Саймон Йейтс, Герант Томас, Рафал Майка, Александр Власов о 5 этапе Тиррено-Адриатико-2020

Саймон Йейтс – победитель 5 этапа Тиррено-Адриатико-2020

28-летний британский велогонщик команды Mitchelton-Scott Саймон Йейтс одержал победу на 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2020. Он атаковал в одиночку за 4,5 км до финиша на финальном подъёме, когда впереди осталась лишь группа фаворитов.

Александр Власов (Astana), Герант Томас (Ineos Grenadiers), Рафал Майка (Bora-hansgrohe) и Фаусто Маснада (Deceuninck-Quick Step) попытались закрыть просвет, но в итоге проиграли на финише 35 секунд. Саймон Йейтс перехватил майку лидера у Майкла Вудса (EF Pro Cycling), который проиграл ему на финише 1:46. Александр Власов вернул себе белую майку лучшего молодого гонщика.

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Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott): «Сегодня мне было важно понять, в какой я форме. Вчера я уже попробовал, сегодня тоже хотел использовать возможность. Теперь я в «малья адзурра», но гонка ещё не окончена. Герант Томас и Рафал Майка – главные соперники, особенно учитывая разделку в последний день. На Тиррено-Адриатико я готовлюсь к Джиро д’Италия. Пока доволен своей физической формой. За последние два года я очень прошёл большой путь в развитии не только как гонщик, но и как человек. Отлично осознаю, что для победы на Джиро д’Италия нужно подходить к гонке спокойно и терпеливо.

Сегодня день сложился отлично, команда провела огромную работу. Со вчерашнего этапа я знал, что нога у меня идёт. Сегодня была возможность взять майку лидера и выиграть время, чтобы создать буфер перед разделкой финального этапа. EF Pro Cycling и Astana задали высокую скорость. Когда атаковал Майка, началось настоящее шоу. Я увидел шанс и воспользовался. Увидел, что сразу образовался просвет, поэтому дал полный газ.

Я очень осторожен, потому что понимаю, что гонка выигрывается секундами. Буду делать всё, что в моих силах на следующих этапах».

Герант Томас (Ineos Grenadiers): «Я хорошо чувствовал себя на подъёме, но когда начались атаки, ждал, когда Вудс закроет просветы. У него, кажется, не шла нога, поэтому мне пришлось догонять соперников самому, возможно, это было не идеальным решением. Когда мы втроём оказались впереди, слаженной работы не было, мы атаковали друг друга. Ели бы мы просто поехали вместе, было бы лучше. Но так всё и бывает в велоспорте. Я очень доволен своим выступлением. Оно показывает, что вся работа, которую проводил, того стоила. Это вдохновляет».

Рафал Майка (Bora-hansgrohe): «Этап был трудным, но маршрут мне подходил. Думаю, я проехал хорошо. Смог сохранить силы во время этапа, а в конце нога всё ещё хорошо шла. В финале я находился в первой группе, сначала смог удержаться с Вудсом и Йейтсом. Но когда Йейтс атаковал, мне пришлось его отпустить. Я попытался добрать его вместе с Томасом, но нам не удалось. В итоге я занял 3-е место, что совсем не плохо».

Александр Власов (Astana): «День был трудным, всё время вверх-вниз. Когда Саймон Йейтс атаковал, я смог последовать за ним, но он поехал в подъём слишком быстро. Сегодня он был сильнейшим. Для меня Тиррено-Адриатико-2020 ещё не закончена. В воскресенье ещё один трудный этап с короткими, но крутыми подъёмами, всякое может случиться.

В понедельник во время разделки генеральная классификация может измениться ещё больше. Для меня в этом году это будет первая индивидуальная гонка на время, с нетерпением её жду».