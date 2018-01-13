Фабио Ару примет участие в Джиро д'Италия-2018

Фабио Ару готовится к старту на Джиро д’Италия-2018

Фабио Ару в следующем сезоне ставит целью Джиро д’Италия-2018. В 2014 и 2015 году Фабио Ару становился призёром итальянского Гран-тура, а последние два года пропускал его, концентрируясь на Тур де Франс. Сейчас 27-летний итальянский гонщик, который начинает сезон в новой для себя команде UAE Team Emirates, наслаждается рождественскими и новогодними каникулами, но это лишь короткий перерыв в уже начавшейся работе, в январе он поедет в тренировочный лагерь на высоте, о чём рассказал в интервью Gazzetta dello Sport.

Фабио Ару: «Я приступил к тренировкам 10 ноября, у меня был месяц отдыха после участия в Ломбардии. Работал со средней нагрузкой, за неделю крутил педали около 25 часов. В канун Рождества проехал «Джиро дель Сестриере», шесть часов, 180 км на высоте 2200 м. Учитывая время года, это было немного рискованно, но красиво.

23 – 25 декабря я был в Пьемонте, дома у моей девушки Валентины. В праздники кулинарных искушений избегаю, но не совсем. Могу пропустить завтрак и ужин, но пообедать. Ел томини и перец с «банья кауда» (блюдо, популярное в Пьемонте, из чеснока, анчоусов, оливкового и сливочного масла, похожее на фондю), а также панеттоне. А когда же это есть, если не сейчас. Мы спортсмены, но мы тоже люди.

В среду поеду на неделю домой, в Сардинию. Потом придётся приспосабливаться к работе в соответствии с погодой.

С 20 января я проведу пару недель на Тейде (Тенерифе). Впервые я буду там в это время сезона. После поеду Тиррено-Адриатико, возможно, перед Джиро д’Италия-2018 приму участие и в Льеж-Бастонь-Льеж. Остальная программа ещё не определена.

Первого января увижу свою майку чемпиона Италии. Думаю, она будет похожа на ту, что носил Нибали, когда выступал за команду Astana, с горизонтальными полосками триколора. Наверняка, майка будет красивой».