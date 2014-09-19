Том Дюмулин: "Мои шансы на Джиро д'Италия-2017 выше, чем на Тур де Франс"

Том Дюмулин (Tom Dumoulin), серебряный олимпийский призёр в разделке, в этом году вновь сосредоточится на борьбе за генеральную классификацию Гран-тура. 26-летний голландский гонщик команды Sunweb (бывшая Giant-Alpecin) примет участие в Джиро д’Италия-2017. Одним из главных помощников Тома Дюмулина будет его соотечественник, который с этого года является его товарищем по команде, Вилко Келдерман. В 2014 году Келдерман занял на Джиро д’Италия 7-е место.

Том Дюмулин начнёт сезон с гонок на Ближнем Востоке, после чего вернётся в Европу, где будет чередовать гонки с тренировками на высоте.

Photo Credit: © Team Sunweb



Том Дюмулин об участии в Джиро д’Италия-2017

«Я говорил, что собираюсь бороться за общий зачёт, думаю, мои шансы на Джиро д’Италия выше, чем на Тур де Франс, потому что на итальянском Гран-туре будет больше разделок. К тому же на Туре выше конкуренция.

С другой стороны, в этом году Джиро д’Италия будет намного тяжелее из-за большого количества подъёмов и этапов, на которых в плохой день можно проиграть массу времени. На Тур де Франс таких меньше. Если взглянуть на горные альпийские этапы Тура, то протяжённость подъемов составит, наверное, километров 15. Никакого сравнения с Джиро д’Италия, что делает итальянский Гран-тур опаснее, но и интереснее. Я очень люблю Джиро за атмосферу, поэтому жду не дождусь возвращения на эту гонку».

Том Дюмулин о возможном старте на Тур де Франс-2017

В этом году Тур де Франс стартует в Дюссельдорфе с разделки, и у Тома Дюмулина есть реальные шансы примерить на себя жёлтую майку лидера. Розовую майку лидера Джиро д’Италия и красную майку Вуэльты Испании голландский гонщик уже надевал, в его послужном списке есть также победы на этапах всех трёх Гран-туров.

«В моей коллекции не достаёт лишь одной майки, у меня есть и розовая, и красная с Вуэльты Испании. Я выигрывал этапы на всех трёх Гран-турах, но никогда не надевал жёлтую майку лидера. Разделка на первом этапе Тур де Франс заставляет задуматься о том, что я мог бы побороться за право надеть жёлтую майку лидера или в первый день Большой Петли, или на первой неделе. Но я уже говорил, что Джиро д’Италия в этом году подходит мне больше».

Том Дюмулин о программе гонок и целях

«Сначала я сконцентрируюсь на Туре Абу-Даби, там будет хороший финиш в гору. Потом начнётся итальянская программа – Страде Бьянке, Тиррено и Милан-Сан-Ремо. Тиррено-Адриатико будет моей целью. Потом поеду в тренировочный лагерь на высоте. После Джиро д’Италия программа пока точно не определена. Я хочу хорошо выступить не только на Джиро, но и на других гонках. Потом, позже, нацелен на чемпионат мира, который пройдёт в Норвегии, в разделке будет финиш в подъём».