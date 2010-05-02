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Этна: первый горный тест генеральщиков на Джиро д'Италия-2018

 Этна: первый горный тест генеральщиков на Джиро д'Италия-2018

 

Финишировал первый по-настоящему горный этап Джиро д'Италия-2018. Признаться честно, подъем на Этну в этот раз мне показался куда эпичнее и более захватывающим, чем тот, что проходил в прошлом году, однако есть сходство: как и в прошлом году, победу одержал велогонщик из отрыва, а второе место занял единственный оторвавшийся от группы генеральщик.

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 Больших разрывов между грандами общего зачета не было, но перестановки произошли. Хотя на Гранд-турах нечасто бывают столь протяженные подъемы, стоит учесть, что на Этне нет запредельных градиентов, за исключением нескольких участков, а средний градиент не столь убийственен, чтобы раскидать всех в пух и прах.

 

Главные генеральщики приехали на финиш вместе, но такой многочисленной группы, как в прошлом году, уже не получилось, как не было и традиционного для Гран-туров тотального контроля команды Sky, которая на данный момент не является доминатором на Джиро д'Италия-2018.

 

Пожалуй, самый мощный и прекрасно работающий горный поезд сейчас у колумбийского гонщика команды Astana Мигеля Лопеса. Но Mitchelton-Scott воплотила в реальность самые смелые свои тактические задумки и показала всем, что этап можно выиграть и с меньшим количеством помощников.

 

Отрыв имел шансы доехать до финиша, уж слишком много гонщиков было впереди. Хейг первоклассно отработал на Чавеса. Учитывая то, что маленькому и легкому горовосходителю нелегко даже просто усидеть на колесе, когда более рослые и мощные гонщики включаются по равнине против ветра, Чавито безусловно заслужил победу.

 

Что касается генеральщиков, то здесь все очень неоднозначно. В первую очередь видно, что Йейтс на данный момент сильнее остальных грандов в плане горной подготовки. Казалось, что такой солидный просвет в мгновение ока могли создать лишь Контадор или Фрум в свои лучшие времена. Пока что рано еще делать выводы, но британец показал, что сейчас он силен на любых гонках, будь то разделка, этап, построенный по схеме классической однодневки, или горы.

 

Создалось ощущение, что Том Дюмулен (Sunweb) не ехал на 100%, а ускорялся только для того, чтобы посмотреть, кто из соперников в какой готовности находится. Он не ответил на атаку Йейтса и предпочёл, оглядываясь, показать, что больше не намерен везти на себе соперников, как это было на прошлогодней Джиро д'Италия или Вуэльте Испании-2015.

 

Очень любопытно, каково состояние Криса Фрума. Заметно, что сейчас он не в лучшей форме. Однако подобное в его исполнении мы уже видели, хотя последствия падения тоже не стоит сбрасывать со счетов Скорее всего британец планирует выйти на максимальный пик формы ближе к последней неделе, то есть к этапу с финишем в Дзонколан и к разделке, которые являются наиболее важными с точки зрения генеральной классификации.

 

Заметно, что Рохан Деннис прибавил в горах, но не стоит забывать, что Этна отнюдь не самая страшная гора. Безусловно, он сможет подняться выше благодаря разделке, но впереди слишком много сложнейших горных вершин.

 

Понятно, что Тибо Пино будет забирать бонификации в силу своих взрывных способностей. Казалось бы, француз чувствует себя хуже других, но он единственный из генеральщиков, который до последнего пытался закрыть просвет до Йейтса, пусть и безуспешно.

 

 Также на этом этапе некоторые гонщики показали, что они на самом деле сильнее, чем выглядели. Например, Джордж Беннетт (LottoNL-Jumbo) удивил своими атаками, заставившими прилично напрячься всех грандов. Посмотрим, действительно ли новозеландец так сильно прибавил, или это случайный взлет его формы.

 

Не менее удивительным оказалось выступление Ричарда Карапаса (Movistar), который показал, что готов к борьбе за белую майку. Он удержался на подъеме с основными претендентами общего зачета. Хотя, мне кажется, шансов выиграть майку самого лучшего молодого гонщика у Карапаса меньше, чем у Мигеля Лопеса. Пусть колумбиец и уступает сейчас эквадорцу 39 секунд в зачете белой майки и более 2 минут проигрывает лидеру гонки, понятно, что Лопес способен отыграть время в горах. Он и сам говорит, что чувствует себя прекрасно, несмотря на падения, поэтому, считаю, что его атаки не заставят себя ждать.

 

По результатам первого горного этапа не стоит делать поспешных выводов. Прошёл только первый горный тест претендентов в борьбе за розовую майку, но гонка может преподнести множество сюрпризов, а победа может достаться не только сильнейшему, но и наиболее удачливому.

 

Глеб Терентьев

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Тимур

    Rumi

    Вчера, 17:27 | Регистрация: 2.05.2010

    Спасибо, Глеб!

  2. Rokka

    Вчера, 18:18 | Регистрация: 23.01.2016

    Если смотреть начала абзацев то получается забавная картина - Очень любопытно, заметно, понятно))

    1. Имя: Андрей

      Андрон

      Вчера, 21:09 | Регистрация: 4.10.2015

      Опять вы,люди, цепляетесь. Теперь к стилистике. Отмечены моменты, не характерные для повседневного течения грандтура. Ну неплохо ведь.

  3. Имя: Иван

    Cyclisme

    Вчера, 18:35 | Регистрация: 3.05.2018

    Неплохо, Глеб, все достаточно подробно изложил

  4. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 21:25 | Регистрация: 3.07.2011

    Оч.толково, разумно и взвешенно, все основные тенденции выловлены четко. Спасибо!

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Amgen Tour of California

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Примавера - это Милан — Сан-Ремо.
    А ее взял Нибали. Или есть еще одна Примавера?
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо.
  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (19)
    M-07-Фото

    Цитата: Cyclisme
    Просто если представить ситуацию что Кинтана и Микель отвалятся, на брусчатке например, а дистанцировать минуты на 3 их может Нибали или тот же Дюмолен, если поедет, то Вальверде, учитывая его непредвиденные кризисы в горах, за жёлтую майку не поборется.

    Ну Том вряд ли поедет Тур, тем более как второй ГТ на генерал подряд. А так посмотрим, как бы не получилось, как в прошлом году с Кинтаной.

  • Cyclisme
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (19)
    Cyclisme-Фото
    Цитата: tim147
    Об Амадоре я тоже писал по итогам прошлого этапа и считаю, что при его нынешней форме (9 м на Андалусии и 1м на относительно слабой по составу Примавере, к тому же откровенно подаренное ему Вальверде)подиум на Джиро ему не светил. При каких раскладах Амадор, который значительно хуже стал ездить в горах, мог оказаться выше в генерале Пино,Ару,Йейтса,Чавеса, Поццовиво, не говоря уже о Томе и Крисе, я не представляю. Максимум, на что он мог здесь расчитывать - это этап из отрыва при удачном стечении обстоятельств. Имею все основания полагать, что Унсуэ по-прежнему знает свое дело и надеюсь, что хотя бы на ТдФ Амадор в качестве грегари сможет оказаться полезным своей ударной триаде.
    Прочитал ваш комментарий под прошлым этапом, возможно вы и правы насчёт Андрея и он бы не потянул. Мне почему то кажется, что определенные шансы у него были бы, но, наверное топ 3, указанные мною выше не свершились бы, максимум топ 10. Но есть же ещё Солер, Ланда. Просто если представить ситуацию что Кинтана и Микель отвалятся, на брусчатке например, а дистанцировать минуты на 3 их может Нибали или тот же Дюмолен, если поедет, то Вальверде, учитывая его непредвиденные кризисы в горах, за жёлтую майку не поборется. А потом, проехав Тур это трио, достаточно себя измотав поедет Вуэльту, где тоже все их перспективы достаточно туманны. Конечно, хочется, чтобы Мовистар доказал всем правоту своего выбора и у них все получилось, но Унсуэ очень рискует, ставя на одну гонку три лидера, а на другие не столь сильных ребят. Надеюсь, что Джиро для Мувиков не окажется провальным и за десятку Бетанкур с Карапазом все же поборются)))
  • Sezar
    Этна: первый горный тест генер ... (5)
    Sezar-Фото

    Оч.толково, разумно и взвешенно, все основные тенденции выловлены четко. Спасибо!

  • Андрон
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (6)
    Андрон-Фото

    Хорошо, что без трансфера, люди отдохнут получше. Уже 100 лет, как не занимаюсь велоспортом непосредственно, а по привычке - никуда не переезжать - как же хорошо. Ребята отдохнут нормально. 

      Потому что: вместо релаксации люди трясутся в автобусе или тащатся в аэропорт с доездами на автобусе туда-сюда. Уверяю, что номальному восстановлению это никак не способствует.

  • Андрон
    Этна: первый горный тест генер ... (5)
    Андрон-Фото
    Опять вы,люди, цепляетесь. Теперь к стилистике. Отмечены моменты, не характерные для повседневного течения грандтура. Ну неплохо ведь.
  • tim147
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (19)
    tim147-Фото
    Об Амадоре я тоже писал по итогам прошлого этапа и считаю, что при его нынешней форме (9 м на Андалусии и 1м на относительно слабой по составу Примавере, к тому же откровенно подаренное ему Вальверде)подиум на Джиро ему не светил. При каких раскладах Амадор, который значительно хуже стал ездить в горах, мог оказаться выше в генерале Пино,Ару,Йейтса,Чавеса, Поццовиво, не говоря уже о Томе и Крисе, я не представляю. Максимум, на что он мог здесь расчитывать - это этап из отрыва при удачном стечении обстоятельств. Имею все основания полагать, что Унсуэ по-прежнему знает свое дело и надеюсь, что хотя бы на ТдФ Амадор в качестве грегари сможет оказаться полезным своей ударной триаде.
  • Андрон
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (19)
    Андрон-Фото

    Цитата: tim147
    Все генеральщики финишировали дружной семьей, один только Бетанкур  умудрился потерять 23 сек. В Мувистар грядет смена капитана.

      Неужели тут кто-то рассчитывал, что Бетанкур поедет серьезно на генерал? Думаю, Мовистар рассчитывает, что Бетанкур сможет стать хорошим горным грегари в команде. Эта Джиро как испытательный полигон для Мувиков. 

  • tim147
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (19)
    tim147-Фото

    Этап смотрел фрагментами, падающего Бетанкура не заметил. На всякий случай заглянул на сайт Мувистар - там рассыпаются в комплиментах Карапасу, о каком-либо чп с Бетанкуром ни слова. Вывод - парень просто не потянул, как кстати и вчера(может, опять лишние кг?).

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6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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