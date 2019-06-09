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Винченцо Нибали: «Не жалею о том, как выступил на Джиро д’Италия-2019»

Винченцо Нибали не смог отыграть время у Ричарда Карапаса на 20-м этапе Джиро д’Италия-2019

 

 

  Двукратному победителю Джиро д’Италия, 34-летнему итальянскому гонщику команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали не удалось приблизиться к обладателю розовой майки Ричарду Карапасу (Movistar) на 20-м и финальном горном этапе Джиро д’Италия-2019. Нибали финишировал с одним временем с эквадорским гонщиком и перед финальной индивидуальной гонкой на время проигрывает ему в генеральной классификации 1:54.

 

Но после финиша 20-го этапа Винченцо Нибали сказал, что не разочарован своим выступлением на Джиро д’Италия-2019.

 

 

  Винченцо Нибали: «Было нелегко уехать, потому что розовая майка и его команда всё время держали гонку под контролем, задали тяжёлый высокий темп на двух первых подъёмах. Movistar –  мощная команда, у них впереди в финале оставалось четыре гонщика. Мало что можно сделать, когда команда так сильна.

 

 В конце я несколько раз пытался атаковать, но Карапас показал, что заслуживает первое место.

 

  У меня нет сожалений по поводу этой Джиро, каждый день я старался как можно лучше выступить в гонке, завтра надеюсь хорошо проехать разделку и подтвердить моё второе место. Я старался до конца, но добиться большего было трудно, потому что Карапас и Ланда очень сильны.

 

  Последний подъём был трудным,  после такого долгого тяжёлого дня и всей Джиро одна атака могла сделать большой просвет. Я попытался, но Карапас ответил. Он заслужил носить розовую майку.

 

  Мне рассказали, что случилось с Мигелем Анхелем Лопесом. Я ещё раз хочу призвать фанатов уважать гонщиков. Приветствуйте гонщиков, но держитесь по обочинам дороги, не трогайте спортсменов, не толкайте их, чтобы такие серьёзные инциденты больше не повторились.

 

  Посмотрим, что получится в финальной разделке. 17 км – это тяжело, но, думаю, на всех повлияет сегодняшний этап. Я надеялся выиграть Джиро д’Италия, но теперь не получится. Карпас на 90% победитель. Я поздравил его на финише, потому что уважаю то, как он выступает.

 

  Я не очень разочарован своей Джиро. Если в разделке всё пройдёт гладко – я на подиуме. Сильных сожалений нет, потому  что я больше ничего не мог сделать. Ехал так, как мог. Я боролся на протяжении всей гонки. Да, совершил несколько ошибок, но все мы люди, кто из нас в жизни не ошибался?

 

  Кто в начале гонки мог подумать, что Карапас может победить? Он умно провёл гонку, и в какой-то степени удивил.

 

  Люди говорят, что мы дали ему уехать. Но это неполная картина. В то время как биги следили друг за другом, он быстро сообразил и атаковал в нужный момент и правильным образом. У него шла нога, что позволило ему уехать и выиграть время.

 

  Карапас сказал мне, что в детстве и юности он смотрел мои выступления по телевизору,  восхищался мной. Я всё ещё выступаю, так что от его слов почувствовал себя немного старым. Но это не проблема.

 

 Где-то 34 года может быть предельным возрастом. Но Фрум всего на 6 месяцев младше меня, и он всё ещё силён. Мы очень профессионально подходим к тренировкам, гонкам, к своей жизни. В этом разница».

 

  Альберто Вольпи, спортивный директор: «Как и ожидалось, этап получился тяжёлым. Гонка сразу пошла на первом же подъёме, где Винченцо находился с лучшими. Он  старался выиграть важные секунды у Приможа Роглича на предпоследнем подъёме. Винченцо снова продемонстрировал, что он всё ещё великий чемпион. Хочу поблагодарить всех его товарищей по команде за великолепную работу».

 

Результаты 20 этапа Джиро д’Италия-2019

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Теги к статье: Винченцо Нибали Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • close2you
    Жулиан Алафилипп продлил контр ... (1)
    close2you-Фото
    Молодец, не погнался как некоторые за большими деньгами ...
  • ostap89
    Примож Роглич лишился шансов н ... (5)
    ostap89-Фото

    Так а почему штрафуют Роглича? Если болельщик перебрал и будет толкать гонщика что делать гонщику?? Это проблемы организаторов что оно не обеспечивают порядок. Или всем гонцам надо дратса с больльщиками ?? 

  • RWW
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
    RWW-Фото

    Давно не учавствовал в обсуждениях, но сегодня не сдержался. Если кому-то не нравится Астана, то зачем о ней писать, пишите о том, что Вам близко и интересно. Злоба из отдельных комментариев так и прет, а зачем? Что касается поступка Лопеса, то мне очень интересно, что сделали бы Вы, если перед вашим движущимся

    автомобилем вдруг появился пьяный пешеход? Думаю выкинули бы его с дороги, что Лопес и сделал. И вообще, те индивидуумы, которые с бутылками в руках в трусах резво бегают между гонщиками слабо ассоциируются со словом "болельщик", самопиарщик, да, а болельщик, сомневаюсь. По моему мнению они не только не болеют за кого-либо, но еще и унижают спортсменов своими выходками, что случилось с Рогличем, из -за двух редискаов все дружно начали сомневаться в его способностях ездить самостсоятельно. Грустно все это господа, грустно.

  • Anna P.
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
    Anna P.-Фото
    Спасибо за разумный взвешенный подход.
    Как-то у нас не очень с этим.
    Полностью поддерживаю.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Мне сейчас уже кажется ,Закарин сделает большую ошибку если уйдёт из катюши. Он в ней в статусе капитана ,и соответственно к нему и отношение как к капитану, под него строят команду, планируют календарь, а перейдя в другую команду я не уверен что так же будут относится. По его спортивным результатам ,таких как он половина пелотона, кто то где то что то выиграл, и с гораздо меньшими деньгами . Нельзя ему уходить. По поводу Нибали я считаю его великим гонщиком , Corridore с большой С , таких очень мало ,он один стоит половины любой команды в которой стартует, и те тучи что спустились над командой , снятие с Джиро гонщиков , расследования журналистов и прокуратуры ,на результате сказываются отрицательно.По поводу Ланды ,я думаю не может он быть капитаном, просто не получится у него, он самый лучший помощник среди всего пелотона но если бы был с таким гонщиком как Нибали или Бассо то смог бы вырасти как капитан , а так я думаю ответственности не выдерживает есть такие гонщики,как говорится кесарю кесарево. А Роглич супер талант очень мне понравился ставит перед собой задачи каждый раз одну выше другой. Мне повезло когда-то видел его первые победы на туре Азербайджана, ещё когда за Адрию ездил. Так вот тогда он был такой кругленький , быстрый хорошо перекладывался , был индивидуальный ход . Но что тогда что сейчас мне не казалось что он будет победителем гранд тура, не все решается разделкой, и похудев ещё сможет ли он ездить так же быстро раздельный старт? Как по мне он гонщик типо Канчелары, Кампенаэртса,Мартина, Гончара, но он поработал над собой и смог похудеть и теперь пытается взобраться на подиум ГТ. Моё мнение это подвиг ,и команда не причём , он сделал максимум .И ещё джиро обалденная была ,я получил удовольствие. PS Верона красивый город.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. 11-й эта ... (3)
    VeloVelo-Фото
    Многих видел?
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (12)
    VeloVelo-Фото
    Браво, Анна!
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
    VeloVelo-Фото
    Отыграет с запасом))
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
    VeloVelo-Фото

    Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы? Куда ушел Ваш китайчонок Ли?
    Вы кажется потом любили португальца? А может быть с малайцем Вы ушли...

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
    VeloVelo-Фото
    Да, это забавно )))

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