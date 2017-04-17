Филипп Жильбер пропустит две Арденнских классики

Филипп Жильбер не примет участие в двух Арденнских классиках из-за травмы почки

Филипп Жильбер (Philipe Gilbert) не сможет принять участие в оставшихся Арденнских классиках из-за последствий падения на Амстел Голд Рэйс-2017. После церемонии награждения и пресс-конференции 34-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors был отправлен в больницу на обследование, потому что почувствовал боль в правой стороне тела.

Чемпион Бельгии упал на Амстел Голд Рэйс-2017 примерно через 130 км после старта вместе с Михаэлем Вальгреном. Жильбер быстро поднялся и вернулся в пелотон.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Он вошёл в историю, выиграв в этом сезоне и Тур Фландрии, и Амстел Голд Рэйс. Но теперь Филиппу Жильберу не удастся повторить своё достижение 2011 года, когда он выиграл все три Арденнских классики – Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж.

Бельгийский гонщик на сутки останется под наблюдением в больнице. Результат обследования показал, что у Жильбера повреждение (небольшой надрыв) правой почки, что требует минимум недели полного покоя.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Филипп Жильбер: «Когда я упал, то почувствовал боль, но я поднялся, поехал, и по ходу гонки мне становилось всё лучше и лучше, боль прошла. К сожалению, после финиша боль в пояснице вернулась, поэтому, посовещавшись с командой, я решил провериться в больнице. К счастью, ничего серьёзного, если всё пойдёт хорошо, через неделю вернусь к тренировкам.

Это один из моих лучших сезонов, я очень счастлив тому, чего мне удалось добиться. Я был конкурентоспособным на брусчатке и на Арденнской классике, помогал команде, что даёт мне огромное удовлетворение. Жаль, что я не смогу проехать оставшиеся гонки этой недели, потому что нахожусь в отличной форме, но наша команда сильна. Я уверен, что у нас будут хорошие результаты».