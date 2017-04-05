Леопольд Кёниг отказывается от старта на Джиро д'Италия-2017 из-за травмы

Леопольд Кёниг пропустит юбилейный выпуск Джиро д'Италия-2017

Команда Bora – Hansgrohe сообщила, что 29-летний чешский гонщик команды Леопольд Кёниг (Leopold Konig), который должен был стартовать в качестве капитана команды и бороться за общий зачёт, не примет участие в юбилейном 100-м выпуске Джиро д’Италия-2017, как планировалось ранее.

За свою карьеру Кёниг финишировал в топ-10 на всех трёх Гран-турах (9-й на Вуэльте Испании в 2013, 7-й на Тур де Франс в 2014 и 6-й на Джиро д’Италия в 2015).

Причиной изменения планов стала травма колена, которая мешала гонщику и в прошлом сезоне. Боль в колене появляется, когда Леопольд Кёниг доводит свою мощность до максимальной, но не мешает ему тренироваться с низкой интенсивностью. Посоветовавшись с медиками команды и спортивными директорами, Леопольд Кёниг принял решение взять перерыв на отдых, провести какое-то время без велосипеда, чтобы убрать болевые ощущения. А затем чешский гонщик будет готовиться ко второй части сезона.

Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

Леопольд Кёниг: «Я испробовал всё возможное, очень старался. Я не чувствую боли, когда еду не напрягаясь, поэтому продолжал тренироваться и надеяться. Но когда мы начинали работать над интервалами, появлялась боль, и нам приходилось снова сбавлять нагрузку. Неделю за неделей мы каждый раз составляли новый план работы, в конце концов, это стало бессмысленным. Сейчас я возьму перерыв, отдохну, чтобы полностью восстановиться, а затем начну готовиться ко второй части сезона.

Конечно, я разочарован, не только из-за себя, мне жаль из-за команды, потому что ради меня был собран сильный состав. Надеюсь, они смогут хорошо проехать гонку в Италии без меня, возможно, хорошую возможность получат молодые ребята, которые покажут свой потенциал».

Энрико Пойтшке, спортивный директор: «Мы должны заботиться о здоровье наших гонщиков, это наш приоритет. В данный момент у нас нет другого варианта, как дать Лео время для полного восстановления, даже если это означает регресс в нашей кампании на Джиро д’Италия. Я уверен, что он вернётся во второй половине сезона и будет ещё сильнее».