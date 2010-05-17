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Винченцо Нибали и Микель Ланда о 16-м этапе Джиро д'Италия-2017

Винченцо Нибали выигрывает 16-й королевский горный этап Джиро д'Италия-2017, опередив на финише Микеля Ланду

 

 

  Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) одержал победу на королевском горном 16-м этапе, включавшим прохождение Мортироло и Стельвио, самой высокой точки Джиро д’Италия-2017. Для 32-летнего итальянского гонщика команды Bahrain-Merida это седьмой в карьере выигранный на итальянском Гран-туре этап, что позволило Нибали сравняться по количеству побед на этапах Джиро д’Италия с такими гонщиками как Феличе Джимонди, Джильберто Симони, Иван Бассо и Джованни Валетти. Кроме того, Винченцо Нибали был последним итальянцем, выигравшим этап на Джиро д’Италия в прошлом году (19-й этап) и первым итальянцем, взявшим победу на этапе в этом выпуске итальянского Гран-тура.

 

  Винченцо Нибали начал этап с отставанием в 3 минуты 40 секунд от лидера общего зачёта Тома Дюмулина (Sunweb), а завершил его, поднявшись в тройку лидеров и сократив отставание до 1 минуты 12 секунд.

 

  Двукратный победитель Джиро д’Италия, защищающий свой титул, атаковал за несколько километров до вершины перевала Умбраиль, порвав группу лидеров, а затем повторил атаку за 20,2 км до финиша, продолжив ускоряться на спуске, где добрал Микеля Ланду (Sky), ранее атаковавшего из отрыва.

 

  Микель Ланда отобрался в ранний многочисленный отрыв, взял премию Чима Коппи, первым пройдя вершину Стельвио, самую высокую точку Джиро д’Италия-2017, а также собрал максимальное количество очков на вершине перевала Умбраиль, что принесло ему синюю майку горного короля. Однако, борьбу за этап испанский гонщик команды Sky проиграл Винченцо Нибали.

 

Винченцо Нибали и Микель Ланда о 16-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Винченцо Нибали и Микель Ланда о 16-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Винченцо Нибали и Микель Ланда о 16-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

 

Винченцо Нибали и Микель Ланда о 16-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Винченцо Нибали и Микель Ланда о 16-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Винченцо Нибали и Микель Ланда о 16-м этапе Джиро д'Италия-2017

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Единственное разочарование дня, что на финише я не смог поднять руки в победном жесте. Думаю, этап получился зрелищным для болельщиков, и, конечно, для моих фанатов тоже. Хочу поблагодарить их всех, потому что они всегда меня поддерживают. Мы хорошо сработались с Ландой, на спуске я шёл на максимуме. Было тяжело бороться в финальном спринте, но мне удалось взять  победу, и я очень счастлив выиграть такой красивый этап, очень трудный, с прохождением высочайших гор.

 

  Моя первая атака на Стельвио не была мощной, но вторая – да. Мы обменялись парой слов с Наиро, обсуждая, что надо поработать вместе. Мы будем бороться до Милана, это нелегко. Эта неделя очень трудная, а рельеф подходит для атак, особенно для Наиро Кинтаны, который хочет сократить отставание от Тома Дюмулина.

 

 Мы находились в группе в двух минутах от отрыва, и мощно начали подъём. Как раз перед тем, как второй раз повернуть налево на Стельвио, услышали новость, что лидер общего зачёта остановился. Было непонятно, что случилось. Скорость была высокой, потому что команды Orica-Scott и Trek-Segafredo тащили, но когда мы начали подъём, то был момент, когда мы почти остановились, замедлились. Однако, преимущество отрыва продолжало расти, несколько гонщиков снова атаковали, и гонка продолжилась.

 

  Это был финал этапа, поэтому сложно сказать, должны ли мы были останавливаться или нет. Проблема не была вызвана падением, её причиной, возможно, стала плохая еда или то, что он недостаточно утеплился на спуске. В истории велоспорта множество подобных инцидентов. Я помню, у Петера Сагана была такая проблема на чемпионате мира в Джилонге, но никто не останавливался ждать Петера Сагана.

 

  Скажу прямо, я ни разу не думал, что меня кто-то должен ждать, когда я останавливаюсь. Много раз я падал и прокалывался. Не знаю, может, нам извратить велоспорт, и привлечь судей, которые будут останавливать гонку позади или впереди. Я не знаю, что сказать. Это только моё мнение, даже  если многие атакуют меня за эти слова.

 

  Я атаковал первым, сначала не слишком мощно, но потом пошёл быстрее во время второй атаки. Наиро поехал за мной, и мы создали просвет. Там было 4 или 5 км до вершины, но встречный ветер на подъёме заставлял нас  формировать своего рода эшелоны. Было трудно. Я знаю эту сторону Стельвио, и Хоаким Родригес сказал мне, что самая тяжёлая часть у  вершины, там я и провёл последнюю атаку.

 

На финише Паоло Слонго говорил мне, чтобы я первым прошёл финальный поворот. Это оказалось непросто, я сумел обойти на финише.

 

На Блокхаусе и Оропе я мучился, потому что это были единственные подъёмы этапов, и остальные смогли набрать преимущества. Но сейчас был совсем другой этап, долгий, со множеством подъёмов».

 

Винченцо Нибали и Микель Ланда о 16-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Винченцо Нибали и Микель Ланда о 16-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

 

 

Винченцо Нибали и Микель Ланда о 16-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Винченцо Нибали и Микель Ланда о 16-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Винченцо Нибали и Микель Ланда о 16-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Винченцо Нибали и Микель Ланда о 16-м этапе Джиро д'Италия-2017

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Микель Ланда (Sky): «Жаль, что проиграл этап на последних метрах, но таков велоспорт. Можно извлечь урок и из проигрыша. Я чувствовал себя более менее хорошо с самого начала этапа, который шли на высокой скорости. Я боролся за победу на этапе, но меня догнали на последнем подъёме.

Чима Коппи – всегда особенная премия для гонщика, тем более в 100-м выпуске Джиро д’Италия, и я боролся за неё.

 

  На финальных километрах последнего подъёма я шёл на пределе, видел других гонщиков внизу на другом витке серпантина. Я думал, что они доберут меня, но боролся до самого финиша, потому что мечтал удержаться и выиграть этап.

 

  И Дейнан, и Кири, и Энао блестяще отработали на меня. В последней долине Дейнан сказал мне, что у него ничего не осталось, и я благодарю его за то, что он сделал. Если я и был близко к победе, то благодаря ему.  

 

  Что касается синей майки (лучшего в горной классификации), я не нацеливался бороться за неё, моей целью была генеральная классификация. Я бы предпочёл побороться за победу на другом этапе, и если я так сделаю, то в любом случае сохраню майку. Кажется, это лучшая стратегия. До самого Милана продолжу бороться за победу на этапе».

 

 

 

Результаты 16 этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Микель Ланда Mikel Landa Sky Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Андрей

    Khan

    Сегодня, 00:53 | Регистрация: 17.05.2010

    Пример с Саганом мягко говоря не сильно удачный. В на ЧМ в Джилонге Саган не был ни топ-фаворитом, ни суперзвездой, а всего лишь гонщиком, который второй год гоняется на высшем уровне. Ну пара побед на ПН и на Калифорнии это совсем не повод для пелотона ждать его.

     

    Очень странно, что в таком большом интервью первый выигравший этап итальянец никак не вспомнил Скарпони, тем более этап был по сути его памяти, с вершиной Чима Скарпони, которую красиво отдали ЛуЛу.

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (133)
    VeloVelo-Фото

    Но, Том сегодня один из Героев. Протянул Отлично! несмотря на сбой! 
    Уважение к нему только выросло после сегодняшнего этапа.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (133)
    VeloVelo-Фото

    Они подождали сколько нужно. Дольше ждать не имело смысла. 
    Иначе вся гонка превратилась бы в фарс,
    потому что генерал возглавили бы Амадор, Хирт и другие.
    А Том ничего бы не потерял (а это было бы не справедливо). 
    Всё правильно сделала группа генералов. 
    Глупо было бы сделать иначе.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (133)
    VeloVelo-Фото

    Петр, Приветствую! С Возвращением!

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Очень тяжелый этап сам по себе. Но, после того, что было вчера, 
    это превращается в ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ ЭТАП. Всем Удачи и Здоровья!

    Генералы будут сканировать состояние соперников. Если кто-то из тройки-пятерки капнет, возможен взрыв. Взорвут те, кто сумеет лучше восстановится после 16-го.



    Победа будет из отрыва.



    Надеюсь на Фолика. 

  • aksbor
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (133)
    aksbor-Фото

    "большинство сходится во мнение, что всё-таки группе фаворитов надо было подождать Тома".

    Правильно сказал Пелиццо,что Тому все сочувствуют,но,извините,у других команд были свои планы на этот этап.

    Тогда и Томаса с Йетсом надо было ждать и т.д. Это жестокий мир спорта,где соперники пользуются и ошибками,и слабостями,и неудачами своих оппонентов. А Дюмулена и так особо не атаковали. Если бы пошел настоящий раскат во второй части Умбраиля,он бы минуты 4 отхватил...

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (133)
    Адриен-Фото
    Так и думал, что сейчас посыпятся комментарии о "форсмажоре", невезении и везении . Послушайте, все в РАВНЫХ условиях! И от падений, поломок, болезней НИКТО не застрахован!Таков велоспорт в натуральном виде.А форсмажор - это - не дай Бог - обвал, лавина, падение метеорита. Поэтому, то что произошло с Дюмулином - НЕДОРАБОТКА команды - врача, повара, психолога, его самого, в конце концов и такое надо учитывать и, если хотите, ПЛАНОМЕРНО предотвращать еще на уровне подготовки.Скорее всего так и происходит, но вот - случилось, НЕДОСМОТРЕЛИ, НЕДОРАБОТАЛИ! Что же, получите две минуты и не пеняйте на "невезение" , просто строже относитесь к определенным аспектам.
  • Pixinguinha
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (133)
    Pixinguinha-Фото
    И все-таки это был Демар http://road.cc/content/news/124305-video-fdjfr%E2%80%99s-arnaud-d%C3%A9mare-ans
    wers-tdf-call-nature-%E2%80%93-nipping-fan%E2%80%99s-motorhome
  • explosiveua
    Том Дюмулин удержал майку лиде ... (1)
    explosiveua-Фото

    Мда. Вот же как бывает!
    Отлично выглядеть на 15ти этапах, а на 16 - *зов природы* фактически уничтожил все преимущество..

    По человечески сочувствую Тому. Удачи и здоровья.)

     

    ЗЫ. 10 лет как велики смотрю, никогда такого не видет (сам. пауза на *по большому* :D)

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (133)
    VeloVelo-Фото

    В лимит все вписались? Гавирия?

  • Khan
    Винченцо Нибали и Микель Ланда ... (1)
    Khan-Фото

    Пример с Саганом мягко говоря не сильно удачный. В на ЧМ в Джилонге Саган не был ни топ-фаворитом, ни суперзвездой, а всего лишь гонщиком, который второй год гоняется на высшем уровне. Ну пара побед на ПН и на Калифорнии это совсем не повод для пелотона ждать его.

     

    Очень странно, что в таком большом интервью первый выигравший этап итальянец никак не вспомнил Скарпони, тем более этап был по сути его памяти, с вершиной Чима Скарпони, которую красиво отдали ЛуЛу.

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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