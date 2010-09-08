Фаусто Маснада – призёр классики “Ломбардия”-2021

Фаусто Маснада, Жулиан Алафилипп, Давиде Брамати о «Ломбардии»-2021

27-летний итальянский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Фаусто Маснада (Fausto Masnada) поднялся на вторую ступень подиума классики – Монумента велоспорта “Ломбардии”-2021. Уроженец Бергамо, Фаусто Маснада много работал на команду в начале гонки, контролируя пелотон. После того, как на финальном подъёме Пассо ди Ганда Тадей Погачар (UAE Team Emirates) атаковал и создал просвет, Маснада мастерски прошёл технически сложный спуск и догнал словенского гонщика за 16 км до финиша.

Группа преследования, в которой находился и капитан команды Deceuninck-Quick Step, чемпион мира Жулиан Алафилипп, не смогла закрыть просвет. За 4 км до финиша на коротком подъёме Колле Аперто Фаусто Маснада попытался уехать от Тадея Погачара, но ему это не удалось. В спринте Маснада проиграл Тадею Погачару, заняв 2-е место.

Photo Credits: LaPresse

Фаусто Маснада: «Я второй, но доволен своей гонкой. Это мой первый подиум на Монументе, и то, что гонка финишировала в моём родном городе, делает этот результат ещё более важным. Знаю, что второе место – не победа, но ощущаю этот результат как победный, потому что проиграл в спринте лучшему гонщику мира, которого сегодня было невозможно победить.

Если честно, на вершине Пассо ди Ганда, когда пошли атаки, Жулиан попробовал первым, а потом уже поехал я.

Во время гонки я поговорил с Жулианом, он сказал, чтобы я что-нибудь попробовал, если у меня идёт нога. Поэтому я дал полный газ после Пассо ди Ганда, ехал уверенно, так как знаю и этот спуск, и эти дороги. Когда добрал Тадея, не стал продавливать, потому что Алафилипп находился позади. Я не стал работать. В какой-то момент я думал, что он переложится в нашу группу, но Тадей был очень силён. Он задавал скорость, на финальном подъёме попытался меня сбросить, поэтому второе место – лучший результат для меня.

Сезон 2021 года сложился у меня не лучшим образом, потому что из-за травм я пропустил много гонок. Поэтому так финишировать – просто потрясающе.

Я впервые проехал Колле Аперто в гонке, навсегда запомню атмосферу, которую создали невероятные болельщики. Мурашки по коже, когда думаю об этом. Этот подиум для них, для всего Бергамо, которому было так тяжело в пандемию. Никогда не забуду этот невероятный день. Это мечта. Я вырос на этих дорогах, великолепно стоять на подиуме.

Я выступаю в сильнейшей команде мира, у всех в ней своя роль. В такой гонке, как сегодняя, маршрут мне подходил, и я разыграл свою карту. Команда дала мне шанс, но я хорошо знаю, какова моя роль в команде, продолжу выполнять свою работу и в то же время прогрессировать».

Жулиан Алафилипп: «Фаусто оказался впереди, но к этому времени он уже много отработал, и мы не знали, насколько ему хватит сил. В конце решили, что разыграем его карту. Второе место после Погачара –это неплохо. Возможно, мне не хватило уверенности, чтобы переложиться, хотя нога шла хорошо. Да, я был на пределе, как и все в группе, потому что последние несколько дней были сложными, и я не был уверен, что смогу усидеть. Фаусто сделал это вместо меня. К сожалению, он не выиграл, но второе место на Монументе – хороший результат».

Давиде Брамати, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «На спуске по радио мы услышали, что Маснада уже на полпути к Погачару, поэтому я сказал ему закрыть просвет и сесть за ним. Я подумал, что в группе Жулиана будут слаженно работать, но даже если бы Маснада остался с ним, не думаю, что мы бы смогли закрыть просвет».