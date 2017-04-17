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Филипп Жильбер пропустит две Арденнских классики

Филипп Жильбер не примет участие в двух Арденнских классиках из-за травмы почки

 

 

  Филипп Жильбер (Philipe Gilbert) не сможет принять участие в оставшихся Арденнских классиках из-за последствий падения на Амстел Голд Рэйс-2017. После церемонии награждения и пресс-конференции 34-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors был отправлен в больницу на обследование, потому что почувствовал боль в правой стороне тела.

 

  Чемпион Бельгии упал на Амстел Голд Рэйс-2017 примерно через 130 км после старта вместе с Михаэлем Вальгреном. Жильбер быстро поднялся и вернулся в пелотон.

 

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Он вошёл в историю, выиграв в этом сезоне и Тур Фландрии, и Амстел Голд Рэйс. Но теперь Филиппу Жильберу не удастся повторить своё достижение 2011 года, когда он выиграл все три Арденнских классики – Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж.

 

  Бельгийский гонщик на сутки останется под наблюдением в больнице. Результат обследования показал, что у Жильбера повреждение (небольшой надрыв) правой почки, что требует минимум недели полного покоя.

 

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Филипп Жильбер: «Когда я упал, то почувствовал боль, но я поднялся, поехал, и по ходу гонки мне становилось всё лучше и лучше, боль прошла. К сожалению, после финиша боль в пояснице вернулась, поэтому, посовещавшись с командой, я решил провериться в больнице. К счастью, ничего серьёзного, если всё пойдёт хорошо, через неделю вернусь к тренировкам.

 

  Это один из моих лучших сезонов, я очень счастлив тому, чего мне удалось добиться. Я был конкурентоспособным на брусчатке и на Арденнской классике, помогал команде, что даёт мне огромное удовлетворение. Жаль, что я не смогу проехать оставшиеся гонки этой недели, потому что нахожусь в отличной форме, но наша команда сильна. Я уверен, что у нас будут хорошие результаты».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Quick-Step Floors Арденнские классики

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Комментарии

  • veloliveuser
    Амстел Голд Рэйс-2017. Маршрут (29)
    veloliveuser-Фото

    можете как угодно называть, но я останусь при своем мнении.
    может, я запамятовал, - тогда, пж, напомните:
    ГВА хоть раз готовился капитанить на гт?
    вся его подготовка заточена на мини-победы: классики, этапы, ну, может, недельки, особенно, родные, где он - как рыба в воде. здесь он - подобие ФилЖила.
    а Алеха - генеральщик. и супер-универсал. он может дать бой любому. иногда оказывается на финише спринтерских этапов даже впереди спринтеров. но он не будет умирать на какой-нибудь классике, чтобы не запороть подготовку к гт.

    (говорю не о 10-летней давности - "вольном охотнике", а о нынешнем Алехе - генеральщике.)
    ну а на конкретно амстел для Алехи больше минусов, чем плюсов. разве что сошли бы все гва и филжилы.

  • motte
    Филипп Жильбер, Михал Квятковс ... (4)
    motte-Фото

    Походу две следующие арденские классики он проведет в госпитале, так как во время падения здесь он повредил правую почку, таково заключение после обследования

  • motte
    Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (30)
    motte-Фото
    Так "бы" не считается, дружище?
    Искренне,
  • Venom
    Предварительные составы команд ... (6)
    Venom-Фото

    Adam Hansen может этап зацепитacute

  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (6)
    velodoctor-Фото

    Я когда прикидывал шансы Скарпони, офигел сколько капитанов и какие команды в этот раз на Джиро. Жду уже новость про фаворитов. popcorm

  • RVL
    Предварительные составы команд ... (6)
    RVL-Фото

    Жильбера выжимают, пока его прет...))

  • старт-шоссе 82
    Предварительные составы команд ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Судя по капитанам Джиро обещает быть интересной.

  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (6)
    velodoctor-Фото

    Порсев, Фирсанов Фолифоров, Брутт, Ровный - мне кажется железно едут.

    Цатевич, Арсланов, Лагутин как вариант и кто-то девятый, очень надеюсь не Трусов или Козанчук. 

     

    Что касается Катюши - Ильнур, Рейн, Кочетков, Бельков, Мамыкин, Мачадо, Кизерловский, Лосада, Гонсалвеш. Возможно предположить Планкарта, Рестрепо, Цабеля вместо кого-то, но лучше состредоточиться только на Ильнуре и амбициях в генерале. 

     

    Ну и было бы здорово Чернецкого увидеть, может без Ару будет определенная свобода, хотя при том как пашут на капитанов в Астане - думаю врятли.  

  • RVL
    Предварительные составы команд ... (6)
    RVL-Фото

    Дайте Кошевому дорогу! )))

    Пацан уже устал просто фотаться в инстаграме..lol

  • RVL
    Филипп Жильбер, Михал Квятковс ... (4)
    RVL-Фото

    мда...смотрится приз неоднозначно...
    надо в велоспорте дистанцию велосипедами мерять...
    Амстел Голд Рейс-дистанция 130000 велосипедов..
    "За 350 велосипедов до финиша на первой позиции находился Филипп Жильбер, оглядывавшийся через плечо..." ))))
    условный велосипед 2м

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2458
2 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1256
4 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
5 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
6 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1095
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 882
8 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
9 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
10 Дегенкольб Д. (Ger) (TFS) 685

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