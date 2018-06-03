Роан Деннис: «На Джиро д’Италия-2018 я сделал большой шаг вперёд и стал увереннее»

Роан Деннис подводит итоги Джиро д’Италия-2018

Роан Деннис финишировал 16-м в общем зачёте Джиро д’Италия-2018, проиграв победителю гонки Крису Фруму 56 минут 7 секунд. 28-летний австралийский гонщик команды BMC завершил 101-й выпуск итальянского Гран-туре не с пустыми руками – он выиграл этап и четыре дня удерживал розовую майку лидера. Вернувшись в десятку общего зачёта после победы в разделке 16-го этапа, Деннис потерял позиции после завершающих горных этапов – 19 и 20-го.

После финиша Джиро д’Италия-2018 Роан Деннис подвёл итоги гонки в интервью сайту BMC и Cyclingnews.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Роан Деннис: «Наверное, могу назвать гонку успешной. Если честно, не ожидал от Джиро д’Италия многого. Не хотел давить на себя слишком большими ожиданиями после разочарования прошлого года. Приехал сюда, надеясь выступить лучше. Так и получилось.

В итоге, можно сказать, что я сделал большой шаг вперёд и став увереннее в своих силах. Два финальных горных этапа, наверное, были для меня уже слишком тяжёлыми. Я скатился с 6-го на 13-е место на этапе, который выиграл Крис Фрум, но это был тяжёлый день. Вы видели, что несколько гонщиков на том этапе потерпели неудачу. После этого Гран-тура я могу держать голову высоко. Ни один день за три недели гонки не был лёгким.

Когда я выиграл разделку, подумал, что это хорошо, но я хотел выиграть больше. Конечно, я ставил важную цель – попасть в топ-10 генеральной классификации, но не думал об этом слишком много, просто шёл гонку день за днём. Хотя думаю, что эта цель достижима.

В итоге я слишком потратился, но многому научился. Понял, что мне необходимо лучше следить за собой во время гонки. Мне просто надо постараться ещё чуть больше и быть чуть больше сфокусированным. Возможно, мне удастся ещё немного скинуть вес. Буду предельно честным – в этот раз я не пытался выйти за свой лимит. То, что остался здоровым и сильным, для меня уже достижение.

Думаю, лучший способ учиться быть генеральщиком – ехать гонку, которая является более открытой и менее контролируемой, чем Тур де Франс».

На вопрос Cyclingnews о неопределённом будущем команды BMC Роан Деннис ответил: «Надеюсь, что команда выживет. Нет ничего хуже ситуации, когда 60 – 80 человек команды должны искать новую работу. В этом нет ничего хорошего, и для велоспорта в том числе. Команда крупная и сильная. К счастью для меня, у меня есть хорошие результаты, я найду команду. Но если честно, не знаю, будет ли такая команда подходить мне лучше, чем BMC, если BMC закроется. Только надеюсь, что если мне придётся переходить, то в итоге всё сложится хорошо.



Мы сделали всё, что могли. Если спонсор не захочет поддерживать такую команду как наша, они очень много потеряют. Мы показали, что можем хорошо выступать от старта до финиша каждый сезон. На протяжении всего года мы показываем результаты. Думаю, любому спонсору повезёт, поддержи он нас».

Максимилиан Шиандри, спортивный директор: «Мы ехали в Иерусалим на старт Джиро д’Италия, планируя бороться с Роаном Деннисом за генеральную классификацию. Через месяц могу сказать, что очень доволен гонкой. Мы выиграли разделку, упустили пролог, но всего из-за двух секунд, а потом четыре дня удерживали розовую майку.

Борьба за общий зачёт была для нас походом в неизвестность, особенно на третьей неделе. На каждом из трёх финальных горных этапов было около 4000 м общего набора высоты. Если посмотреть, какие гонщики обошли Роана, все они или победители Гран-туров или горняки. С другой стороны, такие гонщики как Йейтс, Ару, Пино, Чавес и многие другие не смогли выдержать, так что не думаю, что мы провалились. Для нас это был тест. Джиро д’Италия дала нам большой опыт. Все ребята получили шанс, о чём говорилось перед стартом. Теперь мы в Риме, думаю, можем быть довольны выступлением в последние три недели».