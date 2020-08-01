Джиро д’Италия 2020: лучшие коэффициенты букмекеров, ставки и фавориты

Earl57

Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (22) Цитата: Earl57 Данбар у них есть из горняков. Еще испанец Родригес. Он совсем молодой, всего 19 лет.

Вчера на виртуальном Мон-Ванту Данбар очень был заметен. Но до Вудса и Поццовиво не дотянулся.

У Вудса в марте на ПН был перелом бедра. Думали, что в этом году он уже не вернется в гонки. А тут ему реальное сопротивление только Поццо смог оказать, который немного отстал только за З км до финиша. Какая страшная авария в прошлом году, живого места не было. А сейчас молодые его догнать не могли. Барде от стыда сгорал, просил убрать камеру. Алафилип бросил на середине дистанции. Впрочем, Мон-Ванту ему совсем не подходит, ни в каком виде.

Слона то я и позабыла)) А тут фото с прошлогодней Вуэльты Бургоса увидела и вспомнила. Как чистый горняк Соса превосходит Берналя и Карапаса. Но разделка никакая, поэтому генеральщиком на ГТ он не станет.

paindoc

Протоколы UCI по проведению ве ... (2) Мда, потусоваться с гонцами не получится скорее всего. Жаль.... Главное чтобы все были здоровы.

Camel

Протоколы UCI по проведению ве ... (2) Судя по тому, что Кинтана приехал в двойном скафандре, приобретённом на складе списанных в утиль воздушно-космическими войсками тренировочных костюмов, велогонки будут проводиться в намордниках. А это, в свою очередь, добавляет интриги.

EL-Fenomeno

Колумбийские велогонщики верну ... (7) Инэосовские эквадорцы (Карапаз + Наварез) тоже уже прилетели чартером из Кито в Мадрид и отправились в Андорру для "аклиматизации", так сказать, и горных подготовок к будущим гонкам.

Ice

Колумбийские велогонщики верну ... (7) Цитата: Yuriy 17 Гран туры покажут - кто из южноамериканцев может заставить себя качественно тренироваться самостоятельно

Во-во, раньше с этим беда бедовая была. Как бы сейчас не оказалось, что языком они сильны, а по факту профилонили пару месяцев. Лично у меня не вызыват вопросов разве что Кинтана, этот индеец точно тренировался, форма, наверное, огонь, не зря пару масок и щиток надел - боится, что труды даром пропадут)

Ice

Ники Терпстра вернулся на вело ... (2) Безумец от велоспорта, в хорошем смысле этого слова. Таких сейчас очень мало, возвращайтся, Ники!

Ice

Эган Берналь: «В велоспорте не ... (16) Цитата: Earl57 Цитата: Ice Вот интересно... Многие так уверенно заявляют, что Берналь сильнее Фрума в абсолюте, даже когда Крис был на пике. Откуда такие данные? Колумбиец слишком мало показал для таких выводов пока. По большому счету, все зависит от формы Фрума в конечном итоге, и если он ее таки набрал, то разобрать зеленого Берналя сможет без проблем за счет искушенности и огромного опыта. Да и Томаса, в принципе, есть должок перед шкипером))) А вот Берналю он ничего не должен, этот момент может оказаться основоопределяющим)))



Логика у вас действительно интересная. Берналь мало что показал с начала сезона - это ему в минус. Фрум ничего не показал, хотя участвовал в нескольких гонках (как реальной на Туре ОАЭ, так в некоторых виртуальных) - это нормально и ничего не значит. Он же к Туру готовится. Так и Берналь к Туру готовится, почему он не может это делать так же, как делает Фрум?

Если смотреть только реальные гонки, то у Фрума 5 гоночных дней, у Берналя 8. При этом Берналь занял 3-е место как на разделке, так и в групповой гонке чемпионата Колумбии. И 4-е место на Туре Колумбии в феврале. У Фрума же 71-е место в ГК Тура ОАЭ. Самый высокий результат на этапе - 59-е место. Его обгоняли все кому не лень...



Логика у вас действительно интересная. Берналь мало что показал с начала сезона - это ему в минус. Фрум ничего не показал, хотя участвовал в нескольких гонках (как реальной на Туре ОАЭ, так в некоторых виртуальных) - это нормально и ничего не значит. Он же к Туру готовится. Так и Берналь к Туру готовится, почему он не может это делать так же, как делает Фрум?Если смотреть только реальные гонки, то у Фрума 5 гоночных дней, у Берналя 8. При этом Берналь занял 3-е место как на разделке, так и в групповой гонке чемпионата Колумбии. И 4-е место на Туре Колумбии в феврале. У Фрума же 71-е место в ГК Тура ОАЭ. Самый высокий результат на этапе - 59-е место. Его обгоняли все кому не лень... Отльга, тут где-то писали, что Берналь сильнее Фрума, если сравнивать кондиции Криса в его лучшие годы, что мне показалось странным. А что касается начала сезона - Я на него даже не смотрел, тогда шкипер еще не отошел от травмы точно. Вопрос в том, насколько он готов сейчас, но ответа, к сожалению, нет. Как и о готовности Берналя.

EL-Fenomeno

Эган Берналь: «В велоспорте не ... (16) все верно, осталось только узнать в августе/сентябре кто это 3-е "слабое звено" в команде)) сДелаем ставки?

Yuriy 17

Колумбийские велогонщики верну ... (7) Гран туры покажут - кто из южноамериканцев может заставить себя качественно тренироваться самостоятельно

Shalam s Urala

Колумбийские велогонщики верну ... (7) молодцы, мощный десант ps только Сантьяго Ботеро уже давненько своё отгонял. вместо него Сантьяго Буитраго