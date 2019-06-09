Джиро д'Италия-2019. 21-й этап. Фотогалерея

Сколько желчи в коментах на этой Джиро, что даже сам Фруми бы удивился почитав их на сайте. Да, Джиро была на "4", иногда даже с "-"; да не такой как раньше, не такой как мы желали её увидеть (без Тома, без Гавии, без гор на 1-й недели), но зачем выплёскивать всякие гнусные приколы и поливать грязью велогонщиков (особенно в сторону Нибали и в меньшей степени Роглича и Лопеза), вспоминая "грешки" прошлого. Никто не идеален в своей жизни будь ты спортсмен или просто болельщик у экранов ТВ.

По этапу:

- бедняга Кампэнертс(( Снова первый на 1-м промежутке, снова без победы на разделке. Как не крути много сил отобрал у него тот апрельский часовой рекорл в Мексике

- бедняга и Ланда, снова на ГТ он 4-й и снова в пару секундах от призового подиума.