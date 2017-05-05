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Винченцо Нибали – победитель 16-го этапа Джиро д'Италия-2017

Винченцо Нибали выигрывает королевский горный этап и приносит Италии первую победу Джиро д'Италия-2017

 

 

  Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) стал победителем королевского горного 16-го этапа Джиро д’Италия-2017, принеся Италии первую победу на этапе 100-го юбилейного выпуска итальянского Гран-тура.

 

 

Винченцо Нибали – победитель 16-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

 

  Со старта этапа из пелотона начались атаки, и вперёд уехала многочисленная группа гонщиков. Состав отрыва постоянно менялся, новые гонщики перекладывались, некоторые не выдерживали ритма и выпадали. Пелотон также разбился на группы. В итоге через 83 км дистанции впереди находилось около 20 человек, и этот отрыв вёз группе розовой майки полторы минуты.

 

Луис-Леон Санчес (Astana) первым прошёл вершину Мортироло, взяв премию Микеле Скарпони.

 

 На 12-км спуске и подъёме на вершину Стельвио в голове отрыва работал Василий Кириенко (Sky), в то время как группу фаворитов возглавляли гонщики Sunweb и Trek-Segafredo.

 

За 100 км до финиша между отрывом и группой розовой майки было около 3 минут разрыва. На подъёме к Стельвио за 90 км до финиша отрыв начал распадаться, и за 86 км до финиша впереди осталось 8 гонщиков – Микель Ланда (Mikel Landa) и Филип Дейнан (Philip Deignan) из Sky, Андрей Амадор (Andrey Amador) и Горка Исагирре (Gorka Izaguirre) из Movistar, Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk) из LottoNL-Jumbo,  Луис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez) из Astana, Игор Антон (Igor Anton) из Dimension Data и Ян Хирт (Jan Hirt) из CCC Sprandi Polkowice.

 

 

 За 79 км до финиша в эту группу переложился Виннер Анакона (Winner Anacona) из Movistar.

 

Микель Ланда (Sky) атаковал у вершины Стельвио и первым прошёл самую высокую вершину Джиро д’Италия-2017, взяв Чима Коппи.

 

За 70 км до финиша на спуске со Стельвио атаковал Андрей Амадор, который вместе с Микеле Ланда сформировал новый отрыв.

 

За ними находилась группа преследователей в составе Яна Хирта, Виннера Анаконы, Игора Антона, Стевена Крёйсвейка и Филипа Дейнана.

 

 

 

 

 

 

 

 

  За 57 км до финиша Ланда и Амадор опережали группу фаворитов на 2 минуты 40 секунд, группа преследователей была в 21 секунде. За 50 км до финиша группа преследователей добрала Ланду и Амадора, группа розовой майки находилась от отрыва в 3 минутах.

За 35 км до финиша отрыв стал рассыпаться, из него атаковал Стевен Крёйсвейк, которого добрал Микель Ланда.

 

 В это время, за 36 км до финиша, когда группа фаворитов находилась у подножия финального  подъёма дня – перевала Умбраиль (Umbrailpass/Giogo di Santa Maria) 1 категория 1372-2502 м, перепад 1130 м, протяженность 13.4 км, средний градиент 8.4%, максимальный градиент 12%, у лидера общего зачёта Тома Дюмулина (Sunweb) возникли проблемы с желудком.

 

 

 

 

 

Голландский гонщик был вынужден остановиться на обочине, в итоге потеряв несколько минут. Он вернулся в гонку, но у него не было помощников , и ему пришлось ехать в одиночку.

 

Первым в начале восхождения на Умбраиль из группы фаворитов атаковал Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), но группа его сразу добрала.

За 30 км до финиша в группу фаворитов, в которой осталось 13 человек, вернулся Андрей Амадор (Movistar), который начал попеременно с Франко Пеллицотти (Bahrain-Merida) работать в голове группы фаворитов.

 

В отрыве за 30 км до финиша осталось трое – Ян Хирт  CCC Sprandi Polkowice), Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo) и Микель Ланда (Sky).

В это время из группы фаворитов за несколько километров до вершины Умбраиль начались атаки. Первым атаковал Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), на рывок которого тут же отреагировал Наиро Кинтана (Movistar), к ним переложились Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) и Доменико Поццовиво (AG2R La Mondiale).

 

 

 

 

Группа Тибо Пино (FDJ), Бауке Моллемы (Trek-Segafredo), Адама Йейтса (Orica-Scott)  не смогла закрыть просвет. Вскоре к этой группе переложился лидер молодёжной классификации Боб Юнгельс (Quick Step Floors), который помогал в погоне за лидерами.

За 3 км до вершины Умбраиль ситуация в гонке выглядела следующим образом – Микель Ланда атаковал, сбросив чешского гонщика Яна Хирта и Стевена Крёйсвейка и в одиночку поехал к вершине.

 

В минуте от них находилась группа Нибали/Кинтаны/Закарина/Поццовиво, далее в полутора минутах группа Пино, Моллемы, Йейтса, Давиде Формоло (Cannondale-Drapac), и Том Дюмулин отставал от группы Нибали примерно на полторы минуты.

 

Микель Ланда первым прошёл вершину Умбраиль, взяв максимальное количество горных очков, и стал лидером горной классификации.

 

Винченцо Нибали атаковал за 20,2 км до финиша, на его рывок отреагировали Наиро Кинтана и Ильнур Закарин.

 

 

 

На спуске с Умбраиль Нибали уехал от Наиро Кинтаны, Ильнура Закарина и Доменико Поццовиво, и добрал Микеля Ланду.

 

В итоге на финише в Бормио Винченцо Нибали и Микель Ланда разыграли этап, итальянский гонщик, двукратный победитель Джиро д’Италия, первым пересёк финишную черту.

Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) финишировал 5-м с отставанием в 34 секунды.

 

Том Дюмулин (Sunweb) финишировал через 2 минуты 17 секунд после победителя этапа, и с трудом, но удержал розовую майку лидера, но от его преимущества в 2-41 осталась 31 секунда.

 

Благодаря победе на этапе Винченцо Нибали поднялся на третью строчку общего зачёта и теперь проигрывает Тому Дюмулину 1-12.

 

Винченцо Нибали – победитель 16-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

Винченцо Нибали – победитель 16-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

Винченцо Нибали – победитель 16-го этапа Джиро д'Италия-2017

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

Результаты 16 этап Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Винченцо Нибали Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • doctor46
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    doctor46-Фото
    Ну так а кто виноват в том что они падают? Ладно бы если он за счет проколов или механических проблем выигрывал бы у них, тогда да, фортануло, а так как говориться "ошибка пилота"или "гоночный инцидент".
  • Александра
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    Александра-Фото

    Нибали сегдня показал, что он Нибали. Кто-то любит егои менно за это умение в последний или просто экстремальный момент выдрать едва не зубами победу. Поэтому, наверное, и Акула.

    У Тома, думаю, теперь все зависит от крепости нервной системы. Найдутся те, кто неоднократно и громогласно будет при любой возможности припоминать кадры слетающей одежды и прыжок с обочины в придорожные кусты. Не знаю, насколько Том сможет "плюнуть и растереть", но я от всей души желаю ему этого. И победы на Джиро.

    Ланда, в отчаяньи колотящий по рулю, вызывает у меня сочувственную улыбку. Надо ему завязывать со Скаем, пропадет парень у британцев.

    Ильнур - молодец!

  • Stack
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    Stack-Фото
    Может у боксёра была аналогичная. Но у Тома такая была, он в интервью очень извинялся перед теми людьми, в чей пустой трейлер он ворвался в уборную)))
  • LLL
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    LLL-Фото

    Ланда возглавил зачет горной классификации. Не зря в отрыв ездил.

  • pa3 3a pa3om
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    pa3 3a pa3om-Фото

    этап понравился - подарок. интрига нынче в редкость. теперь только за Дюмолана. проиграл ожидаемо, но причина уважительная. так бывает.
    не сдался. на спуске не проиграл Нибали. железный.
    теперь розовую майку можно с него только содрать и то только с кожей.

  • stalcker23
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    stalcker23-Фото
    Имхо - смешная шутка)) чего тебя заминусовали то)
  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    Berdok-Фото
    уверен, что люди не только с Апеннинского полуострова, почитатели таланта этого гонщика
  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    Berdok-Фото
    у Вас с знаками препинания, кмк, перебор
  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    Berdok-Фото
    особенно культурные люди, в силу своего ЧВС и отсутствия аргументов, всегда демонстративно пишут фамилии людей, которые доставляют им боль с маленькой буквы
  • gaaga777
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    gaaga777-Фото
    Нибали сегодня отжег. и если бы не его спуск, этап можно было снести в пассив гонки.
    а, ну да, Дю тоже отжег. В общем, они вдвоем спасли этап

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3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
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