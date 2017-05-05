Жозе Азеведу об инциденте с Ильнуром Закариным на 2-м этапе Джиро д'Италия-2017

Жозе Азеведу о помощи команды Katusha-Alpecin Ильнуру Закарину на 2-м этапе Джиро д'Италия-2017

На 2-м этапе Джиро д’Италия-2017 капитан швейцарской команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин потерял 20 секунд в генеральной классификации из-за прокола, случившегося в самый неподходящий момент. Примерно за 7 км до финиша, когда команды взвинтили скорость, готовясь к спринту, Ильнур Закарин проколол колесо. Команда вернулась за ним в полном составе, и им удалось добрать пелотон за 1,8 км до финиша, но в это время начался развоз спринтеров, пелотон порвался, и закрыть просвет было уже невозможно.

Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «На спуске все ехали очень быстро, просвет начал расти, и вторая группа оказалась позади в минуте. За примерно 7 км Ильнур Закарин находился в первой группе, и проколол колесо. Это случилось на равнинном участке, он взял велосипед Максима Белькова. Вся команда притормозила, чтобы его подождать, а потом они проехали командную разделку, чтобы вернуть его в гонку. Когда команда начала работать, разрыв составлял 40 секунд. Через 5 км этот просвет они закрыли.

Но в конце он потерял 20 секунд, потому что во время развоза спринтеров пелотон порвался. Самое важное то, как команда отработала на этих пяти километрах, особенно учитывая, какую скорость развили команды спринтеров, работающие в голове первой группы. Без слаженной командной работы Закарин мог легко потерять больше минуты. Работа команды показывает, что у наших ребят сильная форма».

По материалам пресс-релиза команды Katusha-Alpecin