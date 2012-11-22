Том Дюмулин: «На последних 10 км шли под встречным ветром»

Том Дюмулин о 10-м этапе Джиро д’Италия-2017

Действующий чемпион Нидерландов в индивидуальной гонке на время, Том Дюмулин (Tom Dumoulin) одержал победу на 10-м этапе Джиро д’Италия-2017. 26-летний голландский гонщик команды Sunweb прошёл дистанцию 39,8 км разделки за 50 минут 37 секунд и 11 сотых со средней скоростью 47.178 км/ч. Он показал лучшее время на всех отрезках дистанции и двух промежуточных отсечках. Ближайшего соперника, Геранта Томаса (Sky) на 49 секунд и 80 сотых. Победа принесла Тому Дюмулину розовую майку лидера общего зачёта, где у голландского гонщика теперь 2:23 преимущества над ближайшим соперником, колумбийским гонщиком команды Movistar Наиро Кинтаной.

Это второй этап, выигранный Томом Дюмулином на Джиро д’Италии, и вторая розовая майка в карьере. В прошлом году Дюмулин носил майку лидера в прошлом году на протяжении 6 этапов.



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Том Дюмулин: «Я боролся с самим собой. Победа в этой разделке не стала для меня неожиданностью. Разрывы в итоге довольно значительные, больше, чем я надеялся, но не настолько удивительные, как моё выступление на Блокхаусе. В прошлом году я потерял розовую майку на 8-м этапе. В этом году надел её на 10-м, и это значительно достижение, а большие разрывы делают этап ещё приятнее.

Дистанция схожа с той, что была в прошлом году, и она мне отлично подходила. Думаю, моя разделка всё ещё лучше моих способностей в горах, хотя подъёмы я тоже начинаю проходить лучше.

Во время разделки я был не в лучшей форме. Перед стартом я чувствовал себя не очень, но теперь, видя результат, понимаю, что дело было не в этом. Сегодня я не сдался, боролся с собой до конца и выложился полностью. Думаю, у всех болели ноги на последних 10 км, где шли под встречным ветром. Приятно подойти к большим горам с хорошим запасом.

Не думаю, что в последний день гонки смогу выиграть в разделке столько, сколько сегодня. Моим соперникам придётся отыгрывать у меня время в горах, и они знают это.

Преимущество перед горными этапами хорошее, но на Вуэльте Испании я проиграл несколько минут за один день. Блокхаус был всего лишь одним подъёмом на этапе, поэтому я опасаюсь того, что может случиться. В горах такое может произойти очень быстро, если у тебя плохой день. И Джиро д’Италия ещё очень далека от завершения.

Возвращение розовой майки – что-то особенное. Я могу бороться за неё с лучшими. Сейчас это больше не совпадение. Мы будем бороться до конца».

Айке Висбек, спортивный директор команды Sunweb: «Том блестяще проехал разделку. На нём было колоссальное давление ожиданий. Этап прошёл гладко, чем мы гордимся. Розовая майка в команде второй год подряд – это нечто особенное, великолепный момент для всей команды».