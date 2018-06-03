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Джиро д'Италия-2018 - 20-й подряд Гран-тур Адама Хансена

Адам Хансен: "Я проехал все 20 Гран-туров до конца, такое прежде никому не удавалось"

 

 

  37-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Адам Хансен поднялся на подиум в Риме, но не как победитель этапа или классификации, а как гонщик, финишировавший на 20-м подряд Гран-туре. Его рекордная эпопея началась в августе 2011 года и, скорее всего, завершилась 27 мая 2018 года в Риме.

  Ещё в октябре прошлого года Адам Хансен объявил, что не планирует участвовать в Тур де Франс-2018. Организаторы Джиро д’Италия не могли не выделить достижение австралийского гонщика, который проехал три недели одного из труднейших Гран-туров, преодолевая проблемы со здоровьем.

 

Директор Джиро д’Италия Мауро Веньи и Альберто Контадор поздравили Адама Хансена с его достижением.

 

  В общей сложности, как посчитали журналисты Gazzetta dello Sport, Адам Хансен проехал 70 000 км за 419 дней 20 Гран-туров. У него есть победы на этапах Джиро д’Италия и Вуэльты Испании.

 

 

 

 

 

Photo © @lapedalecc

 

  Барт Лейсен, спортивный директор команды Lotto Soudal: «Джиро д’Италия – особенный для Адама Хансена Гран-тур,  20-й подряд. У него были проблемы со здоровьем, но он упорно продолжал ехать и финишировал в гонке. Адам сыграл ключевую роль в победе Тима Велленса на 4-м этапе. Мы довольны его выступлением».

 

  Адам Хансен: «Это мой 20-й Гран-тур подряд, и я всех их проехал до конца. Такого раньше никто не делал. Этот Гран-тур, наверное, был  самым тяжёлым из всех. Не столько из-за маршрута, сколько из-за того, как велась гонка. Не было ни единого спокойного момента. Моё приключение длилось двадцать Гран-туров, оно было прекрасным. Неповторимым.

 

  Рим – прекрасный город, где бывал несколько раз как турист. Мои дедушка и бабушка со стороны матери из Пьемонта, провинции Кунео. Все дороги ведут в Рим. Возможно, это судьба, что я закончил  здесь (20 Гран-туров подряд), хотя изначально обещал себе проехать подряд 23 Гран-тура. 23 – номер моего кумира Майкла Джордана. Но пришло время закончить на этом. После Тура Швейцарии отдохну и составлю план на финальную часть сезона».

 

  Адам Хансен был свидетелем побед многих генеральщиков – Альберто Контадора. Брэдли Уиггинса, Райдера Хешедаля, Криса Фрума, Наиро Кинтаны и Винченцо Нибали. На вопрос журналистов, кого из победителей он выделяет, Хансен ответил: «За всё время моего участия в Гран-турах самым выдающимся из всех, кого я видел, был Фрум, но самым эффектным и запоминающимся – Нибали, который максимально захватывает внимание болельщиков, потому что всегда пытается что-то предпринять. Даже когда он не на пике формы, даже когда всё потеряно, от Винченцо можно ожидать всего».

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Теги к статье: Адам Хансен Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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Комментарии

  • Sm1T
    В официальную программу Race H ... (2)
    Sm1T-Фото
    У вас ошибка в тексте: Участие в соревнованиях принимают многие известные иностранных команд со всего мира, а также украинские спортсмены. Как перевод на алиэкспресе :-)
  • Сейтмеметов сейтхалил
    В официальную программу Race H ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Класс! Молодцы организаторы ! Очень хорошая гонка.И хорошо что есть такие гонки где есть для элиты,и для женщин,и для категории Мастерс .
  • gaaga777
    Страницы истории велоспорта: Д ... (6)
    gaaga777-Фото
    только не видно как Пино просел
  • старт-шоссе 82
    Крис Фрум - победитель Джиро д ... (29)
    старт-шоссе 82-Фото

    Жалко в велоспорте нет приза ,что то типа = КОРОЛЯ ТРЕХ ГРАНД-ТУРОВ =  или  = ПОБЕДИТЕЛЯ СЕВЕРНЫХ КЛАССИК = было бы очень интерестно и почетно.



    Фрума поздравляю с долгожданной победой и с вхождением в клуб победителей трех ГРАНД  -  ТУРОВ.

  • EL-Fenomeno
    Страницы истории велоспорта: Д ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Walther
    Интересный факт: Дюмулен почти всю гонку провел на втором месте в генерале.

    Вот отличный график по всех фаворитов этой Джиро (как они шли в проекции Криса Фрума), пардон за большую фотку ибо оригинал (и лучше видно)

  • Shega
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (58)
    Shega-Фото
    Да как же последний-то? А ТДФ?)) И не факт, что и там остановится. Не все ещё исторические рекорды забраны, не везде золотыми буквами это легендарное имя вписано))
  • RVL
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (58)
    RVL-Фото

    уйдет Фрум-уйдет эпоха...эпоха домыслов и предположений

    скорее бы

    будет как то по-проще

  • Walther
    Страницы истории велоспорта: Д ... (6)
    Walther-Фото
    Интересный факт: Дюмулен почти всю гонку провел на втором месте в генерале.

    Еще здесь спрошу: где можно посмотреть церемонию награждения?
  • collega2011
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (58)
    collega2011-Фото

    Если серьезно,ну какие у негор недоброжелатели??

    Трудяга,талантище,амбициозен,грациозен,ну как такого не любить??

    Ну врезал всех ,что в первый раз что-ли?? Они все приезжают и приезжают посоревноваться,ну как их отгонишь--никак. И не приезжать тоже нельзя.

    Конта вон сколько пытался...безрезультатно.Нет- я только -За!!!

    Мордой чтоб знали,куда и когда приезжать соревноватьсяbiggrin

  • collega2011
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (58)
    collega2011-Фото
    Женя он же ....под фармой,сам говорил...

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