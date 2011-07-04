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Наиро Кинтана в 2017 году поедет Джиро д'Италия и Тур де Франс

 Наиро Кинтана в 2017 году поедет Джиро д'Италия и Тур де Франс

 

  Наиро Кинтана (Nairo Quintana) в этом году провёл один из лучших сезонов в своей карьере, одержав победу на Вуэльте Испании, где также выиграл этап, и третий раз в карьере поднявшись на подиум Тур де Франс. 26-летний колумбийский гонщик команды Movistar в этом году также выиграл три многодневных гонки - Вуэльту Каталонии, Route du Sud и Тур Романдии.

 

  В 2016 году у Наиро Кинтаны было 74 соревновательных дня, за которые он проехал 11 000 км. В 8 из 9 гонок, в которых принял участия, он не опускался ниже 4-го места, и в итоге завершил сезон 2-м в индивидуальном рейтинге Мирового тура, где уступил лишь словацкому гонщику Петеру Сагану и опередив Криса Фрума.

 

 

  В интервью изданию El Tiempo Наиро Кинтана назвал прошедший сезон лучшим в своей карьере и рассказал, что главные цели на 2017 год уже определены. Колумбийский гонщик не будет защищать свой титул на Вуэльте Испании, а примет участие в юбилейном выпуске Джиро д’Италия и вновь будет бороться за жёлтую майку на Тур де Франс.

 

Наиро Китана об итогах сезона 2016 года

 

  «Третий на Тур де Франс – это великолепный результат, потому что, не взирая на сложные обстоятельства я сумел его удержать. Правда в том, что я был не в лучшей форме, а превосходство Sky было очевидным. У меня была аллергия. Поэтому было сложно. Это всё же подиум Тур де Франс, многие не понимают, но для меня это гордость. В 2016 году я отдал всего себя, все силы, поэтому у меня нет сожалений, я никому ничего не должен».

 

Наиро Кинтана о целях на 2017 год

 

- В 2017 году поедете и Джиро д’Италия и Тур де Франс?

- Да, всё уже определено. На Джиро д’Италия мы стартуем сильным составом, постараемся выступить хорошо, но главной задачей будет выйти после гонки в хорошей форме перед Тур де Франс.

 

- Вас привлекает возможность выиграть сотый выпуск Джиро?

- Да. Поэтому я решился принять участие, так как это будет особая гонка. Я уже побеждал на Джиро д’Италия, почему бы не повторить это в 2017.

 

- А что думаете о маршруте Тур де Франс?

- Он отличается тем, что будет меньше гор, однако, количество претендентов на подиум увеличится.

 

- Вам нравится, что гонка может получиться более открытой?

- Да. Борьба обострится, и мне нравится, что разделок не так много, это хорошо, соперники не смогут отыграть много времени.

 

- И вы сможете выиграть и Джиро д’Италию и Тур де Франс?

- Цель – Тур де Франс, мы поедем Джиро с настроем на борьбу, с отличным составом, и посмотрим, что у нас получится сделать, но главным для нас остаётся Тур.

 

- Следовательно, вы не поедете защищать свой титул  победителя Вуэльты Испании?

- Этого нет в планах, так как я поеду Джиро и Тур, их более чем достаточно.

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017 Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017

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  1. chel

    Сегодня, 21:45 | Регистрация: 6.07.2014

    Весьма спорно.

    Скорее всего, минус один на Тур.

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 21:56 | Регистрация: 4.07.2011

    Согласен… Сдается мне, что Фрум в этом сезоне вновь замахнется на дубль Тур/Вуэльта

  3. Имя: Eugeny

    Eugeny1210

    Сегодня, 22:07 | Регистрация: 17.07.2012

    Не самая радостная новость для Нибали и Ару.

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (TNK) 669
2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

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