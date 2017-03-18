  Тибо Пино и Ильнур Закарин о 20-м этапе Джиро д'Италия-2017

Тибо Пино и Ильнур Закарин о 20-м этапе Тур де Франс-2017

Последний из горных этапов юбилейного 100-го выпуска Джиро д’Италия, 20-й этап, решился в спринте группы генеральщиков. Атака российского гонщика команды Katusha-Alpecin Ильнура Закарина на подъёме 1-й категории Монте-Граппа за 76 км до финиша не помогла оторваться от соперников. За 23 км до Ильнур Закарин атаковал на подъёме 1-й категории Фоца, к нему на колесо сел итальянский гонщик команды AG2R La Mondiale Доменико Поццовиво, но за 19 км до финиша их добрали лидер общего зачёта Наиро Кинтана (Movistar), Тибо Пино (FDJ) и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida). На финальном километре преимущество этой группы над группой Тома Дюмулина (Sunweb) составляло 19 секунд. В спринте быстрее всех оказался 26-летний французский гонщик Тибо Пино, опередивший Ильнура Закарина.

Тибо Пино выиграл этап на своей дебютной Джиро д’Италия, увеличив количество своих побед на этапах Гран-туров до трёх (у Тибо Пино есть две победы на этапах Тур де Франс).

Благодаря победе Тибо Пино поднялся на одну позицию в общем зачёте и вошёл в тройку лучших. Ильнур Закарин остался на 5-й позиции, проиграв французскому гонщику 4 секунды за счёт бонификации, но выиграв 6 секунд у Наиро Кинтаны также за счёт бонификации.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Тибо Пино (FDJ): «До последних трёх километров дистанции я просто пытался выиграть время и не думал о победе на этапе. Разрывы небольшие, а завтра плоская разделка, которая подходит Дюмулину. Самое важное для меня – лимитировать потери. Мне было важно доказать, что я не ошибся, приехав на Джиро д’Италия. И сейчас ещё больше уверен, что эта гонка для меня. Я впервые принял участие в итальянском Гран-туре, и взял победу на этапе, а также буду бороться, по крайней мере, за подиум.

Сегодня мы хорошо сработались с Нибали и Кинтаной, выложились на 100%. Мы присоединились к Поццовиво и Закарину, они думали о победе на этапе, я тоже начал думать об этапе на последних километрах. Сам факт того, что мы удержали 15-секундный просвет впереди такого сильного гонщика как Дюмулин, показывает, что наше сотрудничество было хорошим. Со старта на Сардинии я думал о победе на этапе и финальном подиуме. И я выполнил самую сложную часть. Теперь до финала осталось проехать 30 км, и я сделаю всё, что в моих силах, чтобы уехать с Джиро д’Италия без сожалений.

Я буду бороться за победу в общем зачёте, но Дюмулин остаётся фаворитом. Я также помню, что Кинтана в прошлом году выиграл разделку на Рут дю Суд у Сильвана Шаванеля, так что он умеет защищаться. Это будет интересная битва. Никто не может сказать, кто станет победителем Джиро д’Италия. И это прекрасно.

Я дважды выигрывал этап на Тур де Франс и финишировал 3-м в генеральной классификации, входил в топ-10 на Вуэльте Испании. Я участвовал во всех трёх Гран-турах. И я знаю, что вернусь на Джиро д’Италия.

Впереди решающий этап в Милане, надеюсь, что буду хорошо себя чувствовать. Надеюсь, завтра нога у меня пойдёт так же, как сегодня. Что бы ни случилось завтра, я надеюсь вернуться на Джиро д’Италия в будущем. Эта гонка даже превзошла мои ожидания».

Фредерик Гедон, спортивный директор команды FDJ: «Сегодня на нас было сильное давление. За победу на этапе сражались все претенденты на высокие места в генеральной классификации, поэтому выиграть было особенно трудно. Думаю, Тибо заслужил победу, это великолепный для нас результат. Конечно, мы надеялись, что Тибо сможет выиграть спринт, потому что он быстрый гонщик. Завтра будет очень тяжело. Дюмулин стартует как фаворит. И я считаю, что гонка ещё не закончена. Мы будем бороться».

Марк Мадьо, генеральный менеджер команды FDJ: «Мы сорвали наши голоса, потому что впервые за 20 лет существования команды мы будем бороться за победу на Гран-туре в финальный день гонки. Каждый день я посылал Тибо сообщения, в которых повторял ему, что всё возможно. Мы верим в него, остальное в руках судьбы. Он одержал великолепную победу, которая ещё ценнее, потому что три или четыре дня гонки Тибо чувствовал себя очень плохо, его трясло, но он старался это скрывать. Завтра важный день. Три года назад я сказал Тибо, что он должен проехать гонку своей жизни, чтобы подняться на подиум Тур де Франс. Завтра он проедет разделку, которая может принести победу на Джиро д’Италия. Он не фаворит, но всё возможно».

Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin): «Я чувствую себя отлично, с нетерпением жду завтрашнюю разделку. Сегодня я старался сделать всё возможное, чтобы показать хороший результат».

Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «Странное ощущение. С одной стороны мы рады за Ильнура и команду, они работали великолепно. Последние несколько этапов шла борьба за подиум Джиро д’Италия, и команда много работала в отрывах, атаковала, проводила селекцию. После такой огромной работы мы бы хотели выиграть этап, а не занять 2-е место, потому что команда заслужила победу.

Сейчас всё внимание на разделку, где пойдёт борьба за финальный результат. Шесть гонщиков находятся менее чем в минуте друг от друга. Это значит, что уровень готовности гонщиков почти одинаковый, так что завтра всё возможно. Каждый идёт на пределе. Ильнур показал, что он в хорошей форме. Дистанция равнинная, но когда едешь индивидуальную гонку на время в финальный день Гран-тура, она становится особенной. Ильнуру надо выложиться по максимуму, чтобы постараться показать как можно более высокий результат».

Стартовый протокол разделки на 21 этапе Джиро д'Италия-2017

Результаты 20 этапа Джиро д'Италия-2017