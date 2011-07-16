Стартовый протокол разделки 1 этапа Джиро д'Италия-2018

Я, как болельщик Фрума, прочитал эту фразу так: "Фрум, как и я, находится не в сильнейших своих кондициях".

То есть сравнил не себя с Фрумом, а себя и Фрума с лучшей формой. Что, на мой взгляд, недалеко от истины...