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Роан Деннис: «На Джиро д’Италия-2018 я сделал большой шаг вперёд и стал увереннее»

Роан Деннис подводит итоги Джиро д’Италия-2018

 

 

  Роан Деннис финишировал 16-м в общем зачёте Джиро д’Италия-2018, проиграв победителю гонки Крису Фруму 56 минут 7 секунд. 28-летний австралийский гонщик команды BMC завершил 101-й выпуск итальянского Гран-туре не с пустыми руками – он выиграл этап и четыре дня удерживал розовую майку лидера. Вернувшись в десятку общего зачёта после победы в разделке 16-го этапа, Деннис потерял позиции после завершающих горных этапов – 19 и 20-го.

 

После финиша Джиро д’Италия-2018 Роан Деннис подвёл итоги гонки в интервью сайту BMC и Cyclingnews.

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Роан Деннис: «Наверное, могу назвать гонку успешной. Если честно, не ожидал от Джиро д’Италия многого. Не хотел давить на себя слишком большими ожиданиями после разочарования прошлого года. Приехал сюда, надеясь выступить лучше. Так и получилось.

 

  В итоге, можно сказать, что я сделал большой шаг вперёд и став увереннее в своих силах. Два финальных горных этапа, наверное, были для меня уже слишком тяжёлыми. Я скатился с 6-го на 13-е место на этапе, который выиграл Крис Фрум, но это был тяжёлый день. Вы видели, что несколько гонщиков на том этапе потерпели неудачу. После этого Гран-тура я могу держать голову высоко. Ни один день за три недели гонки не был лёгким.

 

Когда я выиграл разделку, подумал, что это хорошо, но я хотел выиграть больше. Конечно, я ставил важную цель – попасть в топ-10 генеральной классификации, но не думал об этом слишком много, просто шёл гонку день за днём. Хотя думаю, что эта цель достижима.

 

В итоге я слишком потратился, но многому научился. Понял, что мне необходимо лучше следить за собой во время гонки. Мне просто надо постараться ещё чуть больше и быть чуть больше сфокусированным. Возможно, мне удастся ещё немного скинуть вес. Буду предельно честным – в этот раз я не пытался выйти за свой лимит. То, что остался здоровым и сильным, для меня уже достижение.

 

 Думаю, лучший способ учиться быть генеральщиком – ехать  гонку, которая является более открытой и менее контролируемой, чем Тур де Франс».

 

  На вопрос Cyclingnews о неопределённом будущем команды BMC Роан Деннис ответил: «Надеюсь, что команда выживет. Нет ничего хуже ситуации, когда 60 – 80 человек команды должны искать новую работу. В этом нет ничего хорошего, и для велоспорта в том числе. Команда крупная и сильная. К счастью для меня, у меня есть хорошие результаты, я найду команду. Но если честно, не знаю, будет ли такая команда подходить мне лучше, чем BMC, если BMC закроется. Только надеюсь, что  если мне придётся переходить, то в итоге всё сложится хорошо.


  Мы сделали всё, что могли. Если спонсор не захочет поддерживать такую команду как наша, они очень много потеряют. Мы показали, что можем хорошо выступать от старта до финиша каждый сезон. На протяжении всего года мы показываем результаты. Думаю, любому спонсору повезёт, поддержи он нас».

 

  Максимилиан Шиандри, спортивный директор: «Мы ехали в Иерусалим на старт Джиро д’Италия, планируя бороться с Роаном Деннисом за генеральную классификацию. Через месяц могу сказать, что очень доволен гонкой. Мы выиграли разделку, упустили пролог, но всего из-за двух секунд, а потом четыре дня удерживали розовую майку.

 

  Борьба за общий зачёт была для нас походом в неизвестность, особенно на третьей неделе. На каждом из трёх финальных горных этапов было около 4000 м общего набора высоты. Если посмотреть, какие гонщики обошли Роана, все они или победители Гран-туров или горняки. С другой стороны, такие гонщики как Йейтс, Ару, Пино, Чавес и многие другие не смогли выдержать, так что не думаю, что мы провалились. Для нас это был тест. Джиро д’Италия дала нам большой опыт. Все ребята получили шанс, о чём говорилось перед стартом. Теперь мы в Риме, думаю, можем быть довольны выступлением в последние три недели».

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Теги к статье: Роан Деннис BMC Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Финальный подиум и белая майка ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Присоединяюсь к поздравлениям Астане и ее болельщикам.Болею за команду 12 лет и видел разные ее составы на турах ,удачные и наоборот ... считаю что на Джиро команда была достаточно сбалансированной ,но состав не сильнейший , каким показался перед стартом. Например Луценко оказался не в лучшей своей форме ,а сход Кангерта вообще похоронил шансы на командный зачет.Были ошыбки команды в стратегии по ходу гонки, но это все спорно не буду об этом... Лопес. ---------- на мой взгляд предыдущий сезон у него был лучше, уверенней что-ли.Иногда было такое ощущение что он сюда приехал каким то укатанным, как будто едит уже второй гранд тур в сезоне.Плюс падение перед стартом ,не собранность в начале гонки и слабая разделка заставили здорово понервничать болельщиков Астаны . И вдруг о чудо. Самоубийство Йейтса, провал Поцовиво и трагедия с Пино, плюс очень ровное и акуратное выступление Лопеса на третьей недели ... Вобщем будем ждать от Лопеса новых побед и я надеюсь что на Вуэльте он сможет еще добавить.

  • Адриен
    Ричард Карапас – открытие Джир ... (17)
    Адриен-Фото
    Если по серьезному, то многие из тех "всех", которые с "удовольствием сваливали" из Астаны, не могли впоследствии повторить достижения, достигнутые в ее составе, не говоря уже о том, чтобы их превзойти...
  • ungvar
    Ричард Карапас – открытие Джир ... (17)
    ungvar-Фото
    Какой командной работой должен быть отягощен капитан команды?
  • Адриен
    Ричард Карапас – открытие Джир ... (17)
    Адриен-Фото
    В плане того, что очень многим в свое время предрекалось невероятная карьера, а в итоге ничего уникального не получалось - согласен. У того же Ару в 24 года достижений было поболее ... Поживем - увидим.
  • Андрон
    Том Дюмулин – призёр Джиро д’И ... (8)
    Андрон-Фото
    Двадцатилетний парниша сокрушался, что не отработал за всю команду? Ему еще в пионерских гонках надо ездить. Загоняют ведь.
  • Walther
    Итоги Джиро д’Италия-2018 по о ... (6)
    Walther-Фото

    Итоговые рейтинговые очки, надо сказать, очень хорошо отражают соотношение сил на этой Джире.

  • Walther
    Крис Фрум - победитель Джиро д ... (26)
    Walther-Фото

    HELP
    Кто-нибудь может подсказать, где можно посмотреть полную церемонию награждения?

  • aksbor
    Крис Фрум - победитель Джиро д ... (26)
    aksbor-Фото
    Что поделать? Будем ждать разоблачения Фрума в стиле краха Армстронга. Если люди верят,что "чистым" при современной конкуренции можно выиграть четыре Гран-тура кряду,то сказать больше нечего. (Четыре- с учетом будущего Тур де Франс. Ведь Крис будет режимить и даже Дофине не поедет,чтобы силы сэкономить. И вообще он не пьет,не курит,как же после этого не выигрывать Гран-туры пачками!).
  • aksbor
    Крис Фрум - победитель Джиро д ... (26)
    aksbor-Фото
    1. Не знаю,есть ли в пелотоне "чистые" гонщики,у меня нет такой информации. Мое личное мнение - наверное есть. Все-таки современная медицина,методики восстановления и т.д. Однако уверен,что одним разрешено больше,чем другим -либо по причине терапевтического исключения,либо еще по какой-нибудь причине (когда-нибудь узнаем). Все рассуждения о том,что сальбутамол или что-то в этом роде мало что дают,вызывают вопросы - зачем же тогда многие пытаются добиться подобного разрешения?
    2. Особое внимание к Фруму естественно. Если бы он занял 150-е место,то какая разница - на допинге он или нет? А "жена Цезаря",извините,должна быть вне подозрений. Победа - это слава,деньги,возможность войти в историю и т.д. А Фрум не просто вызывает подозрения,он под следствием.
    3. Возможно ли выиграть Гран-тур,будучи "чистым"? Не уверен. Сомневаюсь. Но если бы выиграл,например,Дюмулен я бы допускал,что он "чист". Не потому,что он мне нравится (я за него не болею),а потому,что никогда не был замечен,едет без каких-то невероятных рывков в стиле пойманных Лэндиса или Рикко и т.д. То есть едет в рамках возможного. А Саймон и Фрумми показали на этом Джиро нечто невозможное в пределах "чистого" (даже со всеми оговорками) велоспорта. Всех или почти всех,кто ранее демонстрировал нечто подобное,потом поймали...
    В общем история нас рассудит.
  • archi
    Итоги Джиро д’Италия-2018 по о ... (6)
    archi-Фото

    Цитата: Student
    Astana (Kaz) - 1007 / Казахстан - 0 Ты просто умыл чувака)))
    Вот, оказывается в чем дело!!!!! Казахстан

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6 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
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10 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063

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