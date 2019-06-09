Джиро д'Италия-2019. 21-й этап. Фотогалерея

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 22:49
Фотогалерея 21 этапа Джиро д'Италия-2019
102-й выпуск Джиро д’Италия-2019 завершился 17-км индивидуальной гонкой на время, победителем которой стал американский гонщик команды Sunweb Чед Хага. Разделка 21-го этапа принесла перестановки и в генеральной классификации. Примож Роглич (Jumbo-Visma), находившийся на 4-м месте в общем зачёте перед стартом этапа, в финале поднялся на третью ступень подиума, а Микель Ланда (Movistar) спустился на четвёртую строчку общего зачёта.
Ричард Карапас (Movistar) удержал на плечах розовую майку лидера.
Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), финишировавший в разделке в топ-10, остался на второй позиции в генеральной классификации.
Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe) завершил Джиро д’Италия-2019 победителем в очковой классификации, он удержал цикламеновую майку.
Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) стал горным королём Джиро д’Италия-2019, а также выиграл премию Trofeo Bonacossa, которая присуждается журналистами La Gazzetta dello Sport за выдающиеся достижения гонщика на итальянском Гран-туре.
Мигель Лопес (Astana) удержал белую майку лучшего молодого гонщика.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (232)