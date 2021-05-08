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Реми Каванья – победитель 5 этапа Тура Романдии-2021

 Реми Каванья – победитель 5 этапа, Фаусто Маснада – призёр Тура Романдии-2021

 

 

  Действующий чемпион Франции в гонке с раздельным стартом, 25-летний Реми Каванья (Remi Cavagna) из команды Deceuninck - Quick-Step одержал первую в сезоне победу, выиграв заключительный этап Тура Романдии-2021. На 5-м этапе организаторы устроили индивидуальную разделку по Фрайбургу (Fribourg) протяжённостью 16,19 км, проложенную по пересечённой местности. В дистанцию входил и брусчатый подъем. Дождь внёс  коррективы в ход развития этапа.

 

На промежуточной отсечке времени, расположенной на 8,6 км, Реми Каванья лидировал долгое время, пока стартовавший предпоследним британский велогонщик Герант Томас (Geraint Thomas) из команды Ineos Grenadiers не опередил его на этой отсечке на 32 сотых секунды.

 

Но результат Реми Каваньи на финише никому из соперников превзойти не удалось.  Французский гонщик был быстрее всех на дистанции, проехав 16,19 км со средней скоростью 44,33 км/час, затратив 21 минуту и 54,79 секунды. Вторым стал молодой швейцарец Штефан Биссеггер ( Stefan Bissegger) из команды EF Education - Nippo с отставанием в 5,82 секунды. Тройку лучших замкнул британец Герант Томас с отставанием в 16,97 секунды. Этот результат принёс Томасу победу в генеральной классификации Тура Романдии 2021 года.

 

Реми Каванья – победитель 5 этапа Тура Романдии-2021

 

Реми Каванья – победитель 5 этапа Тура Романдии-2021

 

Реми Каванья – победитель 5 этапа Тура Романдии-2021

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  Реми Каванья: «Маршрут не очень мне подходил, было несколько технически сложных участков и крутые сектора, но я был решительно настроен хорошо проехать и завершить неделю на высокой ноте. Очень счастлив, потому что Тур Романдии – прекрасная гонка, и я одержал на ней первую в сезоне победу. Сегодня я выложился на 200%. Результат принёс мне уверенность перед Джиро д’Италия-2021, на которой ставлю несколько личных целей, а также хочу помогать команде».

 

  Стефан Биссегер: «Приятно так финишировать на моём первом Туре Романдии. Я бы сказал, серебряная медаль – это неплохо, но есть куда совершенствоваться. Спасибо команде EF Education-Nippo за поддержку и отличную неделю!»

 

  27-летний итальянский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Фаусто Маснада финишировал 6-м на 5-м этапе, благодаря чему вошёл в тройку сильнейших генеральной классификации Тура Романдии-2021, где уступил 10 секунд Ричи Порту (Ineos Grenadiers) и 38 секунд победителю гонки Геранту Томасу.

Реми Каванья – победитель 5 этапа Тура Романдии-2021

Реми Каванья – победитель 5 этапа Тура Романдии-2021

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  Фаусто Маснада: «Это была очень тяжёлая неделя, особенно из-за погоды. Но я приехал сюда в хорошей форме после тренировочного лагеря на высоте, знал, что смогу показать хороший результат в общем зачёте. Понимал, что мне надо хорошо проехать разделку, поэтому утром я провёл разведку трассы, а позже даже проехал в техничке за Иэном (Гаррисоном), чтобы ещё раз посмотреть дистанцию. А когда подошло моё время стартовать, выложился по полной. Это мой лучший результат на этапе с индивидуальной гонкой на время. Хороший знак перед Джиро, которую жду с нетерпением».

 

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Теги к статье: Реми Каванья Remi Cavagna Deceuninck - Quick Step Тур Романдии Tour de Romandie Тур Романдии-2021 велогонка Мирового тура многодневная велогонка ITT разделка

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Комментарии

  • flugegeheimen
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (9)
    flugegeheimen-Фото

    Реми первый в разделке, ну наконец-то. Джи вознагражден за вчерашние страдания с задубевшими руками

  • RVL
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (9)
    RVL-Фото
    Ну вот это слово "деклассировал"...
    Понизил в классе? Или что вы имеете ввиду?
    Выражение не комильфо. Ибо ...кто тогда не деклассирован формально...
  • SportSpirit
    Герант Томас – победитель Тура ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Возрождение валлийского дракона!) 

     

    После того, как сэр Дэйв прокатил Томаса мимо Тура-2020, а бочок болельщика - мимо - Джиро-2020, которую выиграл его записной оруженосец; после подписания в команду молодых звезд и при наличии Берналя, в год 35-илетия при современных тенденциях на омоложение триумфаторов пелотона, я в это, честно сказать, не верила. При огромной личной симпатии. 

     

    Браво-браво!

     

    Кстати, сопоставляя прохождение первой отсечки и финиша, мне тоже вспомнилась та разделка на ТДФ-2018, где Томас слегка юзанул в повороте и после поехал почти пешком, отпустив борьбу за этап.

     

     

     

     

  • SportSpirit
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (9)
    SportSpirit-Фото

    Да-да, Каванья наконец-то выиграл, Биссигер подтвердил свой класс. 

     

    Еще мне запомнился финиш Маснады с нереально зверским лицом. Он и Алмейда уже зарекомендовали себя как мастера цепляться за метры и секунды, но тут я прям особенно прониклась) оказалось, что это была борьба за секундочку, которая стоила 3-его места в ГК. 

     

     

     

     

  • EL-Fenomeno
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Наконец то Реми с победой на своей разделке fra Ни Дэннис, ни Ганна, на даже Бисигер не смогли его одолеть. Томас конечно предпологаемо №1 в генерале по итогам всех этапов, но то вчерашнее падение...я впервыве уВидел, чтобы за 40 метров до финиша велогонщик упал вот так, в такой ситуации/по такой причине).

    Жаль что Солер не удержал и не добрался до итогово подиума, Маснада оказался выше его и на разделке, и в генерале. Вудсу и Бену тоже нехватило пару секунд до 3 места в итоге.

  • s75
    Тур Романдии-2021. Этап 4 (14)
    s75-Фото
    я не ставлю под сомнение возможности Сонни держаться в горах, но в данном конкретном случае он не гонщик для сравнения, т.к никогда не гонялся в одной команде с двумя вышеперечисленными, Фруми тяжеловато, и как-то уже меньше былого оптимизма у него и у его новой команды
  • motte
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (9)
    motte-Фото

    О чем вчера и говорилось,  с победой Томаса 

  • Earl57
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (9)
    Earl57-Фото

    У Инеос сегодня будет что праздновать. Томас победил в ГК Романдии, Порт 2-й, а малыш Томми деклассировал всех на гонке МТБ в Швейцарии. Состав канеш не топовый, но однако больше трех минут второму месту впечатляет. Красиво проехал, легко и непринужденно. Размялся, и рейтинговые очки лишними не будут.

  • старт-шоссе 82
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (9)
    старт-шоссе 82-Фото

    Марк Солер и Йон Изагирре очень хорошо смотрятся в этом году...

    Для себя отмечу Ван Вилдера.

    Что касается Томаса, то он на сегодня единственный гонщик ,который может выиграть тур де Франс в соперничестве с Рогличем и Погачаром.

  • uran
    Тур Романдии-2021. Этап 5 (9)
    uran-Фото
    Как Вудс проиграл минуту Томасу?

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