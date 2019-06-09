Винченцо Нибали: «Не жалею о том, как выступил на Джиро д’Италия-2019»

Винченцо Нибали не смог отыграть время у Ричарда Карапаса на 20-м этапе Джиро д’Италия-2019

Двукратному победителю Джиро д’Италия, 34-летнему итальянскому гонщику команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали не удалось приблизиться к обладателю розовой майки Ричарду Карапасу (Movistar) на 20-м и финальном горном этапе Джиро д’Италия-2019. Нибали финишировал с одним временем с эквадорским гонщиком и перед финальной индивидуальной гонкой на время проигрывает ему в генеральной классификации 1:54.

Но после финиша 20-го этапа Винченцо Нибали сказал, что не разочарован своим выступлением на Джиро д’Италия-2019.

Винченцо Нибали: «Было нелегко уехать, потому что розовая майка и его команда всё время держали гонку под контролем, задали тяжёлый высокий темп на двух первых подъёмах. Movistar – мощная команда, у них впереди в финале оставалось четыре гонщика. Мало что можно сделать, когда команда так сильна.

В конце я несколько раз пытался атаковать, но Карапас показал, что заслуживает первое место.

У меня нет сожалений по поводу этой Джиро, каждый день я старался как можно лучше выступить в гонке, завтра надеюсь хорошо проехать разделку и подтвердить моё второе место. Я старался до конца, но добиться большего было трудно, потому что Карапас и Ланда очень сильны.

Последний подъём был трудным, после такого долгого тяжёлого дня и всей Джиро одна атака могла сделать большой просвет. Я попытался, но Карапас ответил. Он заслужил носить розовую майку.

Мне рассказали, что случилось с Мигелем Анхелем Лопесом. Я ещё раз хочу призвать фанатов уважать гонщиков. Приветствуйте гонщиков, но держитесь по обочинам дороги, не трогайте спортсменов, не толкайте их, чтобы такие серьёзные инциденты больше не повторились.

Посмотрим, что получится в финальной разделке. 17 км – это тяжело, но, думаю, на всех повлияет сегодняшний этап. Я надеялся выиграть Джиро д’Италия, но теперь не получится. Карпас на 90% победитель. Я поздравил его на финише, потому что уважаю то, как он выступает.

Я не очень разочарован своей Джиро. Если в разделке всё пройдёт гладко – я на подиуме. Сильных сожалений нет, потому что я больше ничего не мог сделать. Ехал так, как мог. Я боролся на протяжении всей гонки. Да, совершил несколько ошибок, но все мы люди, кто из нас в жизни не ошибался?

Кто в начале гонки мог подумать, что Карапас может победить? Он умно провёл гонку, и в какой-то степени удивил.

Люди говорят, что мы дали ему уехать. Но это неполная картина. В то время как биги следили друг за другом, он быстро сообразил и атаковал в нужный момент и правильным образом. У него шла нога, что позволило ему уехать и выиграть время.

Карапас сказал мне, что в детстве и юности он смотрел мои выступления по телевизору, восхищался мной. Я всё ещё выступаю, так что от его слов почувствовал себя немного старым. Но это не проблема.

Где-то 34 года может быть предельным возрастом. Но Фрум всего на 6 месяцев младше меня, и он всё ещё силён. Мы очень профессионально подходим к тренировкам, гонкам, к своей жизни. В этом разница».

Альберто Вольпи, спортивный директор: «Как и ожидалось, этап получился тяжёлым. Гонка сразу пошла на первом же подъёме, где Винченцо находился с лучшими. Он старался выиграть важные секунды у Приможа Роглича на предпоследнем подъёме. Винченцо снова продемонстрировал, что он всё ещё великий чемпион. Хочу поблагодарить всех его товарищей по команде за великолепную работу».