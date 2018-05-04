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Элиа Вивиани - победитель 2 этапа Джиро д’Италия-2018

Элиа Вивиани, Якуб Маречко, Энрико Барбин, Роан Деннис, Том Дюмулин о 2-м этапе Джиро д’Италия-2018

 

 

  Элиа Вивиани (Elia Viviani) одержал победу на 2-м этапе Джиро д’Италия-2018, который, как и ожидалось, завершился общим спринтом.

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Сразу после старта этапа сформировался отрыв дня, в который уехали Ларс Бак (Lotto Soudal) и Давиде Баллерини (Androni Giocattoli). Их преимущество держалось в пределах минуты, когда примерно через 28 км после старта из пелотона атаковал канадский гонщик команды Israel Cycling Academy Гийом Буаван (Guillaume Boivin), переложившийся к отрыву за 138 км до финиша. Пелотон не отпускал отрыв далеко, и во время розыгрыша единственной горной премии этапа на подъёме 4-й категории добрал беглецов. Гийому Буавану почти удалось первому пройти вершину,  но атаковавший из пелотона Энрико Барбин (Bardiani CSF) обошёл канадца на последних метрах и стал первым горным королём Джиро д’Италия-2018.  

 

 Роан Деннис (BMC) выиграл второй из промежуточных спринтов этапа, благодаря чему взял максимальное количество бонусных секунд и опередил в общем зачёте Тома Дюмулина, перехватив розовую майку лидера.

 

  Гийом Буаван (Israel Cycling Academy) за 51 км до финиша атаковал из пелотона, на этот раз уехав в одиночный отрыв. Пелотон догнал его за 16 км до финиша.

 

  В итоге был разыгран общий спринт, в котором Элиа Вивиани обошёл Якуба Маречко (Wilier Triestina - Selle Italia) и Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe).

Это вторая в карьере Элиа Вивиани победа на этапе Джиро д’Италия, первую он одержал в 2015 году.

 

Якуб Маречко в третий раз становится призёром этапа Джиро д’Италия, в прошлом году он дважды занимал второе место на этапах.

 

 

  Роан Деннис стал 23-м в истории велогонщиком, надевавшим майку лидера на всех трёх Гран-турах после Эдди Меркса (201 день в майках лидера), Бернара Ино (125), Жака Анкетиля (110), Мигеля Индурайна (93), Франческо Мозера (71), Альберто Контадора (66), Алекса Цулле (64), Винченцо Нибали (60), Феличе Джимонди (46), Фредди Мартенса (37), Лорана Жалабера (36), Дитриха Тюрау (27), Брэдли Уиггинса (19), Рика ван Лоя (17), Кэдела Эванса (15), Рика ван Стенбергена (11), Тьерри Мари, Рафаэля Джеминьяни, Фабио Ару (10), Брэдли МакГи (9), Дэвида Миллара и Марка Кэвендиша (7).

Также Роан Деннис стал 9-м австралийцем, надевшим розовую майку лидера после Кэдела Эванса, Брэдли МакГи, Робби МакЮэна, Бретта Ланкастера, Ричи Порта, Майкла Мэттьюса, Саймона Герранса и Саймона Кларка.

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

 

  Элиа Вивиани: «Хочу поблагодарить ребят за потрясающую работу. Реми (Каванья) отвечал за то, чтобы добрать отрыв. Штыби вывез нас вперёд, за 2 км его сменил Флориан (Сенешаль), а затем Михаэль (Мёркёв) и Саба (Фабио Сабатини) доставили меня к заключительному километру. Из-за всех этих поворотов и круговых развязок начался хаос, но мы справились.

 

Обычно я хорошо выступаю на Ближнем Востоке, но в этот раз нервничал. Не так просто побеждать после перерыва и хорошего начала сезона. Я чувствовал давление.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Завтра будет ещё один шанс выиграть этап, но я уже чувствую облегчение. Я не мог упустить такой возможности как сегодня, потому что меня на 100% поддерживала вся команда. Моя цель здесь – выиграть этапы, возможно, ещё один. Вторая цель – цикламеновая майка.

 

  Перед промежуточным спринтом я увидел, что BMC начали тянуть, а Sunweb не собирались защищать розовую майку. Я поехал за Виктором Кампенартсом и легко взял несколько очков. Но мне не хотелось мешать борьбе за розовую майку.

 

  В финале нашей команде было бы трудно удержаться вместе, так что воспользовался тем, что команда задала высокую скорость, а потом сел на колесо Беннетта. Остальные колебались, но я чувствовал, что кто-нибудь решится спуртовать, и был к этому готов. Когда Маречко выпрыгнул, я сел за ним, а потом провёл свой спринт. Было важно правильно прочитать ситуацию.

 

  Цикламеновая майка – престижная награда. Мечтаю её выиграть. Дорога к Риму долгая, мы будем стараться зарабатывать очки. Команда верит в меня, состав сильный, я готов бороться».

 

  Якуб Маречко: «Вивиани отлично спринтовал, обошёл меня с большим запасом. На данный момент он, без сомнений, сильнейший».

 

  Энрико Барбин: «Я не планировал атаковать (на категорийном подъёме), всё получилось инстинктивно. Подъём был коротким, но трудным. Я находился в первых рядах, с такой позиции было удобно что-то предпринять. Не часто получаешь шанс надеть майку лидера классификации на Джиро д’Италия. Я понимал, что все приветствуют Буавана, потому что он местный герой, выступающий за команду Israel Cycling Academy, но Джиро д’Италия важна и для нашей команды. Мы должны атаковать везде, где получится, чтобы показать, что заслуживаем наше место в гонке».

 

  Роан Деннис: «Было бы великолепно одержать вчера победу на этапе, но не получилось. Сегодня я взял бонусные секунды на промежуточном спринте, не слишком хотел бороться в спринте, но команда идеально вывезла меня на позицию для победы.

 

  Все три моих лидерских майки на Гран-турах пришли по-разному. Жёлтую майку Тур де Франс я взял после индивидуальной гонки на время, красную майку Вуэльты Испании – после командной гонки на время, что оставило горько-сладкий вкус, потому что та майка принадлежала всей команде, а я только носил её. Теперь же розовая майка лидера досталась мне благодаря промежуточному спринту посреди этапа на следующий день после разделки. На каком-то этапе я эту майку потеряю, потому что вторая и третья неделя для меня немного тяжеловаты».

 

  Том Дюмулин: «Было бы хорошо удержать майку, но если бы мы боролись за неё, то потратили бы много сил. Команда BMC всё просчитала. Что я жду от следующих этапов? Стресса. Как сегодня. День был напряжённым, но в итоге всё завершилось хорошо. На Сицилии будет труднее, там больше подъёмов».

 

 

Результаты 2 этапа Джиро д’Италия-2018

 

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Теги к статье: Элиа Вивиани Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Shega
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (34)
    Shega-Фото
    Спасибо большое!
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (34)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
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    iro-2018-per-2-milioni-di-euro/

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    sional-continental-team-squadre-licenza-uci-ecco-come-funziona-partecipazione-g
    iro-d-italia--164010.shtml?uuid=AEowCTiE

    Здесь по поводу спонсорства Скай Италия , разница с прошлым годом 5 мл. Но видео со Скай ньюз не могу найти уже устал честно.((((
  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (34)
    Александра-Фото
    Понятно. Я не рассматриваю их в качестве медиаперсон, только в качестве велогонщиков.
  • Александра
    Том Дюмулин, Роан Деннис и Вик ... (12)
    Александра-Фото

    А, кстати, подскажите, кто знает, куда делись кнопочки + и -?

    Так удобно было отслеживать вектор общественного мнения.

  • ДимаЛел
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (34)
    ДимаЛел-Фото
    медиа-персоны, для сравнения кол-во подписчиков в твиттере:
    187 тысч и 1 млн 466 тысч

    "бизнес, ничего личного"
  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (34)
    Александра-Фото
    "А кто такой Дюмолан в сравнении с Фрумом?"
    Ну, это вы как-то слишком...
  • marketbk
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (34)
    marketbk-Фото
    Благодарю. Видно Вы человек с пониманием, в отличии от индивида, которому я задавал вопрос.
    Но всеже по ссылке говориться о двух млн., причем которые будут разделены между Фрумом и командой.
    Я не спорю, Фрум на Джиро не бесплатно) Но зачем заявлять сумму и так уверенно, как сделал комментатор под ником Гонщик? Он в кассе получал деньги вместо Фрума?
  • EL-Fenomeno
    Том Дюмулин, Роан Деннис и Вик ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Том vs. Крис - пока что 1:0 в пользу Дюмолина.

    Том Дюмулин надел первую розовую майку лидера. Лишь четверо гонщиков в истории Джиро д’Италия смогли удержать розовую майку с первого до последнего этапа (Костанте Джирарденго в 1919 году, Альфредо Бинда в 1927, Эдди Меркс в 1973 и Джанни Буньо в 1990).

    А когда в последний раз (и было ли такое вообще) действующий обладатель розовой майки предыдущей Джиро брал первый же этап и розовую майку действующей Джиро, а?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (34)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Правильно он говорит что два от рчс , я же указал в ссылках ,везде идёт инфа о двух.и она , эта инфа муссируется по Европе с дня презентации маршрута Джиро. Плюс когда в феврале вылезла инфа о позитивности , через день веньи заявил что фрум будет стартовать в любом случае. А ещё через два дня ,рчс спорт ,подразделение газеты хан мающееся организацией Джиро объявило , что права на трансляции гонок которые они организовывают , помимо раиспорт, выиграло Скай Италия. В тендере участвовало Скай , медиасет- виванди( Берлускони ) , и Евроспорт. Теперь трансляции будут организовывать раиспорт и Скай. Остальные будут покупать картинку. Кстати картинка ,во время трансляции, от Скай и раи с этого года отличается. Через два дня после объявления по скайньюз сказали что предусмотрены три миллиона прибавки к контракту в случае старта на Джиро . просматриваю новости сейчас что бы выслать ссылку но честно много,и запутался . найду вышлю сразу. Так что может и все пять. Но от оргов , то есть рчс два, все об этом говорят но веньи начал отрицать))))).
  • marketbk
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (34)
    marketbk-Фото
    Да нет, в моем понимании человек должен отвечать за свои слова. Видно у Вас иначе))

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