VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Жозе Азеведу об инциденте с Ильнуром Закариным на 2-м этапе Джиро д'Италия-2017

Жозе Азеведу о помощи команды Katusha-Alpecin Ильнуру Закарину на 2-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

  На 2-м этапе Джиро д’Италия-2017 капитан швейцарской команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин потерял 20 секунд в генеральной классификации из-за прокола, случившегося в самый неподходящий момент. Примерно за 7 км до финиша, когда команды взвинтили скорость, готовясь к спринту, Ильнур Закарин проколол колесо. Команда вернулась за ним в полном составе, и им удалось добрать пелотон за 1,8 км до финиша, но в это время начался развоз спринтеров, пелотон порвался, и закрыть просвет было уже невозможно.

 

Жозе Азеведу об инциденте с Ильнуром Закариным на 2 этапе Джиро д'Италия-2017

 

Жозе Азеведу об инциденте с Ильнуром Закариным на 2 этапе Джиро д'Италия-2017

 

Жозе Азеведу об инциденте с Ильнуром Закариным на 2-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

 Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

 

  Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «На спуске все ехали очень быстро, просвет начал расти, и вторая группа оказалась позади в минуте. За примерно 7 км Ильнур Закарин находился в первой группе, и проколол колесо. Это случилось на равнинном участке, он взял велосипед Максима Белькова. Вся команда притормозила, чтобы его подождать, а потом они проехали командную разделку, чтобы вернуть его в гонку. Когда команда начала работать, разрыв составлял 40 секунд. Через 5 км этот просвет они закрыли.

 

  Но в конце он потерял 20 секунд, потому что во время развоза спринтеров пелотон порвался. Самое важное то, как команда отработала на этих пяти километрах, особенно учитывая, какую скорость развили команды спринтеров, работающие в голове первой группы. Без слаженной командной работы Закарин мог легко потерять больше минуты. Работа команды показывает, что у наших ребят сильная форма».

 

По материалам пресс-релиза команды Katusha-Alpecin

 

Результаты 2-го этапа Джиро д’Италия-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Ильнур Закарин Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

3 - 7 мая 2017

Tour d’Azerbaidjan

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

7 мая 2017

Gran Premio Citta di Lugano

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • finn
    Успех команды Bora – Hansgrohe ... (7)
    finn-Фото

    всх девок собрал

  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    Velolive-Team-Фото
    Нейтрализация дается не из-за того, что "хвост отвалился", а в случае инцендентов с гонщиками на заключительных 3-х километрах спринтерских этапов.
  • Volodia 5115
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    Volodia 5115-Фото

    Если Закарин с Катюшей добрал хвост пелотона за 2 км до финиша, а потом хвост отвалился, то почему насчитали 20 сек? Ведь он отвалился после нейтрализации. Непонятен этот момент.

    Комментарии хочу, как было.

  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    Velolive-Team-Фото
    В цикламеновой майке стартует австралийский спринтер Калеб Юэн (Caleb Ewan) из команды Orica - Scott
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    EL-Fenomeno-Фото

    На Вуэльте в конце августа жарище ещё похлеще чем сейчас на Сарднии, а пелотон и то едет быстрее в среднем (40+) чем на этоай Джиро, а тут два этапа, а средняя скорость 40-. Неужели все такие на расслабоне или уже с самого старта берегут силы??


    Теклехаманоту поставил бы пиво, но вот хохма будем, если завтра он поедет этап не в синей майке (как хотел), а фиолетовой-чикламино, кажись так?


    Кстати надо отметить и тот факт, что на горку 2-й категории, пускай и не за первые места поборолись Фрайле и Роллан. Два главных претендента на синюю майку горного короля в Милане..?..вполне возможно, особенно от француза, который уже брал такую подобной номинации но на Туре.

  • faiter
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    faiter-Фото

    Насколько понял,Ильнура доставили в хвост пелотона,но он попал под очередной разрыв на финишной раздаче.

     

  • ScaRR
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    ScaRR-Фото

    я  видел   как Ильнур  догнал   пелотон примерно  за  1,8км  до финиша. В трансляции  на  этом  акцентировали внимание -  показали с вертолета , что  катюшинский  гонщик  влился  обратно.

    Почему  20 секунд? Может  ошибка и пересчитают

  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    Bjoern-Фото
    Прокол километров за 5 до финиша
  • vitali
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    vitali-Фото

    Народ, был на работе, а чего Ильнур поймал -20?

  • ararat
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    ararat-Фото
    Жаль Ильнур поймал 20 сек. А за Грайпеля рад)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 мая

Francisco Ventoso (BMC Racing Team)

David De La Cruz (Quick-Step Floors)

Jan Polanc (UAE Team Emirates)

Pawel Poljanski (Bora-hansgrohe)

Silvio Herklotz (Bora-hansgrohe)

Roman Kreuziger (Orica-Scott)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2017 (43)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)