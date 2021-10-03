Ваут ван Арт и Яспер Стёйвен о групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2021

Ваут ван Арт: «Я всего лишь человек»

27-летний бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Wout van Aert) стартовал в групповой велогонке на домашнем чемпионата мира по велоспорту-2021 во Фландрии (Бельгия) в качестве одного из фаворитов, однако сборная Бельгии завершила гонку без медалей. Ваут ван Арт отобрался в решающий отрыв, но не смог ответить на победную сольную атаку Жулиана Алафилиппа (Франция) за 17 км до финиша. Товарищ Ваута ван Арта по команде Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven), оставшийся с ним в отрыве, поборолся в спринте за медаль, но финишировал 4-м, проиграв Дилану ван Барле (Нидерланды) и Михаэлю Вальгрену (Дания).

Ваут ван Арт: «Я всего лишь человек. Был не плох, но и не достаточно хорош. Просвет до Алафилиппа не был огромным. Я не сглупил, но этого было недостаточно. Есть две причины, по которым мы не выиграли – Алафилипп был намного сильнее остальных, а я был не настолько хорош, как надеялся.

Не ожидал, что в гонке на нас надавят так рано. Было ощущение, что они неправильно посчитали круги. Гонка взорвалась уже на первом «Фламандском кольце» за 200 км до финиша. Давление было, но мы не поддались. Не горячились, а когда вышли вперёд, то другие сборные тоже почувствовали давление. Мы смогли придерживаться нашей тактики так, как хотели.

До Смейсберга я думал, что нога у меня идёт хорошо, но на этом подъёме не смог ответить на ускорение. Хотел реагировать на атаки Алафилиппа и Кольбрелли. Возможно, надо было обратить внимание на мою реакцию, но самая трудная часть гонки закончилась. Мы с Яспером быстро оценили, что у нас всё ещё хорошая ситуация. Ремко смог долго удерживать группу. Мы с Яспером должны были что-то предпринять на финише в Лёвене.

После Смейсберга я не мог сказать Ясперу разделить лидерство, на тот момент ситуация складывалась всё ещё в нашу пользу. И раньше не мог сказать, что форма не очень, потому что всё время отвечали на атаки, чтобы не оказаться в положении защищающихся. На тот момент наша команда собиралась работать на меня. Как раз перед тем, как Алафилипп провёл решающую атаку на подъёме, я сказал Ясперу бороться, потому что почувствовал, что недостаточно хорош, чтобы отфинишировать. Алафилипп просто был сильнее. Конечно, подиум был бы для Яспера хорошим утешительным призом. Досадно».

Яспер Стёйвен в интервью Sporza сразу после финиша высказался очень эмоционально: «Я опустошён. Очень жаль. План «А» состоял в работе на Ваута, в итоге эта работа стоила мне сил, которых не хватило в спринте за второе место. Мы втроём дотянулись до спринта на финише, но без медали остался только я. Мне бы очень хотелось завоевать здесь медаль.

Алафилипп был на другом уровне. Когда Жулиан уехал, Ваут просто сказал мне, что у него не лучший день. Немного досадно или тяжело было это услышать, потому что раньше я использовал несколько лишних «патронов». Жаль, потому что мы хорошо вели гонку. Не думаю, что мы могли что-то предпринять против Алафилиппа, если вспомнить, сколько «патронов» мы потратили в гонке. Он был сильнейшим».