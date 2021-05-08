Реми Каванья – победитель 5 этапа Тура Романдии-2021

Реми Каванья – победитель 5 этапа, Фаусто Маснада – призёр Тура Романдии-2021

Действующий чемпион Франции в гонке с раздельным стартом, 25-летний Реми Каванья (Remi Cavagna) из команды Deceuninck - Quick-Step одержал первую в сезоне победу, выиграв заключительный этап Тура Романдии-2021. На 5-м этапе организаторы устроили индивидуальную разделку по Фрайбургу (Fribourg) протяжённостью 16,19 км, проложенную по пересечённой местности. В дистанцию входил и брусчатый подъем. Дождь внёс коррективы в ход развития этапа.

На промежуточной отсечке времени, расположенной на 8,6 км, Реми Каванья лидировал долгое время, пока стартовавший предпоследним британский велогонщик Герант Томас (Geraint Thomas) из команды Ineos Grenadiers не опередил его на этой отсечке на 32 сотых секунды.

Но результат Реми Каваньи на финише никому из соперников превзойти не удалось. Французский гонщик был быстрее всех на дистанции, проехав 16,19 км со средней скоростью 44,33 км/час, затратив 21 минуту и 54,79 секунды. Вторым стал молодой швейцарец Штефан Биссеггер ( Stefan Bissegger) из команды EF Education - Nippo с отставанием в 5,82 секунды. Тройку лучших замкнул британец Герант Томас с отставанием в 16,97 секунды. Этот результат принёс Томасу победу в генеральной классификации Тура Романдии 2021 года.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Реми Каванья: «Маршрут не очень мне подходил, было несколько технически сложных участков и крутые сектора, но я был решительно настроен хорошо проехать и завершить неделю на высокой ноте. Очень счастлив, потому что Тур Романдии – прекрасная гонка, и я одержал на ней первую в сезоне победу. Сегодня я выложился на 200%. Результат принёс мне уверенность перед Джиро д’Италия-2021, на которой ставлю несколько личных целей, а также хочу помогать команде».

Стефан Биссегер: «Приятно так финишировать на моём первом Туре Романдии. Я бы сказал, серебряная медаль – это неплохо, но есть куда совершенствоваться. Спасибо команде EF Education-Nippo за поддержку и отличную неделю!»

27-летний итальянский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Фаусто Маснада финишировал 6-м на 5-м этапе, благодаря чему вошёл в тройку сильнейших генеральной классификации Тура Романдии-2021, где уступил 10 секунд Ричи Порту (Ineos Grenadiers) и 38 секунд победителю гонки Геранту Томасу.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Фаусто Маснада: «Это была очень тяжёлая неделя, особенно из-за погоды. Но я приехал сюда в хорошей форме после тренировочного лагеря на высоте, знал, что смогу показать хороший результат в общем зачёте. Понимал, что мне надо хорошо проехать разделку, поэтому утром я провёл разведку трассы, а позже даже проехал в техничке за Иэном (Гаррисоном), чтобы ещё раз посмотреть дистанцию. А когда подошло моё время стартовать, выложился по полной. Это мой лучший результат на этапе с индивидуальной гонкой на время. Хороший знак перед Джиро, которую жду с нетерпением».