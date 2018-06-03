Джиро д'Италия-2018 - 20-й подряд Гран-тур Адама Хансена

Адам Хансен: "Я проехал все 20 Гран-туров до конца, такое прежде никому не удавалось"

37-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Адам Хансен поднялся на подиум в Риме, но не как победитель этапа или классификации, а как гонщик, финишировавший на 20-м подряд Гран-туре. Его рекордная эпопея началась в августе 2011 года и, скорее всего, завершилась 27 мая 2018 года в Риме.

Ещё в октябре прошлого года Адам Хансен объявил, что не планирует участвовать в Тур де Франс-2018. Организаторы Джиро д’Италия не могли не выделить достижение австралийского гонщика, который проехал три недели одного из труднейших Гран-туров, преодолевая проблемы со здоровьем.

Директор Джиро д’Италия Мауро Веньи и Альберто Контадор поздравили Адама Хансена с его достижением.

В общей сложности, как посчитали журналисты Gazzetta dello Sport, Адам Хансен проехал 70 000 км за 419 дней 20 Гран-туров. У него есть победы на этапах Джиро д’Италия и Вуэльты Испании.

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Барт Лейсен, спортивный директор команды Lotto Soudal: «Джиро д’Италия – особенный для Адама Хансена Гран-тур, 20-й подряд. У него были проблемы со здоровьем, но он упорно продолжал ехать и финишировал в гонке. Адам сыграл ключевую роль в победе Тима Велленса на 4-м этапе. Мы довольны его выступлением».

Адам Хансен: «Это мой 20-й Гран-тур подряд, и я всех их проехал до конца. Такого раньше никто не делал. Этот Гран-тур, наверное, был самым тяжёлым из всех. Не столько из-за маршрута, сколько из-за того, как велась гонка. Не было ни единого спокойного момента. Моё приключение длилось двадцать Гран-туров, оно было прекрасным. Неповторимым.

Рим – прекрасный город, где бывал несколько раз как турист. Мои дедушка и бабушка со стороны матери из Пьемонта, провинции Кунео. Все дороги ведут в Рим. Возможно, это судьба, что я закончил здесь (20 Гран-туров подряд), хотя изначально обещал себе проехать подряд 23 Гран-тура. 23 – номер моего кумира Майкла Джордана. Но пришло время закончить на этом. После Тура Швейцарии отдохну и составлю план на финальную часть сезона».

Адам Хансен был свидетелем побед многих генеральщиков – Альберто Контадора. Брэдли Уиггинса, Райдера Хешедаля, Криса Фрума, Наиро Кинтаны и Винченцо Нибали. На вопрос журналистов, кого из победителей он выделяет, Хансен ответил: «За всё время моего участия в Гран-турах самым выдающимся из всех, кого я видел, был Фрум, но самым эффектным и запоминающимся – Нибали, который максимально захватывает внимание болельщиков, потому что всегда пытается что-то предпринять. Даже когда он не на пике формы, даже когда всё потеряно, от Винченцо можно ожидать всего».