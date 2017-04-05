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Леопольд Кёниг отказывается от старта на Джиро д'Италия-2017 из-за травмы

Леопольд Кёниг пропустит юбилейный выпуск Джиро д'Италия-2017

 

  Команда Bora – Hansgrohe сообщила, что 29-летний чешский гонщик команды Леопольд Кёниг (Leopold Konig), который должен был стартовать в качестве капитана команды и бороться за общий зачёт, не примет участие в юбилейном 100-м выпуске Джиро д’Италия-2017, как планировалось ранее.  

За свою карьеру Кёниг финишировал в топ-10 на всех трёх Гран-турах (9-й на Вуэльте Испании в 2013, 7-й на Тур де Франс в 2014 и  6-й на Джиро д’Италия в 2015).

 

  Причиной изменения планов стала травма колена, которая мешала гонщику и в прошлом сезоне. Боль в колене появляется, когда Леопольд Кёниг доводит свою мощность до максимальной, но не мешает ему тренироваться с низкой интенсивностью. Посоветовавшись с медиками команды и спортивными директорами, Леопольд Кёниг принял решение взять перерыв на отдых, провести какое-то время без велосипеда, чтобы убрать болевые ощущения. А затем чешский гонщик будет готовиться ко второй части сезона.

 

Леопольд Кёниг отказывается от старта на Джиро д'Италия-2017 из-за травмы

 Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

 

  Леопольд Кёниг: «Я испробовал всё возможное, очень старался. Я не чувствую боли, когда еду не напрягаясь, поэтому продолжал тренироваться и надеяться. Но когда мы начинали работать над интервалами, появлялась боль, и нам приходилось снова сбавлять нагрузку. Неделю за неделей мы каждый раз составляли новый план работы, в конце концов, это стало бессмысленным. Сейчас я возьму перерыв, отдохну, чтобы полностью восстановиться, а затем начну готовиться ко второй части сезона.

 

  Конечно, я разочарован, не только из-за себя, мне жаль из-за команды, потому что ради меня был собран сильный состав. Надеюсь, они смогут хорошо проехать гонку в Италии без меня, возможно, хорошую возможность получат молодые ребята, которые покажут свой потенциал».

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор: «Мы должны заботиться о здоровье наших гонщиков, это наш приоритет. В данный момент у нас нет другого варианта, как дать Лео время для полного восстановления, даже если это означает регресс в нашей кампании на Джиро д’Италия. Я уверен, что он вернётся во второй половине сезона и будет ещё сильнее».

 

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Теги к статье: Леопольд Кёниг Bora-Hansgrohe Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Комментарии

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2017. Этап 2 (1)
    Николай Н.-Фото

    Сегодня хоть евроспорт был нормально на Руском. А то вчера было на английской версий. У а этапы прошли как все спринторские. Хотя сегодня финиш был очень скоросной, такого увидешь редко.

  • stalcker23
    Филипп Жильбер пропустит Париж ... (1)
    stalcker23-Фото
    А бонену помочь?((((
  • Berdok
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (14)
    Berdok-Фото
    ниасилил...
  • Berdok
    Альберто Контадор не потерял в ... (3)
    Berdok-Фото
    верно!
    тем более, что сплошная трава вокруг и никаких тебе поребриков-бордюр, а про то, что в самом газоне нет системы орошения, гонщиков на старте информируют
  • крыс хрум
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (14)
    крыс хрум-Фото
    Уважаемый прочитайте что Вы пишете! Как это если бы не сидел это вообщето велогонка если Вы не заметили а не бег. Тот же Саган во всех гонках до последнего сидит на всех колесах и ни куда не лезет это его законное право несомненно. И один он Жильбера не достал бы никогда.Ему также был нужен и Насен и Авермат. Втроем да. за Жильбера надо было сильно переживать.Вы хотя бы Вашего любимца послушайте.Когда Бонен отвез первый отрыв Петя очень обижался что Трековцы не везут его. А самому то тошно.У всех свои задачи. Но никто не вспоминает поломку Бонена и троекратную через пень колоду замену вела. Давайте теоретически уберем падение Сагана и компании.но тогда и поломку Бонена тоже убираем В этом случае Саган без шансов. Сначала Они втроем везли бы Бонена а на последнем подъеме он сделал бы им ручкой и привет. Да и не стали бы они впахивать. Саган на предыдущей гонке Терпстру не стал возить а тут Бонен. Еще раз балдею от Вашего комента Авермат что нарочно на вел Сагана приземлился? Саган конечно молодец никто на самом деле не спорит но в этой ситуации виноват на все 100. Он ехал первым никто ему обзор не закрывал. Ну висит на заборе куртка так и стобы по обочинам стоят и ямы на дороге. Еще в детстве учат смотреть вперед.
  • fortunewheel
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (12)
    fortunewheel-Фото

    Не надо осуждать Петера. Это одна из тяжелейших гонок  сезона вессениих классик - 260 км, 5 секторов брусчатки и 18 крутолобых холмов. Петер ехал по узкой полоске земли между булыгой и ограждениями. Любой велогонщик выберит такую траекторию, когда уже в ногах более 200 км. Ему не повезло - задним колесом он наехал на ножку барьера и завалил с собой и Грега, и Нансена, которые к тому же зацепили пиджак, соскочивший с ограждения и одновременнно в какаой-то степени  смягчивший их падение. Но Петер прав: в этом проклятье радужной майки, и ее бывщие обладатели знают об этом на своем опыте. Но Петер уже дважды ЧМ, однако продолжает побеждать и побеждать красиво!

  • allb46
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (14)
    allb46-Фото

    Если бы Грег не сидел на колесе Пете, он бы и не упал, а у Пете остался бы цел велосипед, который сломал Грег, Пете смог бы продолжить гонку, и у мемя большое сомнение, что бы тогда удалось выграть Жил Филу...

  • Marodior
    Тур Страны Басков-2017. Этап 1 (9)
    Marodior-Фото

    Цитата: Earl57
    Написал в твиттере, что у него был "небольшой спад" на последних 700 метрах

    Если он может шутить по этому поводу, значит все в порядке

  • крыс хрум
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (14)
    крыс хрум-Фото
    А не надо не менее как минимум хороших гонщиков называть козлами.Вы сами то как себя в завалах вели всех поднимали обслуживали а когда все разъехались то можно и Вам. И как вы его называете Пете ребят положил, а не наоборот.
  • allb46
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (14)
    allb46-Фото

    Можно любить Пете, можно не навидеть (как всё недосегаемое) но то, что он уникальный велогонщик и прекрасный человек, которого любят миллионы поклонников велоспорта во всем мире, факт очевидный. Здоровья ему и удачи.

    P.S. И не надо писать, кто, и в какой степени, чего достоин.

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