Павел Сиваков – победитель Тура Альп-2019

Павел Сиваков, Тео Геоган Харт, Винченцо Нибали, Фаусто Маснада о Туре Альп-2019

21-летний велогонщик команды Sky Павел Сиваков одержал победу на пятидневной велогонке Тур Альп-2019. Он стал вторым из самых молодых и первым российским победителем в истории этой гонки.

Майку лидера гонки Павел Сиваков надел после победы на 2-м этапе. На финальном, 5-м этапе, большая группа гонщиков уехала в отрыв и за 20 км до финиша 25-летний итальянский гонщик команды Androni Giocattoli – Sidermec Фаусто Маснада на какое-то время стал виртуальным лидером гонки. Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум помог своим молодым товарищам по команде Павлу Сивакову и Тео Геогану Харту сократить просвет, работая в голове группы.

Затем Павел Сиваков ответил на несколько атак Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), а на финальном спуске Тео Геоган Харт помог сократить преимущество отрыва. Фаусто Маснада, атаковавший из отрыва, стал победителем 5-го этапа, а в общем зачёте завершил гонку, замкнув топ-5.

Тео Геоган Харт, выигравший на Туре Альп-2019 два этапа, в генеральной классификации занял 2-е место, Винченцо Нибали замкнул тройку призёров.

Павел Сиваков: «Сегодня этап оказался коварным, уехал очень сильный отрыв, но команда сработала идеально. Я немного нервничал, но даже имея семь минут отставания от отрыва, я знал, что ребята сделают всё, что в их силах, что даже если не смогу бороться за победу на этапе, смогу защитить победу в общем зачёте. И это было потрясающе. Это скорее победа команды, чем моя.

Мы стабильно выступали всю неделю. Тео выиграл два этапа, а сегодня мы взяли победу на гонке. У меня нет слов!

На финальном подъёме Крис был невероятен, почти весь подъём отработал в одиночку и закрыл большой просвет. Потрясающе быть его товарищем по команде».

Тео Геоган Харт: «Мы всё время держали ситуацию под контролем, но несколько раз были моменты, когда разрыв вырастал очень сильно, и не удавалось его сократить, несмотря на все усилия. Это вызывало опасения, но Нико Порталь (спортивный директор команды Sky) совершенно не волновался, благодаря чему мы тоже были спокойны.

Фруми провёл огромную смену, и нам повезло, что во время подъёмов попадались очень удобные плато, где я мог ехать очень быстро. В итоге, думаю, именно эти два фактора нам помогли.

Мы всё время проверяли, какой просвет, и знали, что надо делать. На финальных 8 километрах нам стало ясно, что мы сделали всё, что надо, поэтому смогли немного расслабиться и просто доезжать до финиша.

Думаю, первое и второе места в общем зачёте для команды Sky – идеальный результат. Мы слаженно работали всей командой, придерживались плана. Это было великолепное выступление на нашей последней многодневной гонке, где мы выступали как команда Sky».

Винченцо Нибали: «Эти пять этапов помогли проверить мою форму. Я доволен, потому что с каждым днём ехал всё лучше. Завтра утром уезжаю в Бельгию, в воскресенье выйду на старт в Льеже, поеду Монумент, классику, которая мне всегда нравилась. Я однажды был близко к победе. Думаю, готов показать более высокий результат».

Фаусто Маснада: «Я очень рад, что этап прошёл так, как планировалось. Я надеялся уехать в большой отрыв, и нашёл такую группу. Даже когда у нас было большое преимущество, я всё равно считал, что общий зачёт вне досягаемости, поэтому сфокусировался только на борьбе за победу на этапе. Теперь уверенность в своих силах перед Джиро д’Италия стала больше – у меня и высокое место в генеральной классификации, и две победы на этапах».