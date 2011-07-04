Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 9 этап, Монтенеро-ди-Бизачча - Блокхаус делла Майелла, 149 км

Девятый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 завершает первую неделю итальянского Гран-тура. Перед предстоящим днём отдыха участники велогонки проедут сложный горный этап. На старт участники Джиро д’Италия-2017 выйдут в городке Монтенеро-ди-Бизачча (Montenero di Bisaccia). Небольшой город расположен на побережье Молизе, в провинции Капмобассо. Он стоит на небольшом холме - величественно восседая над окружающей его местностью на высоте около 300 м над уровнем моря. С этого холма открывается прекрасный вид на море и реку Триньо (Trigno).

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 9 этап, Монтенеро-ди-Бизачча - Блокхаус делла Майелла



История Монтенеро-ди-Бизачча уходит в далёкие древние времена. Название пошло от небольшой древней деревушки Бизачча, с тех времён частично сохранились руины древнего поселения и теперь они являются историческим памятником всего региона. Деревня Бизачча располагалась в 10 км от побережья и неоднократно подвергалась варварским набегам, местные жители вынуждены были прятаться от варваров в пещерах. После одного такого нашествия, местные жители начали оседать в пещерах на холме, обустраивая быт на новом месте. Здесь было удобно прятаться, ведь холм покрывал густой лес, а взобравшись на дерево всегда можно было увидеть приближение врага и укрыться в замысловатых лабиринтах песчаных пещер.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 9 этап, Монтенеро-ди-Бизачча - Блокхаус делла Майелла



В седьмом веке город отошёл под управление аббатства Санта-Марии-а-Калано (Santa Maria a Calano), в 851 году был практически полностью разрушен набегами сарацинов. В 1187 году город стал принадлежать Риккардо ди Аньоне (Riccardo di Agnone), и позже был восстановлен Федерико II (Federico II). Многие знатные семьи Италии владели этой местностью до 15-го века, когда город перешёл под управление Кантельмоса (Cantelmos).



В 16-м веке город Монтенеро-ди-Бизачча был вновь полностью разрушен после варварского нашествия турков. С 1799 года Монтенеро-ди-Бизачча перестал быть частью провинции Васты от Ближнего Абруццо, а в 1861 году, администрация провинции Кампобассо стала частью провинции Абруцци и город вновь присоединился к этой провинции. С 1949 года Монтенеро-ди-Бизачча является частью провинции Кампобассо.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 9 этап, Монтенеро-ди-Бизачча - Блокхаус делла Майелла



В городе из основных исторических достопримечательностей можно выделить три памятника - приходскую церковь Святого Маттео Апостоло (Chiesa parrocchiale di San Matteo Apostolo), церковь Санта-Мария-ди-Бизаччи (Chiesa-santuario di Santa Maria di Bisaccia) и Торре Монтобелло (Torre di Montebello).



Приходская церковь Святого Маттео Апостоло была возведена в 11-м веке в романском стиле, в последующие века её неоднократно разрушали и впоследствии реконструировали вновь. Федерико II после варварского нашествия сарацинов восстановил церковь в 13-м веке. Из-за нашествия турок церковь была восстановлена и преобразована в стиле барокко в 1695 году. Внеочередная реставрация церкви прошла в 1861 году; но из-за неверных расчётов строителей и их попустительств церковь вскоре начала стремительно разрушаться и несла угрозу жизни прихожанам, посещавшим её. Таким образом, в 1937 году местными властями было принято решение снести её полностью, и восстановить церковь с нуля. Реконструкция продолжалась до 1961 года, так у церкви появилась колокольня. Для истории Монтенеро-ди-Бизачча искусственное разрушение этого исторического памятника было серьёзной потерей, с художественной и исторической точки зрения, однако сохранились более 900 исторических фотографий, показывающих структуру старинной каменной церкви. От первоначальной церкви в идеальном состоянии сохранился древний латинский крест, церковный портал 14-го века с остроконечными арками и купол с зелено-жёлтой плиткой - типичной для средневековой церкви Апулии. Новая церковь, была построена в готическом стиле, с квадратным фасадом и окнами, позволяющими рассеивать солнечный свет по всему внутреннему помещению в равной степени.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 9 этап, Монтенеро-ди-Бизачча - Блокхаус делла Майелла



Церковь Санта-Мария-ди-Бизаччи находится рядом со старинным кладбищем. Еще в 1811 году церковь была восстановлена по приказу дона Альфонсо Джентиле (Alfonso Gentile). В 1899 году в церкви были окончательно завершены все работы по её благоустройству. Теперь церковь имела трёхсторонний фасад с тремя входами. Центральный вход украшает балюстрада. Венчает церковь большой монументальный купол.



Торре Монтобелло - это дозорная башня, возвышающаяся над морем на его берегу. Башня была построена норманнами, восстановлена Фридрихом II, и под властью Карла V была полностью перестроена в 16-м веке, для того, чтобы обеспечить больший обзор побережья и защитить город от турецких нападений. Башня Монтобелло, недавно была вновь отреставрирована, имеет квадратную форму с лестницей, ведущей на крышу, она оснащена карнизом и бойницами, которые расположены в верхней части башни.



16 мая в Монтенеро-ди-Бизачча пройдёт традиционный религиозный праздник Пресвятой Девы Бизаччи (Madonna di Bisaccia).



Альтиметрия 9 этапа Джиро д’Италия-2017: Монтенеро-ди-Бизачча - Блокхаус делла Майелла, 149 км

На Джиро д’Италия-2017 наступает время претендентов на розовую майку, которые должны доказать своё преимущество над своими соперниками «примерив» на себя настоящие горные подъёмы. Конечно, нельзя сказать, что тот, кто выиграет на Блокхаус делла Майелла (Blockhaus della Majella), выиграет в итоговой генеральной классификации Джиро д’Италия-2017, но на этом этапе станет очевидно, в какой форме находятся главные претенденты на финальный подиум в Милане. Финиш девятого этапа Джиро д’Италия-2017 пройдёт на вершине Блокхаус делла Майелла.

Это преимущественно равниный этап с финишем на подъеме первой категории, перед днем отдыха. Со старта пелотон отправится на северо-запад и будет продвигаться вдоль побережья Адриатического моря. Примерно через 80 км гонщики повернут на юго-запад, удаляясь от моря. На 95 км будет разыгран промежуточный спринт в Кьети (Chieti), до которого необходимо преодолеть 6 км некатегорийного подъема со средним градиентом в 4%.

Далее скоростной спуск и последующие 20 км тягуна до Леттоманоппелло (Lettomanoppello). После короткого спуска начнётся восхождения на заключительную гору первой недели Джиро д'Италия-2017 - подъем 1 категории Блокхаус. Первые 8 км со средним градиентом в 5% и максимальным - 8% до Roccamorice, откуда начнется категорийный подъем протяженностью 13.6 км, 524-1665 м, перепад - 1141 м, средний градиент 8.4%, максимальный - 14%. Подъем начинается плавно - на первых 3.6 км средние градиент 6-7%, но далее практически до самой вершины средний градиент 9.4%, заключительные 600 м - выполаживание.





На этом этапе состоится вторая проверка генеральщиков горным финишем Джиро д’Италия-2017, где горнякам-генеральщикам представится возможность сделать запас времени перед разделкой на 10-м этапе. Главным фаворитом можно назвать колумбийца Наиро Кинтану.





Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 9 этап, Монтенеро-ди-Бизачча - Блокхаус делла Майелла



Горный массив Майелла расположен в регионе Абруццо, в провинциях Кьети, Пескара и Л’Акуила, и является частью горной системы Апеннины. Высочайшей вершиной является Монте-Аморо (Monte Amaro), высшая точка 2793 м над уровнем моря.



Блокхаус делла Майелла появится в истории Джиро д’Италия в седьмой раз. 50 лет назад, З1-го мая, на маршруте Джиро д'Италия-1967 появилась будущая легенда велоспорта - Блокхаус делла Майелла. На 12-м этапе, протяжённостью 220 км, итальянец Итало Дзильоли (Italo Zilioli) за 2 км до финиша атаковал, но бельгийский велогонщик Эдди Меркс (Eddy Merckx) обходит его и финиширует соло. Будущая легенда велоспорта Эдди Меркс стал первым покорителем вершины Блокхаус делла Майелла.



Второе появление вершины Блокхаус делла Майелла состоялось уже на следующий год: 21 этап Джиро д’Италия-1968, протяжённостью 198 км выиграл итальянский велогонщик Франко Бодреро (Franco Bodrero). Его профессиональная карьера длилась всего 5 лет - с 1965 по 1969 год. В 1968 году он выиграл этап Джиро д’Италия и этап Тура Люксембурга (Tour de Luxembourg). Но, вскоре после окончания итальянского Гран-тура он лишился победы на Джиро д’Италия-1968 и 12-й позиции в итоговой генеральной классификации. Джиро д'Италия-1968 запомнилась первым допинговым скандалом. Проба антидопингового контроля у грегори Эдди Меркса, бельгийского гонщика Виктора Ван Скиля (Victor Van Schil), оказалась положительной. В конце концов, разразился громкий скандал: пробы десяти участников Джиро д'Италия-1968 оказались положительными. Франко Бальмамион (Franco Balmamion) и Феличе Джимонди (Felice Gimondi) оправданы, Джанни Мотта (Gianni Motta) нет...

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 9 этап, Монтенеро-ди-Бизачча - Блокхаус делла Майелла



В числе этих десяти оказался и Франко Бодреро, второй покоритель Блокхауса делла Майелла. Через полтора года после его участия на Джиро д’Италия-1968 Франко Бодеро слёг от неизвестной болезни, а ещё через год его не стало. Он скончался 31 июля 1970 года.



После дисквалификации участников, замешанных в допинговом скандале Джиро д’Италия-1968, победителем 21-го этапа был объявлен Франко Биттоси (Franco Bitossi). В предыдущем году ставший покорителем этапа с финишем на вулкане Этна (7 этап Джиро д’Италия-1967).



В 1972 году на Джиро д’Италия организаторы итальянского Гран-тура приготовили участникам велогонки настоящее испытание - 24 мая провели два полуэтапа: 4а - индивидуальная гонка на время с финишем на Блокхаус делла Майелла протяжённостью 48 км, 4b - групповая гонка протяжённостью 210 км. Победителем 4а этапа, разделку с финишем на Блокхаус делла Майелла, стал победитель Вуэльты Испании (Vuelta a Espana) Хосе-Мануэль Фуэнте (Jose-Manuel Fuente), Эдди Меркс и Гёста Петтерссон (Gosta Pettersson) проиграли ему 2 минуты 49 секунд, а Феличе Джимонде 3 минуты 59 секунд. Хосе-Мануэль Фуэнте, с 12 позиции общего зачёта, поднялся на первую и стал новым лидером Джиро д'Италия-1972.



Следующее появление вершины Блокхаус делла Майелла на маршруте итальянской супермногодневки состоялось спустя 12 лет. На 5 этапе Джиро д’Италия-1984 участники преодолевали тяжёлый этап протяжённостью 194 км. Победу на котором отпраздновал Морено Арджентин (Moreno Argentin), а Франческо Мозер (Francesco Moser) на этом этапе вернул себе розовую майку, и без проблем сохранил её до 13-го этапа, который финишировал в Леричи (Lerici), когда атака Роберто Висентини (Roberto Visentini) чуть было не привела к смене лидера Джиро д'Италия-1984.



И вновь перерыв на 12 лет. Возвращение вершины Блокхаус делла Майелла на маршрут Джиро д’Италия состоялось в 2006 году. В этот раз участники велогонки преодолевали вершину на маршруте этапа, а не финишировали на ней. На 8-м этапе Джиро д’Италия-2006 до Майелетты (Maielletta) в борьбу за розовую майку включился Иван Бассо (Ivan Basso), который ответил на атаку Дамиано Кунего (Damiano Cunego), выиграл этап и заполучил розовую майку. Ян Ульрих (Jan Ullrich) оказался не в форме, чтобы бороться за победу, он потерял 16 минут 4 секунды.



В последний раз в истории итальянской супермногодневки Блокхаус делла Майелла (финиш был, правда, чуть ниже вершины) присутствовал на Джиро д'Италия в 2009 году на 17 этапе, тогда, на этапе протяжённостью 83 км, Франко Пеллицотти (Franco Pellizotti) стал победителем этапа, привезя преследователям в лице Стефано Гардзелли (Stefano Garzelli), Данило Ди Луки (Danilo Di Luca) и Дениса Меньшова (Denis Menchov) более 40 секунд, а Карлос Састре (Carlos Sastre) на этом этапе потерял две минуты.



И вот новая страница в истории Блокхаус делла Майелла и Джиро д'Италия. Кто станет следующим покорителем грозного Блокхаус делла Майелла мы узнаем уже совсем скоро.



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