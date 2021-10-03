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Ваут ван Арт и Яспер Стёйвен о групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2021

Ваут ван Арт: «Я всего лишь человек»

 

  27-летний бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Wout van Aert) стартовал в групповой велогонке на домашнем чемпионата мира по велоспорту-2021 во Фландрии (Бельгия) в качестве одного из фаворитов, однако сборная Бельгии завершила гонку без медалей. Ваут ван Арт отобрался в решающий отрыв, но не смог ответить на победную сольную атаку Жулиана Алафилиппа (Франция) за 17 км до финиша. Товарищ Ваута ван Арта по команде Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven), оставшийся с ним в отрыве, поборолся в спринте за медаль, но финишировал 4-м, проиграв Дилану ван Барле (Нидерланды) и Михаэлю Вальгрену (Дания).

 

Ваут ван Арт и Яспер Стёйвен о групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2021

 

 

  Ваут ван Арт: «Я всего лишь человек. Был не плох, но и не достаточно хорош. Просвет до Алафилиппа не был огромным. Я не сглупил, но этого было недостаточно. Есть две причины, по которым мы не выиграли – Алафилипп был намного сильнее остальных, а я был не настолько хорош, как надеялся.

 

  Не ожидал, что в гонке на нас надавят так рано. Было ощущение, что они неправильно посчитали круги. Гонка взорвалась уже на первом «Фламандском кольце» за 200 км до финиша. Давление было, но мы не поддались. Не горячились, а когда вышли вперёд, то другие сборные тоже почувствовали давление. Мы смогли придерживаться нашей тактики так, как хотели.

 

  До Смейсберга я думал, что нога у меня идёт хорошо, но на этом подъёме не смог ответить на ускорение. Хотел реагировать на атаки Алафилиппа и Кольбрелли. Возможно, надо было обратить внимание на мою реакцию, но самая трудная часть гонки закончилась. Мы с Яспером быстро оценили, что у нас всё ещё хорошая ситуация. Ремко смог долго удерживать группу. Мы с Яспером должны были что-то предпринять на финише в Лёвене.

 

  После Смейсберга я не мог сказать Ясперу разделить лидерство, на тот момент ситуация складывалась всё ещё в нашу пользу. И раньше не мог сказать, что форма не очень, потому что всё время отвечали на атаки, чтобы не оказаться в положении защищающихся. На тот момент наша команда собиралась работать на меня. Как раз перед тем, как Алафилипп провёл решающую атаку на подъёме, я сказал Ясперу бороться, потому что почувствовал, что недостаточно хорош, чтобы отфинишировать. Алафилипп просто был сильнее. Конечно, подиум был бы для Яспера хорошим утешительным призом. Досадно».

 

  Яспер Стёйвен в интервью Sporza сразу после финиша высказался очень эмоционально: «Я опустошён. Очень жаль. План «А» состоял в работе на Ваута, в итоге эта работа стоила мне сил,  которых не хватило в спринте за второе место. Мы втроём дотянулись до спринта на финише, но без медали остался только я. Мне бы очень хотелось завоевать здесь медаль.

 

  Алафилипп был на другом уровне. Когда Жулиан уехал, Ваут просто сказал мне, что у него не лучший день. Немного досадно или тяжело было это услышать, потому что раньше я использовал несколько лишних «патронов». Жаль, потому что мы хорошо вели гонку. Не думаю, что мы могли что-то предпринять против Алафилиппа, если вспомнить, сколько «патронов» мы потратили в гонке. Он был сильнейшим».

 

 

Чемпионат мира по велоспорту-2021. Групповая гонка. Мужчины

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Яспер Стёйвен Jasper Stuyven Чемпионат мира по шоссейному велоспорту чемпионат мира по велоспорту-2021 UCI Road World Championships групповая гонка

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Комментарии

  • Ice
    Томас Фёклер о тактике сборной ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: reforg34
    На самом деле тактика была одна:проверить стартовый протокол и убедиться, что, в списке отсуствует Вальверде.

    Не знаю, на чем вы сидите, но можете отсыпать и мне? А то вас прям неделями накрывает.

  • Гонщик
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (52)
    Гонщик-Фото

    Цитата: error
    Джадд Трамп наше всё! Он Ронни давно затмил а ему и 30-ти нет
     
    Кстати (некстати) когда заканчивается велосезон, начинается снукер. Как предложение велолайву добавить сюда снукер. Если что конкурентов внятно освещающих снукер нет.
    Снукер полная ерунда с огромными лузами с ведро, только русский бильярд по своей сложности и красоте заслуживает уважения. 



    Цитата: uran
    Алафилипп по всей гонке выглядел очень сильно, не раз атаковал. Подошёл в лучшей форме к ЧМ. А вот слабость записных фаворитов удивила.
    Он наоборот по опам катался, прикинувшись что вот вот вывалит, а на последних 20ти км уже поехал на все деньги, срперники круто лопухнулись, что стали неистово догонять отрыв, могли легко отсадить француза заставив именно его пахать и надрываться. 

  • Виктор Сироткин
    Жулиан Алафилипп – двукратный ... (5)
    Виктор Сироткин-Фото
    в майке Чемпиона мира можно ездить только в том виде, в котором она завоёвана. Микст проводится только на ЧМ и ЧЕ, где все выступают в форме национальной сборной.
    А ещё можно на тренировке.
  • Cyrill
    Томас Фёклер о тактике сборной ... (6)
    Cyrill-Фото

    Ещё вчера поймал себя на мысли, что Алафилипп, несмотря на большое кол-во уже добытых громких побед, не ассоциируется у меня с словом "легенда" или "супер" (в отличие от тех же ФилЖила, Боннена)...с Тома прямо противоположная история :)))))

  • rude_rider
    Томас Фёклер о тактике сборной ... (6)
    rude_rider-Фото

    Красавчик сам ЖуЖу.. атакует вроде бы не вовремя ан нет.. ну что храбрецам и все лавры

  • reforg34
    Томас Фёклер о тактике сборной ... (6)
    reforg34-Фото

    На самом деле тактика была одна:проверить стартовый протокол и убедиться, что, в списке отсуствует Вальверде.

  • Earl57
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (52)
    Earl57-Фото
    Шансы равные, возможности разные. И разная удовлетворенность результатом.
    Кто-то сказал, что был пустой в финале. Трентин был вынужден сойти после падения в завале.
    Метьюз сказал, что у него были хорошие ноги, но не осталось товарищей по команде. Некому было помочь.
    Американец Паулесс и британец Пидкок тоже в одиночку выживали и сами о себе заботились. Но это им не помешало занять 5-е и 6-е место. Паулесс посетовал на свой слабый финишный спринт, а Пидкок сказал, что немного неправильно разыграл свои карты по причине неопытности. Но он доволен своим состоянием после 270 км гонки. Он хорошо себя чувствовал, но "опоздал на поезд"...
  • старт-шоссе 82
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (52)
    старт-шоссе 82-Фото
    У каждого из этого списка были равные шансы, но они были возможны при волшебном слове =если=
    Для Алафилиппа =если= не понадобилось, он был готов выигрывать при любом варианте. Вот и все.
  • RVL
    Томас Фёклер о тактике сборной ... (6)
    RVL-Фото

    Тома и жужу были очень схожи защищая жёлтые майки которые жаль но факт, им не по плечам. Но они это делали

  • lazhu
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (52)
    lazhu-Фото
    Пидкок +0.49, Штыбар +1.06, Ван дер Пул и Ван Арт +1.18

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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