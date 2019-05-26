Ричард Карапас, Винченцо Нибали, Саймон Йейтс о 15-м этапе Джиро д’Италия-2019

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 23:47
Ричард Карапас и Винченцо Нибали отыграли 40 секунд у Приможа Роглича на 15-м этапе Джиро д’Италия-2019
На 15-м этапе Джиро д’Италия-2019, проложенному по маршруту классики Ломбардия, Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), являющийся двукратным победителем этой классики Монумента, атаковал на финальном поъёме Чивильо за 10 км до финиша.
Лидер общего зачёта Ричард Карапас (Movistar) единственный из пелотона ответил на ускорение Нибали и уехал с ним. В итоге оба гонщика отыграли 40 секунд у своего ближайшего соперника Приможа Роглича (Jumbo-Visma).
Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), который несколько раз пробовал уехать от пелотона, в итоге присоединился к группе Нибали и финишировал на этапе третьим.
Винченцо Нибали: «Я ничего не слышал о Рогличе во время гонки, потому что вынул наушник в финале. Мне хотелось фокусироваться только на моей атаке на финальных 10 км. Не хотел отвлекаться или что-то подобное. Поэтому ничего не знал, услышал только на финише.
День был очень тяжёлым, потому что вся эта вторая неделя выдалась трудной. Чувствовалась небольшая усталость, на подъёме я решил посмотреть, как ответят другие. Сам немного беспокоился, потому что Сормано прошли на очень высокой скорости, не знал, как буду себя чувствовать. Но когда увидел, что мы удалились на несколько метров, то настроение улучшилось, и мы начали продавливать. Карапас поехал со мной и очень мне помог, мы смогли что-то отыграть.
Выигранные секунды – это хорошо. На первой неделе шла равнина, было важно избегать завалов и отставаний. На второй неделе начались подъёмы, Роглич показал, что идёт гонку очень стабильно. Карапас – взрывной на подъёмах. Теперь двигаемся к третьей неделе».
Ричард Карапас: «Мы знали, что этап будет трудным, а финиш напряжённым. Что касается того, как идёт нога, мы в порядке – и я, и мои товарищи по команде. Нибали сегодня был одним из тех, кто очень хотел атаковать. Он помог расколоть пелотон, в результате мы выиграли несколько секунд. Я же просто старался сидеть у него на колесе на спуске и не слишком рисковать. После спуска мы смогли отыграть эти секунды у Роглича. Нибали очень силён, один из самых опасных соперников на следующую неделю.
Гавии не будет, но этап всё равно остаётся сложным, где можно сделать просвет. Насчёт разделки я уверен, что смогу проехать хорошо. Но на данный момент не думаю об этом, до неё ещё много этапов.
На этой Джиро у нашей команды две карты, Микель – первый вариант. У него впечатляющий список результатов. Я очень им восхищаюсь, мы отлично ладим, мы больше, чем товарищи по команде, мы – друзья. Сейчас наша команда защищает розовую майку, это наша цель. Если нам придётся что-то решать, решим это во время гонки».
Саймон Йейтс: «С каждым днём я еду всё лучше. Сегодня мне было нечего терять. Если атакую издалека, а меня не станут ловить, выиграю несколько секунд. Если атакую заранее, а меня поймают, не так важно, потому что я далеко внизу в общем зачёте.
На таком протяжённом этапе уехал лишь маленький отрыв. В середине этапа я отлично себя чувствовал. Никто не хотел участвовать в погоне, все были довольны, что отрыв уехал. Но наши ребята отлично поработали и в подъёмах были великолепны, особенно Лукас. Это его первый Гран-тур, он рвёт горы просто ради удовольствия».
Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «В начале этапа мы планировали кого-то отправить в отрыв. Никто не ожидал, что уедут только два гонщика. Нам пришлось обдумывать, будем ли мы бороться за победу на этапе. Этап перед днём отдыха, Саймон в хорошей форме, подъёмы ему полностью подходят. Поэтому мы решили догонять.
Мы никогда не прекращаем борьбу, но главное не в том, чтобы выигрывать по паре секунд то тут, то там. Самое положительное, что Саймон двигается в верном направлении».
Результаты 15 этапа Джиро д’Италия-2019
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