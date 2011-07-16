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Стартовый протокол разделки 1 этапа Джиро д'Италия-2018

 

На первом этапе Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2018 участников ждёт индивидуальная гонка на время - Иерусали (ITT), протяженностью 9.7 км. Маршрут 1 этапа Джиро д'Италия-2018.

 

  Представляем Вашему вниманию стартовый протокол 1 этапа Джиро д'Италия-2018. Первым из 176 участников в 13.50 (CET) стартует итальянский гонщик команды Quick Step Floors Фабио Сабатини. Последним на дистанцию 1-го этапа в 16:45 выйдет действующий чемпион мира и прошлогодний победитель Джиро д'Италия голандский гонщик Том Дюмулин (Tom Dumoulin) из команды Sunweb.

 

 

Стартовый протокол разделки 1 этапа Джиро д'Италия-2018

 

Стартовый протокол разделки 1 этапа Джиро д'Италия-2018

 

 

Стартовый протокол разделки 1 этапа Джиро д'Италия-2018

 

 

Стартовый протокол разделки 1 этапа Джиро д'Италия-2018

 

 

Стартовый протокол разделки 1 этапа Джиро д'Италия-2018

 

 

Стартовый протокол разделки 1 этапа Джиро д'Италия-2018

 

 

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Теги к статье: Giro d'Italia Джиро д'Италия-2018 стартовый протокол индивидуальная гонка на время разделка

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 16:29 | Регистрация: 30.06.2017

    За, какие заслуги перед Джиро, Фруму дали поблажку стартовать 172 м в конце списка? Непонятно как формируется список? Том, вот понятно...он прошлогодний чемпион..А Фруми..??????

    1. Имя: Олег

      levonardo

      Сегодня, 16:43 | Регистрация: 23.05.2017

      А Чиконе почему стартует так поздно?

    2. Имя: Роман

      SoulThief

      Сегодня, 17:49 | Регистрация: 16.07.2011

      Не люблю болеть против кого-то, особенно, когда есть любимые гонцы, ЗА которых можно болеть с удовольствием. Но этот персонаж, за последние дни, пробудил огромное желание болеть против Астаны.
      Это же надо, своими бесконечными истериками добиться, чтобы нейтральных болельщиков отвернуло от твоей команды...

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 16:56 | Регистрация: 7.12.2014

    Все команды, кроме Санвеб, определяют порядок по жребию. Жеребьевку проводят спортивные директора на специальном собрании у организаторов. То есть первым стартует гонщик из Квик степ, потом Бахрейн, Андрони и т.д. 22-м стартует гонщик из Санвеб. И так дальше по кругу 8 раз. Последним стартует Дюмулен как №1. Порядок гонщиков внутри команды определяют они сами.

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Amgen Tour of California

16 - 20 мая 2018

Tour of Norway


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • SoulThief
    Стартовый протокол разделки 1 ... (4)
    SoulThief-Фото
    Не люблю болеть против кого-то, особенно, когда есть любимые гонцы, ЗА которых можно болеть с удовольствием. Но этот персонаж, за последние дни, пробудил огромное желание болеть против Астаны.
    Это же надо, своими бесконечными истериками добиться, чтобы нейтральных болельщиков отвернуло от твоей команды...
  • SoulThief
    Джиро д'Италия-2018. Предстар ... (20)
    SoulThief-Фото
    Я, как болельщик Фрума, прочитал эту фразу так: "Фрум, как и я, находится не в сильнейших своих кондициях".
    То есть сравнил не себя с Фрумом, а себя и Фрума с лучшей формой. Что, на мой взгляд, недалеко от истины...
  • Earl57
    Стартовый протокол разделки 1 ... (4)
    Earl57-Фото

    Все команды, кроме Санвеб, определяют порядок по жребию. Жеребьевку проводят спортивные директора на специальном собрании у организаторов. То есть первым стартует гонщик из Квик степ, потом Бахрейн, Андрони и т.д. 22-м стартует гонщик из Санвеб. И так дальше по кругу 8 раз. Последним стартует Дюмулен как №1. Порядок гонщиков внутри команды определяют они сами.

  • levonardo
    Стартовый протокол разделки 1 ... (4)
    levonardo-Фото
    А Чиконе почему стартует так поздно?
  • Astanaforever
    Стартовый протокол разделки 1 ... (4)
    Astanaforever-Фото
    За, какие заслуги перед Джиро, Фруму дали поблажку стартовать 172 м в конце списка? Непонятно как формируется список? Том, вот понятно...он прошлогодний чемпион..А Фруми..??????
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2018. Предстар ... (20)
    Sezar-Фото

    Читаю между строк и вырисовывается: у Фрума есть уверенность, что решение его устроит. По Ару ощущение, что ему надо оправдать доверие спонсора- отсюда что пора уже выигрывать. При этом понимает, что это вряд-ли, потому и такой грустный.

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2018. Предстар ... (20)
    Sezar-Фото
    Не, я объективно:). Во-первых решение не принято. Во-вторых Фрум не виноват, что эти эксперты не шевелятся.
  • Гонщик
    Состав команды Astana на Джиро ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Найман
    Цитата: Paco1986
    Гор в этом Джиро мало,а значит успехи этих парней погоды не сделают,слишком много будет проиграно в разделках,чтобы потом рвать жылы в горах.
    Ну и не будем врать самим себе,никто из Астаны помешать Фруму стать победителем не сможет,ясное дело что будут брать этапы,Лопес,Луценко способен это делать,но не больше. 
    Фрум сам сдуется вот увидете
    ну он ка бэ и так не надутый , кожа и кости , но порвёт любого из сегодняшних претендентов .

  • hodorik
    5 колец Москвы-2018. Пролог (7)
    hodorik-Фото

    Цитата: Sm1T
    Ну хоть гонку вернули. Уже достижение :-)

    Она вроде бы никуда и не пропадала ...

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (60)
    rude_rider-Фото

    Мне нравится Фрум..он говорит прямо я хочу сделать рекорд три ГТ на сезон

    или он про три ГТ подряд?

    тогда все в его ногах и он это сможет сделать

     

    за сезон врятли такое возможно

    но эт же Фрум

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6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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