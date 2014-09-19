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Том Дюмулин: "Мои шансы на Джиро д'Италия-2017 выше, чем на Тур де Франс"

 Том Дюмулин: "Мои шансы на Джиро д'Италия-2017 выше, чем на Тур де Франс"

 

  Том Дюмулин (Tom Dumoulin), серебряный олимпийский призёр в разделке, в этом году вновь сосредоточится на борьбе за генеральную классификацию Гран-тура. 26-летний голландский гонщик команды Sunweb (бывшая Giant-Alpecin) примет участие в Джиро д’Италия-2017. Одним из главных помощников Тома Дюмулина будет его соотечественник, который с этого года является его товарищем по команде, Вилко Келдерман. В 2014 году Келдерман занял на Джиро д’Италия 7-е место.

  Том Дюмулин начнёт сезон с гонок на Ближнем Востоке, после чего вернётся в Европу, где будет чередовать гонки с тренировками на высоте.  

 

 Photo Credit: © Team Sunweb

 

 

Том Дюмулин об участии в Джиро д’Италия-2017

 

  «Я говорил, что собираюсь бороться за общий зачёт, думаю, мои шансы на Джиро д’Италия выше, чем на Тур де Франс, потому что на итальянском Гран-туре будет больше разделок. К тому же на Туре выше конкуренция.

  С другой стороны, в этом году Джиро д’Италия будет намного тяжелее из-за большого количества подъёмов и этапов, на которых в плохой день можно проиграть массу времени. На Тур де Франс таких меньше. Если взглянуть на горные альпийские этапы Тура, то протяжённость подъемов составит, наверное, километров 15. Никакого сравнения с Джиро д’Италия, что делает итальянский Гран-тур опаснее, но и интереснее. Я очень люблю Джиро за атмосферу, поэтому жду не дождусь возвращения на эту гонку».

 

Том Дюмулин о возможном старте на Тур де Франс-2017

 

  В этом году Тур де Франс стартует в Дюссельдорфе с разделки, и у Тома Дюмулина есть реальные шансы примерить на себя жёлтую майку лидера. Розовую майку лидера Джиро д’Италия и красную майку Вуэльты Испании голландский гонщик уже надевал, в его послужном списке есть также победы на этапах всех трёх Гран-туров.

 

  «В моей коллекции не достаёт лишь одной майки, у меня есть и розовая, и красная с Вуэльты Испании. Я выигрывал этапы на всех трёх Гран-турах, но никогда не надевал жёлтую майку лидера. Разделка на первом этапе Тур де Франс заставляет задуматься о том, что я мог бы побороться за право надеть жёлтую майку лидера или в первый день Большой Петли, или на первой неделе. Но я уже говорил, что Джиро д’Италия в этом году подходит мне больше».

 

Том Дюмулин о программе гонок и целях

 

  «Сначала я сконцентрируюсь на Туре Абу-Даби, там будет хороший финиш в гору. Потом начнётся итальянская программа – Страде Бьянке, Тиррено и Милан-Сан-Ремо. Тиррено-Адриатико будет моей целью. Потом поеду в тренировочный лагерь на высоте. После Джиро д’Италия программа пока точно не определена. Я хочу хорошо выступить не только на Джиро, но и на других гонках. Потом, позже, нацелен на чемпионат мира, который пройдёт в Норвегии, в разделке будет финиш в подъём».

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 17:13 | Регистрация: 11.07.2015

    и пусть не сьест тебя Акула) аминь)

    удачи Том)

  2. Имя: sasha

    sashaney

    Сегодня, 17:46 | Регистрация: 19.09.2014

    Как то совсем не понятно как его акула не съест в таких горах, как на этой Джиро. Том, зачем подставляться?

  3. Имя: Владимир

    W3105

    Сегодня, 17:52 | Регистрация: 6.09.2015

    Надо поехать на Тур, не каждый год начинают с разделки, когда еще будет шанс одеть желтую майку

     

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Комментарии

  • Sm1T
    Джек Бауэр - чемпион Новой Зел ... (1)
    Sm1T-Фото

    Когда уже на Туре этап будет у Джека?:) жду

  • W3105
    Том Дюмулин: "Мои шансы на Дж ... (3)
    W3105-Фото

    Надо поехать на Тур, не каждый год начинают с разделки, когда еще будет шанс одеть желтую майку

     

  • sashaney
    Том Дюмулин: "Мои шансы на Дж ... (3)
    sashaney-Фото

    Как то совсем не понятно как его акула не съест в таких горах, как на этой Джиро. Том, зачем подставляться?

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Том Дюмулин: "Мои шансы на Дж ... (3)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    и пусть не сьест тебя Акула) аминь)

    удачи Том)

  • Walther
    Чемпионат Австралии-2017, разд ... (2)
    Walther-Фото
    Ура!
  • explosiveua
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (13)
    explosiveua-Фото

    И я считаю что Конта еще может ТдФ выиграть!
    Только бы падения (в очередной раз) не настигли.)

  • Sezar
    Винченцо Нибали планирует проп ... (4)
    Sezar-Фото

    Кстати, вот еще одна интрига сезона: у Нибали выбиты все подпорки, подстилкии отговорки, он взял всю ответственность на себя. Пинать его за неудачи больше некому:). Интересно как это на него повлияет? "Тварь ли он дрожащая или право имеет" (с):)?

  • chel
    Роан Деннис - чемпион Австрали ... (2)
    chel-Фото

    Марс настоящий?popcorm

  • Адриен
    Винченцо Нибали планирует проп ... (4)
    Адриен-Фото
    Не знаю ... Лично я считаю, что в данное время - ПОТЕНЦИАЛЬНО - только Нибали может составить реальную конкуренцию Фруму . А на Джиро 2017 он вообще претендент на выигрыш №1. Даже не представляю , какие гонщики ГОРАЗДО сильнее него . Да, есть Ланда, Ару, Кинтана, все они могут выиграть у Нибали розовую майку , но вряд ли НОКАУТОМ . Другое дело - как скажется на его САМОЧУВСТВИИ смена команды - как "ракетный ускоритель" или "тормозной парашют" ? Ведь все его проблемы последнего времени были психологическими. Справится - победит и с не самой сильной командой .
  • VeloVelo
    Команда UAE Abu Dhabi представ ... (1)
    VeloVelo-Фото

    То Италия, то Китай, то ОАЭ. Тяжела доля спортсмена. . .



    А ёлка в эмиратах таки есть.

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