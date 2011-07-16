Стартовый протокол разделки 1 этапа Джиро д'Италия-2018

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 14:40
На первом этапе Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 участников ждёт индивидуальная гонка на время - Иерусали (ITT), протяженностью 9.7 км. Маршрут 1 этапа Джиро д'Италия-2018.
Представляем Вашему вниманию стартовый протокол 1 этапа Джиро д'Италия-2018. Первым из 176 участников в 13.50 (CET) стартует итальянский гонщик команды Quick Step Floors Фабио Сабатини. Последним на дистанцию 1-го этапа в 16:45 выйдет действующий чемпион мира и прошлогодний победитель Джиро д'Италия голандский гонщик Том Дюмулин (Tom Dumoulin) из команды Sunweb.
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