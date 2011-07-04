Наиро Кинтана в 2017 году поедет Джиро д'Италия и Тур де Франс

Наиро Кинтана (Nairo Quintana) в этом году провёл один из лучших сезонов в своей карьере, одержав победу на Вуэльте Испании, где также выиграл этап, и третий раз в карьере поднявшись на подиум Тур де Франс. 26-летний колумбийский гонщик команды Movistar в этом году также выиграл три многодневных гонки - Вуэльту Каталонии, Route du Sud и Тур Романдии.

В 2016 году у Наиро Кинтаны было 74 соревновательных дня, за которые он проехал 11 000 км. В 8 из 9 гонок, в которых принял участия, он не опускался ниже 4-го места, и в итоге завершил сезон 2-м в индивидуальном рейтинге Мирового тура, где уступил лишь словацкому гонщику Петеру Сагану и опередив Криса Фрума.

В интервью изданию El Tiempo Наиро Кинтана назвал прошедший сезон лучшим в своей карьере и рассказал, что главные цели на 2017 год уже определены. Колумбийский гонщик не будет защищать свой титул на Вуэльте Испании, а примет участие в юбилейном выпуске Джиро д’Италия и вновь будет бороться за жёлтую майку на Тур де Франс.

Наиро Китана об итогах сезона 2016 года

«Третий на Тур де Франс – это великолепный результат, потому что, не взирая на сложные обстоятельства я сумел его удержать. Правда в том, что я был не в лучшей форме, а превосходство Sky было очевидным. У меня была аллергия. Поэтому было сложно. Это всё же подиум Тур де Франс, многие не понимают, но для меня это гордость. В 2016 году я отдал всего себя, все силы, поэтому у меня нет сожалений, я никому ничего не должен».

Наиро Кинтана о целях на 2017 год

- В 2017 году поедете и Джиро д’Италия и Тур де Франс?

- Да, всё уже определено. На Джиро д’Италия мы стартуем сильным составом, постараемся выступить хорошо, но главной задачей будет выйти после гонки в хорошей форме перед Тур де Франс.

- Вас привлекает возможность выиграть сотый выпуск Джиро?

- Да. Поэтому я решился принять участие, так как это будет особая гонка. Я уже побеждал на Джиро д’Италия, почему бы не повторить это в 2017.

- А что думаете о маршруте Тур де Франс?

- Он отличается тем, что будет меньше гор, однако, количество претендентов на подиум увеличится.

- Вам нравится, что гонка может получиться более открытой?

- Да. Борьба обострится, и мне нравится, что разделок не так много, это хорошо, соперники не смогут отыграть много времени.

- И вы сможете выиграть и Джиро д’Италию и Тур де Франс?

- Цель – Тур де Франс, мы поедем Джиро с настроем на борьбу, с отличным составом, и посмотрим, что у нас получится сделать, но главным для нас остаётся Тур.

- Следовательно, вы не поедете защищать свой титул победителя Вуэльты Испании?

- Этого нет в планах, так как я поеду Джиро и Тур, их более чем достаточно.