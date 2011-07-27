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Томас Фёклер о тактике сборной Франции на чемпионате мира по велоспорту-2021

Томас Фёклер: «Худшее, что мы могли сделать, следить только за Ваутом Ван Артом»

 

 

  Томас Фёклер (Thomas Voeckler), ставший тренером сборной Франции по велоспорту в 2019 году, после победы в групповой гонке своего подопечного Жулиана Алафилиппа сказал, что победная сольная атака за 17 км не была запланирована. Об этом Томас Фёклер рассказал после триумфального для его команды завершения групповой гонки в интервью Cyclingnews и французским журналистам.

 

Томас Фёклер о тактике сборной Франции на чемпионате мира по велоспорту-2021

 

Томас Фёклер о тактике сборной Франции на чемпионате мира по велоспорту-2021

 

Томас Фёклер о тактике сборной Франции на чемпионате мира по велоспорту-2021

 

  Томас Фёклер: «Мне 42 года, и я сказал своему президенту федерации, что, может, мне бросить эту работу, потому что хочу прожить подольше, а эти парни меня убьют слишком рано. Жулиан сделал не то, что я говорил, а наоборот. Он меня напугал. А Арно Демар вывихнул мне плечо».

 

Затем более серьёзно Томас Фёклер рассказал о тактике сборной Франции в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2021:

 

  «Давал им инструкцию начать гонку раньше, чем все ожидают, поэтому мы ехали в каком-то смысле как ненормальные. Получилось, как мы и предполагали. Атаки проредили пелотон к концу гонки. Мы хотели начать атаковать раньше всех. Если честно, думали начать атаки ещё раньше, но Реми Каванья получил прокол. На всём протяжении гонки мы хотели на шаг опережать соперников, чтобы кто-то из быстрых ребят, Бенуа Коснефруа или Арно Демар держались впереди и создавали опасные ситуации. И мы хотели сберечь Жулиана и Сенеша (Флориана Сенешаля) для финала.

 

  Жулиан спросил, должен ли он работать на Сенешаля в спринте. Я ответил ему «нет», что для этой работы есть Мадуа, а в спринте Сенешаль сам сможет о себе позаботиться. Я сказал ему, чтобы он ехал по интуиции, что так он выступает лучше всего. Он спросил: «Так мне атаковать или нет?» - Я ответил: «Отвечай на ускорения и контратакуй». Но в итоге я посоветовал ему полагаться на инстинкты, после чего он атаковал несколько раз.

 

  Мы планировали атаку за 58 км, но не сработало, потому что он в первый раз слишком долго тратил силы. Или это срабатывает, или нет, и тогда надо прекратить. Я сказал ему прекратить. Потом он подъехал к моей техничке, и мы обсудили ключевой момент.  Но мы не планировали, что он в одиночку уедет за 17 км!  

 

  Я уже говорил, что если мы сфокусируемся только на Вауте, то поступим так же, как и другие сборные. Ребятам сказал, что следить только за Ваутом, потому что мы в Бельгии, худшее, что можно сделать. Он лучший, и за ним будут следить много команд.  

 

  Мы должны были следить за бельгийской командой и Ваутом, но я запретил фокусироваться только на нём. Это как в футболе – если играешь против «Пари Сен-Жермен» и поставишь четырёх игроков следить за Мбаппе, то от этого выиграют другие.

 

  Бельгия была соперником, как и другие, и самой большой ошибкой было бы придерживаться плана «анти-Ван-Арт» или «анти-Бельгия». А многие, без сомнения, так и сделали.

 

  Я хочу, чтобы все люди, которые любят спорт во Франции, запомнили эти моменты. Осмелюсь сказать, что мой вклад был совсем небольшим, минимальным. Я смог вселить в них настрой, на таком маршруте и без радио объяснил им, где и когда атаковать. Мы хотели сделать гонку динамичной, а не просто мучиться. Мы были актёрами и получили самую прекрасную награду».

 

Чемпионат мира по велоспорту-2021. Групповая гонка. Мужчины

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Теги к статье: Томас Фёклер Thomas Voeckler Чемпионат мира по шоссейному велоспорту чемпионат мира по велоспорту-2021 UCI Road World Championships групповая гонка Жулиан Алафилипп

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 14:51 | Регистрация: 20.05.2021

    Великие гонцы-выдающиеся тренеры,которым есть что передать,но и претворить в жизнь все то,что не успели сделать сами через своих подопечных.

  2. RVL

    Сегодня, 15:15 | Регистрация: 30.08.2012

    Тома и жужу были очень схожи защищая жёлтые майки которые жаль но факт, им не по плечам. Но они это делали

  3. reforg34

    Сегодня, 16:26 | Регистрация: 19.04.2019

    На самом деле тактика была одна:проверить стартовый протокол и убедиться, что, в списке отсуствует Вальверде.

  4. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 16:29 | Регистрация: 27.07.2011

    Красавчик сам ЖуЖу.. атакует вроде бы не вовремя ан нет.. ну что храбрецам и все лавры

  5. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 16:51 | Регистрация: 8.05.2013

    Ещё вчера поймал себя на мысли, что Алафилипп, несмотря на большое кол-во уже добытых громких побед, не ассоциируется у меня с словом "легенда" или "супер" (в отличие от тех же ФилЖила, Боннена)...с Тома прямо противоположная история :)))))

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  6. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 18:21 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: reforg34
    На самом деле тактика была одна:проверить стартовый протокол и убедиться, что, в списке отсуствует Вальверде.

    Не знаю, на чем вы сидите, но можете отсыпать и мне? А то вас прям неделями накрывает.

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Комментарии

  • Ice
    Томас Фёклер о тактике сборной ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: reforg34
    На самом деле тактика была одна:проверить стартовый протокол и убедиться, что, в списке отсуствует Вальверде.

    Не знаю, на чем вы сидите, но можете отсыпать и мне? А то вас прям неделями накрывает.

  • Гонщик
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (52)
    Гонщик-Фото

    Цитата: error
    Джадд Трамп наше всё! Он Ронни давно затмил а ему и 30-ти нет
     
    Кстати (некстати) когда заканчивается велосезон, начинается снукер. Как предложение велолайву добавить сюда снукер. Если что конкурентов внятно освещающих снукер нет.
    Снукер полная ерунда с огромными лузами с ведро, только русский бильярд по своей сложности и красоте заслуживает уважения. 



    Цитата: uran
    Алафилипп по всей гонке выглядел очень сильно, не раз атаковал. Подошёл в лучшей форме к ЧМ. А вот слабость записных фаворитов удивила.
    Он наоборот по опам катался, прикинувшись что вот вот вывалит, а на последних 20ти км уже поехал на все деньги, срперники круто лопухнулись, что стали неистово догонять отрыв, могли легко отсадить француза заставив именно его пахать и надрываться. 

  • Виктор Сироткин
    Жулиан Алафилипп – двукратный ... (5)
    Виктор Сироткин-Фото
    в майке Чемпиона мира можно ездить только в том виде, в котором она завоёвана. Микст проводится только на ЧМ и ЧЕ, где все выступают в форме национальной сборной.
    А ещё можно на тренировке.
  • Cyrill
    Томас Фёклер о тактике сборной ... (6)
    Cyrill-Фото

    Ещё вчера поймал себя на мысли, что Алафилипп, несмотря на большое кол-во уже добытых громких побед, не ассоциируется у меня с словом "легенда" или "супер" (в отличие от тех же ФилЖила, Боннена)...с Тома прямо противоположная история :)))))

  • rude_rider
    Томас Фёклер о тактике сборной ... (6)
    rude_rider-Фото

    Красавчик сам ЖуЖу.. атакует вроде бы не вовремя ан нет.. ну что храбрецам и все лавры

  • reforg34
    Томас Фёклер о тактике сборной ... (6)
    reforg34-Фото

    На самом деле тактика была одна:проверить стартовый протокол и убедиться, что, в списке отсуствует Вальверде.

  • Earl57
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (52)
    Earl57-Фото
    Шансы равные, возможности разные. И разная удовлетворенность результатом.
    Кто-то сказал, что был пустой в финале. Трентин был вынужден сойти после падения в завале.
    Метьюз сказал, что у него были хорошие ноги, но не осталось товарищей по команде. Некому было помочь.
    Американец Паулесс и британец Пидкок тоже в одиночку выживали и сами о себе заботились. Но это им не помешало занять 5-е и 6-е место. Паулесс посетовал на свой слабый финишный спринт, а Пидкок сказал, что немного неправильно разыграл свои карты по причине неопытности. Но он доволен своим состоянием после 270 км гонки. Он хорошо себя чувствовал, но "опоздал на поезд"...
  • старт-шоссе 82
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (52)
    старт-шоссе 82-Фото
    У каждого из этого списка были равные шансы, но они были возможны при волшебном слове =если=
    Для Алафилиппа =если= не понадобилось, он был готов выигрывать при любом варианте. Вот и все.
  • RVL
    Томас Фёклер о тактике сборной ... (6)
    RVL-Фото

    Тома и жужу были очень схожи защищая жёлтые майки которые жаль но факт, им не по плечам. Но они это делали

  • lazhu
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (52)
    lazhu-Фото
    Пидкок +0.49, Штыбар +1.06, Ван дер Пул и Ван Арт +1.18

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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