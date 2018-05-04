Элиа Вивиани - победитель 2 этапа Джиро д’Италия-2018

Элиа Вивиани, Якуб Маречко, Энрико Барбин, Роан Деннис, Том Дюмулин о 2-м этапе Джиро д’Италия-2018

Элиа Вивиани (Elia Viviani) одержал победу на 2-м этапе Джиро д’Италия-2018, который, как и ожидалось, завершился общим спринтом.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Сразу после старта этапа сформировался отрыв дня, в который уехали Ларс Бак (Lotto Soudal) и Давиде Баллерини (Androni Giocattoli). Их преимущество держалось в пределах минуты, когда примерно через 28 км после старта из пелотона атаковал канадский гонщик команды Israel Cycling Academy Гийом Буаван (Guillaume Boivin), переложившийся к отрыву за 138 км до финиша. Пелотон не отпускал отрыв далеко, и во время розыгрыша единственной горной премии этапа на подъёме 4-й категории добрал беглецов. Гийому Буавану почти удалось первому пройти вершину, но атаковавший из пелотона Энрико Барбин (Bardiani CSF) обошёл канадца на последних метрах и стал первым горным королём Джиро д’Италия-2018.

Роан Деннис (BMC) выиграл второй из промежуточных спринтов этапа, благодаря чему взял максимальное количество бонусных секунд и опередил в общем зачёте Тома Дюмулина, перехватив розовую майку лидера.

Гийом Буаван (Israel Cycling Academy) за 51 км до финиша атаковал из пелотона, на этот раз уехав в одиночный отрыв. Пелотон догнал его за 16 км до финиша.

В итоге был разыгран общий спринт, в котором Элиа Вивиани обошёл Якуба Маречко (Wilier Triestina - Selle Italia) и Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe).

Это вторая в карьере Элиа Вивиани победа на этапе Джиро д’Италия, первую он одержал в 2015 году.

Якуб Маречко в третий раз становится призёром этапа Джиро д’Италия, в прошлом году он дважды занимал второе место на этапах.

Роан Деннис стал 23-м в истории велогонщиком, надевавшим майку лидера на всех трёх Гран-турах после Эдди Меркса (201 день в майках лидера), Бернара Ино (125), Жака Анкетиля (110), Мигеля Индурайна (93), Франческо Мозера (71), Альберто Контадора (66), Алекса Цулле (64), Винченцо Нибали (60), Феличе Джимонди (46), Фредди Мартенса (37), Лорана Жалабера (36), Дитриха Тюрау (27), Брэдли Уиггинса (19), Рика ван Лоя (17), Кэдела Эванса (15), Рика ван Стенбергена (11), Тьерри Мари, Рафаэля Джеминьяни, Фабио Ару (10), Брэдли МакГи (9), Дэвида Миллара и Марка Кэвендиша (7).

Также Роан Деннис стал 9-м австралийцем, надевшим розовую майку лидера после Кэдела Эванса, Брэдли МакГи, Робби МакЮэна, Бретта Ланкастера, Ричи Порта, Майкла Мэттьюса, Саймона Герранса и Саймона Кларка.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Элиа Вивиани: «Хочу поблагодарить ребят за потрясающую работу. Реми (Каванья) отвечал за то, чтобы добрать отрыв. Штыби вывез нас вперёд, за 2 км его сменил Флориан (Сенешаль), а затем Михаэль (Мёркёв) и Саба (Фабио Сабатини) доставили меня к заключительному километру. Из-за всех этих поворотов и круговых развязок начался хаос, но мы справились.

Обычно я хорошо выступаю на Ближнем Востоке, но в этот раз нервничал. Не так просто побеждать после перерыва и хорошего начала сезона. Я чувствовал давление.

Завтра будет ещё один шанс выиграть этап, но я уже чувствую облегчение. Я не мог упустить такой возможности как сегодня, потому что меня на 100% поддерживала вся команда. Моя цель здесь – выиграть этапы, возможно, ещё один. Вторая цель – цикламеновая майка.

Перед промежуточным спринтом я увидел, что BMC начали тянуть, а Sunweb не собирались защищать розовую майку. Я поехал за Виктором Кампенартсом и легко взял несколько очков. Но мне не хотелось мешать борьбе за розовую майку.

В финале нашей команде было бы трудно удержаться вместе, так что воспользовался тем, что команда задала высокую скорость, а потом сел на колесо Беннетта. Остальные колебались, но я чувствовал, что кто-нибудь решится спуртовать, и был к этому готов. Когда Маречко выпрыгнул, я сел за ним, а потом провёл свой спринт. Было важно правильно прочитать ситуацию.

Цикламеновая майка – престижная награда. Мечтаю её выиграть. Дорога к Риму долгая, мы будем стараться зарабатывать очки. Команда верит в меня, состав сильный, я готов бороться».

Якуб Маречко: «Вивиани отлично спринтовал, обошёл меня с большим запасом. На данный момент он, без сомнений, сильнейший».

Энрико Барбин: «Я не планировал атаковать (на категорийном подъёме), всё получилось инстинктивно. Подъём был коротким, но трудным. Я находился в первых рядах, с такой позиции было удобно что-то предпринять. Не часто получаешь шанс надеть майку лидера классификации на Джиро д’Италия. Я понимал, что все приветствуют Буавана, потому что он местный герой, выступающий за команду Israel Cycling Academy, но Джиро д’Италия важна и для нашей команды. Мы должны атаковать везде, где получится, чтобы показать, что заслуживаем наше место в гонке».

Роан Деннис: «Было бы великолепно одержать вчера победу на этапе, но не получилось. Сегодня я взял бонусные секунды на промежуточном спринте, не слишком хотел бороться в спринте, но команда идеально вывезла меня на позицию для победы.

Все три моих лидерских майки на Гран-турах пришли по-разному. Жёлтую майку Тур де Франс я взял после индивидуальной гонки на время, красную майку Вуэльты Испании – после командной гонки на время, что оставило горько-сладкий вкус, потому что та майка принадлежала всей команде, а я только носил её. Теперь же розовая майка лидера досталась мне благодаря промежуточному спринту посреди этапа на следующий день после разделки. На каком-то этапе я эту майку потеряю, потому что вторая и третья неделя для меня немного тяжеловаты».

Том Дюмулин: «Было бы хорошо удержать майку, но если бы мы боролись за неё, то потратили бы много сил. Команда BMC всё просчитала. Что я жду от следующих этапов? Стресса. Как сегодня. День был напряжённым, но в итоге всё завершилось хорошо. На Сицилии будет труднее, там больше подъёмов».