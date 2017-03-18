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Тибо Пино и Ильнур Закарин о 20-м этапе Джиро д'Италия-2017

Тибо Пино и Ильнур Закарин о 20-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  Последний из горных этапов юбилейного 100-го выпуска Джиро д’Италия, 20-й этап, решился в спринте группы генеральщиков. Атака российского гонщика   команды Katusha-Alpecin Ильнура Закарина  на подъёме 1-й категории Монте-Граппа за 76 км до финиша не помогла оторваться от соперников. За 23 км до Ильнур Закарин атаковал на подъёме 1-й категории Фоца, к нему на колесо сел итальянский гонщик команды AG2R La Mondiale Доменико Поццовиво, но за 19 км до финиша их добрали лидер общего зачёта Наиро Кинтана (Movistar), Тибо Пино (FDJ) и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida). На финальном километре преимущество этой группы над группой Тома Дюмулина (Sunweb) составляло 19 секунд. В спринте быстрее всех оказался 26-летний французский  гонщик Тибо Пино, опередивший Ильнура Закарина.

 

  Тибо Пино выиграл этап на своей дебютной Джиро д’Италия, увеличив количество своих побед на этапах Гран-туров до трёх (у Тибо Пино есть две победы на этапах Тур де Франс).

 

 Благодаря победе Тибо Пино поднялся на одну позицию в общем зачёте и вошёл в тройку лучших. Ильнур Закарин остался на 5-й позиции, проиграв  французскому гонщику 4 секунды за счёт бонификации, но выиграв 6 секунд у Наиро Кинтаны также за счёт бонификации.

 

Тибо Пино и Ильнур Закарин о 20-м этапе Джиро д'Италия-2017

Тибо Пино и Ильнур Закарин о 20-м этапе Джиро д'Италия-2017

  Тибо Пино и Ильнур Закарин о 20-м этапе Джиро д'Италия-2017

Тибо Пино и Ильнур Закарин о 20-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Тибо Пино (FDJ): «До последних трёх километров дистанции я просто пытался выиграть время и не думал о победе на этапе. Разрывы небольшие, а завтра плоская разделка, которая подходит Дюмулину. Самое важное для меня – лимитировать потери. Мне было важно доказать, что я не ошибся, приехав на Джиро д’Италия. И сейчас ещё больше уверен, что эта гонка для меня. Я впервые принял участие в итальянском Гран-туре, и взял победу на этапе, а также буду бороться, по крайней мере, за подиум.

 

  Сегодня мы хорошо сработались с Нибали и Кинтаной, выложились на 100%. Мы присоединились к Поццовиво и Закарину, они думали о победе на этапе, я тоже начал думать об этапе на последних километрах. Сам факт того, что мы удержали 15-секундный просвет впереди такого сильного гонщика как Дюмулин, показывает, что наше сотрудничество было хорошим. Со старта на Сардинии я думал о победе на этапе и финальном подиуме. И я выполнил самую сложную часть. Теперь до финала осталось проехать 30 км, и я сделаю всё, что в моих силах, чтобы уехать с Джиро д’Италия без сожалений.

 

  Я буду бороться за победу в общем зачёте, но Дюмулин остаётся фаворитом. Я также помню, что Кинтана в прошлом году выиграл разделку на Рут дю Суд у Сильвана Шаванеля, так что он умеет защищаться. Это будет интересная битва. Никто не может сказать, кто станет победителем Джиро д’Италия. И это прекрасно.

 

 Я дважды выигрывал этап на Тур де Франс и финишировал 3-м в генеральной  классификации, входил в топ-10 на Вуэльте Испании. Я участвовал во всех трёх Гран-турах.  И я знаю, что вернусь на Джиро д’Италия.

  Впереди решающий этап в Милане, надеюсь, что буду хорошо себя чувствовать. Надеюсь, завтра нога у меня пойдёт так же, как сегодня. Что бы ни случилось завтра, я надеюсь вернуться на Джиро д’Италия в будущем. Эта гонка даже превзошла мои ожидания».

 

 

  Фредерик Гедон, спортивный директор команды FDJ: «Сегодня на нас было сильное давление. За победу на этапе сражались все претенденты на высокие места в генеральной классификации, поэтому выиграть было особенно трудно. Думаю, Тибо заслужил победу, это великолепный для нас результат. Конечно, мы надеялись, что Тибо сможет выиграть спринт, потому что он быстрый гонщик. Завтра будет очень тяжело. Дюмулин стартует как фаворит. И я считаю, что гонка ещё не закончена. Мы будем бороться».

 

  Марк Мадьо, генеральный менеджер команды FDJ: «Мы сорвали наши голоса, потому что впервые за 20 лет существования команды мы будем бороться за победу на Гран-туре в финальный день гонки. Каждый день я посылал Тибо сообщения, в которых повторял ему, что всё возможно. Мы верим в него, остальное в руках судьбы. Он одержал великолепную победу, которая ещё ценнее, потому что три или четыре дня гонки Тибо чувствовал себя очень плохо, его трясло, но он старался это  скрывать. Завтра важный день. Три года назад я сказал Тибо, что он должен проехать гонку своей жизни, чтобы подняться на подиум Тур де Франс. Завтра он проедет разделку, которая может принести победу на Джиро д’Италия. Он не фаворит, но всё возможно».

 

 

 Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

 

  Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin): «Я чувствую себя отлично, с нетерпением жду завтрашнюю разделку. Сегодня я старался сделать всё возможное, чтобы показать хороший результат».

 

  Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «Странное ощущение. С одной стороны мы рады за Ильнура и команду, они работали великолепно. Последние несколько этапов шла борьба за подиум Джиро д’Италия, и команда много работала в отрывах, атаковала, проводила селекцию. После такой огромной работы мы бы хотели выиграть этап, а не занять 2-е место, потому что команда заслужила победу.

 

 Сейчас всё внимание на разделку, где пойдёт борьба за финальный результат. Шесть гонщиков находятся менее чем в минуте друг от друга. Это значит, что уровень готовности гонщиков почти одинаковый, так что завтра всё возможно. Каждый идёт на пределе. Ильнур показал, что он в хорошей форме. Дистанция равнинная, но когда едешь индивидуальную гонку на время в финальный день Гран-тура, она становится особенной. Ильнуру надо выложиться по максимуму, чтобы постараться показать как можно более высокий результат».

 

 

Стартовый протокол разделки на 21 этапе Джиро д'Италия-2017

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Теги к статье: Тибо Пино Ильнур Закарин Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Denis

    doctor46

    Вчера, 23:37 | Регистрация: 18.03.2017

    Тибо молодец! Неожидал я от него такого выступления, думал словит где-нибудь кризис и будет бороться за топ-5 максимум, но он доказал обратное.

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Комментарии

  • крыс хрум
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (149)
    крыс хрум-Фото
    Дык хвоста то нету. Да, налоели склоки легче надо относится.
  • Mikael
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (149)
    Mikael-Фото
    Ну у тебя бы я сидеть на хвосте точно не стал)

    Шутка конечно. Каждому свое. Завтра будет большой день.
  • крыс хрум
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (149)
    крыс хрум-Фото

    А прикольно было бы всем составом писателей гонку проехать. Какие были бы атаки! Как вертушку бы вертели! Нынешним бы гонцам такое рвение! Да не тот нынче народ пошел,не тот.

     

  • Nebanderas80
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (149)
    Nebanderas80-Фото
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    сегодня было видно,какой ОГРОМНОЙ ценой сняли ВЧЕРА розовую майку с Тома.
    по сути все команды положили на это своих грегари.
    вчерашний успех был,по сути,Пирровым,ну,мож кто сечет в истории.
    а сегодня всё было по плану Тома.
    и ногу сохранил и много не проиграл.
    Кинтана УЖАСЕН((((((((
    ему было нужно БОЛЬШЕ всех и он работал меньше всех.
    он просто неадекват(
    и ведь было видно после финиша-сил у него вагон.
    наверное завтра в него вселиццо дух Канчеллары)
    колесник он(
     
    Ильнур молодец.
    он ДОЛЖЕН завтра заехать на подиум.
    смелые должны побеждать.
    сильнее всех на этапе был Пино он и победил по праву.
    ему бы еще разума-и был бы отрыв от Тома в минуту.
    Нибали? не,не слышал.
    но раздельщик он классный.
     
    Катюша в кои то веки меня порадовала.
    бились ребята,укатали в конечном итоге сами себя,но хоть попробовали.
    в общем это одна из самых ЭПИЧНЫХ Джиро,которые я видел.
     
    Эты Вы неадекват, уважаемый. Кто Вы в велоспорте и кто Кинтана?
  • botan
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (149)
    botan-Фото
    Судя по картинке, больше всего шансов у двоих парней, тех кто повыше... Меньше всех, у кого буква "М" на спине biggrin Ребус решен!
  • botan
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (35)
    botan-Фото
    " понял что не укатать ему Тома в горах, вот и экономился по максимуму, готовясь к последней разделке."

    Вообще не укладывается в голове ))) Допустим у Тома не было бы того "кризиса" на 16-м этапе... и сейчас бы он вез Кинтане примерно 1,5 минуты. И как по вашему Кинтана собирался экономясь, отыграть этот гандикап у топового раздельщика?
  • uran
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (35)
    uran-Фото
    Кинтана 90% успеха-работа команды, у остальных процент чуть меньший. Вот почему Том заслужил победу и любовь болельщиков.
  • botan
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (35)
    botan-Фото
    Не его это профиль, был бы небольшой тягун, тогда да. А под скат и на равнине нужно помощнее быть, чем Вася.Этап под Канчу и Мартина. Но их нету.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (149)
    EL-Fenomeno-Фото

    Там кто писАл, что ТД должен цистерну пива Юнгельсу после окончания Джиро, ну если такие пошли расклады, тогда уже и Моллеме с Крюйсвиком по ящику тоже))
    Кстати, вот всем вам головоломка-ребус на ночь this declare

    Жакрая концовочка Джиры... heat

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (149)
    Sezar-Фото

    Я вот не думаю, что победа дастся Тому малой кровью. Усталость, спад, постоянные неприятные сюрпризы, "разделка жизни" Наиро:), нееет, все будет совсем не просто. Хотявыглядит просто :). Также думаю, что у Закарина есть шансы на подиум. Ну и да, Ян Хирт-реально крут! Вот бы кого в Ажидуар. Ну или в Астану. Ну или Тома в горах возить.

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