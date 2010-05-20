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Ремко Эвенепул о выступлении сборной Бельгии в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2021

Ремко Эвенепул: «Наша команда провела гонку идеально»

 

  21-летний Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) второй раз в карьере выступал за сборную Бельгии в категории «элита» на чемпионате мира по велоспорту. В 2019 году он не финишировал в групповой гонке. В этом году ещё перед стартом групповой гонки заявил, что будет работать на капитана сборной Ваута ван Арта.  Эвенепул реагировал на ранние атаки, несколько раз уезжал в отрывы.

 

  В финальном отрыве из 17 гонщиков, в числе которых были его товарищи по команде Ваут ван Арт и Яспер Стёйвен, отработал в голове группы до финальных 26 километров. Знаменитый соотечественник Эвенепула – Эдди Меркс перед групповой гонкой чемпионата мира по велоспорту-2021 во Фландрии раскритиковал молодого бельгийского гонщика, сказав, что «он работает в основном на себя, что показала Олимпиада», и что «если в команде один лидер, то в неё не стоит брать Эвенепула».

 

Ремко Эвенепул о выступлении сборной Бельгии в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2021

 

Ремко Эвенепул о выступлении сборной Бельгии в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2021

 

  Ремко Эвенепул: «Гонка была особенной, одной из самых зрелищных в году, если посмотреть, как рано начались атаки – до конца гонки оставалось ещё пять часов. Эти пять часов пролетели как одно мгновение. Было невероятно. Я не чувствовал ног, когда ехал сквозь толпы зрителей. Это был уникальный опыт.

 

  Как команда, мы идеально провели гонку. Только результат не тот, на который надеялись. Жаль, что Вауту не хватило этого последнего рывка, какой был у него на Туре Британии. Сожалеть почти не о чем, потому что мы были всегда там, где должны были быть. Яспер – 4-й. Жаль, что несмотря на такое выступление упустили медаль, не говоря уже о майке.

 

  Кажется, у французской команды был чёткий план избавиться от Ваута. Это они и начали делать с самого старта. Мы не хотели открывать гонку настолько заранее. Реагировали на атаки соперников. Ещё до старта было понятно, что нам надо присоединяться к отрывам, в которых будут гонщики из Франции, Дании и Италии. Единственная команда, упустившая отрыв, была Италия. Я же находился на хорошей позиции и отреагировал, наверное, одним из первых.

 

  Дважды я уезжал в отрывы, чтобы Вауту и Ясперу были на удобных позициях в пелотоне. Потом они переложились к нам, это был идеальный сценарий. Ваут подъехал ко мне и попросил задать высокую скорость перед Смейсбергом, что я и сделал. Я пытался удержаться в группе на подъёме, а потом мне оставалось потратить все силы на подъезде к Лёвену. Я так и сделал.

 

  Все 17 гонщиков, которые были в отрыве, могли атаковать и выиграть. Мы были втроём, всё складывалось идеально. В конце гонки ноги стали мёртвыми, я подумал, что дальше дело за Яспером и Ваутом. За победой уехал сильнейший. Финишировать в одиночку на такой дистанции может только сильнейший. Мы знали, что Жулиан будет хорош. Он уже показал форму на Туре Британии, было понятно, что через неделю он станет ещё сильнее».

 

  После чемпионата мира по велоспорту-2021 в планах Ремко Эвенепула участие в итальянских классиках – «Джиро Эмилии» и «Ломбардия», Монумент велоспорта, где в прошлом году он получил травму.

 

«Сначала проеду Giro dell’Emilia (2 октября). Маршрут гонок в Италии подходит мне намного больше, чем групповая гонка этого чемпионата мира. Мы направляемся в Италию с чемпионом мира в нашей команде».

 

Чемпионат мира по велоспорту-2021. Групповая гонка. Мужчины

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Чемпионат мира по шоссейному велоспорту чемпионат мира по велоспорту-2021 UCI Road World Championships групповая гонка

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  1. RVL

    Вчера, 21:44 | Регистрация: 30.08.2012

    Все тлен)) да, ремко?

  2. Имя: Сергей

    error

    Вчера, 21:49 | Регистрация: 20.05.2010

    Отличное вью. Все честно сказал. Не потянул Воут и это правда.

  3. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 22:07 | Регистрация: 27.05.2017

    Да просчитались бельгийцы, нужно было Ремко на финал оставить, и тогда если и не закрыть Алафилиппа то подтянуть бы мог. А так слишком уповали на Ван Арта. А нужно как квикстеп, любой может выиграть.

  4. RVL

    Вчера, 22:23 | Регистрация: 30.08.2012

    Жужу и попер когда ремко капнул. Я ещё в лайв чате говорил, зачем ремко в жертву кинули. А эти 15 км ремко мог и в одни ноги затащить. Жужу погибал в моменте, но помня как на че ремко раздавал...!

    Как по мне персонаж не однозначный, и мог перевернуть все вверх дном. В свою пользу.

  5. Имя: Александр

    Coffe

    Вчера, 22:58 | Регистрация: 8.06.2021

    Бельгийцы всю ставку поставили на Ван Арта. И вроде всё просчитано,все расставлено по местам в плане А.Но не было Плана В .Кто знал,что у Ваута в финальной части гонки не будет ноги.А Ремко ,по ходу чувствовал себя лучше. По - моему, если бы у него было больше свободы в данной гонке,то очень вероятно,что какое-либо место на подиуме ему досталось бы.

  6. MVDP

    Вчера, 23:16 | Регистрация: 3.10.2020

    Если возьмет Ломбардию, будет очень красиво и символично.

  7. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:57 | Регистрация: 4.07.2013

    Ремко сам себя капнул, истерзал пелотон и самого себя.
    В результате и команде не помог и себя убил.
    Молод еще. Все еще демонстрирует свои молодые eggs, которых пока нет.

    Надеюсь, Эмилию покажут на евро-1. Замечательная гонка.

    1. Имя: Алексей

      uran

      Сегодня, 01:42 | Регистрация: 27.05.2017

      Вы плохо читали вью. Так и задумывали бельгийцы "спалить" Ремко по дистанции чтоб из под него никто не вышел. Только на финал Ван Арта не хватило. Тут уже не вина Эвенпула, он командную работу сделал. Конечно сейчас легко рассуждать а если бы Ремко поехал позже или закрывал атаки. Так и гонка могла по другому сценарию пойти не задавай бельгийцы темп.

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