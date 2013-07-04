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Павел Сиваков – победитель Тура Альп-2019

Павел Сиваков, Тео Геоган Харт, Винченцо Нибали, Фаусто Маснада о Туре Альп-2019

 

 

  21-летний велогонщик команды Sky Павел Сиваков одержал победу на пятидневной велогонке Тур Альп-2019. Он стал вторым из самых молодых и первым российским победителем в истории этой гонки.

 

 Майку лидера гонки Павел Сиваков надел после победы на 2-м этапе. На финальном, 5-м этапе, большая группа гонщиков уехала в отрыв и за 20 км до финиша 25-летний итальянский гонщик команды Androni Giocattoli – Sidermec Фаусто Маснада на какое-то время стал виртуальным лидером гонки. Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум помог своим молодым товарищам по команде Павлу Сивакову и Тео Геогану Харту сократить просвет, работая в голове группы.

 

  Затем Павел Сиваков ответил на несколько атак Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), а на финальном спуске Тео Геоган Харт помог сократить преимущество отрыва. Фаусто Маснада, атаковавший из отрыва, стал победителем 5-го этапа, а в общем зачёте завершил гонку, замкнув топ-5.

 

Павел Сиваков – победитель Тура Альп-2019

 

  Тео Геоган Харт, выигравший на Туре Альп-2019 два этапа, в генеральной классификации занял 2-е место, Винченцо Нибали замкнул тройку призёров.

 

  Павел Сиваков: «Сегодня этап оказался коварным, уехал очень сильный отрыв, но команда сработала идеально. Я немного нервничал, но даже имея семь минут отставания от отрыва, я знал, что ребята сделают всё, что в их силах, что даже если не смогу бороться за победу на этапе, смогу защитить победу в общем зачёте. И это было потрясающе. Это скорее победа команды, чем моя.

 

Мы стабильно выступали всю неделю. Тео выиграл два этапа, а сегодня мы взяли победу на гонке. У меня нет слов!

 

  На финальном подъёме Крис был невероятен, почти весь подъём отработал в одиночку и закрыл большой просвет. Потрясающе быть его товарищем по команде».

 

  Тео Геоган Харт: «Мы всё время держали ситуацию под контролем, но несколько раз были моменты, когда разрыв вырастал очень сильно, и не удавалось его сократить, несмотря на все усилия. Это вызывало опасения, но Нико Порталь (спортивный директор команды Sky) совершенно не волновался, благодаря чему мы тоже были спокойны.

 

  Фруми провёл огромную смену, и нам повезло, что во время подъёмов попадались очень удобные плато, где я мог ехать очень быстро. В итоге, думаю, именно эти два фактора нам помогли.

 

  Мы всё время проверяли, какой просвет, и знали, что надо делать. На финальных 8 километрах нам стало ясно, что мы сделали всё, что надо, поэтому смогли немного расслабиться и просто доезжать до финиша.

 

  Думаю, первое и второе места в общем зачёте для команды Sky – идеальный результат. Мы слаженно работали всей командой, придерживались плана. Это было великолепное выступление на нашей последней многодневной гонке, где мы выступали как команда Sky».

 

  Винченцо Нибали: «Эти пять этапов помогли проверить мою форму. Я доволен, потому что с каждым днём ехал всё лучше. Завтра утром уезжаю в Бельгию, в воскресенье выйду на старт в Льеже, поеду Монумент, классику, которая мне всегда нравилась. Я однажды был близко к победе. Думаю, готов показать более высокий результат».

 

  Фаусто Маснада: «Я очень рад, что этап прошёл так, как планировалось. Я надеялся уехать в большой отрыв, и нашёл такую группу. Даже когда у нас было большое преимущество, я всё равно считал, что общий зачёт вне досягаемости, поэтому сфокусировался только на борьбе за победу на этапе. Теперь уверенность в своих силах перед Джиро д’Италия стала больше – у меня и высокое место в генеральной классификации, и две победы на этапах».

 

Результаты Тура Альп-2019

 

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Теги к статье: Павел Сиваков Тео Геоган Харт Винченцо Нибали Тур Альп Tour of the Alps гонка Европейского тура Europe Tour

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:58 | Регистрация: 4.07.2013

    Сивакова с заслуженной Победой! Скай работала на Пашу,
    а это подтверждает, что он ценный гонщик на генерал.
    Фруми Уважение! Тео хорош.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Петер Саган отказался от старт ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Да уж, Осс вообще на себя не похож этой весной. Очень жаль.
    Михаил, а что за бизнес у них?

  • VeloVelo
    Павел Сиваков – победитель Тур ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Сивакова с заслуженной Победой! Скай работала на Пашу,
    а это подтверждает, что он ценный гонщик на генерал.
    Фруми Уважение! Тео хорош.

  • VeloVelo
    Тур Альп-2019. Этап 5 (15)
    VeloVelo-Фото

    Что-то комментариев от болельщиков Астаны не видно. 
    Видимо, интерес закончился? pardon

  • velodoctor
    Тур Альп-2019. Этап 5 (15)
    velodoctor-Фото
    Овечкин в том году побеждал вроде.
  • Гонщик
    Тур Альп-2019. Этап 5 (15)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Да, Павел крут, наконец то сказал свое слово в скае , в день уходящего ская и нового спонсора,  красиво Павел! 
    Сколько классных учеников молодых дарований на гт у шкипера, у них свой рейтинг внутри команды, красота !
    Пора теперь на Джиро показать себя .

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Кастилии и Леона-2019. ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Опять Чимолай ,ничего себе
  • uran
    Петер Саган отказался от старт ... (12)
    uran-Фото
    Думаю как спринтер ему будет проще психологически, доехал до финиша, поборолся за позицию, ускорение. Вопрос с Bora, в их приоритете на гонку.
  • дрокер
    Тур Альп-2019. Этап 5 (15)
    дрокер-Фото

    Павла с победой! Давно их у нас не было в недельках, если не ощибаюсь, крайний раз Ильнур брал Романдию.

    Харту и Фруму гран мерси, команда отработала на отлично.

    Власов молодец, немного не хватило на последних этапах, думаю, победы будут.

  • RVL
    Тур Альп-2019. Этап 5 (15)
    RVL-Фото

    Мне все понравилось! И Сиваков и Нибали. И особенно работа Скай,  как команды в целом.  Здесь они победили Бахрейн, в лице одинокого Винченцо  

  • Николай Н.
    Тур Альп-2019. Этап 5 (15)
    Николай Н.-Фото

    Хоть тур был маленький, всего 5 этапов, но какие этапы, приятно было смотреть. Сивакову видно дали добро в Скай на победу и он не подвёл. Молодец.

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