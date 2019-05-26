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Ричард Карапас, Винченцо Нибали, Саймон Йейтс о 15-м этапе Джиро д’Италия-2019

Ричард Карапас и Винченцо Нибали отыграли 40 секунд у Приможа Роглича на 15-м этапе Джиро д’Италия-2019

 

  На 15-м этапе Джиро д’Италия-2019, проложенному по маршруту классики Ломбардия, Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), являющийся двукратным победителем этой классики Монумента, атаковал на финальном поъёме Чивильо за 10 км до финиша.

 

  Лидер общего зачёта Ричард Карапас (Movistar) единственный из пелотона ответил на ускорение Нибали и уехал с ним. В итоге оба гонщика отыграли 40 секунд у своего ближайшего соперника Приможа Роглича (Jumbo-Visma).

 

  Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), который несколько раз пробовал уехать от пелотона, в итоге присоединился к группе Нибали и финишировал на этапе третьим.

 

 

 

  Винченцо Нибали: «Я ничего не слышал о Рогличе во время гонки, потому что вынул наушник в финале. Мне хотелось фокусироваться только на моей атаке на финальных 10 км. Не хотел отвлекаться или что-то подобное. Поэтому ничего не знал, услышал только на финише.

 

  День был очень тяжёлым, потому что вся эта вторая неделя выдалась трудной. Чувствовалась небольшая усталость, на подъёме я решил посмотреть, как ответят другие. Сам немного беспокоился, потому что Сормано прошли на очень высокой скорости, не знал, как буду себя чувствовать. Но когда увидел, что мы удалились на несколько метров, то настроение улучшилось, и мы начали продавливать. Карапас поехал со мной и очень мне помог, мы смогли что-то отыграть.

 

  Выигранные секунды – это хорошо. На первой неделе шла равнина, было важно избегать завалов и отставаний. На второй неделе начались подъёмы, Роглич показал, что идёт гонку очень стабильно. Карапас – взрывной на подъёмах. Теперь двигаемся к третьей неделе».

 

 

  Ричард Карапас: «Мы знали, что этап будет трудным, а финиш напряжённым. Что касается того, как идёт нога, мы в порядке – и я, и мои товарищи по команде. Нибали сегодня был одним из тех, кто очень хотел атаковать. Он помог расколоть пелотон, в результате мы выиграли несколько секунд. Я же просто старался сидеть у него на колесе на спуске и не слишком рисковать. После спуска мы смогли отыграть эти секунды у Роглича. Нибали очень силён, один из самых опасных соперников на следующую неделю.

 

  Гавии не будет, но этап всё равно остаётся сложным, где можно сделать просвет. Насчёт разделки я уверен, что смогу проехать хорошо. Но на данный момент не думаю об этом, до неё ещё много этапов.

 

  На этой Джиро у нашей команды две карты, Микель – первый вариант. У него впечатляющий список результатов. Я очень им восхищаюсь, мы отлично ладим, мы больше, чем товарищи по команде, мы – друзья. Сейчас наша команда защищает розовую майку, это наша цель. Если нам придётся что-то решать, решим это во время гонки».

 

 

 

  Саймон Йейтс: «С каждым днём я еду всё лучше. Сегодня мне было нечего терять. Если атакую издалека, а меня не станут ловить, выиграю несколько секунд. Если атакую заранее, а меня поймают, не так важно, потому что я далеко внизу в общем зачёте.

 

  На таком протяжённом этапе уехал лишь маленький отрыв. В середине этапа я отлично себя чувствовал. Никто не хотел участвовать в погоне, все были довольны, что отрыв уехал. Но наши ребята отлично поработали и в подъёмах были великолепны, особенно Лукас. Это его первый Гран-тур, он рвёт горы просто ради удовольствия».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «В начале этапа мы планировали кого-то отправить в отрыв. Никто не ожидал, что уедут только два гонщика. Нам пришлось обдумывать, будем ли мы бороться за победу на этапе. Этап перед днём отдыха, Саймон в хорошей форме, подъёмы ему полностью подходят. Поэтому мы решили  догонять.

 

  Мы никогда не прекращаем борьбу, но главное не в том, чтобы выигрывать по паре секунд то тут, то там. Самое положительное, что Саймон двигается в верном направлении».

 

Результаты 15 этапа Джиро д’Италия-2019

 

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Теги к статье: Ричард Карапас Винченцо Нибали Simon Yates Саймон Йейтс Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Shega
    Примож Роглич проиграл 40 секу ... (4)
    Shega-Фото
    Если победит кто-то другой, а тем более. если сойдет Нибали, стоит запомнить его фамилию, ибо по Вашей логике именно он будет причиной всех перечисленных Вами несчастий.
  • SSS
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
    SSS-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    По этапу сегодня ничего не скажу - отпишусь завтра ибо ещё тоже хочется высказаться за коверканье фамилий: те кто пишут там КинтанО, ВальвердО, КарапаЦ или даже РоглиК (не может быть там в конце к, ибо пишется с с галочкой и тогда выходит вам нужно говорить ПримоЗ, а там конце тоже пишется z с галочкой) называйте уж лучше велогонщиков по именам. Так будет всем спокойней)

    Не понял, вы хотите высказаться ЗА или ПРОТИВ коверканья фамилий? Я, например, НЕ против в разумных пределах, чтобы было понятно о ком речь. Наши фамилии там тоже коверкают кто во что горазд.



    Цитата: Гонщик
    На веле , спуск по серпантину  всегда риск , если действительно валить , не нужно с авто сравнивать , а из-за таких осторожников колоны на перевалах собираются , уметь ездить быстро  не каждому дано .

    Еще бОльшие колонны скапливаются, когда какой-то гонщик убирается и забирает с собой еще встречную машину. Если тебе дано ездить быстро-вперед на трек, и там реализовывай свои таланты!

  • Крайний
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
    Крайний-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Крайний
    Цитата: Крайний
    [ сравнения у вас странные , на авто гораздо проще спускаться, на веле даже по сухому достаточно немного песка на повороте и ты уже палишь велотрусы.
    Вы сколько раз спустились оттуда? На чем?
    Я дважды спускался от обсерватории на велике. Первый раз осторожно, другой раз на все деньги что могу.
    И один раз на автомобиле. Итого три. На автомобиле было потруднее чем на велосипеде, больше осторожничал.
    На веле , спуск по серпантину  всегда риск , если действительно валить , не нужно с авто сравнивать , а из-за таких осторожников колоны на перевалах собираются , уметь ездить быстро  не каждому дано .
    Теоретикам виднее. :)
  • Starch27
    Примож Роглич проиграл 40 секу ... (4)
    Starch27-Фото

    Всё идёт к победе Нибали! Сход Димули, проколы Лопеса, проблемы Роглича. Всё по стандартному сценарию. 

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Крайний
    Цитата: Крайний
    [ сравнения у вас странные , на авто гораздо проще спускаться, на веле даже по сухому достаточно немного песка на повороте и ты уже палишь велотрусы.
    Вы сколько раз спустились оттуда? На чем?
    Я дважды спускался от обсерватории на велике. Первый раз осторожно, другой раз на все деньги что могу.
    И один раз на автомобиле. Итого три. На автомобиле было потруднее чем на велосипеде, больше осторожничал.
    На веле , спуск по серпантину  всегда риск , если действительно валить , не нужно с авто сравнивать , а из-за таких осторожников колоны на перевалах собираются , уметь ездить быстро  не каждому дано .

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
    EL-Fenomeno-Фото

    Может я ошибаюсь, но почему в обсуждениях в большинства такая антипатия к Нибали !? Чем он вам не угодил? Тем что в "ветеранском" (для велоспорта) возрасте хочет выиграть очередной (домашний) ГТ или тем что его конкуренты падают и/или сходят ? А может просто потому что Нибс хороший даунхильщик и может заработать в генерал дополнительный перевес там где другие спасуют? Я не понимаю такого троллизма и приколов насчёт Акулы-Нибали. Например я (да) болею больше всего на этой Джиро за Винченцо и в сложившейся ситуации каг бэ против Роглчиа (считаю, что у словенца на ГТ ещё все впереди). Но ни у меня, ни некоторых таких же других формучан (те что за Нибали) ни разу не проскакивало за эти 2 недели в коментах обидчивых или саркастично-ироничных реплик насчёт Примоша.

    Жалею что сошёл Дюмалан. Молодой Карапаз весьма симпатичный, видно что растёт генеральщик с харизмой, такой себе аттакантэ) Но товарищи, все осталные ещё в борьбе, те же Ланда, Майка, Лопез, в конце концов вспыльчивый Йейтс. Так что смотрите Джиро и наслаждайтесь, а то (вот увидите) когда начнётся ТдФ в июле большинство из нас и наверное даже я будем тяжело вздыхать и сокрушаться, когда ИНЭОС во главе с Фрумом и Томасом возьмут под контроль французский ГТ, а мы в наших коментах будем вспоминать "блин, скукотище, а какая была в мае Джиро то, а...".

    По этапу сегодня ничего не скажу - отпишусь завтра ибо ещё тоже хочется высказаться за коверканье фамилий: те кто пишут там КинтанО, ВальвердО, КарапаЦ или даже РоглиК (не может быть там в конце к, ибо пишется с с галочкой и тогда выходит вам нужно говорить ПримоЗ, а там конце тоже пишется z с галочкой) называйте уж лучше велогонщиков по именам. Так будет всем спокойней)

  • motte
    Примож Роглич проиграл 40 секу ... (4)
    motte-Фото

    Не много ли всего за пару дней с рогличем?

     

     

  • Konstantin41
    Примож Роглич проиграл 40 секу ... (4)
    Konstantin41-Фото
    40 секунд при таких обстоятельствах — это немного. Главное, что серьезных повреждений нет
  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
    Cyrill-Фото

    Ну...это от Нибса сегодня ждали, всё-таки Ломбардия - это его гонка, его профиль ... Но с другой стороны Акула подтвердил своё прозвище ... Смотрим дальше этот триллер, Приможу больше не ломаться ... а то будет не интересно...



    Цитата: астана супер
    Побеждают только храбрые . Роглич трус. Карапаз порви его.
    Охренеть...Вы долго думали, чтобы такое написать ???



    Цитата: AndreyEst
    Итальянцы ведут себя по-свински(интерьвью Слонго вчера и Поццовиво сегодня).Других аргументов у Нибали просто нет.До смены велосипеда Роглич был все время рядом,да и с падением проиграл, вообще-то,вполне отыгрываемые секунды у Карапаса.Нибали у словенца в разделке не выиграет точно.
    И почему мудрый Нибали не уезжал от Карапаса,ведь он лидер,коль Винченцо нацелен на розовое в конце.Реально он отыграл за эту неделю аж 4 секунды у Роглича,зато эквадорскому горняку отдал вагон времени.

    Итатьянцы ведут себя по-свински... читаем Познера :) Да, нет, просто Акула - прожённый гонец, он знает, что ничего не ясно до самой последней горы предпоследнего этапа (что сегодня отчасти и подтвердилось). Про Карапаса - а как вы думаете сколько Карапас проиграет Нибсу на финальной разделке ???

  • Крайний
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
    Крайний-Фото
    Задержки. Электроника, радиоволны, сигналы. Ничего странного нет.
    Пока сигнал дойдет, пока то, пока сё.
    К тому же это рельеф, застройка, куча всяких посторонних радио сигналов. На рельефе радиосвязь работает неидеально.
    Чёрт, он и в густом лесу, особенно в дождь может глючить.
    А если Курдюков ничего не нафантазировал, с этого года запрещено иметь на передней панели монитор загораживаюший обзор с места водителя. В техничке могли банально что то вовремя не увидеть.

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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