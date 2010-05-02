Этна: первый горный тест генеральщиков на Джиро д'Италия-2018

Финишировал первый по-настоящему горный этап Джиро д'Италия-2018. Признаться честно, подъем на Этну в этот раз мне показался куда эпичнее и более захватывающим, чем тот, что проходил в прошлом году, однако есть сходство: как и в прошлом году, победу одержал велогонщик из отрыва, а второе место занял единственный оторвавшийся от группы генеральщик.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Больших разрывов между грандами общего зачета не было, но перестановки произошли. Хотя на Гранд-турах нечасто бывают столь протяженные подъемы, стоит учесть, что на Этне нет запредельных градиентов, за исключением нескольких участков, а средний градиент не столь убийственен, чтобы раскидать всех в пух и прах.

Главные генеральщики приехали на финиш вместе, но такой многочисленной группы, как в прошлом году, уже не получилось, как не было и традиционного для Гран-туров тотального контроля команды Sky, которая на данный момент не является доминатором на Джиро д'Италия-2018.

Пожалуй, самый мощный и прекрасно работающий горный поезд сейчас у колумбийского гонщика команды Astana Мигеля Лопеса. Но Mitchelton-Scott воплотила в реальность самые смелые свои тактические задумки и показала всем, что этап можно выиграть и с меньшим количеством помощников.

Отрыв имел шансы доехать до финиша, уж слишком много гонщиков было впереди. Хейг первоклассно отработал на Чавеса. Учитывая то, что маленькому и легкому горовосходителю нелегко даже просто усидеть на колесе, когда более рослые и мощные гонщики включаются по равнине против ветра, Чавито безусловно заслужил победу.

Что касается генеральщиков, то здесь все очень неоднозначно. В первую очередь видно, что Йейтс на данный момент сильнее остальных грандов в плане горной подготовки. Казалось, что такой солидный просвет в мгновение ока могли создать лишь Контадор или Фрум в свои лучшие времена. Пока что рано еще делать выводы, но британец показал, что сейчас он силен на любых гонках, будь то разделка, этап, построенный по схеме классической однодневки, или горы.

Создалось ощущение, что Том Дюмулен (Sunweb) не ехал на 100%, а ускорялся только для того, чтобы посмотреть, кто из соперников в какой готовности находится. Он не ответил на атаку Йейтса и предпочёл, оглядываясь, показать, что больше не намерен везти на себе соперников, как это было на прошлогодней Джиро д'Италия или Вуэльте Испании-2015.

Очень любопытно, каково состояние Криса Фрума. Заметно, что сейчас он не в лучшей форме. Однако подобное в его исполнении мы уже видели, хотя последствия падения тоже не стоит сбрасывать со счетов Скорее всего британец планирует выйти на максимальный пик формы ближе к последней неделе, то есть к этапу с финишем в Дзонколан и к разделке, которые являются наиболее важными с точки зрения генеральной классификации.

Заметно, что Рохан Деннис прибавил в горах, но не стоит забывать, что Этна отнюдь не самая страшная гора. Безусловно, он сможет подняться выше благодаря разделке, но впереди слишком много сложнейших горных вершин.

Понятно, что Тибо Пино будет забирать бонификации в силу своих взрывных способностей. Казалось бы, француз чувствует себя хуже других, но он единственный из генеральщиков, который до последнего пытался закрыть просвет до Йейтса, пусть и безуспешно.

Также на этом этапе некоторые гонщики показали, что они на самом деле сильнее, чем выглядели. Например, Джордж Беннетт (LottoNL-Jumbo) удивил своими атаками, заставившими прилично напрячься всех грандов. Посмотрим, действительно ли новозеландец так сильно прибавил, или это случайный взлет его формы.

Не менее удивительным оказалось выступление Ричарда Карапаса (Movistar), который показал, что готов к борьбе за белую майку. Он удержался на подъеме с основными претендентами общего зачета. Хотя, мне кажется, шансов выиграть майку самого лучшего молодого гонщика у Карапаса меньше, чем у Мигеля Лопеса. Пусть колумбиец и уступает сейчас эквадорцу 39 секунд в зачете белой майки и более 2 минут проигрывает лидеру гонки, понятно, что Лопес способен отыграть время в горах. Он и сам говорит, что чувствует себя прекрасно, несмотря на падения, поэтому, считаю, что его атаки не заставят себя ждать.

По результатам первого горного этапа не стоит делать поспешных выводов. Прошёл только первый горный тест претендентов в борьбе за розовую майку, но гонка может преподнести множество сюрпризов, а победа может достаться не только сильнейшему, но и наиболее удачливому.

Глеб Терентьев