 3-е "слабое звено" в команде))

    сДелаем ставки? wink

  • Yuriy 17
    Колумбийские велогонщики верну ... (7)
    Yuriy 17-Фото

    Гран туры покажут - кто из южноамериканцев может заставить себя качественно тренироваться самостоятельно 

  • Shalam s Urala
    Колумбийские велогонщики верну ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    молодцы, мощный десант

     

    ps

    только Сантьяго Ботеро уже давненько своё отгонял. вместо него Сантьяго Буитраго

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