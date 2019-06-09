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Джиро д'Италия-2019. 21-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 21 этапа Джиро д'Италия-2019

 

  102-й выпуск Джиро д’Италия-2019 завершился 17-км индивидуальной гонкой на время, победителем которой стал американский гонщик команды Sunweb Чед Хага. Разделка 21-го этапа принесла перестановки и в генеральной классификации. Примож Роглич (Jumbo-Visma), находившийся на 4-м месте в общем зачёте перед стартом этапа, в финале поднялся на третью ступень подиума, а Микель Ланда (Movistar) спустился на четвёртую строчку общего зачёта.

 

 Ричард Карапас (Movistar) удержал на плечах розовую майку лидера.

 

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), финишировавший в разделке в топ-10, остался на второй позиции в генеральной классификации.

 

Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe) завершил Джиро д’Италия-2019 победителем в очковой классификации, он удержал цикламеновую майку.

 

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) стал горным королём Джиро д’Италия-2019, а также выиграл премию Trofeo Bonacossa, которая присуждается журналистами La Gazzetta dello Sport за выдающиеся достижения гонщика на итальянском Гран-туре.

 

Мигель Лопес (Astana) удержал белую майку лучшего молодого гонщика.

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Результаты 21 этапа Джиро д'Италия-2019

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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Комментарии

  • M-07
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    M-07-Фото
    Ну в падениях других он не виноват был, не должен же был он сходить или останавливаться вслед за соперниками. А вот в остальном правда, некрасиво поступал. Многим победы спортсменов, особенно феноменальные и красивые, затмевают всё, а ведь суть спортсменов чаще всего проявляется в трудных ситуациях, когда не всё получается или что-то идёт не так, как им хотелось бы. Кто-то целенаправленно атакует, когда у соперников проблемы, кто-то жалуется жалуется на соперников и некрасиво о них говорит.
    И многие себя проявляли в таком свете, увы.
  • M-07
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    M-07-Фото
    Звоночек был ещё на Туре-2015, когда он атаковал при проблемах Фрума, а затем на Вуэльте уехал от попутчиков на сумасшедшей скорости, держась за техничку.
  • M-07
    Ричард Карапас – победитель Д ... (2)
    M-07-Фото

    10 лет назад Альберто Контадор надел свою первую розовую майку лидера и удержал её до Милана

    Поправьте, Контадор выиграл первую Джиро в 2008 году, 11 лет назад, 10 лет назад Джиро выиграл Меньшов.

  • M-07
    Чед Хага – победитель 21-го эт ... (4)
    M-07-Фото
    Плюс к тому на Роглича усталость после гор сильно влияет в разделках в отличие от Димулина, Том обычно разделки в конце ГТ едет на своём уровне или не сильно хуже своих возможностей. Не считаю, что их надо сравнивать, все гонщики разные, и Роглич вообще поздно пришёл в велоспорт, да и задачи и подготовка разные, Роглич косит недельки и вот старается бороться на ГТ, тем более его путь на ГТ только начался, эта Джиро - всего лишь второй ГТ в боевом режиме. Том же главным образом ставит на ГТ, а остальное - как получится (ну кроме ГТ, естественно, ставка на ЧМ ещё).
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сколько желчи в коментах на этой Джиро, что даже сам Фруми бы удивился почитав их на сайте. Да, Джиро была на "4", иногда даже с "-"; да не такой как раньше, не такой как мы желали её увидеть (без Тома, без Гавии, без гор на 1-й недели), но зачем выплёскивать всякие гнусные приколы и поливать грязью велогонщиков (особенно в сторону Нибали и в меньшей степени Роглича и Лопеза), вспоминая "грешки" прошлого. Никто не идеален в своей жизни будь ты спортсмен или просто болельщик у экранов ТВ.

     По этапу:

     - бедняга Кампэнертс(( Снова первый на 1-м промежутке, снова без победы на разделке. Как не крути много сил отобрал у него тот апрельский часовой рекорл в Мексике

     - бедняга и Ланда, снова на ГТ он 4-й и снова в пару секундах от призового подиума.

  • Gottliche_Recht
    Ричард Карапас – победитель Д ... (2)
    Gottliche_Recht-Фото

    Карапас молодчина! Пусть и дальше у него и его семьи все будет счастливо

  • LLL
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    LLL-Фото
    Спасибо, что обобщили и сформулировали мнение о Рогличе. На мой взгляд его немного перехваливают (сужу по отзывам). Я к нему отношусь нейтрально. Но ехал он скучновато. Одним словом...не орел...
  • opaque
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    opaque-Фото
    Что мешало скинуть роглича с третьего места? Может всё-таки Роглич помешал? Тогда он герой без дураков.
  • EL-Fenomeno
    Чед Хага – победитель 21-го эт ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот, счастливое завершенияе Джиро для многих: американец с победой, Санвеб таки с победой (и на разделке). Все и всюду довольные - небольшой (недельный) "отходняк" и курс на Тур де Франс.

    а Ланду (повторюсь) безумно жаль. Надесь в будущем он как и Катальдо всё-таки возьмёт свой заслуженный этап гранд-тур

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: staurt
    ну кататься на техничке на глазах у всего пелотона, это за гранью...
    Это вы про Кинтану? Да, это за гранью, согласен.

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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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