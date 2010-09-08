VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фаусто Маснада – призёр классики “Ломбардия”-2021

Фаусто Маснада, Жулиан Алафилипп, Давиде Брамати о «Ломбардии»-2021

 

 

  27-летний итальянский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Фаусто Маснада (Fausto Masnada) поднялся на вторую ступень подиума классики – Монумента велоспорта “Ломбардии”-2021. Уроженец Бергамо, Фаусто Маснада много работал на команду в начале гонки, контролируя пелотон. После того, как на финальном подъёме Пассо ди Ганда Тадей Погачар (UAE Team Emirates) атаковал и создал просвет, Маснада мастерски прошёл технически сложный спуск и догнал словенского гонщика за 16 км до финиша.

 

  Группа преследования, в которой находился и капитан команды Deceuninck-Quick Step, чемпион мира Жулиан Алафилипп, не смогла закрыть просвет. За 4 км до финиша на коротком подъёме Колле Аперто Фаусто Маснада попытался уехать от Тадея Погачара, но ему это не удалось. В спринте Маснада проиграл Тадею Погачару, заняв 2-е место.

 

Фаусто Маснада – призёр классики “Ломбардия”-2021

Photo Credits: LaPresse

 

  Фаусто Маснада: «Я второй, но доволен своей гонкой. Это мой первый подиум на Монументе, и то, что гонка финишировала в моём родном городе, делает этот результат ещё более важным. Знаю, что второе место – не победа, но ощущаю этот результат как победный, потому что проиграл в спринте лучшему гонщику мира, которого сегодня было невозможно победить.

 

 Если честно, на вершине Пассо ди Ганда, когда пошли атаки, Жулиан попробовал первым, а потом уже поехал я.

 

  Во время гонки я поговорил с Жулианом, он сказал, чтобы я что-нибудь попробовал, если у меня идёт нога. Поэтому я дал полный газ после Пассо ди Ганда, ехал уверенно, так как знаю и этот спуск, и эти дороги. Когда добрал Тадея, не стал продавливать, потому что Алафилипп находился позади. Я не стал работать. В какой-то момент я думал, что он переложится в нашу группу, но Тадей был очень силён. Он задавал скорость, на финальном подъёме попытался меня сбросить, поэтому второе место – лучший результат для меня.

 

  Сезон 2021 года сложился у меня не лучшим образом, потому что из-за травм я пропустил много гонок. Поэтому так финишировать – просто потрясающе.

 

  Я впервые проехал Колле Аперто в гонке, навсегда запомню атмосферу, которую создали невероятные болельщики. Мурашки по коже, когда думаю об этом. Этот подиум для них, для всего Бергамо, которому было так тяжело в пандемию. Никогда не забуду этот невероятный день. Это мечта. Я вырос на этих дорогах, великолепно стоять на подиуме.

 

  Я выступаю в сильнейшей команде мира, у всех в ней своя роль. В такой гонке, как сегодняя, маршрут мне подходил, и я разыграл свою карту. Команда дала мне шанс, но я хорошо знаю, какова моя роль в команде, продолжу выполнять свою работу и в то же время прогрессировать».

 

  Жулиан Алафилипп: «Фаусто оказался впереди, но к этому времени он уже много отработал, и мы не знали, насколько ему хватит сил. В конце решили, что разыграем его карту. Второе место после Погачара –это неплохо. Возможно, мне не хватило уверенности, чтобы переложиться, хотя нога шла хорошо. Да, я был на пределе, как и все в группе, потому что последние несколько дней были сложными, и я не был уверен, что смогу усидеть. Фаусто сделал это вместо меня. К сожалению, он не выиграл, но второе место на Монументе – хороший результат».

 

  Давиде Брамати, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «На спуске по радио мы услышали, что Маснада уже на полпути к Погачару, поэтому я сказал ему закрыть просвет и сесть за ним. Я подумал, что в группе Жулиана будут слаженно работать, но даже если бы Маснада остался с ним, не думаю, что мы бы смогли закрыть просвет».

 

Результаты классики «Ломбардия»-2021

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Фаусто Маснада Fausto Masnada Ломбардия классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура Deceuninck-Quick Step

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Юрий

    Starch27

    Сегодня, 00:53 | Регистрация: 8.09.2010

    Квикстеп всё правильно сделали. У Маснады был единственный шанс - это сидеть на колесе и ждать последнего торчка с попыткой уехать. Шансов в спринте против Погачара не было.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

10 октября 2021

Paris - Tours

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Ломбардия-2021. Превью (15)
    VeloVelo-Фото
    Стебаться - это нормально. Юмор, сатира, критика - это хорошо, когда в позитиве.

    Я против негатива, неуважения, перехода "на личности".
  • VeloVelo
    Милан - Турин-2021. Результаты (36)
    VeloVelo-Фото

    Да, именно так: Жиров, Макеев, Цыганов, Андреев.
    Эти парни навсегда. Спасибо, что напомнили то время )

  • Starch27
    Фаусто Маснада – призёр класси ... (1)
    Starch27-Фото

    Квикстеп всё правильно сделали. У Маснады был единственный шанс - это сидеть на колесе и ждать последнего торчка с попыткой уехать. Шансов в спринте против Погачара не было.

  • Starch27
    Ломбардия-2021. Результаты (32)
    Starch27-Фото

    Цитата: BlAr
    В очередной раз "восхищаюсь" работой группы преследования. Уверенно сокращали вертушкой отрыв, и вдруг всё развалилось. Только Алафилипп мог не работать из-за Маснады, но почему перестали работать остальные? Зачем им бороться за бронзу, если оставались шансы на титул?

    Догонялки убил Йейтс своей атакой. Впереди постоянно работал Вингегорд и когда наладили вертушку, то Йейтс решил атаковать и сбросил единственного грегори в этой группе. Пока ждали его возвращения, то упустили еще секунд 20-25.

  • Coffe
    Ломбардия-2021. Результаты (32)
    Coffe-Фото
    Хорошее завершение сезона для Погачара.Молодец!
  • RVL
    Ломбардия-2021. Результаты (32)
    RVL-Фото
    Правильно говорит. И правильно делает!
  • motte
    Ломбардия-2021. Результаты (32)
    motte-Фото

     Тадей в истории наряду с Фаусто Коппи и Эдди Мерксом для победы в двух Монументах и Тур де Франс в этом сезоне. Тем не менее, он настаивает на том, что он не слишком заинтересован в создании истории.

     

    «Мне просто нравится кататься на велосипеде, ехать на гонки и выкладываться на все сто. Если я вхожу в историю или нет, я просто наслаждаюсь этим. Я не думаю о том, что будет. Я просто наслаждаюсь моментом», - объяснил он после своего победы в Бергамо

    Рождённый богом, что тут сказать. 

  • EL-Fenomeno
    Ломбардия-2021. Результаты (32)
    EL-Fenomeno-Фото
    Смелость Погачара на раннюю атаку восхищает. Вот такое бы на этапах разных ГТ по больше видеть. Маснада конечно 100% герой дня и "приз зрительских симпатий" точно его, но когда против тебя такой монстр (не побоюсь этого слова), шансов почти нет. Странно что за 3-е место борьбы не было как такой. Неужели "бронза" на такой гонке как Ломбардия для таких солидных гонцов которые преследовали не нужна была? В итоге накативший Йейтс (с Роглой) сумел обойти на финише уставшего каг бэ Приможа.
    Цитата: niksi
    хоть что-то зацепил Погачар в однодневках
    Ага, 'хоть что то' ? ЛБЛ и Ломбардию...в один сезон причём. Для многих других такое даже за карьеру не удается.
  • kimi
    Astana – Premier Tech станет A ... (42)
    kimi-Фото
    поддерживаю ваш коммент, особенно все что касается вино и бюджета.
    касательно велосипедов и т.д. ежегодно проф команда отдает молодым велосипеды, которые огого сколько стоят. забывают об этом намеренно ли.
    что тренеров нормальных нет. что платят им не столько сколько надо бы все знают, но в этом нет вины команды с одной стороны.
    с другой стороны, надо понимать, что бюджеты в областях в ведении местных акимов и уж как они ими распорядятся опять же на наличие команды не влияет.
    команда мирового тура, куда уж круче. много ли кз спортсменов катают в других командах и вообще на приличном уровне. это же не только деньги. это история, мышление, традиции, целый комплекс всего. как ни крути ребята понемногу появляются и это процесс. я бы не гневил бога за состояние вело в кз.
    сравните с россией или украиной, с любым постсовком
  • Бакеша
    Ломбардия-2021. Результаты (32)
    Бакеша-Фото
    Нибали рано атаковал и немножко растратился, а так на спуске мог бы вместе с Погачаром уехать

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 октября

Pierre Rolland (BB Hotels)

David Gaudu (Groupama - FDJ)

Alexys Brunel (Groupama - FDJ)

11 октября

Romain Seigle (Groupama - FDJ)

Georg Zimmermann (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Sander De Pestel (Sport Vlaanderen - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2021 (43)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)