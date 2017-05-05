Винченцо Нибали – победитель 16-го этапа Джиро д'Италия-2017

Винченцо Нибали выигрывает королевский горный этап и приносит Италии первую победу Джиро д'Италия-2017

Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) стал победителем королевского горного 16-го этапа Джиро д’Италия-2017, принеся Италии первую победу на этапе 100-го юбилейного выпуска итальянского Гран-тура.

Со старта этапа из пелотона начались атаки, и вперёд уехала многочисленная группа гонщиков. Состав отрыва постоянно менялся, новые гонщики перекладывались, некоторые не выдерживали ритма и выпадали. Пелотон также разбился на группы. В итоге через 83 км дистанции впереди находилось около 20 человек, и этот отрыв вёз группе розовой майки полторы минуты.

Луис-Леон Санчес (Astana) первым прошёл вершину Мортироло, взяв премию Микеле Скарпони.

На 12-км спуске и подъёме на вершину Стельвио в голове отрыва работал Василий Кириенко (Sky), в то время как группу фаворитов возглавляли гонщики Sunweb и Trek-Segafredo.

За 100 км до финиша между отрывом и группой розовой майки было около 3 минут разрыва. На подъёме к Стельвио за 90 км до финиша отрыв начал распадаться, и за 86 км до финиша впереди осталось 8 гонщиков – Микель Ланда (Mikel Landa) и Филип Дейнан (Philip Deignan) из Sky, Андрей Амадор (Andrey Amador) и Горка Исагирре (Gorka Izaguirre) из Movistar, Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk) из LottoNL-Jumbo, Луис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez) из Astana, Игор Антон (Igor Anton) из Dimension Data и Ян Хирт (Jan Hirt) из CCC Sprandi Polkowice.

За 79 км до финиша в эту группу переложился Виннер Анакона (Winner Anacona) из Movistar.

Микель Ланда (Sky) атаковал у вершины Стельвио и первым прошёл самую высокую вершину Джиро д’Италия-2017, взяв Чима Коппи.

За 70 км до финиша на спуске со Стельвио атаковал Андрей Амадор, который вместе с Микеле Ланда сформировал новый отрыв.

За ними находилась группа преследователей в составе Яна Хирта, Виннера Анаконы, Игора Антона, Стевена Крёйсвейка и Филипа Дейнана.

За 57 км до финиша Ланда и Амадор опережали группу фаворитов на 2 минуты 40 секунд, группа преследователей была в 21 секунде. За 50 км до финиша группа преследователей добрала Ланду и Амадора, группа розовой майки находилась от отрыва в 3 минутах.

За 35 км до финиша отрыв стал рассыпаться, из него атаковал Стевен Крёйсвейк, которого добрал Микель Ланда.

В это время, за 36 км до финиша, когда группа фаворитов находилась у подножия финального подъёма дня – перевала Умбраиль (Umbrailpass/Giogo di Santa Maria) 1 категория 1372-2502 м, перепад 1130 м, протяженность 13.4 км, средний градиент 8.4%, максимальный градиент 12%, у лидера общего зачёта Тома Дюмулина (Sunweb) возникли проблемы с желудком.

Голландский гонщик был вынужден остановиться на обочине, в итоге потеряв несколько минут. Он вернулся в гонку, но у него не было помощников , и ему пришлось ехать в одиночку.

Первым в начале восхождения на Умбраиль из группы фаворитов атаковал Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), но группа его сразу добрала.

За 30 км до финиша в группу фаворитов, в которой осталось 13 человек, вернулся Андрей Амадор (Movistar), который начал попеременно с Франко Пеллицотти (Bahrain-Merida) работать в голове группы фаворитов.

В отрыве за 30 км до финиша осталось трое – Ян Хирт CCC Sprandi Polkowice), Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo) и Микель Ланда (Sky).

В это время из группы фаворитов за несколько километров до вершины Умбраиль начались атаки. Первым атаковал Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), на рывок которого тут же отреагировал Наиро Кинтана (Movistar), к ним переложились Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) и Доменико Поццовиво (AG2R La Mondiale).

Группа Тибо Пино (FDJ), Бауке Моллемы (Trek-Segafredo), Адама Йейтса (Orica-Scott) не смогла закрыть просвет. Вскоре к этой группе переложился лидер молодёжной классификации Боб Юнгельс (Quick Step Floors), который помогал в погоне за лидерами.

За 3 км до вершины Умбраиль ситуация в гонке выглядела следующим образом – Микель Ланда атаковал, сбросив чешского гонщика Яна Хирта и Стевена Крёйсвейка и в одиночку поехал к вершине.

В минуте от них находилась группа Нибали/Кинтаны/Закарина/Поццовиво, далее в полутора минутах группа Пино, Моллемы, Йейтса, Давиде Формоло (Cannondale-Drapac), и Том Дюмулин отставал от группы Нибали примерно на полторы минуты.

Микель Ланда первым прошёл вершину Умбраиль, взяв максимальное количество горных очков, и стал лидером горной классификации.

Винченцо Нибали атаковал за 20,2 км до финиша, на его рывок отреагировали Наиро Кинтана и Ильнур Закарин.

На спуске с Умбраиль Нибали уехал от Наиро Кинтаны, Ильнура Закарина и Доменико Поццовиво, и добрал Микеля Ланду.

В итоге на финише в Бормио Винченцо Нибали и Микель Ланда разыграли этап, итальянский гонщик, двукратный победитель Джиро д’Италия, первым пересёк финишную черту.

Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) финишировал 5-м с отставанием в 34 секунды.

Том Дюмулин (Sunweb) финишировал через 2 минуты 17 секунд после победителя этапа, и с трудом, но удержал розовую майку лидера, но от его преимущества в 2-41 осталась 31 секунда.

Благодаря победе на этапе Винченцо Нибали поднялся на третью строчку общего зачёта и теперь проигрывает Тому Дюмулину 1-12.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada